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20 نصيحة لحمام يبهر ضيوفك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Коллекция TIFFANY, BAGNO PIU' ITALIA BAGNO PIU' ITALIA حماممقاعد خشب Amber/Gold
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حمام الضيوف لابد أن يعبر عن أقصى درجات النظافة و الترتيب و الجمال في بيتك، فهو يعتبر من الاماكن الأكيد استخدامها من قبل أي ضيف يحل عليك في منزلك سواء بشكل رسمي (زملاء – غداء عمل – شركاء )  أو غير رسمي ( أصدقاء – أقارب ) ، لذا فهو ذو أهمية كبيرة في انطباع الآخرين عنك دون مجاملة حيث يكون لديهم مساحة خاصة بداخله من التفكر و التفحص في جماله دون الشعور بحرج  او مراقبة .

في كتاب الافكار هذا سوف نقدم إليك 20 من الحمامات المختارة و المصنفة للضيوف و التي ستجعلك في حالة فخر و شعور بالثقة أمام أي ضيف سوف يقوم بزيارتك في يوم ما 

1- نظافة الحمام

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK حمام
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

نظافة الحمام لدى الضيوف هي عنوان نظافتك انت، فإنهم يأخذون انطباعاً كاملاً عنك فور دخولهم حمامك، اهتم دائماص بنظافة الفوط و الرف حول الحوض، و الكابينية ، انشر رائحة جميلة و معطر خلال فترة وجودهم و قبلها و حاول على التنظيف المستمر للحمام أولاً بأول حتى لا تشعر أنك أمام إحدى المهمات الصعبة فور وصولهم

2- كلاسيكية و فخامة

Коллекция TIFFANY, BAGNO PIU' ITALIA BAGNO PIU' ITALIA حماممقاعد خشب Amber/Gold
BAGNO PIU&#39; ITALIA

BAGNO PIU' ITALIA
BAGNO PIU&#39; ITALIA
BAGNO PIU' ITALIA

استخدم حمامك المخصص للضيوف بالطراز الكلاسيكي لو كان ضيوفك من الطبقة الارستقراطية و هذا لوجود أكثر من عنصر سيدفعهم للإعجاب بهذا الديكور، مثل وجود النقوش في كل شيء مثل المرايات و الخزانات حتى الحنفيات و الستائر كل شيء سيوجد به لمسات جمالية، و هذا النموذج مخصص لعشاق التفاصيل أكثر من طبقة الشباب و المحبين للانطلاق و الحداثية في كل شيء

3- اهتمام بالمرآة

Luxury Bathroom Casa Più Arredamenti luxury bathroom
Casa Più Arredamenti

Luxury Bathroom

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

صمم حمامك ليكون ملهماً للجميع و خصوصاص لو فكرت في استخداماتهم للحمام ستحصل على الإجابة الأكيدة، ما هي طبيعة استخداماتهم ، بالتأكيد النظر في المرآة و غسل الأيدي في المرتبة الأولى، لذا عليك الاهتمام بطول المرآة و حجمها و مستوى الإضاءة حولها ، فإن ذلك سيضمن لك ابهار ضيوفك ، و بالتأكيد ركز على تلميع المرايات باستمرار 

4- أشعرهم بالأهمية

Natural Bathroom Casa Più Arredamenti natural bathroom
Casa Più Arredamenti

Natural Bathroom

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

في كل تفصيلة في حمامك اشعرهم أنك تنتظرهم و أنك تقدرهم و تحترمهم ، لاحظ الشكل الأنيق للسجادة التي تؤدي للحوض بداية من المدخل، هذا يشعر الضيوف بمدى ترحابك بهم فلا يتهم أنت في اختيار ما تراه مناسباً لشخصياتهم

5- مزيد من الإشراق

Elegant Bathroom Casa Più Arredamenti elegant bathroom
Casa Più Arredamenti

Elegant Bathroom

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

حمامك المشرق المبهج سيكون طريقك الاقرب لقلب ضيوفك، لا تجعل حمامك منغلقاً و به ضيق في المساحة معنوياً ، و لكن اجعله مضيئاً و مشجعاً على صفاء الروح والذهن و استعادة النشاط

6- اهتم بالإضاءة قدر الإمكان

Could you see yourself in here in the morning? homify حمام bathroom lighting,bathroom sink,bathroom furniture,bathroom mirror,small bathroom
homify

