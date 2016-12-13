فيلا روسية تهديك الكلاسيكية على أصولها

غرفة المعيشة اتسمت بالتأثر الشديد بالروح الكلاسيكية مثلما ظهر في وجود البيانو في قلبها، مع بعض اللمسات الحداثية المتمثلة في اللون الأبيض و بعض النقشات في السقف، أما العامل المؤثر الحقيقي هو وحدة النجف المستخدم في الفيلا بأكملها و هو بشكل واحد حتى و ان اختلف لونه و حجمه و لكنه في المجمل عبارة عن قرص مفتوح من الأعلى و الاسفل و شفاف من الجوانب لضمان أكبر قدر من الإضاءة