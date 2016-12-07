​10 نصائح تسهل عليك ترتيب المنزل

ترتيب وتنظيم المنزل.. السهل الممتنع، والمكروه المرغوب، فمن منا لا يكره موعد ترتيب المنزل ولكنه دائمًا يشعر برغبة في ترتيبه، ,على الرغم من أن عملية الترتيب في حد ذاتها لا تحتاج إلى الكثير من المجهود البدني، إلا أنها تتطلب بعض من المجهود العقلي حتى يمكن إتمامها بنجاح، كما أن بعض الأخطاء التي نرتكبها قد تجعل منها مهمة مستحيلة.
إن كنت ممن يكرهون ترتيب المنزل، أو يجدونه مهمة صعبة، فأنت المقصود من هذا المقال، حيث قررنا أن نساعدك بتقديم 10 نصائح تجعل من ترتيب المنزل مهمة سهلة بل ومسلية، فقط تابعنا..
نعم ابدأ بنفسك، رتب أفكارك والمهمات التي تريد تنفيذها، قبل أن تبدأ في ترتيب المنزل، فليس هناك شيء يجعل مهمتك أكثر صعوبة من فوضى أفكارك، فكلما شرعت في ترتيب جزء من المنزل تجد نفسك تفكر في جزء آخر، فلا أنت تنهي الذي بدأته ولا أنت تبدأ في الذي تفكر فيه، فقط تجد نفسك مشتتًا، وتشعر بأنه مازال أمامك الكثير لفعله، فتتوقف وتشعر باليأس.
لتجنب تلك المشكلة، فقط اصنع قائمة رتيب فيها مهمات التنظيف، سواء كان بترتيب الغرف، أو ترتيب المهام، كالبدء بتنظيف الغبار أولًا، ثم الترتيب والتخلص من الأشياء غير المهمة، ثم تنظيف الأرضيات، والانتهاء بالمفروشات. تأكد أيضًا من جعل قائمتك سهلة، وكتابتها بطريقة مرحة تسهل من مهمتك ولا تجعلها أكثر صعوبة، ويمكنك أيضًا أن تضع قائمة تقسم مهام الترتيب والتنظيف على أيام الأسبوع، إن كنت ممن يقومون بعدة مهام في اليوم، وتأكد من البدء بالمهام السهلة أولًا.
هل يمكنك خوض معركة دون التخطيط لها؟ كذلك عملية التنظيف والترتيب تحتاج للإعداد الجيد قبل الشروع فيها، ولا نقصد أنها مهمة صعبة بتشبيهها بالمعركة، ولكن المقصود أنها تحتاج إلى الإعداد الجيد حتى لا تتسبب الفوضى في جعلها مستحيلة.
بعد أن قمت بإعداد قائمة لترتيب مهامك، عليك إعداد الأدوات اللازمة للبدء في تنفيذ تلك المهام، فإذا ما شرعت في التنظيف، وبدأت في الهرولة هنا وهناك لإحضار هذا وذاك، سوف تبذل جهد مضاعف، وستفقد طاقتك قبل اتمام المهمة الأولى.
عادة ما نحتاج إلى أدوات ثابتة في أي منزل، ألا وهي فوطة قطنية لنفض الغبار، منظف سائل، دلو ماء وممسحة لتنظيف الأرضيات، قفازات، سلة لجمع الأوراق والأشياء غير المرغوب فيها، وأضف إليهم بعض الموسيقى المفضلة لديك، حتى لا تشعر بالوقت أو الملل أثناء اتمام مهمتك، ولا تنس ارتداء الملابس المريحة لتسهيل حركتك.
ليست هناك مهمة سهلة وأخرى صعبة في التنظيف، ولكن ما نقصده بالأسهل هو البدء بالأشياء التي تضعك في حيرة هل احتاج الاحتفاظ بها أم التخلص منها، لأنها سوف تضعك في معضلة عقلية ونفسية، خاصة وإن كانت تلك الأشياء ذات قيمة عاطفية، لذا عليك البدء بترتيب الخزانات التي تحوي أشياء عادية ليست ليها ذكريات أو ارتباطات عاطفية.
من منا لا يملك هذا الركن أو الخزانة التي تحوي الكثير والكثير من الأشياء غير المستخدمة، ولكننا دائمًا ما نقول ربما نحتاجها في يوم فنحتفظ بها، وتتراكم الأشياء بمرور الوقت، ولا نستخدم أي منها، فقط الازدحام يتزايد، وتصبح هناك مساحة مهدرة في المنزل يمكن استغلالها بشكل أفضل.
