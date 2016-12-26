6 مطابخ ساحرة استخدمت اللون الأبيض بطريقتها

إن استخدام اللون الأبيض في المطابخ يعتبر روشتة ماركة مسجلة للقضاء على صغر المساحة و الشعور بالضيق و لكن اليوم سنبين كيف للون الأبيض أن يلعب بعداً آخر من السحر بواسطة أفكار رائعة في الديكور سيفيدنا بها هذا اللون الرائع بفضل قدرته على اللمعان و الحياد و التألق بجوار أي لون أياً كان، لذا جمعنا لكم نحو 6 مطابخ جميلة تقبل التطبيق بسهولة و ستمنحك أفكاراً رائعة لاستخدامات اللون الأبيض في مطبخك ..
لو كان لديك في مطبخك جدراناً دهنت بألوان أخرى و قابلة للتغير مثل وجود سبورة مثلاً أو مكان مفتوح على الخارج فإن اللون الأبيض سيحدث التوازن أياً كان ذلك اللون الذي يطل عليه أو يجتمع معه في المطبخ ذاته، بالإضافة لاستخدامه المعتاد باعتباره حل منجز لمسألة ضيق المساحة و هذا كان السبب في استخدام ضوء أبيض أيضاً برفقته داخل هذا المطبخ الجميل
اللون الأبيض يزيد من توازن المطبخ و جمال خزاناته و رفه خصوصاً لو كان مقتصراً فقط عليهما، بمعنى ألا يكون مستخدماً في الجدران ، اللون الأبيض على الرف يزيد من قدرتك على إبرازه عن طريق تسليط الضوء عليك فيشرق المطبخ بأكمله و على الخزانات سيساعد على قدرتها على عكس الضوء و انعكاسات الصورة للمشاهد المقابلة لها في مشهد لامع فريد من نوعه في المساحة الصغيرة للمطبخ ، و لكن على المقابل فإن تلك الاستخدامات الرائعة لهذا اللون لا تتحقق إلا عن طريق التلميع و التنظيف الدائم له .
لقدرته على التكيف مع أي لون آخر فإن الديكور العصري يستخدم اللون الأبيض مثل الخلفية لأكثر من فن في التصميم و طريقة في تزيين الجدران، فمثلاً هذا النموذج الراقي الذي أمامنا استخدم اللون الأبيض كخلفية رائعة لتداخل ألوان السيراميك فوق الحوض ، و هذا يعطينا ميزة لاستخدام أكثر من عنصر و لون مبهج في تلك المساحة الصغيرة بفضل احتواء اللون الابيض له
اللون الأبيض قابل للتشكل و قبول خطوط عريضة في فن الطلاء ، مثل الترخيم (نقشات الرخام ) و التخشيب (تعرجات الاخشاب ) و التعريق (عروق طلائية ) دون أي تغيير في الشكل العام و لكن زيادةف ي قيمته، لاحظ هذا النموذج الذي يوجد فيه خاصية التعريق على اللون الأبيض للخزانات السفلى و الترخيم للون الأبيض على الجدران المحيط بالحوض و أسفل الخزانات ، شكل خيالي رائع و كانك في ستوديو للتصوير و ليس مطبخ في بيت
استخدام الموزاييك أبيض اللون في المطابخ يكسر من حدة لمعان الموزاييك بالمقارنة مع أي لون آخر و يزيد من عنصر الهدوء و التفاعل مع المكونات المحيطة بفضل الخطوط البيضاء البارزة بين مربعات الموزاييك الأكثر لمعاناً ، الشكل العام للمطابخ البيضاء أنيق و جميل و مع الموزاييك تكون أكثر نضارة و قابلية للتشكل .
اللون الأبيض مناسب تماماً كورق للحائط و لن تستطيع التفريق بينه و بين الدهانات بسهولة ، و يتميز الورق الأبيض برقة التصميمات و بدقة النقشات و بروزها بفضل لونه الجيد للغاية لإبراز أي لون يرسم عليه و إظهاره بالمقارنة بأي خلفيات أخرى، الورق في الجدران من الاستخدامات القديمة المعاد إحيائها و تزيد من الناحية الفنية في تصميم المطبخ بشكل ملحوظ عند استخدامها ، لاحظ مزيج النقوش على الورق و تفاعلها مع الضوء الساقط عليها من الاعلى .. شيء مثير للاهتمام .