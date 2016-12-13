قبل و بعد: تجهيز بيت عائلي صغير المساحة

اليوم جولتنا ستكون متعمقة بعض الشيء عن المعتاد حيث سيصحبنا العاملون في مكتب REIS LONDON LTD في رحلتهم أثناء تجهيز و تشطيب منزل العائلة الصغير الواقع في هولاند بارك في العاصمة البريطانية لندن،

تتميز الشقة بطرازها الانتقائي الفريد و ألوانها الخلابة المتناسقة في كل غرفة من غرفها، و لكن الأدعى و الأكثر جذباً للانتباه هو السلم و طريقة تصميمه و توفيره للمساحة و مدى عمليته و أمانه مع الوضع في الاعتبار أن من سيستخدمه هم أطفال و ذويهم بشكل يومي ، دعونا لا نحرق عليكم المفاجآت و الإبداع و هيا بنا لرؤيته واقعياً ..