Could you see yourself in here in the morning?

homify
homify
homify

مثلما نوهنا من قبل على مسألة الإضاءة حول المرآة فلابد أن تهتم بالإضاءة في الحمام بأكمله بداية من المرآة و انتهاءاً بالسقف و الأرضيات، حاول أن تركز على إظهار النواحي الجمالية في حمامك و لا تطفيء أنواراً عند استقبالهم و اجعل النور مضاءاً طوال فترة وجودهم في بيتك

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7- اهتم بالحوض

We love the light around this mirror! homify حمام bathroom lighting,bathroom sink,bathroom,bathroom mirror,small bathroom,bathroom furniture
homify

We love the light around this mirror!

homify
homify
homify

اجعل الحوض مريحاً و في طول أي ضيف سيأتي إليك ليك منخفضاً او عالياً و لكن اجعله متوسطاً قدر الإمكان مع استخدام أدوات صحية – صنابير- مناسبة للاستخدام من الجميع و ليست غريبة حتى لا تشعرهم بالحرج

9- تدريج الضوء

العبور, Reda Essam Reda Essam حمام
Reda Essam

العبور

Reda Essam
Reda Essam
Reda Essam

استخدام ضوء من درجة واحدة في الحمام اصبح من موروثات الماضي، حاول أن يكون حمامك عصرياً عن طريق تدريج الضوء وفقاً للمكونات اللازم اظهارها في الحمام، لاحظ تركيز الضوء على الزوايا و أمام المراية الكبيرة و البانيو ، و من زاوية أخرى لاحظ كيف أن الفوط موضوعة بشكل ظاهر للجميع حتى يستخدمها الضيوف بسهولة ولا يسالونك أين الفوط ..

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10- أكثر من حوض

Дом по Рублево-Успенскому шоссе , GM-interior GM-interior حمام
GM-interior

GM-interior
GM-interior
GM-interior

يمكن أن يدخل اثنين من الضيوف للحمام لغسيل الأيدي فقط و في تلك الحالة سينتظروا واحداً تلو الآخر خصوصاً و أن الجميع سوف يكون قد انهى طعامه في وقت واحد تقريباً، و لمثل تلك العزائم الكبيرة و لو كنت من روادها فإنه ينبغي عليك أن تجعل حمامك واسعاً و به حوضين لسهولة غسيل الأيدي بسرعة و عدم الانتظار و تقليل تلك الفترة التي ربما تكون محرجة للبعض

11- الأضواء البارعة

Loft O, innenarchitektur-rathke innenarchitektur-rathke حمام
innenarchitektur-rathke

innenarchitektur-rathke
innenarchitektur-rathke
innenarchitektur-rathke

استخدم الأضواء في أماكن غير معتادة، خلف المرايات و مدفونة في الرفوف ، فما أجمل أن تدخل حماماً و تجدف يه شيئاً غريباً يجعلك تفكر فيه و تحاول أن تقتبسه، و ذلك لن يحدث لو استخدمت اشياءاً معتاجة بطرق اعتيادية 

12- لون الرفوف

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

الرفوف ليست فقط مصممة للناحية الوظيفية و لكنها أيضاً موجودة لزيادة الجمال و الجاذبية لديكور الحمام، حاول أن تجعل الرف آسراً لعيونهم عن طريق بعض التحف أو حتى عن طرق الإضاءة بتلك الطريقة الرائعة و لكن لو قررت ذلك فلابد أن يكون الرف مصنوعاً من الرخام الأبيض شبه الشفاف ليتشكل وفقاً للضوء 

13- حمامك الصغير

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci حمام
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

لو تمتلك حماماً واحداً و بالطبع سيكون فيه بعض أغراضك الخاصة مثل الغسالة ، فحاول دائماً أن تجعل الغسالة نظيفة ليس بها ملابس، و لا تشغلها أثناء وجود الضيوف لديك، فإن ذلك يسبب الاحراج للضيوف لأن الضيف يريد أن يشعر أنك في حالة تركيز معه كلية ولا تنشغل بأمور أخرى

