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قبل و بعد: تجهيز بيت عائلي صغير المساحة

Mohammed Awad Mohammed Awad
The Mews - Holland Park, IS AND REN STUDIOS LTD IS AND REN STUDIOS LTD غرفة المعيشة
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اليوم جولتنا ستكون متعمقة بعض الشيء عن المعتاد  حيث سيصحبنا العاملون في مكتب REIS LONDON LTD في رحلتهم أثناء تجهيز و تشطيب منزل العائلة الصغير الواقع في هولاند بارك في العاصمة البريطانية لندن، 

 تتميز الشقة بطرازها الانتقائي الفريد و ألوانها الخلابة المتناسقة في كل غرفة من غرفها، و لكن الأدعى و الأكثر جذباً للانتباه هو السلم و طريقة تصميمه و توفيره للمساحة و مدى عمليته و أمانه مع الوضع في الاعتبار أن من سيستخدمه هم أطفال و ذويهم بشكل يومي ، دعونا لا نحرق عليكم المفاجآت و الإبداع و هيا بنا لرؤيته واقعياً ..

قبل : تجهيز المواسير و الأساسات اللازمة

THE GARAGE - BEFORE IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

THE GARAGE – BEFORE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

هذا البيت صمم من البداية ليكون ملائماً لأسرة صغيرة مكونة من 3 : 5 أفراد و تمت مراعاة تلك الجوانب في مساحة غرفة المعيشة لتكون أكبر و كذلك تقسيم المنزل على طابقين ليكون منفصلاً بين العمومية في الأسفل و الشعور بالخصوصية في الطوابق العليا، و يراعى في تلك المراحل الأولى تأسيس خطوط الكهرباء و المياة و الغاز بعناية و بعيداً عن مداس الأقدام، بمعنى أننا نلاحظ كيف أن الخراطيم و المواسير محفور لها بعمق كبير في الأرض حتى تكون في مأمن من أي أرضيات سوف تركب عليها و بالتالي أمان و سلامة السكان فيما بعد

THE STAIRCASE - DURING CONSTRUCTION IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

THE STAIRCASE – DURING CONSTRUCTION

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

يتضح شيئاً فشيئاً الشكل النهائي للمنزل بعد عزل الأرضيات و الجدران و تغطية المواسير و الخراطيم، و نلاحظ كيف أن المسطح الأسفل الرئيسي يمتاز بعدم وجود عوائق بالرغم من أن التصيمي يظهر أنه سيكون هناك أكثر من غرفة فيه، و نلاحظ أيضاً كيف لأن كل المنفذين يسيرون وفق خطة واحدة مرسومة على الحائط الأيمن (الرسم الهندسي للتصميم )

بعد : سحر بلا نهاية في مسطح المعيشة

OPEN PLAN LIVING, DINING AND KITCHEN IS AND REN STUDIOS LTD غرفة المعيشة
IS AND REN STUDIOS LTD

OPEN PLAN LIVING, DINING AND KITCHEN

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

لننظر كيف أصبح ذلك المسطح بعد التصميم و التشطيب و المشي على خطى الرسوم الهندسية الدقيقة، بالفعل النتيجة النهائية رائعة و الالوان و الطراز المستخدمفي المنزل متآلف تماماً، لاحظ شكل الشبابيك المربعة و الباب ذو النقش المربع أيضاً ، و لاحظ السلم ذو الجدار الزجاجي الذي يعتبر غير ملحوظاً و كيف أن الزجاج يعتبر حلاً مثالياً لأي مسطح صغير الحجم

المعيشة الانتقائية

LIVING SPACE IS AND REN STUDIOS LTD غرفة المعيشة
IS AND REN STUDIOS LTD

LIVING SPACE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

عن قرب أكثر نلاحظ كيف لشكل الأريكة التماشى مع لون الحوائط و الجدران و حتى لون الخداديات بها جاء من نفس لون النسيج في السجادة البسيطة المفروشة في تلك الغرفة ، و لكن الساحر هنا شيئين نلخصهم في ضوء الشباب بفضل الستائر المعدنية التي ركبت به و لون سبوتات النور مصابيح الليد المنتشرة فوق الغرفة بالتساوي و التوازن الجميل

