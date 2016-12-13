قبل و بعد: تجهيز بيت عائلي صغير المساحة

اليوم جولتنا ستكون متعمقة بعض الشيء عن المعتاد حيث سيصحبنا العاملون في مكتب REIS LONDON LTD في رحلتهم أثناء تجهيز و تشطيب منزل العائلة الصغير الواقع في هولاند بارك في العاصمة البريطانية لندن،
تتميز الشقة بطرازها الانتقائي الفريد و ألوانها الخلابة المتناسقة في كل غرفة من غرفها، و لكن الأدعى و الأكثر جذباً للانتباه هو السلم و طريقة تصميمه و توفيره للمساحة و مدى عمليته و أمانه مع الوضع في الاعتبار أن من سيستخدمه هم أطفال و ذويهم بشكل يومي ، دعونا لا نحرق عليكم المفاجآت و الإبداع و هيا بنا لرؤيته واقعياً ..
هذا البيت صمم من البداية ليكون ملائماً لأسرة صغيرة مكونة من 3 : 5 أفراد و تمت مراعاة تلك الجوانب في مساحة غرفة المعيشة لتكون أكبر و كذلك تقسيم المنزل على طابقين ليكون منفصلاً بين العمومية في الأسفل و الشعور بالخصوصية في الطوابق العليا، و يراعى في تلك المراحل الأولى تأسيس خطوط الكهرباء و المياة و الغاز بعناية و بعيداً عن مداس الأقدام، بمعنى أننا نلاحظ كيف أن الخراطيم و المواسير محفور لها بعمق كبير في الأرض حتى تكون في مأمن من أي أرضيات سوف تركب عليها و بالتالي أمان و سلامة السكان فيما بعد
يتضح شيئاً فشيئاً الشكل النهائي للمنزل بعد عزل الأرضيات و الجدران و تغطية المواسير و الخراطيم، و نلاحظ كيف أن المسطح الأسفل الرئيسي يمتاز بعدم وجود عوائق بالرغم من أن التصيمي يظهر أنه سيكون هناك أكثر من غرفة فيه، و نلاحظ أيضاً كيف لأن كل المنفذين يسيرون وفق خطة واحدة مرسومة على الحائط الأيمن (الرسم الهندسي للتصميم )
لننظر كيف أصبح ذلك المسطح بعد التصميم و التشطيب و المشي على خطى الرسوم الهندسية الدقيقة، بالفعل النتيجة النهائية رائعة و الالوان و الطراز المستخدمفي المنزل متآلف تماماً، لاحظ شكل الشبابيك المربعة و الباب ذو النقش المربع أيضاً ، و لاحظ السلم ذو الجدار الزجاجي الذي يعتبر غير ملحوظاً و كيف أن الزجاج يعتبر حلاً مثالياً لأي مسطح صغير الحجم
عن قرب أكثر نلاحظ كيف لشكل الأريكة التماشى مع لون الحوائط و الجدران و حتى لون الخداديات بها جاء من نفس لون النسيج في السجادة البسيطة المفروشة في تلك الغرفة ، و لكن الساحر هنا شيئين نلخصهم في ضوء الشباب بفضل الستائر المعدنية التي ركبت به و لون سبوتات النور
مصابيح الليد المنتشرة فوق الغرفة بالتساوي و التوازن الجميل
في المراحل الأولى كان هناك توجه في بعض الغرف لعزل السلوك و الخراطيم و المواسير بالأعلى و ليس الأسفل و هي فكرة جيدة للأماكن التي تحتاج لأكثر من عنصر في التشطيب مثل وجود ’ كهرباء – مياة – غاز – صرف) و اكثر تلك الغرف هي النوم و المطبخ و يمكن الحمام الرئيسي
نلاحظ كيف أن المطبخ أصبح جذاباً بعد التشطيب النهائي، الالوان المستخدمة في المسطح الخارجي بالمعيشة و الأرائك التي في الاستقبال جاءت نفسها هنا، مع سفرة عائلية تستوعب أفراد الأسرة بجوار بوفية رخامي فخم و شيك للمطبخ المتخذ الطراز الأمريكي المفتوح
من زاوية أخرى نلاحظ أن السفرة أقرب ما يكون لغرفة المعيشة و لكن هذا ما نوهنا عنه في البداية قبل التشطيب النهائي بالرغم من عدم وجود فواصل جدارية بينهما إلا أن التصميم رائع و متوازن و هناك فاصل معنوي بينهما و هذه هي البراعة في التخصيص و التقسيم
عندما رأينا السلم من الأسفل لاحظنا كيف أن الوصف الدقيق له هو التضحية بمحيطه السفلي لمزيد من المساحة بالأسفل، و في الاعلى نلاحظ أن التصميم يحتم على المنفذين الخروج من هذا الضيق إلى براح الخصوصية بالأدوار العليا التي سوف تحتوي على غرف النوم و بعض الممرات الضرورية
الدرجات في السلم صممت من المعادن لتحمل الحركة الدائمة و الحيوية لوجود غرف ذات استخدام يومي في الاعلى و لوجود المدخل بالأسفل، لذا لابد أن يكون السلم قوياً متيناً و ليس هناك أفضل من الحديد لتجهيزه ثم كساءه بأي عنصر آخر لو أحببنا تغيير الشكل الخارجي له
و هذا هو الشكل النهائي للسلم بمنتهى البساطة و الجمال و الدقة في التصميم، الشطيب على أعلى مستوى بقشرة خارجية من الخشب بالرغم من أن الهيكل و الحوامل من الحديد كما رأينا في التجهيزات، و قد تم وضع جدار زجاجي أو
سور إن صح التعبير نظراً لحاجة العائلة لمزيد من عناصر الأمان لأطفالها
و قد تم تجهيز المسكان بالأسفل ليكون خزانة للأغراض المهملة أو يمكن أن يستخدم كجزامة و هذا يعود بنا للإبداعات المتبعة هنا للحفاظ على المساحة و حسن استغلالها و هي فكرة رائعة أيضاً بجانب كونها جميلة في شكلها النهائي
غرفة النوم يتضح انها صممت بطريقة عادية سرير بنصف ظهر و مسند مريح بجوار كومودينو صغير مفتوح من الاسفل بغرض عدم تشويه المساحة و حرية التخزين كذلك، و الأباجورة فحدث عن جمالها و لاحرج في اللون و الضوء و الشاعرية التي تبعث منها