8 منازل صغيرة و جميلة و رخيصة

استخدام النمط الآسيوي في المنازل صغيرة الحجم تلائم تماماً الشكل العصري المتوقع منها و تتيح لنا أكثر من طريقة للتنويع في إبداعاتنا الفنية في داخلها و خارجها، الواجهة تصرح لنا عن سحر كبير و أناقة فريدة في واجهة المنزل كما أن البساطة في تكوين الجدران و تضاد لون السقف معها خلق حالة رائعة من جذب الانتباه لتفاصيل أكثر عمقاً مثل النوافذ المفتوحة في الجدار بهذا الحجم الكبير و كذلك وجود نوافذ أخرى في السقف أصغر حجماً لضمان أكبر كم من الضوء و الإشراق في شكل المنزل من الداخل و جمال فريد و توازن من الخارج