شقة ملهمة بمساحة 73 متر فقط

نصحبكم اليوم فى جولة ملهمة داخل منزل صغير فى مدينة بوشكن فى روسيا، رغم مساحة المنزل المحدودة يتمتع باستغلال تام لتلك المساحة فينتج عن ذلك غرفتين نوم وغرفة ثالثة للأطفال بجانب وجود حمامين أيضًا! لن نتحدث كثيرًا وسندعكم لتشاهدوا صور المنزل من الداخل.
تتسم غرفة معيشة باتباع تصميم كلاسيكى ذو لمسات مميزة ويعتمد على مزج اللونين الأبيض والتركواز فيملأ جو الغرفة بالنور والحيوية والطاقة.
تعمل غرفة المعيشة كغرفة طعام ومطبخ فى ذات الوقت، بمنتهى الأناقة خُصص جدار كامل من الغرفة ليتحول إلى مطبخ .
ويتميز اختيار الأريكة بالأناقة وتوفر عنصر الراحة أيضًا، كما تتماشى ألوانها من الأرضية الخشبية بمنتهى البساطة ويكمل ديكور الغرفة الطاولة البيضاء الصغيرة التى تتستخدم لتقديم القهوة.
ونزين الأريكة بوسائد ملونة بألوان الغرفة من ستائر وجداران.
وحتى لا نشغل مساحة كبيرة لركن تناول الطعام، اخترنا طاولة دائرية تناسب أفراد الأسرة وتزيد من جمالها الرخامة الدائرية أعلى الطاولة بجانب الزهور المنعشة الزاهية.
كما أشرنا بالأعلى يتمتع تصميم المطبخ مميز للغاية ويشتمل على مايحتاجه المطبخ من أدوات ووحدات تخزين وأجهزة كهربائية بجانب توفير مساحة كافية للتحرك بسهولة داخل المطبخ.
على نفس النمط الكلاسيكي المتبع لغرفة النوم صُممت غرفة النوم بمزيج من الألوان الهادئة كالأبيض والذهبى ويكسر حدتهم لون قوى مثل اللون النبيتي فى ألوان الستائر والوسائد والأقمشة، كما تتمتع الغرفة بإضاءة طبيعية دافئة تملأ الغرفة بواسطة النافذة الكبيرة الموجودة فى الغرفة.
اُستغل ركن الجدار المجاور للباب لبناء خزانة ملابس بسيطة بألوان الجدران الهادئة، كما نلاحظ الاهتمام بتوزيع وحدات إضاءة فى جوانب الغرفة المختلفة مثل أباجورات صغيرة معلقة على الجدار الخلفى للسرير، وأباجورة أرضية يسهل تحريكها بالغرفة وتجاور المكتب الموجود أسفل النافذة فى حال الرغبة فى قراءة هادئة قبل النوم ليلًا.
تصميم مبدع تمامًا لغرفة الأطفال بأجواء القراصنة والبحار والسفن، وتتوازن ألوان الغرفة بين الأبيض والأزرق المعبر عن لون البحر.
كما صُممت نافذة كبيرة تحتل معظم الغرفة فتملأ الغرفة بالإضاءة الطبيعية وفى نفس الوقت قمنا بتركيب طاولة مدمجة بالجدار تعمل مكتب لطفلين، بجانب مكتبة بسيطة.
الاهتمام بالتفاصيل أكثر مايميز ذلك التصميم فيعمل السرير والخزانة كوحدة واحدة لطفلين، ويجاورهما مساحة لعب للأطفال.
كرسى مميز يمكن تحويله إلى أريكة ويميزه وسادة القراصنة!
كما أمكن توفير غرفة نوم إضافية للضيوف.
ويميز الغرفة أنها متكاملة لتوفر الراحة للضيوف.
ويستمر النمط الكلاسيكى للتصميمات الداخلية للمنزل إلى غرف الحمام فى منتهى البساطة والتفرد.
حمام ملكى تمامًا بالتفاصيل الذهبية فى الجدران أو أدوات الاستحمام، بجانب ماتضيفه الستارة بألوانها الساحرة من رونق ملكى مميز.
ومن خلال توفير مساحة بسيطة قمنا بتحويلها إلى حمام صغير مناسب للضيوف.