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8 خطوات لاختيار رفوف أنيقة وعملية

هنادى موسى هنادى موسى
X-Board, Hermann+Hermann Hermann+Hermann غرفة المعيشةمخزن
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تعد الرفوف من قطع الأثاث الأساسية فى منازلنا ليس لوظائفها العملية فقط ولكن لما تضيفه من لمسات ديكور مميزة فى الغرف بجانب مرونتها فى التصميمات والأحجام لتناسب كل الأذواق والمساحات المتاحة.

يمكنك استخدام الرفوف فى أى مكان فى المنزل وقبل أن تقرر شراء وتركيب رفوف اقرأ معنا نصائح مقترحة تساعد على اختيار رفوف على ذوقك تحقق الغرض المطلوب منها بنجاح تام.

1- تحديد المكان

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

الخطوة الأولى قبل كل شيء تحديد الأماكن التي ترغب بتركيب رفوف فيها حتى تحدد المساحة المناسبة للرف والنمط الخاص به، بجانب تحديد استخدام الرف حتى نحدد الحجم المطلوب له.

فمثلًا نشاهد فى التصميم الآتي اختيار الجدار الملاصق للسلم الداخلى حتى نستفيد من المساحة بتحويلها إلى مكتبة مزينة بالإضاءة الخافتة والتحف، ويتسم اختيار الرفوف هنا بالعصرية وتمازجه مع ألوان المنزل.

2- ألق نظرة على الأنواع المتوفرة فى السوق

Moderner Stauraum im Kinderzimmer, MOBIMIO - Räume für Kinder MOBIMIO - Räume für Kinder غرفة الأطفالمخزن
MOBIMIO – Räume für Kinder

MOBIMIO - Räume für Kinder
MOBIMIO – Räume für Kinder
MOBIMIO - Räume für Kinder

تتوفر أنواع مختلفة ولا نهائية فى الأسواق، بحصر الأنواع المتاحة أمامك يساعدك على تحديد المناسب للميزانية المخصصة وفى نفس الوقت تقرر أيهما يناسب الغرض ويتماشى مع نمط المنزل، رغم بساطة الرفوف إلا أنها تحول ديكور الغرفة تحويل كامل خاصة عندم تتناغم مع باقي الأثاث.

3- اختيار اللون الأفضل

Seating, Homara Homara غرفة المعيشة
Homara

Seating

Homara
Homara
Homara

يلعب اختيار لون الرف دور أساسى فى ديكور الغرفة، فكما نلاحظ التصميم الآتى تم اختيار لون متمازج مع ألوان الأثاث والأرضية والسقف ما يشعر أن الغرفة وحدة واحدة  متصلة على بعضها فنحصل على تصميم مينيمال عصرى تمامًا .

4- اختيار النمط والتصميم

Memo- Wandregal aus Europalette, Paletino Paletino مكاتب العمل والدراسةخزانات ورفوف
Paletino

Paletino
Paletino
Paletino

بناءً على نمط التصميم الداخلى لمنزلك احرص على اختيار رفوف تناسب نمط المنزل العام، فمؤخرًا انتشرت تصميمات الباليت تضفي لمسة فريدة ومميزة بإعادة استخدام الخشب وتصميم منتج على ذوقنا.

5- اختيار الخامة

Broken : Floating Shelf byJalmari غرفة المعيشةرفوف
byJalmari

Broken : Floating Shelf

byJalmari
byJalmari
byJalmari

تتنوع خامات الرفوف ومنها ما يجمع بين خامتين مثل المزج بين الخشب والزجاج ينتج لنا تصميم فى غاية البساطة والروعة يناسب أنماط مختلفة. وبناء على استخدام الرف والغرض منه نختار خامة مناسبة فمثلًا الزجاج يناسب التحف الخفيفة أما الكتب والتحف الثقيلة يناسبها الرفوف الخشبية.

6- المساحة والقياسات

Bedroom STUDIO[01] LTD غرفة نوم
STUDIO[01] LTD

Bedroom

STUDIO[01] LTD
STUDIO[01] LTD
STUDIO[01] LTD

قبل أن تبدأ بثقب الجدار تأكد من مناسبة الرف للمساحة المخصصة له باستخدام المازورة لتحديد المقاسات وقبل أن تبدأ  ضع الرف على الحائط للتأكد قبل أى تركيب.

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7- التركيب والديكور

X-Board, Hermann+Hermann Hermann+Hermann غرفة المعيشةمخزن
Hermann+Hermann

X-Board

Hermann+Hermann
Hermann+Hermann
Hermann+Hermann

الآن بعد اختيارك للجدار وقمت بتركيب الرف قم باختباره وترتيب الأشياء عليه للتأكد من مناسبته لديكور الغرفة وحتى تطمئن من متانة التركيب.

8- مكتبة ممتعة

-내추럴 북카페 인테리어-, 드리머 드리머 غرفة الاطفال
드리머

드리머
드리머
드리머

ليس للديكور فقط نستخدم الرفوف، ولكن يمكننا الاستفادة منها فى عرض الكتب وأدوات الصغار بطريقة ملفتة وجذابة وتحافظ على نظام ونظافة الغرفة لهم ما يجعلها وسيلة عملية وليس مجرد ديكور مثل وحدة الرفوف بالتصميم الآتي الملونة بالأزرق لتناسب غرفة الاطفال.

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أى تصميمات الرفوف تفضلها؟

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