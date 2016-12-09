5 مطابخ على مساحة أقل من 12م²

صغر مساحة المطبخ لا تعني أنك لن تستطيع الحصول على مطبخ أحلامك بل على العكس تمامًا، انظر لها على كونها فرصة لتطبيق أذكى الحلول وأكثرها عملية وأقلها تعقيدًا فتحصل على نطبخ يفي بالغرض بالشكل الكافي وبأقصى استغلال المساحة. في هذا المقال نقدم لكم مجموعة من المطابخ مساحتها أقل من 12م² نرجو أن تنال إعجابكم.
مساحة المطبخ الصغيرة تحتاج لأفكار كبيرة لتصميم مطبخ أنيق وعمليّ. من كان يظن أن وضع خزانة في الركن كامتداد للمطبخ خارج حدوده ستنجح بهذا الشكل؟ فقد أضافت مساحة للتخزين وسطح للمطبخ للعمل عليه أو وضع أجهزة أخرى أو قطع ديكور مثل الزهرية في الصورة.
مثال آخر لأناقة المطبخ الصغير حيث تباين الألوان بين الخزانات الداكنة والحائط الأبيض والأرفف الخشبية الفاتحة، والتي تتناسب مع ألوان البلاط السداسي الذي يلفت الأنظار بعيدكًا عن صغر المساحة بمجرد النظر للمطبخ. هذا المطبخ على شكل حرف U وليس L فيمكنك تطبيق جانب واحد منه الجانبين ليصبح حرف L حسب إمكانياتك ومساحة مطبخك.
عندما يكون المطبخ مساحته صغيره فاللجوء للنمط التبسيطي أو المينيمالي هو من أكثر الاختيارات مثالية حيث أنها تعطيك فرصة لتصميم المطبخ بعملية بأبسط التفاصيل وأوضحها بلا تعقيدات. كما ترون في هذا التصميم المطبخ بالرغم من صغر حجمه إلا أنه يبدو أنيقًا ومرتبًا للغاية.
كون مطبخك صغيرًا هذا ليس معناه أنه لن يكون بإمكانك الاستمتاع بمحاورة باقي أفراد أسرتك وزائريك ومشاركتهم في أنشطتهم أثناء استخدام المطبخ، هذا سيوفره لك إنشاء بار لمطبخك الصغير الذي سيعطيك فرصة الفصل بين غرفتين.
المساحات الصغيرة للمطابخ هي فرصة لحدوث الفوضى وعدم الترتيب إذا لم يكن هناك مكان محدد لكل شيء في المطبخ. وإذا تمكنت من إخفاء بعض الأجهزة مثل هذ التصميم الذي تم إخفاء الثلاجة والفرن وراء خائطه الأيمن المزركش الذي هو عبارة عن باب جرّار كبير. فكرة رائعة أليس كذلك؟
من أفضل الأماكن لوضع الحوض هو أمام نافذة المطبخ لاستغلال وقت غسل الأطباق في التأمل بالخارج! هذه العملية المملة تحتاج لإطلالة بالفعل. المطبخ صغير جدًا لا تتعدى مساحته 6 متر مربع ولكن يوجد به كل شيء ويبدو تصميمه تبسيطي ومرتب بطريقة رائعة. وكما قال ليوناردو دافنشي أن البساطة هي قمة الرقي.