15 فكرة لتصميم مدخل منزلك

مدخل المنزل مهم جدًا، لأن الكثيرين ينظرون من خلاله إلى كيفية رعايتنا لمنزلنا، في نفس الوقت يجب على الباب الأمامي تلبية الوظيفة الأساسية له وهي أن يحمينا من اللصوص.

والأسلوب الذي نختار الباب به هام للغاية، حيث يجب أن يتطابق كلٍ من الواجهة والحديقة معًا (إذا كان هناك حديقة بالخارج).

كما إن باختيار الباب ويمكننا أن نؤكد على بعض الجوانب مثل الجمع بين خشب الأبنوس الداكن مع الواجهة المشرقة، والتركيز على التناقضات، ولكن باب المنزل ليس الجانب الوحيد الذي ينبغي أن علينا الاهتمام به، فهناك أيضًا الدرج، والإضاءة، والمساحات الخضراء، ولذلك لديك في هذا المقال 15 مثال هائل على المداخل، من المؤكد سوف تجد شيئًا يناسبك من بين الجميع.