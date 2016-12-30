كيف تستخدم الالوان الداكنة في تصميم غرفة نومك ؟

يسود استخدام الالوان الفاتحة و المبهجة في غرف النوم لاعتبارات تصميمية تخص المساحة المعنوية و مزيج من الإشراق و الراحة النفسية ، و لكننا سنبرهن لكم كيفية استخدام الألوان الأكثر ظلمة في زيادة الشعور بجمال الغرف و دقة تنسيقها مع عدم التجنبي على الشعور بالضيق أو سوء استغلال المساحات المتاحة ، حيث سنقدم إليكم 6 نصائح مفيدة و عملية و واقعية في كيفية تضمين و دمج الألوان الداكنة كممثل لخطوط غير منتشرة من الذوق الرفيع في تصميمات غرف النوم ..

إن الألوان الداكنة ما هي إلا ألوان يسهل تطويعها ببعض التكتيكات البسيطة التي تبرز جمالها و حيويتها أيضاً بغض النظر عن الانطباع السائد عنها دائماً من الناحية السلبية المضادة للبهجة و الراحة والنفسية ، فإليكم النصائح بالصور ..