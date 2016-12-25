جعل الحمام مكان أكثر راحة ودفء أمرًا يتطلب عناية فائقة واهتمام كبير بالتفاصيل، فهو مساحة مميزة في المنزل لا يمكن الاستهانة بها، فلا شيء أثمن من حصولك على حمام مريح في بداية يومك ونهايته، فبعض التفاصيل تكون مبهجة وتعطي أجواء مميزة بحمامك وتخلق بيئة طبيعية جميلة..
ولأن فريق هوميفاي يقدم لك كل جديد في عالم الديكور والتصميمات فهذا المقال يعطيك 15 فكرة مدهشة لتجديد الحمامات الصغيرة.
في الحقيقة يبدو الخشب الخيار الأفضل لإعطاء لمسة طبيعية لحمامك، ولذلك يجب عليك اختياره بعناية، لإيجاد النوع المناسب المقاوم للرطوبة والمتين.
في هذا الحمام كانت الأرضية ونصف الجدار الخلفي للمرحاض من الخشب، فيبدو الحمام طبيعي وأنيق، ولا بأس من باقة صغيرة من الزهور تجعله أجمل.
أنواع البلاط والسيراميك كثيرة ومختلفة ولا حصر لها، ولكن تظل أميزها تلك المُسماه بالفسيفساء، لكونها قطع من السيراميك الصغيرة، تظهر منظمة في أشكال هندسية رائعة ولامعة وتعطي مظهر خاص لحمامك.
استخدام الحجارة لعمل جدران الحمام مع بعض النباتات البسيطة تبدو هي المرجع الرئيسي للعودة إلى الطبيعة، فباختلاف التصميمات وتغيرها، تظل اللمسة الطبيعية هي الأجمل.
يعطيك دومًا الحجر انطباع مختلف، فالحجر قادر على خلق تناقضات رائعة، ويعطي ملمس طبيعي مميز مع الإضاءة الرائعة.
يعد استخدام الرخام من الأشياء الرائعة التي تعطي ثراء أكثر للحمام وتجعل تصميمه فاخر أكثر، فهو من الانماط الطبيعية المميزة.
تبدو الأضواء النابعة من داخل جزء معين بالحمام جميلة، وخاصة إن كانت ملونة فإنها رائعة للغاية وتعطي انعكاسات ضوئية جميلة.
إذا كان حمامك صغير فإستخدام أكثر من مادة لتصميمه يبدو أمرًا مميز ورائع، فعلى سبيل المثال هذا الحمام البسيط الذي تتكون أرضيته من السيراميك المنقوش، وتتوع جدرانه بين الحجارة والخرسانة وأثاثه ينقسم بين الخشب والسيراميك، إنه الخيار الأمثل للحصول على البهجة والاختلاف.
لتحقيق تناسق أكبر في الحمام دون اللجوء إلى فواصل حادة، يمكنك الاعتماد على الألوان المتقاربة حتى إن كانت المواد مختلفة، فعلى سبيل المثال هذا الحمام استخدم السيراميك الفاتح، مع جزء خاص من البلاطات الملونة بدرجات فاتحة فيبدو الحمام متناسق وأنيق.
المراّة شيء لا بد منه في الحمام، فهي مميزة وتعطي عمق واتساع فيبدو المكان بحجم أكبر مما هو عليه بالفعل، في حين تعد هي الحل الأمثل لمشكلة ضيق المساحات، فتعطي نظرة عاكسة وتفاصيل مميزة.
استخدام الألوان في الحمام يبدو أمرًا رائعًا، فهو يعطي مجال وعمق أفضل كاستخدامه في السقف هنا بلونٍ دافىء فيسيطر على الفضاء بالسقف ويعطي تميز واختلاف.
يبدو هذا الحمام رائع بدمج كلٍ من النمط الريفي والحديث معًا في حمامٍ واحد، فاستخدام الخشب والحجارة معًا يعطي للحمام دفىء ملحوظ، ويخلق مساحات مميزة.
الخرسانة من المواد البسيطة والسهلة لتشكيل الحمام بطريقة تناسبك، ويمكن تزيينها بأكثر من طريقة يعد أفضلهم الاستخدام الذكي للضوء.
السماح للضوء الطبيعي بالدخول والاستفادة القصوى منه يعد الحل الأمثل للحصول على توازن ومتعة أكبر في حمام منزلك.
إخفاء المساحات التخزينية كالرفوف والأدراج، يبدو أمرًا رائعًا لخلق مساحات من الفضاء تبدو مميزة وجميلة، فالزوايا التي تكون قادرة على تلبية احتياجاتك دون تبعثر وانتشار بالمكان قد تكون الحل في الحصول على حمام أنيق.
إن عمل مساحة كاملة للاستحمام بدش يقع في ارتفاعات ومستويات مختلفة من الجدران، وكثافات عديدة، يبدو أمرًا رائعًا ومميزًا ويعطيك أفضل شعور بالاستجمام والاسترخاء والسرور.
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