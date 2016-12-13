20 نصيحة لحمام يبهر ضيوفك

حمام الضيوف لابد أن يعبر عن أقصى درجات النظافة و الترتيب و الجمال في بيتك، فهو يعتبر من الاماكن الأكيد استخدامها من قبل أي ضيف يحل عليك في منزلك سواء بشكل رسمي (زملاء – غداء عمل – شركاء ) أو غير رسمي ( أصدقاء – أقارب ) ، لذا فهو ذو أهمية كبيرة في انطباع الآخرين عنك دون مجاملة حيث يكون لديهم مساحة خاصة بداخله من التفكر و التفحص في جماله دون الشعور بحرج او مراقبة .
في كتاب الافكار هذا سوف نقدم إليك 20 من الحمامات المختارة و المصنفة للضيوف و التي ستجعلك في حالة فخر و شعور بالثقة أمام أي ضيف سوف يقوم بزيارتك في يوم ما
نظافة الحمام لدى الضيوف هي عنوان نظافتك انت، فإنهم يأخذون انطباعاً كاملاً عنك فور دخولهم حمامك، اهتم دائماص بنظافة الفوط و الرف حول الحوض، و الكابينية ، انشر رائحة جميلة و معطر خلال فترة وجودهم و قبلها و حاول على التنظيف المستمر للحمام أولاً بأول حتى لا تشعر أنك أمام إحدى المهمات الصعبة فور وصولهم
استخدم حمامك المخصص للضيوف بالطراز الكلاسيكي لو كان ضيوفك من الطبقة الارستقراطية و هذا لوجود أكثر من عنصر سيدفعهم للإعجاب بهذا الديكور، مثل وجود النقوش في كل شيء مثل المرايات و الخزانات حتى الحنفيات و الستائر كل شيء سيوجد به لمسات جمالية، و هذا النموذج مخصص لعشاق التفاصيل أكثر من طبقة الشباب و المحبين للانطلاق و الحداثية في كل شيء
صمم حمامك ليكون ملهماً للجميع و خصوصاص لو فكرت في استخداماتهم للحمام ستحصل على الإجابة الأكيدة، ما هي طبيعة استخداماتهم ، بالتأكيد النظر في المرآة و غسل الأيدي في المرتبة الأولى، لذا عليك الاهتمام بطول المرآة و حجمها و مستوى الإضاءة حولها ، فإن ذلك سيضمن لك ابهار ضيوفك ، و بالتأكيد ركز على تلميع المرايات باستمرار
في كل تفصيلة في حمامك اشعرهم أنك تنتظرهم و أنك تقدرهم و تحترمهم ، لاحظ الشكل الأنيق للسجادة التي تؤدي للحوض بداية من المدخل، هذا يشعر الضيوف بمدى ترحابك بهم فلا يتهم أنت في اختيار ما تراه مناسباً لشخصياتهم
حمامك المشرق المبهج سيكون طريقك الاقرب لقلب ضيوفك، لا تجعل حمامك منغلقاً و به ضيق في المساحة معنوياً ، و لكن اجعله مضيئاً و مشجعاً على صفاء الروح والذهن و استعادة النشاط
مثلما نوهنا من قبل على مسألة الإضاءة حول المرآة فلابد أن تهتم بالإضاءة في الحمام بأكمله بداية من المرآة و انتهاءاً بالسقف و الأرضيات، حاول أن تركز على إظهار النواحي الجمالية في حمامك و لا تطفيء أنواراً عند استقبالهم و اجعل النور مضاءاً طوال فترة وجودهم في بيتك
اجعل الحوض مريحاً و في طول أي ضيف سيأتي إليك ليك منخفضاً او عالياً و لكن اجعله متوسطاً قدر الإمكان مع استخدام أدوات صحية – صنابير- مناسبة للاستخدام من الجميع و ليست غريبة حتى لا تشعرهم بالحرج
استخدام ضوء من درجة واحدة في الحمام اصبح من موروثات الماضي، حاول أن يكون حمامك عصرياً عن طريق تدريج الضوء وفقاً للمكونات اللازم اظهارها في الحمام، لاحظ تركيز الضوء على الزوايا و أمام المراية الكبيرة و البانيو ، و من زاوية أخرى لاحظ كيف أن الفوط موضوعة بشكل ظاهر للجميع حتى يستخدمها الضيوف بسهولة ولا يسالونك أين الفوط ..
