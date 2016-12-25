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15 فكرة لتصميم مدخل منزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
音楽家の家「Casa Felice」, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 شبابيك
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مدخل المنزل مهم جدًا، لأن الكثيرين ينظرون من خلاله إلى كيفية رعايتنا لمنزلنا، في نفس الوقت يجب على الباب الأمامي تلبية الوظيفة الأساسية له وهي أن يحمينا من اللصوص. 

والأسلوب الذي نختار الباب به هام للغاية، حيث يجب أن يتطابق كلٍ من الواجهة والحديقة معًا (إذا كان هناك حديقة بالخارج). 

كما إن باختيار الباب ويمكننا أن نؤكد على بعض الجوانب مثل الجمع بين خشب الأبنوس الداكن مع الواجهة المشرقة، والتركيز على التناقضات، ولكن باب المنزل ليس الجانب الوحيد الذي ينبغي أن  علينا الاهتمام به، فهناك أيضًا الدرج، والإضاءة، والمساحات الخضراء، ولذلك لديك في هذا المقال 15 مثال هائل على المداخل، من المؤكد سوف تجد شيئًا يناسبك من بين الجميع.

1. كلاسيكي

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design منازل
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

على باب المنزل أن يكون مطابق لترتيب المدخل، وفي هذا التصميم الباب مُذهل وبسيط، ولكن في الوقت نفسه كان هناك اهتمام كبير بالتفاصيل.

فالدرابزين من الحديد إلى جانب الخشب الطبيعي، كما أن هذه الأبواب تناسب المنازل الريفية حيث إنها تقدر الذوق الرفيع والأناقة، ولكن مع الأسف نحن بحاجة إلى ضمان الحماية الكافية للمدخل، لأن الزجاج كما تعلمون، ليس هو أفضل حليف لحماية منزلك.

2. الفن الحديث باستخدام التعبير

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura شبابيك خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

الباب الحديث مع مزيج من المواد المختلفة هو الحل المثير للاهتمام، والذي من شأنه أن يُلائم معظم الواجهات.

فهي تشكل أساسًا حاجزًا ضد الدخلاء الغير مرغوب فيهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النباتات الذي أعطى شكلًا متواضع، في نفس الوقت فهي تظهر كبيرة ومنسقة وتعزز الترتيب الكامل للمدخل.

3. الباب الملون

Saman Damı, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ منازل
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

إن منزل ساحر في المناطق الريفية يتحتاج بكل تأكيد إلى بابٍ جميل يناسب النمط الريفي، وفي هذا المنزل صُمم الباب من الخشب وأعطى طاقة حمراء مميزة ومليئة بالتفاؤل.

وربما تتساءل حول اختيار اللون المناسب، فربما يكون من الأزرق، الأخضر، الوردي أو البرتقالي، ولكن مع الاهتمام بما يتناسب مع بقية تفاصيل المنزل، لذلك يجب أن تكون لديك الجرأة ولا تخاف استخدام الألوان، فطلاء الباب ليست كارثة، فاللون يعزز التفاصيل ويخلق مدخل مميز للمنزل.

4. المسار المناسب

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN منازل
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

ليس علينا الاهتمام بالمسار الوظيفي فقط، ولكن أيضًا يجب أن نهتم بالأشياء الجمالية والزخرفية، لذلك ينبغي أن يكون المسار مثالي في الحديقة، والذي يمكن عمله بالعديد من المواد المختلفة مثل الحجر، الحصى، الخرسانة، أو الخشب بشكل مناسب للحديقة ويقوم بتلبية احتياجاتنا.

بغض النظر عن نوع المسار الذي تختاره ينبغي أن يكون متين ومقاوم للصقيع ومقاوم للإنزلاق، إلى جانب تناسبه مع نمط الحديقة.

5. إضاءة بشكلٍ كافٍ

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK منازل
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

للإضاءة تأثيرها السحري الذي يمكن أن يلفت انتباه أي شخص داخل المنزل، وكذلك لتسليط الضوء على واجهة منزلنا وإضاءة الطريق بالخارج تأثيره المميز.

إذا كان الباب لديه درج يجب أن تضيئه بلطف، مما يجعله أكثر وضوحًا وتميز، وفوق باب المدخل يمكننا تثبيت فلاش من شأنه أن يسمح لنا بدخول سهل إلى المنزل عند حلول الظلام في المساء، وزيادته ليلًا يبدو أيضًا أكثر أمانًا لنا، وعلينا أن نختار مصابيح مناسبة مع أجهزة رصد التحركات الكلاسيكية التي تتطلب تفعيل اليدوي.

وفي حالة وجود الإضاءة الجيدة أثناء النهار، يمكننا تثبيت الأضواء التي تعمل بواسطة الطاقة الشمسية، والتي لا تكلفنا شيء.

6. بسيطة

Casa E-171, ELVARQUITECTOS ELVARQUITECTOS بلكونة أو شرفة
ELVARQUITECTOS

ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS

الحلول البسيطة غالبًا ما تكون الأفضل، فلدينا هنا باب خشبي كلاسيكي، والجدار ينتهي بالترتيب مع الممشى المؤدي إلى المدخل، فيبدو كل شيء في مكانه الصحيح.

