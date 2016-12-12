8 خطوات لاختيار رفوف أنيقة وعملية

تعد الرفوف من قطع الأثاث الأساسية فى منازلنا ليس لوظائفها العملية فقط ولكن لما تضيفه من لمسات ديكور مميزة فى الغرف بجانب مرونتها فى التصميمات والأحجام لتناسب كل الأذواق والمساحات المتاحة.
يمكنك استخدام الرفوف فى أى مكان فى المنزل وقبل أن تقرر شراء وتركيب رفوف اقرأ معنا نصائح مقترحة تساعد على اختيار رفوف على ذوقك تحقق الغرض المطلوب منها بنجاح تام.
الخطوة الأولى قبل كل شيء تحديد الأماكن التي ترغب بتركيب رفوف فيها حتى تحدد المساحة المناسبة للرف والنمط الخاص به، بجانب تحديد استخدام الرف حتى نحدد الحجم المطلوب له.
فمثلًا نشاهد فى التصميم الآتي اختيار الجدار الملاصق للسلم الداخلى حتى نستفيد من المساحة بتحويلها إلى مكتبة مزينة بالإضاءة الخافتة والتحف، ويتسم اختيار الرفوف هنا بالعصرية وتمازجه مع ألوان المنزل.
تتوفر أنواع مختلفة ولا نهائية فى الأسواق، بحصر الأنواع المتاحة أمامك يساعدك على تحديد المناسب للميزانية المخصصة وفى نفس الوقت تقرر أيهما يناسب الغرض ويتماشى مع نمط المنزل، رغم بساطة الرفوف إلا أنها تحول ديكور الغرفة تحويل كامل خاصة عندم تتناغم مع باقي الأثاث.
يلعب اختيار لون الرف دور أساسى فى ديكور الغرفة، فكما نلاحظ التصميم الآتى تم اختيار لون متمازج مع ألوان الأثاث والأرضية والسقف ما يشعر أن الغرفة وحدة واحدة متصلة على بعضها فنحصل على تصميم مينيمال عصرى تمامًا .
بناءً على نمط التصميم الداخلى لمنزلك احرص على اختيار رفوف تناسب نمط المنزل العام، فمؤخرًا انتشرت تصميمات الباليت تضفي لمسة فريدة ومميزة بإعادة استخدام الخشب وتصميم منتج على ذوقنا.
تتنوع خامات الرفوف ومنها ما يجمع بين خامتين مثل المزج بين الخشب والزجاج ينتج لنا تصميم فى غاية البساطة والروعة يناسب أنماط مختلفة. وبناء على استخدام الرف والغرض منه نختار خامة مناسبة فمثلًا الزجاج يناسب التحف الخفيفة أما الكتب والتحف الثقيلة يناسبها الرفوف الخشبية.
قبل أن تبدأ بثقب الجدار تأكد من مناسبة الرف للمساحة المخصصة له باستخدام المازورة لتحديد المقاسات وقبل أن تبدأ ضع الرف على الحائط للتأكد قبل أى تركيب.
الآن بعد اختيارك للجدار وقمت بتركيب الرف قم باختباره وترتيب الأشياء عليه للتأكد من مناسبته لديكور الغرفة وحتى تطمئن من متانة التركيب.
ليس للديكور فقط نستخدم الرفوف، ولكن يمكننا الاستفادة منها فى عرض الكتب وأدوات الصغار بطريقة ملفتة وجذابة وتحافظ على نظام ونظافة الغرفة لهم ما يجعلها وسيلة عملية وليس مجرد ديكور مثل وحدة الرفوف بالتصميم الآتي الملونة بالأزرق لتناسب غرفة الاطفال.