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5 مطابخ على مساحة أقل من 12م²

ريم عوض ريم عوض
CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN مطبخ
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صغر مساحة المطبخ لا تعني أنك لن تستطيع الحصول على مطبخ أحلامك بل على العكس تمامًا، انظر لها على كونها فرصة لتطبيق أذكى الحلول وأكثرها عملية وأقلها تعقيدًا فتحصل على نطبخ يفي بالغرض بالشكل الكافي وبأقصى استغلال المساحة. في هذا المقال نقدم لكم مجموعة من المطابخ مساحتها أقل من 12م² نرجو أن تنال إعجابكم.

ركن ممتد

APPARTAMENTO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA مطبخ
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

مساحة المطبخ الصغيرة تحتاج لأفكار كبيرة لتصميم مطبخ أنيق وعمليّ. من كان يظن أن وضع خزانة في الركن كامتداد للمطبخ خارج حدوده ستنجح بهذا الشكل؟ فقد أضافت مساحة للتخزين وسطح للمطبخ للعمل عليه أو وضع أجهزة أخرى أو قطع ديكور مثل الزهرية في الصورة.

تباين الألوان

CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN مطبخ
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

مثال آخر لأناقة المطبخ الصغير حيث تباين الألوان بين الخزانات الداكنة والحائط الأبيض والأرفف الخشبية الفاتحة، والتي تتناسب مع ألوان البلاط السداسي الذي يلفت الأنظار بعيدكًا عن صغر المساحة بمجرد النظر للمطبخ. هذا المطبخ على شكل حرف U وليس L فيمكنك تطبيق جانب واحد منه الجانبين ليصبح حرف L حسب إمكانياتك ومساحة مطبخك.

مينيمالي (تبسيطي)

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

عندما يكون المطبخ مساحته صغيره فاللجوء للنمط التبسيطي أو المينيمالي هو من أكثر الاختيارات مثالية حيث أنها تعطيك فرصة لتصميم المطبخ بعملية بأبسط التفاصيل وأوضحها بلا تعقيدات. كما ترون في هذا التصميم المطبخ بالرغم من صغر حجمه إلا أنه يبدو أنيقًا ومرتبًا للغاية.

مطبخ صغير ببار

nuova cucina a Verona, moovdesign moovdesign مطبخ
moovdesign

moovdesign
moovdesign
moovdesign

كون مطبخك صغيرًا هذا ليس معناه أنه لن يكون بإمكانك الاستمتاع بمحاورة باقي أفراد أسرتك وزائريك ومشاركتهم في أنشطتهم أثناء استخدام المطبخ، هذا سيوفره لك إنشاء بار لمطبخك الصغير الذي سيعطيك فرصة الفصل بين غرفتين.

مطبخ مينيمالي

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO مطبخ
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

المساحات الصغيرة للمطابخ هي فرصة لحدوث الفوضى وعدم الترتيب إذا لم يكن هناك مكان محدد لكل شيء في المطبخ. وإذا تمكنت من إخفاء بعض الأجهزة مثل هذ التصميم الذي تم إخفاء الثلاجة والفرن وراء خائطه الأيمن المزركش الذي هو عبارة عن باب جرّار كبير. فكرة رائعة أليس كذلك؟

Una Stanza in più, Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella مطبخ
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

من أفضل الأماكن لوضع الحوض هو أمام نافذة المطبخ لاستغلال وقت غسل الأطباق في التأمل بالخارج! هذه العملية المملة تحتاج لإطلالة بالفعل. المطبخ صغير جدًا لا تتعدى مساحته 6 متر مربع ولكن يوجد به كل شيء ويبدو تصميمه تبسيطي ومرتب بطريقة رائعة. وكما قال ليوناردو دافنشي أن البساطة هي قمة الرقي.

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