20 نصيحة لحمام يبهر ضيوفك

حمام الضيوف لابد أن يعبر عن أقصى درجات النظافة و الترتيب و الجمال في بيتك، فهو يعتبر من الاماكن الأكيد استخدامها من قبل أي ضيف يحل عليك في منزلك سواء بشكل رسمي (زملاء – غداء عمل – شركاء ) أو غير رسمي ( أصدقاء – أقارب ) ، لذا فهو ذو أهمية كبيرة في انطباع الآخرين عنك دون مجاملة حيث يكون لديهم مساحة خاصة بداخله من التفكر و التفحص في جماله دون الشعور بحرج او مراقبة .

في كتاب الافكار هذا سوف نقدم إليك 20 من الحمامات المختارة و المصنفة للضيوف و التي ستجعلك في حالة فخر و شعور بالثقة أمام أي ضيف سوف يقوم بزيارتك في يوم ما