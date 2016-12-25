كنا ومازلنا نعرض في مقالاتنا اليومية كل ما هو جديد في عالم الديكور والتصميم الداخلي والخارجي لمنازلكم، فالتغيير والتجديد من السمات الأساسية للاستمتاع بحياة أكثر نعومة وراحة وبريق، سواء كانت ميزانيتك تسمح بالتغيير الجذري أو تبدو محدودة لا تُمكنك سوى من إضافة بعض اللمسات البسيطة ببيتك، فإن هوميفاي يعطيك جميع الأمثال التي يمكنك الاستعانة بها وتطبيقها في منزلك.

وقد تجد في هذا المقال طرق عديدة لإضافة لمسة ترف وجمال وبريق إلى بيتك، يمكنك اختيار ما يناسب ميزانيتك منها، وما يتماشى مع زوقك بشكل صريح، حيث يقدم لك هوميفاي 10 حيل لإعطاء لمسة ترف لمنزلك.