5 مطابخ تجسد مفهوم الآرت ديكو

قد يكون مرّ عليك مصطلح
art deco ولا تعرف ما المقصود بهذا المصطلح في عالم الديكور، ببساطة ظهر هذا المصطلح في العقد الثالث والرابع من القرن العشرين، وهو اتجاه يهتم بشكل رئيسي بالفنون الزخرفية والعمارة والديكور والأزياء، وذهب في مسار مضاد للكلاسيكية، بحيث اتجه هذا النمط لاستخدام الألوان الغنية والأشكال الهندسية الجريئة الفخمة، على الرغم من مرور السنين على هذا النمط إلا أن شعبيته في زيادة مستمرة والإقبال عليه لازال مستمر، وهنا جمعنا 5 أمثلة من مطابخ
الآرت ديكو العصرية ، ستعطيك الإلهام بالتأكيد إذا كنت تبحث عن أثاث مميز لغرفة مطبخك.
واحد من أهم الأشياء التي تحدد شخصية الديكور في المطبخ هو الأثاث، ونجد هنا الأثاث المستخدم من الخشب ذو اللون الداكن والذي يعد سمة أساسية من سمات النمط الكلاسيكي، وعادة ما يتم مساندته باللون الذهبي، الفضي، أو النحاسي، لتزيد من روعتها وتعطيها لمسة من الفخامة كما نرى في هذا المطبخ .
تم تغيير قواعد هذا المطبخ الحديث والاعتماد على طاولة وكرسيين من الخشب الداكن تصلح لتناول الوجبات الخفيفة عليها، ويحمل هذا المطبخ سمات مميزة لأسلوب الديكو.
يمكن أيضًا أن يشكل الأبيض والأسود نموذج رائع لنمط الديكو في المطبخ بأسلوب بسيط وجريء، وفي هذا المطبخ الصغير في الجزء المخصص لتناول الطعام .
إذا لم يقنعك نمط الديكو ينصحك الخبراء بالاستعانة بهذا التصميم بسماته الكلاسيكية الواضحة، حيث الخطوط الناعمة والزخارف الفخمة، ما رأيك في هذا المزيج المتناغم ؟.
هذا التصميم ناتج لعملية بحث عن أسلوب أقل ثقلًا من الآرت ديكو، حيث اعتمد على الوجه الكلاسيكي الناعم بألوانه الخفيفة التي شكلت مزيج ذكي مع غرفة الطعام الخشبية .
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