قبل : تجهيز المطبخ بأساسات علوية

THE DINING AREA BEFORE IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

THE DINING AREA BEFORE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

في المراحل الأولى كان هناك توجه في بعض الغرف لعزل السلوك و الخراطيم و المواسير بالأعلى و ليس الأسفل و هي فكرة جيدة للأماكن التي تحتاج لأكثر من عنصر في التشطيب مثل وجود ’ كهرباء – مياة – غاز – صرف) و اكثر تلك الغرف هي النوم و المطبخ و يمكن الحمام الرئيسي

بعد : اجمل ما يكون

KITCHEN - DINING ROOM IS AND REN STUDIOS LTD غرفة السفرة
IS AND REN STUDIOS LTD

KITCHEN – DINING ROOM

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

نلاحظ كيف أن المطبخ أصبح جذاباً بعد التشطيب النهائي، الالوان المستخدمة في المسطح الخارجي بالمعيشة و الأرائك التي في الاستقبال جاءت نفسها هنا، مع سفرة عائلية تستوعب أفراد الأسرة بجوار بوفية رخامي فخم و شيك للمطبخ المتخذ الطراز الأمريكي المفتوح

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سفرة مبهجة

DINING SPACE IS AND REN STUDIOS LTD غرفة السفرة
IS AND REN STUDIOS LTD

DINING SPACE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

من زاوية أخرى نلاحظ أن السفرة أقرب ما يكون لغرفة المعيشة و لكن هذا ما نوهنا عنه في البداية قبل التشطيب النهائي بالرغم من عدم وجود فواصل جدارية بينهما إلا أن التصميم رائع و متوازن و هناك فاصل معنوي بينهما و هذه هي البراعة في التخصيص و التقسيم

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قبل : كيف تم التفكير في السلم

FIRST FLOOR - BEFORE IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

FIRST FLOOR – BEFORE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

عندما رأينا السلم من الأسفل لاحظنا كيف أن الوصف الدقيق له هو التضحية بمحيطه السفلي لمزيد من المساحة بالأسفل، و في الاعلى نلاحظ أن التصميم يحتم على المنفذين الخروج من هذا الضيق إلى براح الخصوصية بالأدوار العليا التي سوف تحتوي على غرف النوم و بعض الممرات الضرورية

THE NEW STAIRCASE - CONSTRUCTION IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

THE NEW STAIRCASE – CONSTRUCTION

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

الدرجات في السلم صممت من المعادن لتحمل الحركة الدائمة و الحيوية لوجود غرف ذات استخدام يومي في الاعلى و لوجود المدخل بالأسفل، لذا لابد أن يكون السلم قوياً متيناً و ليس هناك أفضل من الحديد لتجهيزه ثم كساءه بأي عنصر آخر لو أحببنا تغيير الشكل الخارجي له

بعد : سلم عملي و أنيق

STAIRWAY AND HALLWAY IS AND REN STUDIOS LTD الممر الحديث، المدخل و الدرج
IS AND REN STUDIOS LTD

STAIRWAY AND HALLWAY

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

و هذا هو الشكل النهائي للسلم بمنتهى البساطة و الجمال و الدقة في التصميم، الشطيب على أعلى مستوى بقشرة خارجية من الخشب بالرغم من أن الهيكل و الحوامل من الحديد كما رأينا في التجهيزات، و قد تم وضع جدار زجاجي أو سور إن صح التعبير نظراً لحاجة العائلة لمزيد من عناصر الأمان لأطفالها

خزانات أسفل الدرج

CONTEMPORARY GLASS STAIRCASE IS AND REN STUDIOS LTD الممر الحديث، المدخل و الدرج
IS AND REN STUDIOS LTD

CONTEMPORARY GLASS STAIRCASE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

و قد تم تجهيز المسكان بالأسفل ليكون خزانة للأغراض المهملة أو يمكن أن يستخدم كجزامة و هذا يعود بنا للإبداعات المتبعة هنا للحفاظ على المساحة و حسن استغلالها و هي فكرة رائعة أيضاً بجانب كونها جميلة في شكلها النهائي

غرفة النوم و بساطتها

MASTER BEDROOM IS AND REN STUDIOS LTD غرفة نوم
IS AND REN STUDIOS LTD

MASTER BEDROOM

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

غرفة النوم يتضح انها صممت بطريقة عادية سرير بنصف ظهر و مسند مريح بجوار كومودينو صغير مفتوح من الاسفل بغرض عدم تشويه المساحة و حرية التخزين كذلك، و الأباجورة فحدث عن جمالها و لاحرج في اللون و الضوء و الشاعرية التي تبعث منها

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