14- قدم لهم تجربة مميزة

Exklusiv Bad Lamenius, Art of Bath Art of Bath حمام
Art of Bath

Art of Bath
Art of Bath
Art of Bath

ديكور بيتك بالكامل يمكن أن يتغير في الحمام ، و هذه طريقة رائعة لتجعل الضيوف ينبهرون بحمامك، اجعلهم يشعرون أنهم قد دخلوا مكانا آخر ، استخدم الأضواء الملونة و القطع الصحية الغريبة و الأرضيات المزركشة لإكمال المشهد ، و هذا أكثر نجاحاً لو كان ضيوفك من فئة الشباب 

15- بعض التحرر

banheiro de menina, arquiteta aclaene de mello arquiteta aclaene de mello حمام Orange
arquiteta aclaene de mello

arquiteta aclaene de mello
arquiteta aclaene de mello
arquiteta aclaene de mello

عند استخدام حمامك من قبل الضيوف يمكن لك التصرف بحرية كبيرة و لكن دون الخروج عن النص ، و الحرية هنا تعني مزيد من المرح و الالوان المبهجة و ليس صعوبة الاستخدام عدم النظافة أو قلة التهوية و الضوء

16- خصص لهم كل شيء

CASA AMENDOEIRAS, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores حمام
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

حينما يفكر ضيوفك في استخدام حمامك فإنهم يحرجون لو أنه استخدموا أي غرض خاص بك ، فحاول تقليل ذلك الاحراج عن طريق اظهار كل الاغراض التي يمكن أن يستخدموها أمامهم في متناولهم ، مثل الفوط و الصابون و غسول الأيدي أمامهم على الرف بكل سهولة 

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17- النبات يقلب المعادلة

Wellness Bad, raumdeuter GbR raumdeuter GbR حمام
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

نباتات الزينة في الحمام بالرغم من شكلها المعتاد و لكنها تعتبر عنواناً للأناقة خصوصاً لو كان حمامك يسمح من جهة المساحة لإضافة عنصر النبات إليه، ليس هناك ما يمنع من ذلك خصوصاً لو كان ضيوفك من مرهفي الحس و عشاق الطبيعة

18- صخور .. و لما لا

Fazenda Santo Antônio do Leite, Mario Caetano e Eliane Pinheiro Mario Caetano e Eliane Pinheiro حمام
Mario Caetano e Eliane Pinheiro

Mario Caetano e Eliane Pinheiro
Mario Caetano e Eliane Pinheiro
Mario Caetano e Eliane Pinheiro

استخدم الصخور و الأحجار في ديكور حمامك لمزيد من الفخامة و اللمسات الجمالية في حمامك، فإن ذلك يضفي بهاءاً لا يقارن على الحمام و يجعل من يدخله يشعر بالاهمية و التفضيل و اختلاف الطراز عن المعتاد 

19- بهجة و نظافة

DOM W MAGADALENCE, INSPACE INSPACE حمام
INSPACE

INSPACE
INSPACE
INSPACE

استخدام الالوان المبهجة في محيط نظيف مثل حمام ضيوفك سيجعل منه تجربة رائعة لا تنسى ، حاول أن تحعل حمامك لامعاً باستمرار ليتحقق الانعكاس الكلي للضوء الطبيعي و الصناعي في كل المكونات مما يزيد من جمالها ، و هي العوامل التي سوف تزيد من بهجة الحمام بشكل عام

20 – فواصل زجاجية للحمامات الصغيرة

una casa di campagna, archbcstudio archbcstudio حمام
archbcstudio

archbcstudio
archbcstudio
archbcstudio

استخدم في حمام ضيوفك جدر زجاجية للفصل بين الاماكن العامة و الخاصة، فمثلاً هنا تم استخدام الفاصل الزجاجي بين مكان الاستحمام و بين الأحواض والكابينية و هو ما زاد من جمال و تحضر الحمام بالمقارنة لو تم غلقها بواسطة جدار معتم خشبي مثلاً مما سيكون له أثر سلبي على المساحة المعنوية الموجودة في هذا الحمام الأنيق و البسيط في الوقت ذاته…

و باختصار شديد حاول أن تتألق أمام ضيوفك استخدم في تصميم حمامك كل ما يحبون هم و تفضل أنت، من ألوان و من لمسات جمالية و تفصيلات صغيرة في الديكور، النظافة و الأغراض المرتبة هي الأهم، و حسن الاستقبال سيتجسد في حمامك لو اتبعت تلك النصائح العشرين لا محالة ..

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