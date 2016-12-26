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كيف تنظف بيتك بسهولة ؟

Mohammed Awad Mohammed Awad
Depto DLH, T + T Arquitectos T + T Arquitectos مطبخ
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التنظيف من الأمور الشاقة التي نحمل همها دائماً، و لكن سنقدم إليكم بعض النصائح التي من شانها أن تجعل مهمة التنظيف من أمتع و أسهل ما يكون، و لعل أبرز نصيحة يمكن تقديمها هي التنظيف أولاً بأول و عدم ترك الأمور لتسوء و بالتالي كلما ساءت سيزداد معها المجهود المبذول لتنظيفها، المطبخ و الحمام لهما الأولوية دائماً لكثرة استخدامهما و كذلك غرفة المعيشة ، باختصار كل المنزل يحتاج للعناية و سنقدم لك دليلاً لتكون العناية كما ينبغي ..

1- تنظيف مساحة كبيرة

Galpón Lola, Pop Arq Pop Arq غرفة المعيشة زجاج Grey
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

حينما يكون لدينا مكان متسع في منزلنا و نريد تنظيفه و إعاجة تنسيقه فلابد لنا ان نضع استراتيجية أو بمعنى أصح خطة للبدء و لا نترك الامور للصدف و الظروف و لحالتنا البدنية أثناء فترة التنظيف، 

الخطة هنا تعني ان نبدأ بالأسهل و الظاهري ثم نتوغل أكثر في التنظيف فسنبدأ مثلاً بتجميع الملابس و المفروشات الملقاة على الكراسي ثم نبدأ في تجميع المفارش ثم نقوم بلف السجاد و حمله بعيداً عن مكان التنظيف ثم نقوم بتنظيف الأثاث عن طريق التنفيض و المنظفات المخصوصة له ثم في النهاية تلميع الأراضي ثم الجدران و الأواني الزجاجية و بذلك قد وضعنا خطة متكاملة لنعرف من أين و متى ننتهي

2- تنظيف الزجاج

Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN غرفة المعيشة
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

تنظيف الاواني الزجاجية و المصابيح ستوفر عليك كثيراً من الوقت و الجهد، فلو قمت مثلاً في كل عطلة اسبوعية أو أقل بتلميع الاواني و التحف على الرفوف بواسطة العصاية الريش التي تنظف التراب فسيكون يوم التنظيف بالنسبة لك سهلاً لأن تلك الأغراض الزجاجية تحتاج تركيز عالي و حرص كبير لعدم تكسرها، حاول تنظيفها أولاً بأول و لا تتركها كلها ليوم واحد للتنظيف ، 

و طريقة تنظيفها سهلة كما وضحنا مجرد نفض التراب بواسطة المعدات المخصصة و يمكن التلميع لو أحبب بملمع الزجاج الذي تفضله، ول اتنسى من ضمن الأغراض الزجاجية المصابيح الصغيرة في السقف ولا النجف لأنهما يحملان التراب أيضاً

3- تنفيض الغبار

Dorrego, Matealbino arquitectura Matealbino arquitectura غرفة نوم
Matealbino arquitectura

Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura

يمكنك تقسيم وقتك و مجهودك أثناء التنظيف عن طريق البدء بتنفيض الأثاث بواسطة منفضة أو باليد في الحالات السهلة ، و من ثم تقوم بعد ازالة التراب عن الاثاث و البراويز بتلميع الأرض و مسحها بالماء و المساحيق الصناعية المخصصة لها، ثم في النهاية تقوم بالفرش بعد تنظيف الارضيات ، و لكن احرص دائماً على عدم البدء في تنفيض الغبار إلا و أنت فاتح للشبابيك و كن قريباً منها لو توقعت خروج نسبة كبيرة من التراب في الهواء

4- تنظيف الرخام

Depto DLH, T + T Arquitectos T + T Arquitectos مطبخ
T + T Arquitectos

T + T Arquitectos
T + T Arquitectos
T + T Arquitectos

الرخام من الرفوف التي تحتاج للتلميع بعد كل استخدام  خصوصاً في المطبخ، الرخام مثل الزجاج تماماً في شكله اللامع و ليس في التكوين بالتأكيد و لكننا هنا نتحدث من منظور النظافة، تخيل أنك تحضر الطعام على سطح زجاجي بالتأكيد سيحمل بقع و دهون ، كذلك الرخام يحتاج دائماً للتنظيف و المسح بعد كل استخدام للحوض أو المطبخ بشكل عام، 

مجرد قماشة مبتلة ستفي بالغرض و في أيام التنظيف الكبرى سيكون عليك أن تضع ملمع و منظف خاص لزيادة بريقه و لا تنسى في عملية التنظيف تلك الزوايا و الأركان لأنها أكثر ما يحمل الأتربة لكونها بعيدة عن الاستخدام و وصول الماء إليها

5- تنظيف الخشب

Intervención Bochera en Sao Paulo, La Bocheria La Bocheria غرفة السفرة
La Bocheria

Intervención Bochera en Sao Paulo

La Bocheria
La Bocheria
La Bocheria

الخشب يحتاج لملع أخشاب في يوم التنظيف، و احرص على اختيار نوع جيد حتى لا يحدث تقشيراً تضييعاً للونه، الخشب يحمل التراب بطبيعته، لو كان لديك كراسي منا لخشب لمعها باستمرار و ركز على النقوش وا لأجزاء الغائرة فيه، القوائم و الأرجل و مكان الجلوس، تلك هي أكثر الأماكن التي تجمع التراب، أما لو كنت تمتلك سفرة كاملة من الخشب فإن تنظيفها سيوكن بحاجة إلى تقليل فترات ما بين أيام التنظيف أو إن صح التعبير سيكون بعد كل تناول للطعام لضمان لمعان الخشب و الحفاظ على شكله و مظهره الراقي

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6- تنظيف الحمام

Angel Gallardo, Feller Herc Arquitectura Feller Herc Arquitectura حمام
Feller Herc Arquitectura

Feller Herc Arquitectura
Feller Herc Arquitectura
Feller Herc Arquitectura

تنظيف الحمام هو اكثر المجهود المبذول في تنظيف أي غرفة داخل بيتنا ، لذا عليك توزيع مجهودك على الأرضيات و القطع الصحية و الخلاطات و الجدران أيضاً، في البداية امسح القطع الصحية بلمع أو كلور ، و بعدها قم بتنظيف الجدران بالمنظفات المخصصة لتلميعها و ازالة الاتربة عنها و في النهاية عليك بالارضيات و تلميع الزجاج أيهما اقرب ،

احرص دائماً على تنظيف المرايات و الخلاطات في اوقات متقاربة و لا تتركها ليوم التنظيف، و المرحاض في كل يوم لابد من تنظيفه و كذلك لو كان لديك أي ضيوف سيزورونك فحاول قبلها أن يكون الحمام نظيفاً لأقصى درجة لانها من أكثر الأماكن التي يقصدها الضيوف لدى زيارتك أياً كان وضعهم أو فئتهم العمرية ،

النظافة شيء رائع و تحافظ على كل القطع براقة جديدة و هي دائماً معبر صادق عن شخصيتك الراقية المحبة للتميز

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