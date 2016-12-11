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18 قطعة أثاث عملية للمنازل الصغيرة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Linea Reciclato, Semillero Muebles Semillero Muebles غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
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في أحيان كثيرة تكون الشقق مساحتها محدودة لذا نحتاج قطع أثاث عملية متعددة الوظائف، ففي حالة سكن زوجين في بداية حياتهم الزوجية يعيشون غالبًا في شقق صغيرة، وإذا كان هناك أطفال في الأسرة يصبح استغلال كل سنتيمتر أمر ضروري، لذا نقدم لك 18 قطعة أثاث وظيفية ولا تشغل مساحة كبيرة للاستعانة بها في شقتك الصغيرة دعونا نرى الأفكار.  

خزانة السرير

Main space homify غرفة نوم
homify

Main space

homify
homify
homify

المساحة تحت السرير يمكن أن تكون منطقة مستغلة يخزن فيها أشياء كثيرة دون أن تكون ظاهرة، على سبيل المثال يمكن تخزين البطاطين والألحفة ومفارش السرير. 

مكتب وخزانة كتب

Sala estudio Diciembre 2015, Idea Interior Idea Interior مكاتب العمل والدراسةمكتب
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

حتى يصبح مكتبك عملي أكثر ادمج معه بعض الأرفف التي ستكون مناسبة جدًا لتخزين الكتب الخاصة بك . 

حفظ المطبخ

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE مطابخ صغيرة
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

الاتجاه الحديث في تقسيم المساحات يكون فيه المطبخ مفتوح على غرفة المعيشة، وظهرت طريقة جديدة لإخفاء المطبخ عن طريق تركيب بابين يسهل غلقهما وفتحهما في أي وقت.  

أكثر من مجرد مكتب

Escritorios de Madera, Biogibson Biogibson مكاتب العمل والدراسةمكتب خشب
Biogibson

Biogibson
Biogibson
Biogibson

يمكنك الاستعانة بالخشب المعاد تدويره في مكتبك الخاص بجانب صناديق من الورق المقوى يمكنهما أن يصبحا مأوى لأشياء كثيرة في مساحة صغيرة . 

طاولة القهوة

Linea Reciclato, Semillero Muebles Semillero Muebles غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Semillero Muebles

Semillero Muebles
Semillero Muebles
Semillero Muebles

إذا كنت متردد في الاستعانة بطاولة القهوة في غرفة المعيشة لضيق المساحة يمكنك اختيار تصاميم مناسبة للمساحات الصغيرة وفي نفس الوقت عملية، مثل هذا المثال طاولة قهوة مزودة بأدراج قابلة للإزالة يمكن تخزين فيها أشياء عديدة. 

مكتب العصي

FLATMATE: Eine raumsparende Lösung für das Homeoffice in Zeiten der CORONA-Krise, studio michael hilgers studio michael hilgers مكاتب العمل والدراسةمكتب
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

الأثاث القابل للطي واحد من أكثر التصميمات العملية التي ظهرت حديثًا كما نرى في هذا المثال سطح المكتب يمكن طيه ليصبح ملاصق للجدار. 

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مكتبة مزدوجة

setup: Der Wohnbaukasten , studio michael hilgers studio michael hilgers مكاتب العمل والدراسةمكتب
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

يمكن الاستفادة من أبعاد الأثاث في الفصل بين المساحات مثل المكتبة فكل جهة لها تردي وظيفة معينة للمساحة التي تطل عليها. 

سطح المكتب

Escritorio H1, PUNCH TAD PUNCH TAD مكاتب العمل والدراسةمكتب MDF Grey
PUNCH TAD

PUNCH TAD
PUNCH TAD
PUNCH TAD

سطح المكتب هنا عبارة عن طبقة مزدوجة مفرغة تتيح الفرصة لتخزين الأوراق والملفات المهمة  في متناول اليد بدلًا من تركها على سطح المكتب يتقاذفها الهواء. 

طاولة قهوة متعددة الوظائف

Muebles sobre diseño, Weld Weld غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Weld

Weld
Weld
Weld

إذا كنا نتحدث عن الاستفادة من طاولات القهوة فهذا النموذج خير مثال للاستفادة القصوى من طاولة القهوة وذلك بفضل تصميمها العبقري الذي يتيح لك الفرصة في تناول الطعام أو شرب مشروبك الساخن أثناء عملك. 

