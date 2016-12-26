من شقة 65 م قديمة لمنزل سوبر جديد

على أرض الواقع يظهر الجمال حقاً بعيداً عن التصميمات و الرسومات التي على الورق، لاحظ الإطار الخشبي الطبيعي للغاية حول مدخل المنزل و المطبخ و التوازن الرهيب مع لون الأريكة الخشبي ، كل ذلك خصص ذلك المكان تماماً عن غيره ممن هو بجواره ، و لكن الجانب الأبرز في هذا التصميم هو التغلب تماماً على مشكلة ضعف الاضاءة بنشر الأضواء كما بينا في الصور السابقة عن طريق استخدام اضواء بيضاء شديدة التركيز