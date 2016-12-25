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10 حيل لإعطاء لمسة ترف لمنزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Georgian Country House, Etons of Bath Etons of Bath غرفة المعيشة
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كنا ومازلنا نعرض في مقالاتنا اليومية كل ما هو جديد في عالم الديكور والتصميم الداخلي والخارجي لمنازلكم، فالتغيير والتجديد من السمات الأساسية للاستمتاع بحياة أكثر نعومة وراحة وبريق، سواء كانت ميزانيتك تسمح بالتغيير الجذري أو تبدو محدودة لا تُمكنك سوى من إضافة بعض اللمسات البسيطة ببيتك، فإن هوميفاي يعطيك جميع الأمثال التي يمكنك الاستعانة بها وتطبيقها في منزلك.

وقد تجد في هذا المقال طرق عديدة لإضافة لمسة ترف وجمال وبريق إلى بيتك، يمكنك اختيار ما يناسب ميزانيتك منها، وما يتماشى مع زوقك بشكل صريح، حيث يقدم لك هوميفاي 10 حيل لإعطاء لمسة ترف لمنزلك.

1. رمادي..!

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

 من أفضل الحيل التي من الممكن استخدامها لإعطاء اختلاف بمنزلك هو ترك المساحة للألوان لكي تأخذ بريقها وتبدو اكثر لمعانًا وبهجة، وان تكون لديك الجرأة على استخدام الألوان القاتمة خصوصًا اللون الرمادي، فهو احد الألوان الحيادية ويعطي ظلال مميزة بالمكان مع التحديد الأبيض، فيبدو المنزل أنيق.

2.أناقة الحمام

VILLA - GASSIN, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON حمام
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

يرى البعض أن حمام منزلك يستحق بعض الترف والاهتمام أيضًا، فتصميم الحمام يختلف من زوق إلى اّخر حسب رغبات الأفراد، ولكن إعطاءه لمسة ديكورية أنيقة هي ما تعطيه الاختلاف، وهنا في هذا الحمام كانت السلال والأخشاب والمنسوجات تعطي نمط ريفي أنيق فجعلت الحمام رائع بالرغم من كونه بسيط.

3. بيوت النور

Piso Vilas, Castroferro Arquitectos Castroferro Arquitectos غرفة المعيشة
Castroferro Arquitectos

Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos

 إذا كنت تريد التغيير حقًا، فيمكنك التخلي عن الإضاءة القديمة بمنزلك والمعروفة بتعليق وحدات الإضاءة بالسقف بشكل تقليدي، واستخدم فكرة الخفاء في عمل بيوت النور واختفاء المصابيح الإضاءة بداخلها فلا يظهر منها إلا الضوء بشكلٍ رائع في الغرفة.

4. تغيير الستائر

Georgian Country House, Etons of Bath Etons of Bath غرفة المعيشة
Etons of Bath

Georgian Country House

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

 واحدة من الأشياء التي يمكنها تغيير مظهر الغرفة بالكامل هي فكرة تغيير الستائر القديمة وعمل اخرى جديدة تبدو مميزة وجميلة وتتناسب مع تفاصيل الغرفة، في حين إنها تعطيك ملايين الأفكار والأشكال والأقمشة التي يمكنك الاختيار من بينها بما يناسب زوقك وديكور منزلك.

5. الإضاءة

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura غرفة المعيشة خشب
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

هل تعلم أن الإضاءة لديها القدرة على تغيير الأجواء تمامًا وإعطاءة الغرفة فخامة؟ وأن سوء استخدامها يعطي ظلام وكاّبة؟.. إذا علمت ما يحتاجه منزلك من إضاءة فقد وضعت قدميك على أول الطريق، ولا يُشترط بأن تكون مُتدلية من السقف، بل يمكن أن تكون وحدة الإضاءة على الأرض وتعطي ظلال في بعض الاماكن بالغرفة وتجعلها هادئة أكثر.

6. سجادة جديدة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

 السجادة هي زينة الأرض، تخلى الاّن عن النمط القديم والسجادة المتهالكة واستبدلها بواحدة جديدة من الخامات الحديثة كالفرو هذه، فتبدو رائعة ودافئة خاصة إن كانت بألوان حيادية تعطي ضوء مميز للغرفة.

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7. الألوان بالمطبخ

Mediterranean Style Rencraft مطبخ خشب Blue
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

إذا كنت لا تمتلك ميزانية كافية لتغيير تفاصيل المطبخ وأثاثه، فيمكنك على الأقل طلاء الواجهة الخارجية له بألوان جديدة تعطيه بريق وتجعله نظيف أكثر ويبدو جديد.

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8. لمسة الذهب القديم

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

برغم انتشار الديكورات الحديثة والعصرية الاّن إلا أن الحنين لبعض القدم والعراقة يظل قائم فينا، كما إنه يعطي لمسة جمالية رائعة حتى وإن كان قديم، ففي هذا المنزل يبدو المكان جميل والأثاث حديث، لكن استخدام نجفة من الذهب القديم يعطي تأثير كلاسيكي وأنيق.

9. تجديد الأثاث

Projekt Altbauwohnung Harvestehude , decorazioni decorazioni غرفة المعيشة
decorazioni

decorazioni
decorazioni
decorazioni

 إذا كانت ميزانيتك تسمح فليس هناك أفضل من الحصول على قطع أثاث جديدة بمنزلك، تعطيه فخامة وأناقة واضحة، كتغيير الأريكة والمقاعد بغرفة المعيشة، او إضافة وسائد جديدة ملونة وناعمة فوقها.

10. لوحة فنية أنيقة

homify غرفة المعيشة رخام Beige
homify

homify
homify
homify

 لا يهم أن تنفق أموالًا باهظة للحصول على قطعة أثاث كبيرة أو شيء مميز بداخل منزلك، في حين أنه يمكنك الحصول على لوحة فنية مناسبة تأخذ النظر وتبدو غاية في الجمال والأناقة بغرفة المعيشة.

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