تحت السرير لا يوجد أشباح

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio غرفة نوم White
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

استغل الخبراء المساحة بالكامل تحت السرير لتشكيل مكتبة متكاملة دون المساس بسنتيمتر واحد من مساحة الغرفة، اطمئن مع هذا التصميم لا يوجد أشباح أسفل سريرك .

سطح المكتب الافتراضي

office in a box, studio michael hilgers studio michael hilgers مكاتب العمل والدراسةخزانات ورفوف
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

في مساحة صغيرة جدًا استطاع هذا المكتب الصغير أن يوفر مساحة عمل رائعة، سطح المكتب لا يتعدى حجم صندوق بيتزا كبير، مُضاء جيدًا بحيث تكون القراءة عليه أو العمل على الحاسوب الخاص بك أمر مريح .

حلول عملية لغرفة الأطفال

homify غرفة الأطفالأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

سيكلفك هذا الأمر مجهود لاقناع طفلك بالنوم في سرير مرتفع إلا أنه سيوفر عليك مساحة كبيرة لتخزين أغراضه أسفل السرير، وذلك بتقسيم المساحة أسفله إلى أرفف . 

أثاث لحمل شاشة التليفزيون

Muebles Multimedia, MADERISTA MADERISTA غرفة الملتيميدياأثاث خشب Wood effect
MADERISTA

MADERISTA
MADERISTA
MADERISTA

لا يوجد داعي لجدار كبير أو للأثاث الذي يشغل جداربأكمله مع هذا التصميم يمكنك تعليق شاشة التليفزيون والأجهزة الإلكترونية الملحقة به، بالإضافة إلى الصور والكتب . 

خزانة أحذية متعددة الأغراض

Raumwunder, Connox Connox سلالم وأروقة شماعة ملابس
Connox

Connox
Connox
Connox

سواء وضعتها في مدخل البيت أو مدخل غرفة النوم فهي من قطع الأثاث متعددة الوظائف ليس فقط لكونها تحفظ الأحذية بل لأنك يمكنك ترك المفاتيح والمحفظة والعديد من الأشياء التي تخشى عليها من الضياع بها .

طاولة العمل

Muebles Reciclados Mallorca, Muebles Reciclados Mallorca Muebles Reciclados Mallorca مطبخمخزن
Muebles Reciclados Mallorca

Muebles Reciclados Mallorca
Muebles Reciclados Mallorca
Muebles Reciclados Mallorca

من أهم قطع أثاث في المطبخ هذه الطاولة تعتبر بمثابة منطقة العمل في المطبخ حيث يتم عليها إعدادا الطعام وتجهيزه للطهي، بالإضافة إلى أنها تكون بمثابة وحدة للتخزين إضافية إذا كانت غير مدمجة مع باقي أثاث المطبخ. 

سرير مرتفع ومكتب في آن واحد

Muebles Infantiles, KiKi Diseño y Decoración KiKi Diseño y Decoración غرفة الأطفالأسرة نوم
KiKi Diseño y Decoración

KiKi Diseño y Decoración
KiKi Diseño y Decoración
KiKi Diseño y Decoración

في غرف النوم يمكن أن نهدر مساحة كبيرة في قطع أثاث متفرقة يمكن جمعها لتصير كيان واحد بداخل الغرفة لنترك لأطفالنا مساحة كافية لممارسة الأنشطة المختلفة، وهكذا ما نراه في هذا السرير والمكتب يظهران كوحدة واحدة . 

طاولة المطبخ القابلة للمد

Mesas de cocina extensibles, Furnet Furnet مطبخطاولات وكراسي
Furnet

Furnet
Furnet
Furnet

واحدة من أكثر المقترحات شيوعًا في طاولات المطبخ هي الطاولات القابلة للمد بحيث يمكن أن تتضاعف تغطيتها بمجرد سحبها . 

الغسالة في الحمام

Baños pequeños, Baños Rom Baños Rom حمام
Baños Rom

Baños Rom
Baños Rom
Baños Rom

إذا كانت لا توجد مساحة كافية في المطبخ للغسالة يمكنك وضعها في الحمام كل ما تحتاجه هو وضعها في المكان المناسب بدمجها مع خزانة الحمام تحت الحوض كأفضل مكان مناسب لها . 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 20 فكرة لجعل غرفة المعيشة حديثة ومريحة

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