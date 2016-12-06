استمتع بالهدوء الساحر داخل هذا المنزل

في هوميفاي، نطير بكم اليوم إلى بولندا، في فروكلاف، لنطلع على منزل، أطلق عليه مصمموه من فريق Evoluxury، اسم الهدوء الأبيض .

بني هذا المنزل الريفي الكلاسيكي، بمساحة إجمالية تبلغ 140 مترًا مربعًا، على مشارف حديقة وطنية، حيث تحيط به المروج وغابات الصنوبر، ومساحة خضراء لا تنتهي، مع تصميم داخلي يرفع شعار الراحة والهدوء، ويجمع بين اللمسات العصرية الأنيقة، والكلاسيكية الفاخرة، في تناغم لا تشوبه شائبة.

لنبدأ في التجول داخل المنزل، والاستمتاع بجمال الكلاسيكية الأنيقة..