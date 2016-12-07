قبل وبعد: هدم مطبخ وبنائه من جديد

في مدينة فالنسيا، حيث السحر والأناقة، نأخذكم للاطلاع على مشروع نفذته Scala Proyectos، في منطقة Ruzafa، لإعادة إحياء مطبخ داخل منزل تم بنائه في عام 1930، حيث خضع لعملية تجديد جذرية، شملت الأسقف والأرضيات والأثاث وحتى الجدران.

على الرغم من إعادة تجديد المنزل بالكامل، إلا أن حالة المطبخ كانت سيئة للدرجة التي تطلبت إعادة هيكلته، حيث أزيلت الأسقف لإعادة تركيب الكهرباء التي اكتشف المسئولون عن المشروع، أن أسلاكها قد تأكسدت، كما أزيلت الأرضيات أيضًا بعد أن أصبحت قديمة ورثة للغاية، ليتحول المطبخ في النهاية إلى آخر عصري أنيق ونظيف.

لنرى معًا كيف كان وكيف أصبح..