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من شقة 65 م قديمة لمنزل سوبر جديد

Mohammed Awad Mohammed Awad
Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo
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الشقة الصغيرة ما كانت أبداً مرادفاً للاهمال و القبح، ذلك الدرس تقدمه لنا إعادة الهيكلة الاستثنائية التي قامت بها شركة AUNO50 INTERIORISMO في شقة صغيرة مساحتها 65 متر مربع فقط و تقع في أسبانيا، حيث كانت تفتقد لأدنى درجات التنسيق و الحياة الآدمية مجرد تراكمات اشبه ببيوت مهجورة في الغابات، و لكن ما أحدثته تلك الخطة الدقيقة لهؤلاء المصممين  قلبت المعادلة للأجمل ..

قبل : مهازل بدون تقسيم

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

نلاحظ في الماضي كيف كانت شقتنا تعاني، أشبة بالبنايات التي كانت تتعرض للقصف في الحروب، كل شيء يحتاج لتدخل سريع و تنظيف و إعادة هيكله و تنسيق من الاساس، انظر لعدم وجود جدران من الاساس حول الحمام و التي يبدو أنها هدمت او لم تستكمل و أصبحت كما نرى أشبه بخرابة في وسط مكب للنفايات

قبل : العتمة سمة في كل الشقة

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

الأبواب في الماضي كانت عبارة عن سوء توظيف و زجاج مغلق معتم لا يسمح بمرور اي شيء من الضوء أو يعكس الرؤية، الظلام كان هو الوصف المثالي لهذا البيت و هذا الممر البائس تحديداً الذي يفتقد لأبسط درجات التنسيق الجيد او التصميم في كل الجوانب المتعارف عليها

قبل : الرسم الهندسي قديما مقارنة بما نطمح إليه

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

هذا الرسم الهندسي يوضح لنا العمل الكبير الذي سوف ننجزه هنا ، لاحظ المسطح في الماضي بدون ألوان كيف يكون بلا أدنى درجة من التنسيق و كيف بعد التجديد بدت ملامحه في الظهور و لكن السؤال الذي يلح علينا هو هل نستطيع أصلاً أن نحول على أرض الواقع الخراب الحادث إلى جمال مقبول حتى و لا نطمع في أكثر من ذلك ، سنرى في الصور المقبلة

بعد : أضواء و أناقة

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

ما أروع العلم و ما اروع الذوق الرفيع، كل ذلك تم بالجهد و الفكر الإبداعي لمصممي الديكور المتخصصين في تجديد المنازل و ترميمها ، نرى كيف كان التصرف السليم بزيادة بريق الممر الذي كان معتماً في الماضي ليصبح مشرقاً الآن بفضل الضوء الابيض الفلورسنت و الليد مع طلاء الجدران باللون الابيض الذي زاد من جماله و بريقه

بعد : تقسيم ظاهر

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo مطبخ
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

المطبخ تم تقسيمه بشكل حداثي رائع حيث تم افتتاح جدار مواجه لغرفة المعيشة لسهولة تقديم و تحضير المشروبات و المأكولات على الطريقة الأمريكية مع وجود بار لتناول المشروبات تمت كسوته باللون الأسود عن طريق استخدام رخام فاخر في التشطيب مع تخصيص النافذة المفتوحة تلك كلها بذلك النوع من الرخام المعاكس للون الأبيض المستخدم في جدران المطبخ ، استخدام رائع و تخصيص جميل للمطبخ يظهر حتى من بعيد

بعد: ذكاء التصميم

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

من تلك الزاوية يظهر المسطح الذي فتح على المطبخ ليزيده جمالاً و حداثة ، و نلاحظ كيف أن مدخل المطبخ تمت توسعته و تحديده باللون الأسود مثل نافذة البار ، مع استخدام اللون الابيض في كل شيء تقريباً بداخله للتغلب على صغر المساحة نسبياً بالرغم من أن المطبخ مقبول في مساحته و ليس ضيقاً، و لكن هذا اجراء احترازي لغنى التفاصيل المحيطة به

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بعد : تخيل واقعي

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

تم تخصيص جدار بالكامل في غرفة المعيشة بالارفف المكتبية ليكون المكتبة الرئيسية في هذا المنزل مع امكانية لاستخدام الوان الكتب في رسم لوحة فنية في ديكور تلك الغرفة خصوصاً أنها بجوار المطبخ ليعطي انطباعاً بقرب غذاء العقول الممثلة في الكتب و غذائنا الطبيعي القادم من المطبخ ، رسائل جميلة ينقلها هذا التصميم

بعد : التنفيذ الواقعي أحلى من الرسومات

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

على أرض الواقع يظهر الجمال حقاً بعيداً عن التصميمات و الرسومات التي على الورق، لاحظ الإطار الخشبي الطبيعي للغاية حول مدخل المنزل و المطبخ و التوازن الرهيب مع لون الأريكة الخشبي ، كل ذلك خصص ذلك المكان تماماً عن غيره ممن هو بجواره ، و لكن الجانب الأبرز في هذا التصميم هو التغلب تماماً على مشكلة ضعف الاضاءة بنشر الأضواء كما بينا في الصور السابقة عن طريق استخدام اضواء بيضاء شديدة التركيز

بعد : غرفة النوم

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

غرفة النوم لم تختلف كثيراً عن التجديد الشامل في هذا البيت الأبيض ان صح التعبير، فكانت الأضواء و توفرها هاجساً لدى المصممين قدروا على تنفيذه ببراعة، و قاموا في تلك الغرفة على سبيل المثال بفتح نافذة كبيرة فيها لدخول الضوء الطبيعي في تلك المرة بدلاً من الصناعي مع توفر لون الخشب المنتشر في استخدامات و تطبيقات ديكورية أخرى في غرف أخرى اطلعنا عليها سوياً في تلك الجولة المقتضبة لهذا السحر الرائع في تلك الشقة السوبر

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