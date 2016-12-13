فيلا روسية تهديك الكلاسيكية على أصولها

لعشاق الفخامة و الرقي نقدم إليكم اليوم من قلب روسيا تحفة فنية في هيئة فيلا راقية للغاية صممت على الطراز الكلاسيكي العريق بواسطة مكتب SCULTURA & DESIGN S.R.L. الإيطالي ، تلك الفيلا ستكون بمثابة قبلة لإلهامك بكل الأصول التي يمكنك الالتزام بها خلال تصميم بيتك أو إحدى غرفك بواسطة الطراز الكلاسيكي الذي يتميز بالدقة الشديدة و اضافة لمسات فنية في كل متر مربع من المكان المستخدم فيه، بعيداً عن الإطالة والشرح إليكم أجمل التفاصيل ..
ذلك الممر الراقي صمم بدقة متناهية في كل تفصيلاته الكرسي العظيم مدهب الأطراف و المنجد بواسطة أفخم انواع الأقمشة الذهبية مع الفراء الثري على المخدات الموجودة فوقه ، مع فن تشكيلي في تزيين محيط المرآة الكبيرة في وسط الممر ساعد على ابراز الشكل العام للمر بالرغم من قصر طوله و لكن غنى التفاصيل تغلب على ذلك، و هو ما يظهر أيضاً في الكونسول الرائع الموجود في نهايته
عن قرب نلاحظ كيف أن تلك المرآة مؤثرة للغاية في الشكل العام للممر و ليس فقط الممر و لكنها بدت مؤثرة من زوايا أخرى في غرف أخرى مجاورة و تطل على هذا الممر الفخم
غرفة المعيشة اتسمت بالتأثر الشديد بالروح الكلاسيكية مثلما ظهر في وجود البيانو في قلبها، مع بعض اللمسات الحداثية المتمثلة في اللون الأبيض و بعض النقشات في السقف، أما العامل المؤثر الحقيقي هو وحدة النجف المستخدم في الفيلا بأكملها و هو بشكل واحد حتى و ان اختلف لونه و حجمه و لكنه في المجمل عبارة عن قرص مفتوح من الأعلى و الاسفل و شفاف من الجوانب لضمان أكبر قدر من الإضاءة
من تلك الزاوية يتبين لنا كيف أن الأبواب المؤدية لهذا المسطح جميعها تتسم بالكلاسيكية في التصميم من الخشب المربع و احتوائها على الزجاج كعنصر جمالي ، مع وجود بعض الورق على الجدران كبديل عن الطلاء
حينما نفكر في النيش لا يكون فقط عبارة عن مكان للتخزين و لكن لابد أن نراعي أننا أمام عنصر رئيسي مؤثر في شكل السفرة و محيطها بالكامل، نلاحظ النحت و تشكيل الخشب حول النيش فيما يشبه نفس النقوش الموجودة على المرآة في الطرقة، في وحدة تصميم فريدة من نوعها
المطبخ جاء مفتوحاً بنافذة لتقديم الطعام و المشروبات منها، و هذا التصرف ارستقراطي و رسمي للغاية خصوصاً في المآدب و الحفلات الرسمية، مع وجود الرخام الأسود الفخم بالرفوف الداخلية له لتحضير الطعام و المشروبات من خلاله، و من زاوية أخرى نلاحظ كيف أن النجف جاء هنا أيضاً متشابه على ما نوهنا عليه في الغرف الأخرى
من هنا يظهر استخدام الرخام على المنضدة في استخدام آخر فوق الحوض مما يخلق سيمترية و توازن رهيب في المطبخ بأكمله، مع مراعاة اللون الأبيض الذي كسر حدة و قوة اللون الأسود من الطغيان على المطبخ
في أصغر التفاصيل في الطراز الكلاسكيي يكمن الإبداع، لاحظ شكل الكرسي المستخدم أمام البوفية المفتوح أمام المطبخ، شيء أكثر من رائع خصوصاً تطويع الأفكار الحداثية في قالب كلاسيكي ببراعة دون تكلف
المرايات مستخدمة بكثرة في المنزل و هي من اصول الطراز الكلاسيكي خصوصاً في الابواب و الطرقات و المدخل و الممرات، المرايات المواجهه للنوافذ تعمل على فتح المساحة بشكل عبقري خصوصاً في الغرف الداخلية
غرفة النوم بها نفس النقوش التي توجد في أي عنصر خشبي استخدم داخل هذا المنزل ، ظهر السرير به ورود من الخشب و الشمعدانات كذلك، الحرير في الفرش وفي ظهر السرير عالم آخر من التميز و الرقي والشعور بالنعيم والثراء
المرايات مرة أخرى تستخدم هنا ببراعة على الدولاب الضخم حتى لا يستأثر بالمساحة وحده، النافذة الكبيرة عكست الضوء من النوافذ و جعلت الغرفة مشرقة في نفس الوقت الذي استخدم فيه الدولاب بهذا الحجم لحفظ كل الأغراض دون شكوى و بكل أريحية
الحمام ليس له مثيل و يشع بالخصوصية ، يكفي أننا انان بانيو بطراز كلاسيكي في لونه و تصميمه و أداوته الصحية مثل الدش و المواسير ، شيء أكثر من رائع و غير مغلق بسبب وجود النافذة التي تمده بالبريق على مدار اليوم و النجفه ليلاً ، تصميم أكثر من رائع لحمام داخلي خصوصي
ذلك المكتب الصغير و الأنيق يوسع من فرص مكوثك بالغرفة و استخدامها لانجاز الاعمال كما هي في الأصل مكاناً للتخلص من أعباء الاعمال
الأريكة في غرفة النوم تفتح آفاقاً جديدة لاستخداماتها، حيث لن تكون غرفة النوم فقط للنوم و لكن ايضاً للاسترخاء و التأمل و التفكر ، ومكان لالتقاط الانفاس بعد يوم شاق أو تجميع الأفكار عند الصباح بعد الاستيقاظ خصوصاً و أنها تطل على نافذة رائعة