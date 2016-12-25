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15 فكرة مدهشة لتجديد الحمامات الصغيرة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
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جعل الحمام مكان أكثر راحة ودفء أمرًا يتطلب عناية فائقة واهتمام كبير بالتفاصيل، فهو مساحة مميزة في المنزل لا يمكن الاستهانة بها، فلا شيء أثمن من حصولك على حمام مريح في بداية يومك ونهايته، فبعض التفاصيل تكون مبهجة وتعطي أجواء مميزة بحمامك وتخلق بيئة طبيعية جميلة.. 

ولأن فريق هوميفاي يقدم لك كل جديد في عالم الديكور والتصميمات فهذا المقال يعطيك 15 فكرة مدهشة لتجديد الحمامات الصغيرة.

1. لمسة من الخشب

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

في الحقيقة يبدو الخشب الخيار الأفضل لإعطاء لمسة طبيعية لحمامك، ولذلك يجب عليك اختياره بعناية، لإيجاد النوع المناسب المقاوم للرطوبة والمتين.

في هذا الحمام كانت الأرضية ونصف الجدار الخلفي للمرحاض من الخشب، فيبدو الحمام طبيعي وأنيق، ولا بأس من باقة صغيرة من الزهور تجعله أجمل.

2. تصميم الفسيفساء

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

أنواع البلاط والسيراميك كثيرة ومختلفة ولا حصر لها، ولكن تظل أميزها تلك المُسماه بالفسيفساء، لكونها قطع من السيراميك الصغيرة، تظهر منظمة في أشكال هندسية رائعة ولامعة وتعطي مظهر خاص لحمامك.

3. لمسة من الطبيعة

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

 استخدام الحجارة لعمل جدران الحمام مع بعض النباتات البسيطة تبدو هي المرجع الرئيسي للعودة إلى الطبيعة، فباختلاف التصميمات وتغيرها، تظل اللمسة الطبيعية هي الأجمل.

4. الحجارة..

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

يعطيك دومًا الحجر انطباع مختلف، فالحجر قادر على خلق تناقضات رائعة، ويعطي ملمس طبيعي مميز مع الإضاءة الرائعة.

5. روعة الرخام

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حمام رخام Amber/Gold
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

يعد استخدام الرخام من الأشياء الرائعة التي تعطي ثراء أكثر للحمام وتجعل تصميمه فاخر أكثر، فهو من الانماط الطبيعية المميزة.

6. الأضواء الملونة

Baño Blu, Losanto Arquitectos Losanto Arquitectos حمام
Losanto Arquitectos

Losanto Arquitectos
Losanto Arquitectos
Losanto Arquitectos

 تبدو الأضواء النابعة من داخل جزء معين بالحمام جميلة، وخاصة إن كانت ملونة فإنها رائعة للغاية وتعطي انعكاسات ضوئية جميلة.

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7. نمط انتقائي

Biblioteca Higueras, Quinto Distrito Arquitectura Quinto Distrito Arquitectura حمام بلاط Grey
Quinto Distrito Arquitectura

Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura

إذا كان حمامك صغير فإستخدام أكثر من مادة لتصميمه يبدو أمرًا مميز ورائع، فعلى سبيل المثال هذا الحمام البسيط الذي تتكون أرضيته من السيراميك المنقوش، وتتوع جدرانه بين الحجارة والخرسانة وأثاثه ينقسم بين الخشب والسيراميك، إنه الخيار الأمثل للحصول على البهجة والاختلاف.

8. قوام متناسق

casa ORQUIDEA, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura حمام
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

 لتحقيق تناسق أكبر في الحمام دون اللجوء إلى فواصل حادة، يمكنك الاعتماد على الألوان المتقاربة حتى إن كانت المواد مختلفة، فعلى سبيل المثال هذا الحمام استخدم السيراميك الفاتح، مع جزء خاص من البلاطات الملونة بدرجات فاتحة فيبدو الحمام متناسق وأنيق.

9. سحر المرايا

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos حمام بلاط Grey
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

المراّة شيء لا بد منه في الحمام، فهي مميزة وتعطي عمق واتساع فيبدو المكان بحجم أكبر مما هو عليه بالفعل، في حين تعد هي الحل الأمثل لمشكلة ضيق المساحات، فتعطي نظرة عاكسة وتفاصيل مميزة.

10. الألوان

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

 استخدام الألوان في الحمام يبدو أمرًا رائعًا، فهو يعطي مجال وعمق أفضل كاستخدامه في السقف هنا بلونٍ دافىء فيسيطر على الفضاء بالسقف ويعطي تميز واختلاف.

11. دمج النمط الريفي والحديث

homify حمام حجر Beige
homify

homify
homify
homify

يبدو هذا الحمام رائع بدمج كلٍ من النمط الريفي والحديث معًا في حمامٍ واحد، فاستخدام الخشب والحجارة معًا يعطي للحمام دفىء ملحوظ، ويخلق مساحات مميزة.

12. الجدران الخرسانية

Teques 154, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO حمام
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

 الخرسانة من المواد البسيطة والسهلة لتشكيل الحمام بطريقة تناسبك، ويمكن تزيينها بأكثر من طريقة يعد أفضلهم الاستخدام الذكي للضوء.

13. الضوء الطبيعي

VALLE IMPERIAL, Arki3d Arki3d حمام
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

 السماح للضوء الطبيعي بالدخول والاستفادة القصوى منه يعد الحل الأمثل للحصول على توازن ومتعة أكبر في حمام منزلك.

14. خلق الفضاء

CASA EN HIPÓDROMO CONDESA, TW/A Architectural Group TW/A Architectural Group حمام
TW/A Architectural Group

TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group

 إخفاء المساحات التخزينية كالرفوف والأدراج، يبدو أمرًا رائعًا لخلق مساحات من الفضاء تبدو مميزة وجميلة، فالزوايا التي تكون قادرة على تلبية احتياجاتك دون تبعثر وانتشار بالمكان قد تكون الحل في الحصول على حمام أنيق.

15. جديد وأنيق

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

 إن عمل مساحة كاملة للاستحمام بدش يقع في ارتفاعات ومستويات مختلفة من الجدران، وكثافات عديدة، يبدو أمرًا رائعًا ومميزًا ويعطيك أفضل شعور بالاستجمام والاسترخاء والسرور.

ويمكنك أيضًا التعرف على أفضل 8 حلول للحمامات الصغيرة

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