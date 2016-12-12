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شقة ملهمة بمساحة 73 متر فقط

هنادى موسى هنادى موسى
Трехкомнатная квартира в Пушкине в стиле легкой классики, 73 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
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نصحبكم اليوم فى جولة ملهمة داخل منزل صغير فى مدينة بوشكن فى روسيا، رغم مساحة المنزل المحدودة يتمتع باستغلال تام لتلك المساحة فينتج عن ذلك غرفتين نوم وغرفة ثالثة للأطفال بجانب وجود حمامين أيضًا! لن نتحدث كثيرًا وسندعكم لتشاهدوا صور المنزل من الداخل.

غرفة المعيشة

Трехкомнатная квартира в Пушкине в стиле легкой классики, 73 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

تتسم غرفة معيشة باتباع تصميم كلاسيكى ذو لمسات مميزة ويعتمد على مزج اللونين الأبيض والتركواز فيملأ جو الغرفة بالنور والحيوية والطاقة.

نظرة كاملة على الغرفة

Трехкомнатная квартира в Пушкине в стиле легкой классики, 73 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

تعمل غرفة المعيشة كغرفة طعام ومطبخ فى ذات الوقت، بمنتهى الأناقة خُصص جدار كامل من الغرفة ليتحول إلى مطبخ .

أريكة مريحة

Трехкомнатная квартира в Пушкине в стиле легкой классики, 73 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

ويتميز اختيار الأريكة بالأناقة وتوفر عنصر الراحة أيضًا، كما تتماشى ألوانها من الأرضية الخشبية بمنتهى البساطة ويكمل ديكور الغرفة الطاولة البيضاء الصغيرة التى تتستخدم لتقديم القهوة.

ونزين الأريكة بوسائد ملونة بألوان الغرفة من ستائر وجداران.

طاولة الطعام

Трехкомнатная квартира в Пушкине в стиле легкой классики, 73 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

وحتى لا نشغل مساحة كبيرة لركن تناول الطعام، اخترنا طاولة دائرية تناسب أفراد الأسرة وتزيد من جمالها الرخامة الدائرية أعلى الطاولة بجانب الزهور المنعشة الزاهية.

المطبخ

Трехкомнатная квартира в Пушкине в стиле легкой классики, 73 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова مطبخ
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

كما أشرنا بالأعلى يتمتع تصميم المطبخ مميز للغاية ويشتمل على مايحتاجه المطبخ من أدوات ووحدات تخزين وأجهزة كهربائية بجانب توفير مساحة كافية للتحرك بسهولة داخل المطبخ.

غرفة نوم الزوجين

Трехкомнатная квартира в Пушкине в стиле легкой классики, 73 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

على نفس النمط الكلاسيكي المتبع لغرفة النوم صُممت غرفة النوم بمزيج من الألوان الهادئة كالأبيض والذهبى ويكسر حدتهم لون قوى مثل اللون النبيتي فى ألوان الستائر والوسائد والأقمشة، كما تتمتع الغرفة بإضاءة طبيعية دافئة تملأ الغرفة بواسطة النافذة الكبيرة الموجودة فى الغرفة.

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منظور آخر من الغرفة

Трехкомнатная квартира в Пушкине в стиле легкой классики, 73 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

اُستغل ركن الجدار المجاور للباب لبناء خزانة ملابس بسيطة بألوان الجدران الهادئة، كما نلاحظ الاهتمام بتوزيع وحدات إضاءة فى جوانب الغرفة المختلفة مثل أباجورات صغيرة معلقة على الجدار الخلفى للسرير، وأباجورة أرضية يسهل تحريكها بالغرفة وتجاور المكتب الموجود أسفل النافذة فى حال الرغبة فى قراءة هادئة قبل النوم ليلًا.

غرفة نوم الأطفال

Трехкомнатная квартира в Пушкине в стиле легкой классики, 73 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة الاطفال
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

تصميم مبدع تمامًا لغرفة الأطفال بأجواء القراصنة والبحار والسفن، وتتوازن ألوان الغرفة بين الأبيض والأزرق المعبر عن لون البحر.

كما صُممت نافذة كبيرة تحتل معظم الغرفة فتملأ الغرفة بالإضاءة الطبيعية وفى نفس الوقت قمنا بتركيب طاولة مدمجة بالجدار تعمل مكتب لطفلين، بجانب مكتبة بسيطة.

الجهة الأخرى فى الغرفة

Трехкомнатная квартира в Пушкине в стиле легкой классики, 73 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة الاطفال
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

الاهتمام بالتفاصيل أكثر مايميز ذلك التصميم فيعمل السرير والخزانة كوحدة واحدة لطفلين، ويجاورهما مساحة لعب للأطفال.

ركن الإسترخاء

Трехкомнатная квартира в Пушкине в стиле легкой классики, 73 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة الاطفال
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

كرسى مميز يمكن تحويله إلى أريكة ويميزه وسادة القراصنة!

غرفة نوم إضافية

Трехкомнатная квартира в Пушкине в стиле легкой классики, 73 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

كما أمكن توفير غرفة نوم إضافية للضيوف.

غرفة الضيوف

Трехкомнатная квартира в Пушкине в стиле легкой классики, 73 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

ويميز الغرفة أنها متكاملة لتوفر الراحة للضيوف.

الحمام الكبير

Трехкомнатная квартира в Пушкине в стиле легкой классики, 73 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова حمام
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

ويستمر النمط الكلاسيكى للتصميمات الداخلية للمنزل إلى غرف الحمام فى منتهى البساطة والتفرد.

مساحة الاستحمام

Трехкомнатная квартира в Пушкине в стиле легкой классики, 73 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова حمام
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

حمام ملكى تمامًا بالتفاصيل الذهبية فى الجدران أو أدوات الاستحمام، بجانب ماتضيفه الستارة بألوانها الساحرة من رونق ملكى مميز.

حمام الضيوف

Трехкомнатная квартира в Пушкине в стиле легкой классики, 73 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова حمام
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

ومن خلال توفير مساحة بسيطة قمنا بتحويلها إلى حمام صغير مناسب للضيوف.

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