كيف تستخدم الالوان الداكنة في تصميم غرفة نومك ؟

يسود استخدام الالوان الفاتحة و المبهجة في غرف النوم لاعتبارات تصميمية تخص المساحة المعنوية و مزيج من الإشراق و الراحة النفسية ، و لكننا سنبرهن لكم كيفية استخدام الألوان الأكثر ظلمة في زيادة الشعور بجمال الغرف و دقة تنسيقها مع عدم التجنبي على الشعور بالضيق أو سوء استغلال المساحات المتاحة ، حيث سنقدم إليكم 6 نصائح مفيدة و عملية و واقعية في كيفية تضمين و دمج الألوان الداكنة كممثل لخطوط غير منتشرة من الذوق الرفيع في تصميمات غرف النوم ..
إن الألوان الداكنة ما هي إلا ألوان يسهل تطويعها ببعض التكتيكات البسيطة التي تبرز جمالها و حيويتها أيضاً بغض النظر عن الانطباع السائد عنها دائماً من الناحية السلبية المضادة للبهجة و الراحة والنفسية ، فإليكم النصائح بالصور ..
اعمل على توازن غرفة نومك بين الالوان الداكنة و الفاتحة فمثلاً هنا نلاحظ أن السقف بالكامل صمم باللون الأبيض و به نافذة كبيرة تدخل كمية كبيرة من الضوء و في المقابل و بكل توازن تم استخدام درجات الأسود و الرصاصي على الجدران بالتوافق مع لون الفرش الأسود و السماوي في تنسيق رهيب بين كل درجات الالوان تقريباً من الداكن تماماً كالأسود إلى الفاتح تماماً و هو الأبيض .. توازن أكثر من ممتاز
اللون الداكن هنا الممثل في الأسود زاد من عمق الغرفة و درجة تناقضها خصوصاً مع استخدام اللون الأبيض بجواره تماماً بنفس التكرار، و لكن الفكرة الرائعة هنا و التي خففت من حدة التنافر و التناقض هي استخدام لون ثالث ليس له علاقة لا بالأبيض و لا بالأسود و تمثل في اللون التريكواز مما كسر حدة اللونين الكبيرين على الحائط و رسم حالة فريدة من التكامل بينهما ، قصة تميز على ديكور جدران تلك الغرفة بكل براعة
استخدام عناصر زخرفية و دمجها بجوار اللون الرمادي و الستائر السوداء عملت على الحفاظ على توازن الغرفة خصوصاً و أن التصميم لابد أن يظهر به بعض اللمسات الفاتحة حتى لا تغرق الغرفة في بحر من الظلام ، و تلك العناصر التي عملت على هذا التوازن تمثلت في البراويز و الصور التي بداخلها و الرفوف البيضاء الحاملة للمصابيح و كذلك الفرش الذي كان به لمسات ساخنة من اللون الأحمر قلبت المعادلة و الشكل تماماً و جذبته إليها بعيداً عن سيطرة الأبيض الفاتح أو الأسود الداكن على الجدران
إن استخدام الستائر الداكنة في غرفة النوم يساعد على زيادة الشعور بالشاعرية خصوصاً لو كانت النافذة الموضوعة عليها تشع ضوءاً طوال النهار، و تكون خاصية و ميزة الستارة الغامقة أنها يمكن عند اغلاقها أن تضفي جواً ليلياً على غرفتك في أي وقت مما يزيد من درجة تقبلك لغرفتك في كل الاوقات ، مع مراعاة عدم استخدام أثاث غامق حول تلك الستارة الداكنة لعدم الإغراق في درجة الاغمقاق، و هو ما تغلب عليه المصمم هنا بمزيد من الضوء حول الستارة مع فرش أبيض كامل للسرير .. و النتيجة قمة في الشياكة
لغرفة شبابية أكثر انسجاماً إليكم تلك الغرفة الرائعة التي استخدم فيها اللون الكحلي الغامق على الجدار الخلفي للسرير ثم درجة أخف قليلاً منه على باقي الجدران ، و قد استخدم مصمم تلك الغرفة GUSTAVO GARCIA تكتيك راقي يجمع بين ثقل التصميم بالألوان الداكنة و خفته و توازنه و تحرره بواسطة اللون الأبيض في السقف و في الأثاث الأبيض تماماً و هذا التباين و التناقض قد جعل من التصميم حالة فريدة من توازن الديكور قلما نشاهدها ..
إن الإتيان ببعض اللون الغامش لأي غرفة لا يؤذي التصميم بل يزيده أناقة و لكن مع الوضع في الاعتبار لعدة نقاط أهمها مستوى الاضاءة وفرش الأثاث و مساحة الغرفة بقدر معين، و في تلك الغرفة تحقق كل المطلوب فقد تم استخدام اللون الداكن في الدولاب مع تخصيص ألوان فاتحة في كل الغرفة مما جعل مركز ثقل التصميم منصب عليه بدرجة أعلى من باقي قطع الأثاث مما جعل الغرفة تتنفس في باقي المساحة بدرجة أكثر راحة و تحقق التوازن المطلوب بين الأبيض و اللون الداكن الرمادي بكل سهولة حيث تدرج المصمم في الألوان من الأبيض الناصع و حتى لون الدولاب الداكن .. يستحق التحية