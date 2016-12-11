18 قطعة أثاث عملية للمنازل الصغيرة

في أحيان كثيرة تكون الشقق مساحتها محدودة لذا نحتاج قطع أثاث عملية متعددة الوظائف، ففي حالة سكن زوجين في بداية حياتهم الزوجية يعيشون غالبًا في شقق صغيرة، وإذا كان هناك أطفال في الأسرة يصبح استغلال كل سنتيمتر أمر ضروري، لذا نقدم لك 18 قطعة أثاث وظيفية ولا تشغل مساحة كبيرة للاستعانة بها في شقتك الصغيرة دعونا نرى الأفكار.
المساحة تحت السرير يمكن أن تكون منطقة مستغلة يخزن فيها أشياء كثيرة دون أن تكون ظاهرة، على سبيل المثال يمكن تخزين البطاطين والألحفة ومفارش السرير.
حتى يصبح مكتبك عملي أكثر ادمج معه بعض الأرفف التي ستكون مناسبة جدًا لتخزين الكتب الخاصة بك .
الاتجاه الحديث في تقسيم المساحات يكون فيه المطبخ مفتوح على غرفة المعيشة، وظهرت طريقة جديدة لإخفاء المطبخ عن طريق تركيب بابين يسهل غلقهما وفتحهما في أي وقت.
يمكنك الاستعانة بالخشب المعاد تدويره في مكتبك الخاص بجانب صناديق من الورق المقوى يمكنهما أن يصبحا مأوى لأشياء كثيرة في مساحة صغيرة .
إذا كنت متردد في الاستعانة بطاولة القهوة في غرفة المعيشة لضيق المساحة يمكنك اختيار تصاميم مناسبة للمساحات الصغيرة وفي نفس الوقت عملية، مثل هذا المثال طاولة قهوة مزودة بأدراج قابلة للإزالة يمكن تخزين فيها أشياء عديدة.
الأثاث القابل للطي واحد من أكثر التصميمات العملية التي ظهرت حديثًا كما نرى في هذا المثال سطح المكتب يمكن طيه ليصبح ملاصق للجدار.
يمكن الاستفادة من أبعاد الأثاث في الفصل بين المساحات مثل المكتبة فكل جهة لها تردي وظيفة معينة للمساحة التي تطل عليها.
سطح المكتب هنا عبارة عن طبقة مزدوجة مفرغة تتيح الفرصة لتخزين الأوراق والملفات المهمة في متناول اليد بدلًا من تركها على سطح المكتب يتقاذفها الهواء.
إذا كنا نتحدث عن الاستفادة من طاولات القهوة فهذا النموذج خير مثال للاستفادة القصوى من طاولة القهوة وذلك بفضل تصميمها العبقري الذي يتيح لك الفرصة في تناول الطعام أو شرب مشروبك الساخن أثناء عملك.
استغل الخبراء المساحة بالكامل تحت السرير لتشكيل مكتبة متكاملة دون المساس بسنتيمتر واحد من مساحة الغرفة، اطمئن مع هذا التصميم لا يوجد أشباح أسفل سريرك .
في مساحة صغيرة جدًا استطاع هذا المكتب الصغير أن يوفر مساحة عمل رائعة، سطح المكتب لا يتعدى حجم صندوق بيتزا كبير، مُضاء جيدًا بحيث تكون القراءة عليه أو العمل على الحاسوب الخاص بك أمر مريح .
سيكلفك هذا الأمر مجهود لاقناع طفلك بالنوم في سرير مرتفع إلا أنه سيوفر عليك مساحة كبيرة لتخزين أغراضه أسفل السرير، وذلك بتقسيم المساحة أسفله إلى أرفف .
لا يوجد داعي لجدار كبير أو للأثاث الذي يشغل جداربأكمله مع هذا التصميم يمكنك تعليق شاشة التليفزيون والأجهزة الإلكترونية الملحقة به، بالإضافة إلى الصور والكتب .
سواء وضعتها في مدخل البيت أو مدخل غرفة النوم فهي من قطع الأثاث متعددة الوظائف ليس فقط لكونها تحفظ الأحذية بل لأنك يمكنك ترك المفاتيح والمحفظة والعديد من الأشياء التي تخشى عليها من الضياع بها .
من أهم قطع أثاث في المطبخ هذه الطاولة تعتبر بمثابة منطقة العمل في المطبخ حيث يتم عليها إعدادا الطعام وتجهيزه للطهي، بالإضافة إلى أنها تكون بمثابة وحدة للتخزين إضافية إذا كانت غير مدمجة مع باقي أثاث المطبخ.
في غرف النوم يمكن أن نهدر مساحة كبيرة في قطع أثاث متفرقة يمكن جمعها لتصير كيان واحد بداخل الغرفة لنترك لأطفالنا مساحة كافية لممارسة الأنشطة المختلفة، وهكذا ما نراه في هذا السرير والمكتب يظهران كوحدة واحدة .
واحدة من أكثر المقترحات شيوعًا في طاولات المطبخ هي الطاولات القابلة للمد بحيث يمكن أن تتضاعف تغطيتها بمجرد سحبها .
إذا كانت لا توجد مساحة كافية في المطبخ للغسالة يمكنك وضعها في الحمام كل ما تحتاجه هو وضعها في المكان المناسب بدمجها مع خزانة الحمام تحت الحوض كأفضل مكان مناسب لها .
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