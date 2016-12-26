7 أخطاء تقع بها في ديكور بيتك

حين نقوم بتصميم منزلنا قد نقوم ببعض التصرفات التي قد تؤدي لحدوث أخطاء في الديكور دون أن ندري أو ندرك ان ما نقوم به سيولد أشياءاً قد تخرج بتصميم بيتنا من الذوق و الرقي إلى القبح و عدم العملية، الجميل في الأمر أنه يجب عليك الآن ألا تقلق لو أحدثت هذا من قبل فنحن في هوميفاي اليوم سنقوم بتصحيح تلك الأخطاء بعد ان نوضحها و نرسم لكم الطريق الأمثل لتفادي مثلها في المستقبل، حيث نقدم لكم 7 أخطاء شهيرة قد تقع منكم أثناء التصميم و طريقة تلافيها بسهولة دون تكاليف إضافية ..
يمكن أن نشاهد قطعة أثاث لدى بعض أقربائنا أثناء زيارتهم فنفتن بها و نعقد العزم على اقتباسها كما هي دون تعديلات لتكون في بيتنا تماماً كما لديهم، ذلك الفعل شنيع لسببين أولهما ان لكل منزل طبيعة و تصميم مختلف و الثاني هو أن هؤلاء الاقرباء حينما يزورونك في بيتك و يرون أنك تقتبس منهم هكذا دون تعديل يعتقدون فوراً أنك لديك قصور في الإبداع و تنتهج التقليد و سيقولون لك مراراً و تكراراً هذه مثل ما لدينا ، لذا فحاول دائماً أن تضفي على ديكور بيتك شخصية منفردة بعيدة عما شاهدته من قبل، و لا نقول أننا ضد الاقتباس و لكن الذوق الرفيع ضد التقليد الحرفي و النقل بالحذافير ..
في مثل هذا النموذج مثال صارخ على الأخطاء التي نقع فيها عندما لا نضع أولويات في تصميمنا للأهم فالمهم ، فمثلاً لا يمكن أن نضع الاحذية في مقابل السرير تخيل أنك نائم على السرير بجوار الأحذية و تلتقي بها كل صباح بدلاً من مشهد شاعري أو طبيعي ، الامر غاية في الصعوبة، لذا حاول ان يكون تنسيقك منطقي و أولوياتك معقولة، فالأحذية مكانها بعيد عن السرير في أبعد نقطة ممكنة لو لو تكن لديك خزانة لها في غرفة أخرى، و السرير لابد أن يكون منعماً بالراحة و الهواء الصحي و الضوء المشرق حتى يساعدك على تحسين نشاطك و مزاجك في كل صباح
جميعنا يفتن بالأثاث الذكي الذي يوجد بها أماكن غير معتادة للتخزين أو الذي يقبل الفتح و الغلق حسب الحاجة مثل الكنب الجرار، و لكن في بعض الأحيان قد تكون قطعة الاثاث بها مميزات لا تناسب موقعها فمثلاً في تلك الصورة نلاحظ كيف لأن تلك الخزانات الصغيرة شوهت الجلسة لأننا لا نعرف ماذا سنحمل فيها ، و كان التصرف الخاطيء بوضع زجاجات بها لمجرد الشكل ، الخزانات قبل أن تقتنيها لابد أن تعلم جيداً اين و لماذا و لأي الأغراض سوف تستخدمها ، فالخزانات الفارغة هي أسوء الأخطاء التي يمكن أن تقع بها
استخدام الرفوف دون تنسيق و بطريقة فظة لمجرد اقتناء رفوف من أسوء الأخطاء التي ترتكب في المطابخ تحديداً، فقبل تصميم المطبخ حاول أن تبتكر أماكن للتخزين ليست شاهقة الارتفاع و إنما في المتناول ، ففي ذلك المطبخ نلاحظ كيف لتلك الرفوف أن تسوء المشهد لأنها عالية جداص و كان يمكن الاكتفاء بالرف الاول فقط ، و لأنها بعيدة ستكون غير نظيفة باستمرار لصعوبة ذلك ، و كذلك الأرفف العليا ستكون في حالة من الفوضى لصعوبة ترتيب الأغراض عليها بأريحية
عندما تشتري سفرة حاول أن تجد الكراسي المناسبة لمساحة بيتك، فهنا مثلاً ضاع كرسي بعيداً عن الباقيين و عن دوران السفرة لمجرد أنه لا يوجد مكان منطقي لاستقباله، فبالتالي سيكون الكرسي وحيداً يشوه الشكل العام للغرفة ، اشتري سفرة على قدر العدد الذي سيستخدمها و بما يلائم المساحة و بما يتماشى مع باقي التصميم
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لو استخدمت نباتات في بيتك أو شرفتك أو حديقتك حاول أن يكون مقلماً و مرتباً و هذا عن طريق بعض الجهد الذي تقوم به في القص على فترات متساوية و هي متعة لمحبي الطبيعة و ليست عبئاً كما يعتقد البعض و لو لم تقدر على ذلك يمكنك استئجار من ينوب عنك في ذلك، النباتات غير المهذبة ستطغى على شكل الشرفة و الممرات و تجعلها مهما كانت جميلة كانها مهملة و مهجورة
لو كانت لديك اغراض كثيرة خصوصاً في المطبخ فلا تحاول أن تزيد من قدر الخزانات لأنها ستكون قبيحة و لكن قللها و زود مساحتها الداخلية و اجعلها مغلقة كالأدراج فوق الحوض و تحته، و لا تحاول أن تزيد الرفوف أياً كان، لأن أي خزانة مفتوحة و بها عبوات للمنتجات المختلفة ستقلب مطبخك ليكون شبيه بسوبر ماركت شعبي قبيح المنظر ..