6 مطابخ ساحرة استخدمت اللون الأبيض بطريقتها

اللون الأبيض يزيد من توازن المطبخ و جمال خزاناته و رفه خصوصاً لو كان مقتصراً فقط عليهما، بمعنى ألا يكون مستخدماً في الجدران ، اللون الأبيض على الرف يزيد من قدرتك على إبرازه عن طريق تسليط الضوء عليك فيشرق المطبخ بأكمله و على الخزانات سيساعد على قدرتها على عكس الضوء و انعكاسات الصورة للمشاهد المقابلة لها في مشهد لامع فريد من نوعه في المساحة الصغيرة للمطبخ ، و لكن على المقابل فإن تلك الاستخدامات الرائعة لهذا اللون لا تتحقق إلا عن طريق التلميع و التنظيف الدائم له .

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