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6 مطابخ مذهلة في مساحة أقل من 12 متر

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN مطبخ
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المطبخ في المنازل الحديثة هو الركن الذي غالبًا ما نقضي معظم أوقاتنا به، لتحضير الوجبات المعتادة اليومية، أو حتى في جلسة لصناعة الحلوى مع الأصدقاء، في كل الأحوال يبدو أحد أهم أركان المنزل ومن أساسياته، بتصميماته المختلفة ومساحاته العديدة، فبعض المطابخ تبدو كتحفة فنية في البيت، وبعضها يبدو عملي ووظيفي أكثر، في النهاية يبحث الأفراد عن التفاصيل التي تجعل مطبخهم مناسب للعمل ومريح لهم.

ولكن هناك أساسيات لا يخلو منها أي مطبخ ولا تكتمل إلا به، فوحدات التخزين المختلفة والدواليب هي أهم شيء بالمطبخ لحمل الأغراض من أواني وأطباق ولوازم، بالإضافة إلى الثلاجة والموقد والحوض… ينتهي بنا الأمر في النهاية بالحصول على مطبخ يُلبي احتياجات أفراد الأسرة.

ولذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال 6 مطابخ مذهلة في مساحة أقل من 12 متر يمكنك مشاهدتها الاّن..

1. مطبخ بزاوية

APPARTAMENTO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA مطبخ
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

 إذا كنت تبحث عن الاختلاف لمطبخك فإن الزوايا والأقواس بالمطبخ تبدو فكرة جيدة جدًا، فهذا المطبخ بسيط ولكنه مثال رائع لاستغلال المساحة والتصميم الجيد. 

في بداية الأمر يبدو استخدام اللون الأبيض أفضل حل للتخلص من ضيق المساحة، كما ان الزاويا الكثيرة بالمكان تعطي حركة وحيوية للمطبخ، وتوفر فرص كبيرة لعمل العديد من الخزانات والأرفف لحمل الأغراض بداخلها، مع النوافذ الطويلة التي تسمح بمرور الهواء واللمسات الخضراء التي تزين المكان.

2. ألوان وظلال

CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN مطبخ
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

في هذا المطبخ يبدو استخدام اللون الأسود والرمادي اختيار رائع في الأثاث، مع الأرضية المضلعة بأشكال هندسية والتي تعطي عمق في المكان، بالإضافة إلى وجود جانب زجاجي مفتوح على غرفة المعيشة بالخارج.

كما ان المطبخ يحمل وحدات تخزين كبيرة الحجم، والنتيجة هي الحصول على مطبخ عملي جدًا وتفاصيل وظيفية وبسيطة.

3. أسلوب الحد الأدني

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

 هذا المطبخ استخدم اسلوب الحد الادنى كنمط بسيط لديكور المطبخ، واعتمد على اللون الأبيض كأساس للمطبخ بأكمله، بالرغم من انتشار الأبيض في الأثاث والجدران، إلا أن التفاصيل بارزة وواضحة، والإضاءة مناسبة للمكان وتعطيه لمسة صافية وجميلة.

4. ألوان مميزة

nuova cucina a Verona, moovdesign moovdesign مطبخ
moovdesign

moovdesign
moovdesign
moovdesign

 هذا المطبخ استخدم ألوان مميزة فاللون اللبني الهادىء مع صفاء اللون الأبيض يعطي تناغم رائع في المطبخ وشكلًا جميل، مع انفتاحه على غرفة المعيشة، فلا يفصلهم إلا جدار بسيط وصغير وغير مُكتمل يسمح بعمل إطلالة مميزة في المكان.

5. حديث للشباب

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO مطبخ
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

في مساحة صغيرة تم تصميم هذا المطبخ بتفاصيل عملية وبسيطة مناسبة لزوجين من الشباب، كما تم وضع ورق حائط ملون بالجانب يعطي عملية وحركة أكثر بالمطبخ، مع الإضاءة المميزة واللون الأبيض الذي لا يُشعرك بضيق المساحة.

6. أنيق وعملي

Una Stanza in più, Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella مطبخ
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

 بالرغم من صغر مساحة هذا المطبخ إلا أنه مقسم بطريقة مميزة ويوجد به كل شيء يحتاجه أي مطبح، حوضين من المعدن، وموقد وثلاجة وفرن، والعديد من الأرفف التخزينية والأدراج، فيبدو مناسب جدًا ووظيفي، بالإضافة إلى وجود نافذة للتهوية مع اللون الأبيض الذي يعطي اتساع للمكان.

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