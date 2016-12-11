5 مطابخ تجسد مفهوم الآرت ديكو

قد يكون مرّ عليك مصطلح art deco ولا تعرف ما المقصود بهذا المصطلح في عالم الديكور، ببساطة ظهر هذا المصطلح في العقد الثالث والرابع من القرن العشرين، وهو اتجاه يهتم بشكل رئيسي بالفنون الزخرفية والعمارة والديكور والأزياء، وذهب في مسار مضاد للكلاسيكية، بحيث اتجه هذا النمط لاستخدام الألوان الغنية والأشكال الهندسية الجريئة الفخمة، على الرغم من مرور السنين على هذا النمط إلا أن شعبيته في زيادة مستمرة والإقبال عليه لازال مستمر، وهنا جمعنا 5 أمثلة من مطابخ الآرت ديكو العصرية ، ستعطيك الإلهام بالتأكيد إذا كنت تبحث عن أثاث مميز لغرفة مطبخك.