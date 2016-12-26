7 أخطاء تقع بها في ديكور بيتك

في مثل هذا النموذج مثال صارخ على الأخطاء التي نقع فيها عندما لا نضع أولويات في تصميمنا للأهم فالمهم ، فمثلاً لا يمكن أن نضع الاحذية في مقابل السرير تخيل أنك نائم على السرير بجوار الأحذية و تلتقي بها كل صباح بدلاً من مشهد شاعري أو طبيعي ، الامر غاية في الصعوبة، لذا حاول ان يكون تنسيقك منطقي و أولوياتك معقولة، فالأحذية مكانها بعيد عن السرير في أبعد نقطة ممكنة لو لو تكن لديك خزانة لها في غرفة أخرى، و السرير لابد أن يكون منعماً بالراحة و الهواء الصحي و الضوء المشرق حتى يساعدك على تحسين نشاطك و مزاجك في كل صباح