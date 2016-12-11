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5 مطابخ تجسد مفهوم الآرت ديكو

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Renovation of a Mews House central London, Saunders Interiors Ltd Saunders Interiors Ltd مطبخ
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قد يكون مرّ عليك مصطلح art deco ولا تعرف ما المقصود بهذا المصطلح في عالم الديكور، ببساطة ظهر هذا المصطلح في العقد الثالث والرابع من القرن العشرين، وهو اتجاه يهتم بشكل رئيسي بالفنون الزخرفية والعمارة والديكور والأزياء، وذهب في مسار مضاد للكلاسيكية، بحيث اتجه هذا النمط لاستخدام الألوان الغنية والأشكال الهندسية الجريئة الفخمة، على الرغم من مرور السنين على هذا النمط إلا أن شعبيته في زيادة مستمرة والإقبال عليه لازال مستمر، وهنا جمعنا 5 أمثلة من مطابخ الآرت ديكو العصرية ، ستعطيك الإلهام بالتأكيد إذا كنت تبحث عن أثاث مميز لغرفة مطبخك.  

خشب

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

واحد من أهم الأشياء التي تحدد شخصية الديكور في المطبخ هو الأثاث، ونجد هنا الأثاث المستخدم من الخشب ذو اللون الداكن والذي يعد سمة أساسية من سمات النمط الكلاسيكي، وعادة ما يتم مساندته باللون الذهبي، الفضي، أو النحاسي، لتزيد من روعتها وتعطيها لمسة من الفخامة كما نرى في هذا المطبخ . 

ديكو حديث

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NG-STUDIO Interior Design

Bright detail of the interior of a residence in Saint Petersburg

NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design

تم تغيير قواعد هذا المطبخ الحديث والاعتماد على طاولة وكرسيين من الخشب الداكن تصلح لتناول الوجبات الخفيفة عليها، ويحمل هذا المطبخ سمات مميزة لأسلوب الديكو.  

تصميم عظيم

Renovation of a Mews House central London, Saunders Interiors Ltd Saunders Interiors Ltd مطبخ
Saunders Interiors Ltd

Renovation of a Mews House central London

Saunders Interiors Ltd
Saunders Interiors Ltd
Saunders Interiors Ltd

يمكن أيضًا أن يشكل الأبيض والأسود  نموذج رائع لنمط الديكو في المطبخ بأسلوب بسيط وجريء، وفي هذا المطبخ الصغير في الجزء المخصص لتناول الطعام .

كلاسيك أم ديكو؟

Kitchen, 3D Render&Beyond 3D Render&Beyond مطبخ
3D Render&amp;Beyond

Kitchen

3D Render&Beyond
3D Render&amp;Beyond
3D Render&Beyond

إذا لم يقنعك نمط الديكو ينصحك الخبراء بالاستعانة بهذا التصميم بسماته الكلاسيكية الواضحة، حيث الخطوط الناعمة والزخارف الفخمة، ما رأيك في هذا المزيج المتناغم ؟. 

ريفي، كلاسيكي أم ديكو؟

RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICIO RESIDENZIALE, Astudioarchitetti Astudioarchitetti مطبخ
Astudioarchitetti

Astudioarchitetti
Astudioarchitetti
Astudioarchitetti

 هذا التصميم ناتج لعملية بحث عن أسلوب أقل ثقلًا من الآرت ديكو، حيث اعتمد على الوجه الكلاسيكي الناعم بألوانه الخفيفة التي شكلت مزيج ذكي مع غرفة الطعام الخشبية . 

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