استمتع بالهدوء الساحر داخل هذا المنزل

في هوميفاي، نطير بكم اليوم إلى بولندا، في فروكلاف، لنطلع على منزل، أطلق عليه مصمموه من فريق Evoluxury، اسم
الهدوء الأبيض.
بني هذا المنزل الريفي الكلاسيكي، بمساحة إجمالية تبلغ 140 مترًا مربعًا، على مشارف حديقة وطنية، حيث تحيط به المروج وغابات الصنوبر، ومساحة خضراء لا تنتهي، مع تصميم داخلي يرفع شعار الراحة والهدوء، ويجمع بين اللمسات العصرية الأنيقة، والكلاسيكية الفاخرة، في تناغم لا تشوبه شائبة.
لنبدأ في التجول داخل المنزل، والاستمتاع بجمال الكلاسيكية الأنيقة..
يتمتع المنزل بواجهة بيضاء كلاسيكية مُشرقة، مع نوافذ زجاجية كبيرة، تم تأطيرها بالأسود، وسقف غير نظامي، من القرميد الرمادي، فيما استخدمت الأخشاب لتزيين الأرضية التي تقودنا إلى لباب الزجاجي. تحيط بالمنزل مساحة لا نهائية من الكساء الأخضر، والشجيرات الصغيرة التي تم توزيعها بدقة هنا وهناك.
يمكننا رؤية أن المنزل يتمتع بنوافذ زجاجية كبيرة، إضافة إلى الباب الزجاجي بالكامل، مما يسمح بنفاذ أكبر قدر من الضوء إلى الداخل، الأمر الذي يجعل هذا المنزل يتمتع بإشراقة طبيعية قوية، وتهوئة جيدة، كما أنه يتمتع بالانفتاح على الخارج والمشهد الأخضر الخلاب.
من منا لا يحسد أصحاب هذا المنزل على تلك الشرفة الرائعة، التي تتمتع بإطلالة خضراء غير عادية، مع أناقة الأرضية الخشبية التي برزت عن هيكل المنزل مشكلة مدخلًا له، والأعمدة الأسمنتية الضخمة التي تزيد الشرفة فخامة، إضافة إلى الأثاث الأنيق والمنضدة المميزة، وبالطبع لا يمكن إغفال ميزة الظل التي يوفرها السقف القرميد البارز.
بالدخول إلى المنزل، نجد أنه يتمتع بمساحة مفتوحة، تجمع بين غرفة المعيشة وغرفة الطعام، مع سيطرة تامة للون الأبيض على كل من السقف والجدران، الأمر الذي يجعل تلك المساحة تبدو أكثر اتساعًا مما هي عليه، خاصة مع الإشراقة القوية التي تتمتع بها بفضل النوافذ الزجاجية الكبيرة.
من النظرة الأولى، يمكننا ملاحظة الدمج بين التصميم العصري واللمسات الكلاسيكية الأنيقة، والتي تبرز بقوة في تصميم غرفة الطعام، حيث الطاولة الخشبية ذات الأرجل الضخمة، والكراسي التي اكتست بخامة تشبه الجلد، بينما اختيرت وحدات الإضاءة المتدلية من السقف أعلاها، بتصميم عصري أنيق، تزداد أناقته بفضل اللون الأسود.
أما عن غرفة المعيشة، فنجد أنها قد انطوت على خطة أحادية اللون، مع لمسات هادئة وناعمة باللون الأزرق الفاتح، في أجواء مريحة ورومانسية ساحرة، حيث الأريكة المزودة بشازلونج، وطاولة القهورة المزينة بمزهرية زجاجية تحوي ورود من نفس درجة اللون الأزرق، ويدعم تلك الأجواء الموقد الزجاجي الأنيق. يمكننا ملاحظة مدى إشراقة الغرفة، بفضل النوافذ الزجاجية الممتدة من الأرض وحتى السقف، وقد تزينت جوانبها بستائر ثقيلة من نفس لون الجدران، وذلك لتوفير الخصوصية وقت الحاجة.
تمامًا كباقي المنزل، فرض الأبيض سيطرته داخل المطبخ الذي يتمتع بتصميم عصري أنيق وبسيط للغاية، مع استغلال كل سنتيمتر في مساحته، لوضع الخزائن، في حين أنه يتمتع أيضًا بإشراقة قوية كباقي المنزل، مصدرها النافذة الزجاجية التي تتوسطه. يحوي المطبخ طاولة أنيقة صغيرة، مخصصة للإفطار، وقد تزينت بمزهرية زجاجية تحوي ورود بيضاء، في حين تزين سطح منضدة المطبخ بمزهريتين زجاجيتين، حوت كل منهما نوع مختلف من المزروعات والزهور، الأمر الذي أضفى لمسة طبيعية نابضة بالحياة على المطبخ.
في الركن الأكثر هدوءًا من المنزل، نجد غرفة النوم الرئيسية، التي اتخذت الراحة والهدوء عنوانًا لها، حيث اللمسات باللون الأزرق الرمادي، مع السقف الأبيض والستائر الناعمة الشفافة التي تسمح بتسلل الضوء إلى الداخل، ليمنح الغرفة إشراقة قوية. صمم الجدار خلف السرير من مربعات البلاط الكبيرة، وتزين جانبي السرير بمنضدتين صغيرتين تحملان أباجورتين متماثلتين، باللون الأبيض، وبتصميم عصري أنيق في بساطته.
يتمتع الحمام بتصميم بسيط يتناغم مع باقي أجزاء المنزل، حيث سيطرة الأبيض في الجدران السيراميكية الناعمة ذات التموجات، مع تصميم كابينة استحمام زجاجية لفصل منطقة الدش، فيما وضع خارجها كرسي ناعم صغير باللون الأزرق السماوي، واتخذت الأرضية لونًا رماديًا داكنًا يشكل تناقضًا مثيرًا مع الجدران البيضاء.
في الليل يمكنا الاستمتاع بهذا المنظر الخلاب للمنزل الذي يقف شامخًا وسط المروج الخضراء، وهو يتلالأ بالأضواء التي تم توزيعها ببراعة في الواجهة.
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