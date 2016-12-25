كنا ومازلنا نعرض في مقالاتنا اليومية كل ما هو جديد في عالم الديكور والتصميم الداخلي والخارجي لمنازلكم، فالتغيير والتجديد من السمات الأساسية للاستمتاع بحياة أكثر نعومة وراحة وبريق، سواء كانت ميزانيتك تسمح بالتغيير الجذري أو تبدو محدودة لا تُمكنك سوى من إضافة بعض اللمسات البسيطة ببيتك، فإن هوميفاي يعطيك جميع الأمثال التي يمكنك الاستعانة بها وتطبيقها في منزلك.
وقد تجد في هذا المقال طرق عديدة لإضافة لمسة ترف وجمال وبريق إلى بيتك، يمكنك اختيار ما يناسب ميزانيتك منها، وما يتماشى مع زوقك بشكل صريح، حيث يقدم لك هوميفاي 10 حيل لإعطاء لمسة ترف لمنزلك.
من أفضل الحيل التي من الممكن استخدامها لإعطاء اختلاف بمنزلك هو ترك المساحة للألوان لكي تأخذ بريقها وتبدو اكثر لمعانًا وبهجة، وان تكون لديك الجرأة على استخدام الألوان القاتمة خصوصًا اللون الرمادي، فهو احد الألوان الحيادية ويعطي ظلال مميزة بالمكان مع التحديد الأبيض، فيبدو المنزل أنيق.
يرى البعض أن حمام منزلك يستحق بعض الترف والاهتمام أيضًا، فتصميم الحمام يختلف من زوق إلى اّخر حسب رغبات الأفراد، ولكن إعطاءه لمسة ديكورية أنيقة هي ما تعطيه الاختلاف، وهنا في هذا الحمام كانت السلال والأخشاب والمنسوجات تعطي نمط ريفي أنيق فجعلت الحمام رائع بالرغم من كونه بسيط.
إذا كنت تريد التغيير حقًا، فيمكنك التخلي عن الإضاءة القديمة بمنزلك والمعروفة بتعليق وحدات الإضاءة بالسقف بشكل تقليدي، واستخدم فكرة الخفاء في عمل بيوت النور واختفاء المصابيح الإضاءة بداخلها فلا يظهر منها إلا الضوء بشكلٍ رائع في الغرفة.
واحدة من الأشياء التي يمكنها تغيير مظهر الغرفة بالكامل هي فكرة تغيير الستائر القديمة وعمل اخرى جديدة تبدو مميزة وجميلة وتتناسب مع تفاصيل الغرفة، في حين إنها تعطيك ملايين الأفكار والأشكال والأقمشة التي يمكنك الاختيار من بينها بما يناسب زوقك وديكور منزلك.
هل تعلم أن الإضاءة لديها القدرة على تغيير الأجواء تمامًا وإعطاءة الغرفة فخامة؟ وأن سوء استخدامها يعطي ظلام وكاّبة؟.. إذا علمت ما يحتاجه منزلك من إضاءة فقد وضعت قدميك على أول الطريق، ولا يُشترط بأن تكون مُتدلية من السقف، بل يمكن أن تكون وحدة الإضاءة على الأرض وتعطي ظلال في بعض الاماكن بالغرفة وتجعلها هادئة أكثر.
السجادة هي زينة الأرض، تخلى الاّن عن النمط القديم والسجادة المتهالكة واستبدلها بواحدة جديدة من الخامات الحديثة كالفرو هذه، فتبدو رائعة ودافئة خاصة إن كانت بألوان حيادية تعطي ضوء مميز للغرفة.
إذا كنت لا تمتلك ميزانية كافية لتغيير تفاصيل المطبخ وأثاثه، فيمكنك على الأقل طلاء الواجهة الخارجية له بألوان جديدة تعطيه بريق وتجعله نظيف أكثر ويبدو جديد.
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برغم انتشار الديكورات الحديثة والعصرية الاّن إلا أن الحنين لبعض القدم والعراقة يظل قائم فينا، كما إنه يعطي لمسة جمالية رائعة حتى وإن كان قديم، ففي هذا المنزل يبدو المكان جميل والأثاث حديث، لكن استخدام نجفة من الذهب القديم يعطي تأثير كلاسيكي وأنيق.
إذا كانت ميزانيتك تسمح فليس هناك أفضل من الحصول على قطع أثاث جديدة بمنزلك، تعطيه فخامة وأناقة واضحة، كتغيير الأريكة والمقاعد بغرفة المعيشة، او إضافة وسائد جديدة ملونة وناعمة فوقها.