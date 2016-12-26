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7 أخطاء تقع بها في ديكور بيتك

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify بلكونة أو شرفة
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حين نقوم بتصميم منزلنا قد نقوم ببعض التصرفات التي قد تؤدي لحدوث أخطاء في الديكور دون أن ندري أو ندرك ان ما نقوم به سيولد أشياءاً قد تخرج بتصميم بيتنا من الذوق و الرقي إلى القبح و عدم العملية، الجميل في الأمر أنه يجب عليك الآن ألا تقلق لو أحدثت هذا من قبل فنحن في هوميفاي اليوم سنقوم بتصحيح تلك الأخطاء بعد ان نوضحها و نرسم لكم الطريق الأمثل لتفادي مثلها في المستقبل، حيث نقدم لكم 7 أخطاء شهيرة قد تقع منكم أثناء التصميم و طريقة تلافيها بسهولة دون تكاليف إضافية ..

1- مقارنة منزلك بالآخرين

LIVING SPACE IS AND REN STUDIOS LTD غرفة المعيشة
IS AND REN STUDIOS LTD

LIVING SPACE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

يمكن أن نشاهد قطعة أثاث لدى بعض أقربائنا أثناء زيارتهم فنفتن بها و نعقد العزم على اقتباسها كما هي دون تعديلات لتكون في بيتنا تماماً كما لديهم، ذلك الفعل شنيع لسببين أولهما ان لكل منزل طبيعة و تصميم مختلف و الثاني هو أن هؤلاء الاقرباء حينما يزورونك في بيتك و يرون أنك تقتبس منهم هكذا دون تعديل يعتقدون فوراً أنك لديك قصور في الإبداع و تنتهج التقليد و سيقولون لك مراراً و تكراراً هذه مثل ما لدينا ، لذا فحاول دائماً أن تضفي على ديكور بيتك شخصية منفردة بعيدة عما شاهدته من قبل، و لا نقول أننا ضد الاقتباس و لكن الذوق الرفيع ضد التقليد الحرفي و النقل بالحذافير ..

2- سوء التنسيق

Marylebone, LEIVARS LEIVARS غرفة نوم
LEIVARS

Marylebone

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

في مثل هذا النموذج مثال صارخ على الأخطاء التي نقع فيها عندما لا نضع أولويات في تصميمنا للأهم فالمهم ، فمثلاً لا يمكن أن نضع الاحذية في مقابل السرير تخيل أنك نائم على السرير بجوار الأحذية  و تلتقي بها كل صباح بدلاً من مشهد شاعري أو طبيعي ، الامر غاية في الصعوبة، لذا حاول ان يكون تنسيقك منطقي و أولوياتك معقولة، فالأحذية مكانها بعيد عن السرير في أبعد نقطة ممكنة لو لو تكن لديك خزانة لها في غرفة أخرى، و السرير لابد أن يكون منعماً بالراحة و الهواء الصحي و الضوء المشرق حتى يساعدك على تحسين نشاطك و مزاجك في كل صباح

3- خزانات ليست ذات مغزى

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

جميعنا يفتن بالأثاث الذكي الذي يوجد بها أماكن غير معتادة للتخزين أو الذي يقبل الفتح و الغلق حسب الحاجة مثل الكنب الجرار، و لكن في بعض الأحيان قد تكون قطعة الاثاث بها مميزات لا تناسب موقعها فمثلاً في تلك الصورة نلاحظ كيف لأن تلك الخزانات الصغيرة شوهت الجلسة لأننا لا نعرف ماذا سنحمل فيها ، و كان التصرف الخاطيء بوضع زجاجات بها لمجرد الشكل ، الخزانات قبل أن تقتنيها لابد أن تعلم جيداً اين و لماذا و لأي الأغراض سوف تستخدمها ، فالخزانات الفارغة هي أسوء الأخطاء التي يمكن أن تقع بها 

4- رفوف بعيدة و فوضوية

Peponi House STUDIO [D] TALE مطبخ
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

استخدام الرفوف دون تنسيق و بطريقة فظة لمجرد اقتناء رفوف من أسوء الأخطاء التي ترتكب في المطابخ تحديداً، فقبل تصميم المطبخ حاول أن تبتكر أماكن للتخزين ليست شاهقة الارتفاع و إنما في المتناول ، ففي ذلك المطبخ نلاحظ كيف لتلك الرفوف أن تسوء المشهد لأنها عالية جداص و كان يمكن الاكتفاء بالرف الاول فقط ، و لأنها بعيدة ستكون غير نظيفة باستمرار لصعوبة ذلك ، و كذلك الأرفف العليا ستكون في حالة من الفوضى لصعوبة ترتيب الأغراض عليها بأريحية 

5- سوء التنظيم

Espaço gourmet Santos Arquitetura بلكونة أو شرفة
Santos Arquitetura

Espaço gourmet

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

عندما تشتري سفرة حاول أن تجد الكراسي المناسبة لمساحة بيتك، فهنا مثلاً ضاع كرسي بعيداً عن الباقيين و عن دوران السفرة لمجرد أنه لا يوجد مكان منطقي لاستقباله، فبالتالي سيكون الكرسي وحيداً يشوه الشكل العام للغرفة ، اشتري سفرة على قدر العدد الذي سيستخدمها و بما يلائم المساحة و بما يتماشى مع باقي التصميم 

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6- تقليم النبات

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

لو استخدمت نباتات في بيتك أو شرفتك أو حديقتك حاول أن يكون مقلماً و مرتباً و هذا عن طريق بعض الجهد الذي تقوم به في القص على فترات متساوية و هي متعة لمحبي الطبيعة و ليست عبئاً كما يعتقد البعض و لو لم تقدر على ذلك يمكنك استئجار من ينوب عنك في ذلك، النباتات غير المهذبة ستطغى على شكل الشرفة و الممرات و تجعلها مهما كانت جميلة كانها مهملة و مهجورة 

7- خزانات أقل من المطلوب

Bespoke oak larder homify مطبخ
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

لو كانت لديك اغراض كثيرة خصوصاً في المطبخ فلا تحاول أن تزيد من قدر الخزانات لأنها ستكون قبيحة و لكن قللها و زود مساحتها الداخلية و اجعلها مغلقة كالأدراج فوق الحوض و تحته، و لا تحاول أن تزيد الرفوف أياً كان، لأن أي خزانة مفتوحة و بها عبوات للمنتجات المختلفة ستقلب مطبخك ليكون شبيه بسوبر ماركت شعبي قبيح المنظر ..

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