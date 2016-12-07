قبل وبعد: هدم مطبخ وبنائه من جديد

في مدينة فالنسيا، حيث السحر والأناقة، نأخذكم للاطلاع على مشروع نفذته Scala Proyectos، في منطقة Ruzafa، لإعادة إحياء مطبخ داخل منزل تم بنائه في عام 1930، حيث خضع لعملية تجديد جذرية، شملت الأسقف والأرضيات والأثاث وحتى الجدران.
على الرغم من إعادة تجديد المنزل بالكامل، إلا أن حالة المطبخ كانت سيئة للدرجة التي تطلبت إعادة هيكلته، حيث أزيلت الأسقف لإعادة تركيب الكهرباء التي اكتشف المسئولون عن المشروع، أن أسلاكها قد تأكسدت، كما أزيلت الأرضيات أيضًا بعد أن أصبحت قديمة ورثة للغاية، ليتحول المطبخ في النهاية إلى آخر عصري أنيق ونظيف.
لنرى معًا كيف كان وكيف أصبح..
إذا أردنا التعرف على حالة المطبخ قبل أن يتم هدمه بالكامل لإعادة بنائه، سنرى أنه كان قديمًا ورثًا للغاية، حيث اللون الأصفر قد غطى بلاطات السيراميك القديمة التقليدية، ليخفي اللون الأبيض القديم تمامًا، وسط أجواء عامة مملة وقديمة، انعكست على كل تفاصيل المطبخ، بدءًا من الخزانات الخشبية، وحتى المنضدة الرخامية المزدحمة بالأدوات.
بدأ القائمون على عملية التجديد بإزالة الخزانات الخشبية، والمنضدة الرخامية، وأخلوا المطبخ من كل شيء، ثم قاموا بهدم السقف لإعادة تركيب الكهرباء، بعد تأكسد الأسلاك القديمة. لم تكن خطة التجديد تتعلق فقط بتغيير الأثاث ولون الجدران، بل إنه تم وضع خطة لتغيير مساحته والتغلب على مشكلة الضيق، لذا تمت إزالة الجدار الفاصل بين المطبخ وغرفة المعيشة، من أجل دمجهما في مساحة مفتوحة أكثر حميمية، مع منح المطبخ المزيد من الاتساع.
من خارج المطبخ، من غرفة المعيشة، يمكننا إلقاء نظرة عامة لرؤية الاتساع الذي اكتسبه نتيجة هدم الجدار الفاصل بينهما، مع الاحتفاظ بعمود أسمنتي للفصل الجزئي، كما يمكننا أنه تم الاعتماد على اللون الأبيض ليسكو المطبخ بالكامل، الأمر الذي يزيده اتساعًا، خاصة مع الإضاءة المُشرقة المتسللة من النافذة الزجاجية.
من الداخل هل تصدق أن هذا هو المطبخ ذاته؟! استطاع العاملون على المشروع، أن يحولوا المطبخ الرث المهترء القديم، إلى آخر عصري أنيق ومُشرق بقوة، فقد تم استبدال الأثاث الخشبي القديم والتقليدي، بآخر عصري وأبيض بالكامل، مع لمسات سوداء لامعة في سطح المنضدة التي صممت من الجرانيت. كما يمكننا رؤية اللمسات المميزة التي أضافها المهندسون في صنبور الحوض، وأيضًا الخزانات الزجاجية في الجانب الأيمن العلوي، وأيضًا الأرضياة الرمادية التي تضفي تباينًا رائعًا مع كل من الأبيض والأسود.
إذا نظرنا من تلك الزاوية من غرفة المعيشة، سنجد أنه قد تم فتح نافذة بين الجزئين العلوي والسفلي من الخزانات، ليتمع المطبخ بمزيد من الإطلالة على غرفة المعيشة، ويكتسب شيء من النمط الأمريكي، مع توفير المزيد من المساحة التخزينية، واتاحة تقديم الطعام من خلال هذا البار، إذا ما تم وضع بعض من الكراسي أمامه.
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