المطبخ في المنازل الحديثة هو الركن الذي غالبًا ما نقضي معظم أوقاتنا به، لتحضير الوجبات المعتادة اليومية، أو حتى في جلسة لصناعة الحلوى مع الأصدقاء، في كل الأحوال يبدو أحد أهم أركان المنزل ومن أساسياته، بتصميماته المختلفة ومساحاته العديدة، فبعض المطابخ تبدو كتحفة فنية في البيت، وبعضها يبدو عملي ووظيفي أكثر، في النهاية يبحث الأفراد عن التفاصيل التي تجعل مطبخهم مناسب للعمل ومريح لهم.

ولكن هناك أساسيات لا يخلو منها أي مطبخ ولا تكتمل إلا به، فوحدات التخزين المختلفة والدواليب هي أهم شيء بالمطبخ لحمل الأغراض من أواني وأطباق ولوازم، بالإضافة إلى الثلاجة والموقد والحوض… ينتهي بنا الأمر في النهاية بالحصول على مطبخ يُلبي احتياجات أفراد الأسرة.

ولذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال 6 مطابخ مذهلة في مساحة أقل من 12 متر يمكنك مشاهدتها الاّن..