في هذا الشأن، عليك التحلي بالمنطق والقوة، فالقاعدة تقول: ’إذا مرت ستة أشهر على الشيء دون استخدامه، فقد حان الوقت للتخلص منه’، لذا عليك التحلي بالمنطق، والتفكير في أنه هناك من سيستفيد منها بدلًا من تراكمها في الخزانة، لذا اجمع كل ما يمكن وهبه، ولا تحتاج إليه، في صندوق، وتبرع به لمن يحتاجه، حتى تتمتع بالفضاء الذي تشغله تلك الأشياء.
أما فيما يتعلق بالبنود الأكبر والأثقل، مثل المفروشات والاكسسوارات والديكور، فهي فرصة عظيمة لكسب المال، إذا كنت تملك ما لا ترغب فيه، يمكنك عرضه للبيع، وهناك الكثيرون ممن يشترون الأشياء المستخدمة، والكثير من المواقع التي توفر خدمات بيع وشراء المستعمل.
أثناء ترتيبك للخزانات والأدراج، بالطبع ستجد بين الأشياء غير المستعملة، أوراق وصور وربما بعض الكتب والملابس وبعض الأشياء الصغيرة، التي تتعلق بذكريات وأحداث ذات قيمة عاطفية، والتي ستشعر باستحالة التخلص منها،عندما يحين الوقت للتعامل مع تلك الأشياء، خصص لها صندوقًا، واجمعها معًا بداخله، بدلًا من تناثرها هنا وهناك في كل ركن وخزانة ودرج، وحتى يسهل عليك العودة إلى أي منها في لحظات الحنين، ويمكنك الاحتفاظ بهذا الصندوق في الرف العلوي من الخزانة، أو المكتبة، فهذا هو المكان المثالي للاحتفاظ بها.
كومة من الأوراق هنا وهناك، على طاولة الطعام، على منضدة التلفاز، بجانب السرير، في أرفف المكتبة، ومكتب العمل، أغلبها لسنا بحاجة إليه ولكننا نشعر بالكسل لفصلها والتخلص مما لا نحتاج إليه، على الرغم من أن تلك المهمة لن تحتاج إلى الكثير من الجهد أو الوقت، فقط تحتاج إلى قرار باتمامها، لذا اجعلها من مهامك المفضلة، فسوف تساعدك كثيرًا في ترتيب منزلك.
حتى لا تتكدس الأشياء وتتناثر هنا وهناك مسببة الزحام والفوضى، عليك بمصادقة وحدات التخزين، وفي هذا الأمر لديك خياران، أولهم الصناديق البلاستيكية وعلب من الورق المقوى المعاد تدويره، حيث التكلفة القليلة والميزانية الودية، ولكن في معظم الحالات لا تكون ودية فيما يتعلق بالديكور والمظهر العام للمنزل.
الخيار الثاني، هو الاستثمار في أنظمة التخزين التي تناسب ديكور منزلك، من خزانات وأدراج، واستغلال المساحات الممكنة لتصميمها، كأسفل الدرج، والزوايا المائلة، والأرفف المعلقة.
ابدأ بتنظيم الأشياء داخل الخزانات، بوضع الأشياء التي بالكاد تستخدم في ألاماكن البعيدة في الخزانة أو التي يصعب الوصول إليها، واجعل الأشياء الكثيرة الاستخدام أمهامها وكذلك بالتدريج، حتى تصل إلى وضع الأشياء ذات الاستخدام اليومي في متناول اليد، وظاهرة داخل الخزانة بوضوح.
لا تجعل الكسل يتغلب عليك عندما يتعلق الأمر بإعادة الأشياء إلى أماكنها الخاصة، فلا تستسهل وتضع بعض من الكتب داخل خزانة الأدوات المكتبية، أو العكس، كذلك الأمر فيما يتعلق بخزانة الملابس، لا تضع القمصان في مكان ملابس النوم، لمجرد أنك تريد الانتهاء من الترتيب سريعًا، لأنه بمرور الوقت ستتكدس الأشياء في أماكنها غير ابصحيحة، وستضر إلى ترتيبها من أول وجديد.
عندما نترك أمر الترتيب والتنظيف لحين التفرغ والمناسبات، تتحول العملية السهلة التي لا تأخذ بضع ساعات، إلى مهمة مستحيلة قد تحتاج إلى يوم بأكمله، لذا قم بوضع جدول لترتيب وتنظيف منزلك، ويمكنك تقسيم الغرف على مدار الأسبوع، أو تخصيص يومين لتنظيف المنزل، حتى تكون العملية أسهل في كل مرة.
في كل مرة تنجح فيها في انهاء مهمتك، كافئ نفسك بشيء تحبه، خاصة عندما تنجح في التخلص من الأشياء غير المستخدمة، والأوراق غير المفيدة المبعثرة هنا وهناك، فهذا الشيء يستحق المكافأة.
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