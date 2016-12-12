شقة ملهمة بمساحة 73 متر فقط

نصحبكم اليوم فى جولة ملهمة داخل منزل صغير فى مدينة بوشكن فى روسيا، رغم مساحة المنزل المحدودة يتمتع باستغلال تام لتلك المساحة فينتج عن ذلك غرفتين نوم وغرفة ثالثة للأطفال بجانب وجود حمامين أيضًا! لن نتحدث كثيرًا وسندعكم لتشاهدوا صور المنزل من الداخل.