15 فكرة لتصميم مدخل منزلك

مدخل المنزل مهم جدًا، لأن الكثيرين ينظرون من خلاله إلى كيفية رعايتنا لمنزلنا، في نفس الوقت يجب على الباب الأمامي تلبية الوظيفة الأساسية له وهي أن يحمينا من اللصوص.
والأسلوب الذي نختار الباب به هام للغاية، حيث يجب أن يتطابق كلٍ من الواجهة والحديقة معًا (إذا كان هناك حديقة بالخارج).
كما إن باختيار الباب ويمكننا أن نؤكد على بعض الجوانب مثل الجمع بين خشب الأبنوس الداكن مع الواجهة المشرقة، والتركيز على التناقضات، ولكن باب المنزل ليس الجانب الوحيد الذي ينبغي أن علينا الاهتمام به، فهناك أيضًا الدرج، والإضاءة، والمساحات الخضراء، ولذلك لديك في هذا المقال 15 مثال هائل على المداخل، من المؤكد سوف تجد شيئًا يناسبك من بين الجميع.
على باب المنزل أن يكون مطابق لترتيب المدخل، وفي هذا التصميم الباب مُذهل وبسيط، ولكن في الوقت نفسه كان هناك اهتمام كبير بالتفاصيل.
فالدرابزين من الحديد إلى جانب الخشب الطبيعي، كما أن هذه الأبواب تناسب المنازل الريفية حيث إنها تقدر الذوق الرفيع والأناقة، ولكن مع الأسف نحن بحاجة إلى ضمان الحماية الكافية للمدخل، لأن الزجاج كما تعلمون، ليس هو أفضل حليف لحماية منزلك.
الباب الحديث مع مزيج من المواد المختلفة هو الحل المثير للاهتمام، والذي من شأنه أن يُلائم معظم الواجهات.
فهي تشكل أساسًا حاجزًا ضد الدخلاء الغير مرغوب فيهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النباتات الذي أعطى شكلًا متواضع، في نفس الوقت فهي تظهر كبيرة ومنسقة وتعزز الترتيب الكامل للمدخل.
إن منزل ساحر في المناطق الريفية يتحتاج بكل تأكيد إلى بابٍ جميل يناسب النمط الريفي، وفي هذا المنزل صُمم الباب من الخشب وأعطى طاقة حمراء مميزة ومليئة بالتفاؤل.
وربما تتساءل حول اختيار اللون المناسب، فربما يكون من الأزرق، الأخضر، الوردي أو البرتقالي، ولكن مع الاهتمام بما يتناسب مع بقية تفاصيل المنزل، لذلك يجب أن تكون لديك الجرأة ولا تخاف استخدام الألوان، فطلاء الباب ليست كارثة، فاللون يعزز التفاصيل ويخلق مدخل مميز للمنزل.
ليس علينا الاهتمام بالمسار الوظيفي فقط، ولكن أيضًا يجب أن نهتم بالأشياء الجمالية والزخرفية، لذلك ينبغي أن يكون المسار مثالي في الحديقة، والذي يمكن عمله بالعديد من المواد المختلفة مثل الحجر، الحصى، الخرسانة، أو الخشب بشكل مناسب للحديقة ويقوم بتلبية احتياجاتنا.
بغض النظر عن نوع المسار الذي تختاره ينبغي أن يكون متين ومقاوم للصقيع ومقاوم للإنزلاق، إلى جانب تناسبه مع نمط الحديقة.
للإضاءة تأثيرها السحري الذي يمكن أن يلفت انتباه أي شخص داخل المنزل، وكذلك لتسليط الضوء على واجهة منزلنا وإضاءة الطريق بالخارج تأثيره المميز.
إذا كان الباب لديه درج يجب أن تضيئه بلطف، مما يجعله أكثر وضوحًا وتميز، وفوق باب المدخل يمكننا تثبيت فلاش من شأنه أن يسمح لنا بدخول سهل إلى المنزل عند حلول الظلام في المساء، وزيادته ليلًا يبدو أيضًا أكثر أمانًا لنا، وعلينا أن نختار مصابيح مناسبة مع أجهزة رصد التحركات الكلاسيكية التي تتطلب تفعيل اليدوي.
وفي حالة وجود الإضاءة الجيدة أثناء النهار، يمكننا تثبيت الأضواء التي تعمل بواسطة الطاقة الشمسية، والتي لا تكلفنا شيء.