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7. إزالة

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

مثال آخر بسيط فعند الباب هذه المرة لدينا فجوة في الوسط، ولكنها فالوقت نفسه جميلة.

8. الزجاج

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

في أغلب الأحيان يعتمد الكثيرين على الأبواب الشفافة التي تسمح بدخول أكبر قدر ممكن من الضوء الطبيعي، وهذا ليس حلًا، فبأي حال من الأحوال علينا أن نتذكر أمر الخصوصية، فلا يجب تصميم الأبواب الحديثة بحيث يبدو معظمها من الزجاج، فيجب أن يكون جزءًا كبيرًا منه ومن الإطار من مواد أخرى متينة وغير شفافة.

9. الديكور

音楽家の家「Casa Felice」, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 شبابيك
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

عادة نهتم بالزينة داخل المنزل ولا نلقي اهتمامًا كبيرًا للخارج، بالرغم من أن مدخل المنزل هو المسؤول عن الانطباع الأول الذي سوف يكون مدهش لضيوفنا.

حيث أن الكثيين يفضلون تزيين المدخل الخارجي بشكل جميل من العشب، والبلاط وجعله يبدو كالحديقة، وننسى الواجهة الخاصة بالباب، والتي يمكننا أن نعجلها رائعة ببعض الزخارف أو بتغيير الجدران الجانبية له كهذا المنزل الذي اعتمد على تصميم الفسيفساء من الألوان والنقوش السيراميكية الرائعة والتي تحمل اللون الأحمر في تناسق مع لون الباب الأحمر أيضًا، مما يعطي طابع نفسي مميز لضيوفك ويشجعهم على عبور عتبة البيت، فإذا كان خارج يبدو رائعًا هكذا فماذا يحمل الداخل؟.

10. حديثة ولكن التقليدية

Residência Brise, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura شبابيك
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

هنا مثال على الأبواب الجميلة المصنوعة من الخشب الطبيعي، إنها حديثة وأنيقة وفي نفس الوقت تبدو غاية في البساطة.

11. المستقبلية

Villa Luisa, Matteo Gattoni - Architetto Matteo Gattoni - Architetto أبواب رئيسية
Matteo Gattoni – Architetto

Matteo Gattoni - Architetto
Matteo Gattoni – Architetto
Matteo Gattoni - Architetto

هذه الأبواب تناسب تمامًا تصميم المنازل الحديثة، وتعطي نشاطًا وحيوية مؤكدة مع تلك الإضاءة المتطورة.

12. عطلة من الشمس

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura منازل
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

 ماذا عن مناطق تأخذ بها عطلة كاملة من أشعة الشمس!، بحيث تبدو الأبواب في كثافة لونها من الخشب الطبيعي، بالاشتراك مع الجدران البيضاء لخلق جو لا يصدق.

13. الغطاء النباتي

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN منازل
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

الخضرة في جميع أنحاء المنزل هي حلم أي شخص يحب الزهور والنباتات، كذلك أن يحصل على حديقة مصممة بشكل جميل يبدو أمرًا رائعًا.

كما ان أولئك الذين لا يفضلون عمل حديقة كاملة ويحبون أنواع فردية من الزهور سوف يكون بإمكانهم عمل حقل منها أمام المنزل، كما أن النباتات عند المدخل الخضراء والملونة تبدو جميلة جدًا فهي ديكورات حية بالمكان.

وفي كثير من الحالات يكون عرض الباب الأمامي ممل أو ببساطة غير لطيف، فيكون الباب عادي على الحائط، مع خطوات بسيطة وخفيفة صغيرة عليه، فإذا كنا نريد إحياء مدخل المنزل، فقط يمكن إضافة زهور متناسقة على جانبي المكان، وستكون هذه فكرة مثيرة، وستبدو كعملية جراحية بسيطة، ولكنها يمكن أن تفعل الكثير بواجهة المنزل.

14. السلالم

Casa del Cabo, Remy Arquitectos Remy Arquitectos منازل
Remy Arquitectos

Remy Arquitectos
Remy Arquitectos
Remy Arquitectos

 إذا كان مدخل منزلنا من الدرج، يجب أن يلقى الرعاية الكاملة والتأكد من تصميمه الجيد وسلامتة، فالدرج المصمم بشكل صحيح له أثر كبير وحاسم على فكرة كيف سيبدو دخولنا المنزل!.

وعادة ما تكون السلالم مصنوعة من الخرسانة والبلاط، وتعتبر مسؤولة عن الجزء الجمالي الخارجي، كما يجب أن يكون الدرج مقاوم للرطوبة، والتغيرات في درجات الحرارة، والأتربة، وإذا كانا في الشتاء فنحن نريد أن نتجنب المواقف الخطيرة، وينبغي أن نعمل جسر مشاة أو تحديد لوحات للعبور بتخطي المشكلات الخطيرة.

15. أنيق

Casa Unifamiliar, Estilo Clasico Rural Argentino en Luján, Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste شبابيك
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste

Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste
Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste

الباب الأسود مع الحافة الفضة هو الأناقة في أفضل حالاتها، مع الأبواب العالية واسعة النطاق هذا هو الأمان.

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