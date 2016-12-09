5 مطابخ على مساحة أقل من 12م²

صغر مساحة المطبخ لا تعني أنك لن تستطيع الحصول على مطبخ أحلامك بل على العكس تمامًا، انظر لها على كونها فرصة لتطبيق أذكى الحلول وأكثرها عملية وأقلها تعقيدًا فتحصل على نطبخ يفي بالغرض بالشكل الكافي وبأقصى استغلال المساحة. في هذا المقال نقدم لكم مجموعة من المطابخ مساحتها أقل من 12م² نرجو أن تنال إعجابكم.