الحلول البسيطة غالبًا ما تكون الأفضل، فلدينا هنا باب خشبي كلاسيكي، والجدار ينتهي بالترتيب مع الممشى المؤدي إلى المدخل، فيبدو كل شيء في مكانه الصحيح.
مثال آخر بسيط فعند الباب هذه المرة لدينا فجوة في الوسط، ولكنها فالوقت نفسه جميلة.
في أغلب الأحيان يعتمد الكثيرين على الأبواب الشفافة التي تسمح بدخول أكبر قدر ممكن من الضوء الطبيعي، وهذا ليس حلًا، فبأي حال من الأحوال علينا أن نتذكر أمر الخصوصية، فلا يجب تصميم الأبواب الحديثة بحيث يبدو معظمها من الزجاج، فيجب أن يكون جزءًا كبيرًا منه ومن الإطار من مواد أخرى متينة وغير شفافة.
عادة نهتم بالزينة داخل المنزل ولا نلقي اهتمامًا كبيرًا للخارج، بالرغم من أن مدخل المنزل هو المسؤول عن الانطباع الأول الذي سوف يكون مدهش لضيوفنا.
حيث أن الكثيين يفضلون تزيين المدخل الخارجي بشكل جميل من العشب، والبلاط وجعله يبدو كالحديقة، وننسى الواجهة الخاصة بالباب، والتي يمكننا أن نعجلها رائعة ببعض الزخارف أو بتغيير الجدران الجانبية له كهذا المنزل الذي اعتمد على تصميم الفسيفساء من الألوان والنقوش السيراميكية الرائعة والتي تحمل اللون الأحمر في تناسق مع لون الباب الأحمر أيضًا، مما يعطي طابع نفسي مميز لضيوفك ويشجعهم على عبور عتبة البيت، فإذا كان خارج يبدو رائعًا هكذا فماذا يحمل الداخل؟.
هنا مثال على الأبواب الجميلة المصنوعة من الخشب الطبيعي، إنها حديثة وأنيقة وفي نفس الوقت تبدو غاية في البساطة.
هذه الأبواب تناسب تمامًا تصميم المنازل الحديثة، وتعطي نشاطًا وحيوية مؤكدة مع تلك الإضاءة المتطورة.
ماذا عن مناطق تأخذ بها عطلة كاملة من أشعة الشمس!، بحيث تبدو الأبواب في كثافة لونها من الخشب الطبيعي، بالاشتراك مع الجدران البيضاء لخلق جو لا يصدق.
الخضرة في جميع أنحاء المنزل هي حلم أي شخص يحب الزهور والنباتات، كذلك أن يحصل على حديقة مصممة بشكل جميل يبدو أمرًا رائعًا.
كما ان أولئك الذين لا يفضلون عمل حديقة كاملة ويحبون أنواع فردية من الزهور سوف يكون بإمكانهم عمل حقل منها أمام المنزل، كما أن النباتات عند المدخل الخضراء والملونة تبدو جميلة جدًا فهي ديكورات حية بالمكان.
وفي كثير من الحالات يكون عرض الباب الأمامي ممل أو ببساطة غير لطيف، فيكون الباب عادي على الحائط، مع خطوات بسيطة وخفيفة صغيرة عليه، فإذا كنا نريد إحياء مدخل المنزل، فقط يمكن إضافة زهور متناسقة على جانبي المكان، وستكون هذه فكرة مثيرة، وستبدو كعملية جراحية بسيطة، ولكنها يمكن أن تفعل الكثير بواجهة المنزل.
إذا كان مدخل منزلنا من الدرج، يجب أن يلقى الرعاية الكاملة والتأكد من تصميمه الجيد وسلامتة، فالدرج المصمم بشكل صحيح له أثر كبير وحاسم على فكرة كيف سيبدو دخولنا المنزل!.
وعادة ما تكون السلالم مصنوعة من الخرسانة والبلاط، وتعتبر مسؤولة عن الجزء الجمالي الخارجي، كما يجب أن يكون الدرج مقاوم للرطوبة، والتغيرات في درجات الحرارة، والأتربة، وإذا كانا في الشتاء فنحن نريد أن نتجنب المواقف الخطيرة، وينبغي أن نعمل جسر مشاة أو تحديد لوحات للعبور بتخطي المشكلات الخطيرة.
الباب الأسود مع الحافة الفضة هو الأناقة في أفضل حالاتها، مع الأبواب العالية واسعة النطاق هذا هو الأمان.
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