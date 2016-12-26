كيف تنظف بيتك بسهولة ؟

حينما يكون لدينا مكان متسع في منزلنا و نريد تنظيفه و إعاجة تنسيقه فلابد لنا ان نضع استراتيجية أو بمعنى أصح خطة للبدء و لا نترك الامور للصدف و الظروف و لحالتنا البدنية أثناء فترة التنظيف،

الخطة هنا تعني ان نبدأ بالأسهل و الظاهري ثم نتوغل أكثر في التنظيف فسنبدأ مثلاً بتجميع الملابس و المفروشات الملقاة على الكراسي ثم نبدأ في تجميع المفارش ثم نقوم بلف السجاد و حمله بعيداً عن مكان التنظيف ثم نقوم بتنظيف الأثاث عن طريق التنفيض و المنظفات المخصوصة له ثم في النهاية تلميع الأراضي ثم الجدران و الأواني الزجاجية و بذلك قد وضعنا خطة متكاملة لنعرف من أين و متى ننتهي