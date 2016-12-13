8 منازل صغيرة و جميلة و رخيصة

في حياتنا بالمدن الكبيرة تعودنا دائماً على وجود شقق و بيوت صغيرة بتكاليف أقل و بتصميمات أقل مما نطمح إليه، اليوم سنكسر تلك القاعدة حيث سنتجول سوياً في إبداع فني لــ 8 بيوت صغيرة بنيت في الحضر بتكاليف قليلة و لكن عظيمة في تصميمها و تأسر الأنتباه من أول وهلة، تلك البيوت صممت في أماكن على أطراف مدن حضرية كبيرة على طرازات مختلفة و بأساليب متنوعة سنتعرف عليها سوياً في السطور المقبلة ..
استخدام النمط الآسيوي في المنازل صغيرة الحجم تلائم تماماً الشكل العصري المتوقع منها و تتيح لنا أكثر من طريقة للتنويع في إبداعاتنا الفنية في داخلها و خارجها، الواجهة تصرح لنا عن سحر كبير و أناقة فريدة في واجهة المنزل كما أن البساطة في تكوين الجدران و تضاد لون السقف معها خلق حالة رائعة من جذب الانتباه لتفاصيل أكثر عمقاً مثل النوافذ المفتوحة في الجدار بهذا الحجم الكبير و كذلك وجود نوافذ أخرى في السقف أصغر حجماً لضمان أكبر كم من الضوء و الإشراق في شكل المنزل من الداخل و جمال فريد و توازن من الخارج
الحمام صمم في هذا المنزل بأسلوب عصري تبسيطي للغاية ففكرته قائمة على الانطلاق و الانفتاح على الخارج عن طريق فتح جدران زجاجية تطل على حديقة جميلة للغاية من الحصى الديكوري المميز و استخدمت المرآة للتغلب على صغر المساحة بطريقة رائعة
هذا المنزل عملي للغاية فهو يرتكز على عجلات و يضمن لك يومياً أن تغير الفيو المواجه له حسب ما يحلو لك، و هو مناسب للتأسيس في الأراضي الشاعة المترامية و الإطلال على طبيعة ساحرة تكمل سحر تصميمه
لك أن تتخيل أن هذا المنزل الصغير به مكونات و غرف أنيقة للغاية في داخله، فهذا المطبخ الصغير دليل على ذلك، كل شيء صمم فيه من الخشب حتى الرفوف و الخزانات و لكن تم التغلب على صغر المساحة بحيلة استخدام الستائر القماشية كغطاء للخزانات حتى يمكنها استيعاب أكبر كمية من الأغراض دون عوائق
التصميمات الرائعة للمنازل لم تعد قاصرة على البيوت الكبيرة فلك ان تلاحظ كيف صمم هذا المنزل الصغير ببراعة كافية ، طريقة تقسيم السقف و الواجهة الخارجية بالبروز و الاستقامة مفيدة لاستغلال أكبر قدر من المساحة و تجميل الواجهة من كل الزوايا و يبدو أن الإبداع الهندسي هو الفائز هنا في سباقات الإبداعات الفنية المستخدمة هنا و كذلك التقسيم و التنسيق في الحديقة المناسب تماماً لمساحة المنزل و النوافذ المفتوحة و المطلة عليها
غرفة المعيشة في هذا المنزل فريدة من نوعها حيث تمت الاستعانة بطريقة ترك حرية المساحة في وسطها و استغلال جدرانها ، و هو ما نجح تماماً في استغلال المساحة خصوصاً استخدام السلم الخشبي البسيط الذي يستغل تماماً تلك الرقعة الضيقة في إظهارها بمظهر أنيق بعيداً عن البهارج قليلة الفائدة في مثل تلك المساحات
استخدام الألوان و الأشكال و القوالب المعاصرة في البيوت الصغيرة أكثر تطويعاً و جمالاً من البيوت الكبيرة فهذا المنزل أتى بشكل مبدع هندسياً حيث يمكننا ملاحظة الشكل التكعيبي للسقف المائل و الواجهة المنفتحة تماماص على الخارج لمزيد من الحيوية و الشعور بالاختلاط بالطبيعة
المنزل من الداخل اتضح به سحر الهيكل الخارجي الذي تحدثنا عنه في البداية و تم جعل الأثاث مختلف في لونه ليحدث حالة من التنافر المفيدة مع لون الخشب الصافي الذي لم يتغير ليكون محبباً لكل عشاق الطبيعة و خصوصاً المظهر الخشبي في الديكور
التناقض ظهر بين لون السقف الداكن و لون الجدران الفاتح و هو ما يميز هذا المنزل عما حوله من المنازل و يستطيع أن يجذب الانتباه من بعيد نظراً لأن السقف ليس داكناً فقط و لكنه مزركشاً بحركات الطوب الفنية التي تعيدنا للمنازل الريفية القديمة المبدعة في تلك الناحية من تصميم السقوف
من الداخل المنزل يبدو عليه الحداثة في كل شيء سواء في الارضيات اللامعة أو الأثاث السكري الفخم و الاستقامات الهندسية في كل المكونات فلن تجد أي عنصر ملتوي أو منحني و لكن الجميع في حالة أشكال هندسية مستقيمة كالمربع و المستطيل
اللون الأزرق أو السماوي في البيوت ينقلها لعالم آخر من الدفء و الشاعرية ، و تلك الواجهة المتطابقة على شكل مثلثات مخروطية في السقف و الاعمدة المحيطة بها نقلت ذلك الشعور تماماً و كأننا في عالم هاديء و حالم
في الغابات أكثر ما يجذب الانتباه هو لون و شكل أعمدة الشجر من الخشب النقي، و هو ما استغله مصممو هذا المنزل الخلاب في قلب الخضرة الصافية ، حيث نقلوا تجربة طبيعية تامة لواجهة هذا المنزل مع بعض اللمسات الجمالية الأخرى في استخدام زجاج عاكس للضوء في النوافذ ليزيد بريق المنزل و يتغلب على عتمة الخشب
و الصالة من الداخل برهنت على المراهنة على الكلاسيكية في تصميم المنزل كما أوحت بها الواجهة الامامية الخشبي، و الجدران كذلك صممت من نفس أخشاب الواجهة لتنقل لنا شعوراً صافياً بالاسترخاء و الهدوء النفسي
هذا البيت الساحر الصغير راهن فيها لمصمم على استغلال كل أركانه بطريقة علمية ايجابية ، لنا أن نلاحظ كيف أن الصندرة الجانبية استخدمت لتكون جلسة في الخارج و كيف أن خلفيات الزجاج في الشرفة استغلت ليوضع فيها أباوجورة كبيرة الحجم فضلاً عن وظيفتها في ادخال الضوء و النسمات العليلة للمنزل بكل أريحية
أما غرفة معيشة هذا المنزل من الداخل فتميزت بالانتقائية و البساطة حيث تم اختيار المنضدة الصغيرة من ألوان الفرش الأبيض و بعض الأسود كما في الجدران و النوافذ فضلاص عن تمسك المصمم بالخشب في الأرضيات لعدم ذهاب المنزل بعيداً عن اللمسة الطبيعية له كمنزل ساحر في قلب الطبيعة ..