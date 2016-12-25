المطبخ في المنازل الحديثة هو الركن الذي غالبًا ما نقضي معظم أوقاتنا به، لتحضير الوجبات المعتادة اليومية، أو حتى في جلسة لصناعة الحلوى مع الأصدقاء، في كل الأحوال يبدو أحد أهم أركان المنزل ومن أساسياته، بتصميماته المختلفة ومساحاته العديدة، فبعض المطابخ تبدو كتحفة فنية في البيت، وبعضها يبدو عملي ووظيفي أكثر، في النهاية يبحث الأفراد عن التفاصيل التي تجعل مطبخهم مناسب للعمل ومريح لهم.
ولكن هناك أساسيات لا يخلو منها أي مطبخ ولا تكتمل إلا به، فوحدات التخزين المختلفة والدواليب هي أهم شيء بالمطبخ لحمل الأغراض من أواني وأطباق ولوازم، بالإضافة إلى الثلاجة والموقد والحوض… ينتهي بنا الأمر في النهاية بالحصول على مطبخ يُلبي احتياجات أفراد الأسرة.
ولذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال 6 مطابخ مذهلة في مساحة أقل من 12 متر يمكنك مشاهدتها الاّن..
إذا كنت تبحث عن الاختلاف لمطبخك فإن الزوايا والأقواس بالمطبخ تبدو فكرة جيدة جدًا، فهذا المطبخ بسيط ولكنه مثال رائع لاستغلال المساحة والتصميم الجيد.
في بداية الأمر يبدو استخدام اللون الأبيض أفضل حل للتخلص من ضيق المساحة، كما ان الزاويا الكثيرة بالمكان تعطي حركة وحيوية للمطبخ، وتوفر فرص كبيرة لعمل العديد من الخزانات والأرفف لحمل الأغراض بداخلها، مع النوافذ الطويلة التي تسمح بمرور الهواء واللمسات الخضراء التي تزين المكان.
في هذا المطبخ يبدو استخدام اللون الأسود والرمادي اختيار رائع في الأثاث، مع الأرضية المضلعة بأشكال هندسية والتي تعطي عمق في المكان، بالإضافة إلى وجود جانب زجاجي مفتوح على غرفة المعيشة بالخارج.
كما ان المطبخ يحمل وحدات تخزين كبيرة الحجم، والنتيجة هي الحصول على مطبخ عملي جدًا وتفاصيل وظيفية وبسيطة.
هذا المطبخ استخدم اسلوب الحد الادنى كنمط بسيط لديكور المطبخ، واعتمد على اللون الأبيض كأساس للمطبخ بأكمله، بالرغم من انتشار الأبيض في الأثاث والجدران، إلا أن التفاصيل بارزة وواضحة، والإضاءة مناسبة للمكان وتعطيه لمسة صافية وجميلة.
هذا المطبخ استخدم ألوان مميزة فاللون اللبني الهادىء مع صفاء اللون الأبيض يعطي تناغم رائع في المطبخ وشكلًا جميل، مع انفتاحه على غرفة المعيشة، فلا يفصلهم إلا جدار بسيط وصغير وغير مُكتمل يسمح بعمل إطلالة مميزة في المكان.
في مساحة صغيرة تم تصميم هذا المطبخ بتفاصيل عملية وبسيطة مناسبة لزوجين من الشباب، كما تم وضع ورق حائط ملون بالجانب يعطي عملية وحركة أكثر بالمطبخ، مع الإضاءة المميزة واللون الأبيض الذي لا يُشعرك بضيق المساحة.
بالرغم من صغر مساحة هذا المطبخ إلا أنه مقسم بطريقة مميزة ويوجد به كل شيء يحتاجه أي مطبح، حوضين من المعدن، وموقد وثلاجة وفرن، والعديد من الأرفف التخزينية والأدراج، فيبدو مناسب جدًا ووظيفي، بالإضافة إلى وجود نافذة للتهوية مع اللون الأبيض الذي يعطي اتساع للمكان.
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