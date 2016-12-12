8 خطوات لاختيار رفوف أنيقة وعملية

الخطوة الأولى قبل كل شيء تحديد الأماكن التي ترغب بتركيب رفوف فيها حتى تحدد المساحة المناسبة للرف والنمط الخاص به، بجانب تحديد استخدام الرف حتى نحدد الحجم المطلوب له.

فمثلًا نشاهد فى التصميم الآتي اختيار الجدار الملاصق للسلم الداخلى حتى نستفيد من المساحة بتحويلها إلى مكتبة مزينة بالإضاءة الخافتة والتحف، ويتسم اختيار الرفوف هنا بالعصرية وتمازجه مع ألوان المنزل.