يمكن أن يدخل اثنين من الضيوف للحمام لغسيل الأيدي فقط و في تلك الحالة سينتظروا واحداً تلو الآخر خصوصاً و أن الجميع سوف يكون قد انهى طعامه في وقت واحد تقريباً، و لمثل تلك العزائم الكبيرة و لو كنت من روادها فإنه ينبغي عليك أن تجعل حمامك واسعاً و به حوضين لسهولة غسيل الأيدي بسرعة و عدم الانتظار و تقليل تلك الفترة التي ربما تكون محرجة للبعض
استخدم الأضواء في أماكن غير معتادة، خلف المرايات و مدفونة في الرفوف ، فما أجمل أن تدخل حماماً و تجدف يه شيئاً غريباً يجعلك تفكر فيه و تحاول أن تقتبسه، و ذلك لن يحدث لو استخدمت اشياءاً معتاجة بطرق اعتيادية
الرفوف ليست فقط مصممة للناحية الوظيفية و لكنها أيضاً موجودة لزيادة الجمال و الجاذبية لديكور الحمام، حاول أن تجعل الرف آسراً لعيونهم عن طريق بعض التحف أو حتى عن طرق الإضاءة بتلك الطريقة الرائعة و لكن لو قررت ذلك فلابد أن يكون الرف مصنوعاً من الرخام الأبيض شبه الشفاف ليتشكل وفقاً للضوء
لو تمتلك حماماً واحداً و بالطبع سيكون فيه بعض أغراضك الخاصة مثل الغسالة ، فحاول دائماً أن تجعل الغسالة نظيفة ليس بها ملابس، و لا تشغلها أثناء وجود الضيوف لديك، فإن ذلك يسبب الاحراج للضيوف لأن الضيف يريد أن يشعر أنك في حالة تركيز معه كلية ولا تنشغل بأمور أخرى
ديكور بيتك بالكامل يمكن أن يتغير في الحمام ، و هذه طريقة رائعة لتجعل الضيوف ينبهرون بحمامك، اجعلهم يشعرون أنهم قد دخلوا مكانا آخر ، استخدم الأضواء الملونة و القطع الصحية الغريبة و الأرضيات المزركشة لإكمال المشهد ، و هذا أكثر نجاحاً لو كان ضيوفك من فئة الشباب
عند استخدام حمامك من قبل الضيوف يمكن لك التصرف بحرية كبيرة و لكن دون الخروج عن النص ، و الحرية هنا تعني مزيد من المرح و الالوان المبهجة و ليس صعوبة الاستخدام عدم النظافة أو قلة التهوية و الضوء
حينما يفكر ضيوفك في استخدام حمامك فإنهم يحرجون لو أنه استخدموا أي غرض خاص بك ، فحاول تقليل ذلك الاحراج عن طريق اظهار كل الاغراض التي يمكن أن يستخدموها أمامهم في متناولهم ، مثل الفوط و الصابون و غسول الأيدي أمامهم على الرف بكل سهولة
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نباتات الزينة في الحمام بالرغم من شكلها المعتاد و لكنها تعتبر عنواناً للأناقة خصوصاً لو كان حمامك يسمح من جهة المساحة لإضافة عنصر النبات إليه، ليس هناك ما يمنع من ذلك خصوصاً لو كان ضيوفك من مرهفي الحس و عشاق الطبيعة
استخدم الصخور و الأحجار في ديكور حمامك لمزيد من الفخامة و اللمسات الجمالية في حمامك، فإن ذلك يضفي بهاءاً لا يقارن على الحمام و يجعل من يدخله يشعر بالاهمية و التفضيل و اختلاف الطراز عن المعتاد
استخدام الالوان المبهجة في محيط نظيف مثل حمام ضيوفك سيجعل منه تجربة رائعة لا تنسى ، حاول أن تحعل حمامك لامعاً باستمرار ليتحقق الانعكاس الكلي للضوء الطبيعي و الصناعي في كل المكونات مما يزيد من جمالها ، و هي العوامل التي سوف تزيد من بهجة الحمام بشكل عام
استخدم في حمام ضيوفك جدر زجاجية للفصل بين الاماكن العامة و الخاصة، فمثلاً هنا تم استخدام الفاصل الزجاجي بين مكان الاستحمام و بين الأحواض والكابينية و هو ما زاد من جمال و تحضر الحمام بالمقارنة لو تم غلقها بواسطة جدار معتم خشبي مثلاً مما سيكون له أثر سلبي على المساحة المعنوية الموجودة في هذا الحمام الأنيق و البسيط في الوقت ذاته…
و باختصار شديد حاول أن تتألق أمام ضيوفك استخدم في تصميم حمامك كل ما يحبون هم و تفضل أنت، من ألوان و من لمسات جمالية و تفصيلات صغيرة في الديكور، النظافة و الأغراض المرتبة هي الأهم، و حسن الاستقبال سيتجسد في حمامك لو اتبعت تلك النصائح العشرين لا محالة ..