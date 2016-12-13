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8 منازل صغيرة و جميلة و رخيصة

Mohammed Awad Mohammed Awad
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في حياتنا بالمدن الكبيرة تعودنا دائماً على وجود شقق و بيوت صغيرة بتكاليف أقل و بتصميمات أقل مما نطمح إليه، اليوم سنكسر تلك القاعدة حيث سنتجول سوياً في إبداع فني لــ 8 بيوت صغيرة بنيت في الحضر بتكاليف قليلة و لكن عظيمة في تصميمها و تأسر الأنتباه من أول وهلة، تلك البيوت صممت في أماكن على أطراف مدن حضرية كبيرة على طرازات مختلفة و بأساليب متنوعة سنتعرف عليها سوياً في السطور المقبلة ..

1- النمط الآسيوي

homify منازل صغيرة
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homify
homify
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استخدام النمط الآسيوي في المنازل صغيرة الحجم تلائم تماماً الشكل العصري المتوقع منها و تتيح لنا أكثر من طريقة للتنويع في إبداعاتنا الفنية في داخلها و خارجها، الواجهة تصرح لنا عن سحر كبير و أناقة فريدة في واجهة المنزل كما أن البساطة في تكوين الجدران و تضاد لون السقف معها خلق حالة رائعة من جذب الانتباه لتفاصيل أكثر عمقاً مثل النوافذ المفتوحة في الجدار بهذا الحجم الكبير و كذلك وجود نوافذ أخرى في السقف أصغر حجماً لضمان أكبر كم من الضوء و الإشراق في شكل المنزل من الداخل و جمال فريد و توازن من الخارج

حمام باسلوب تبسيطي

homify حمام
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homify
homify

الحمام صمم في هذا المنزل بأسلوب عصري تبسيطي للغاية ففكرته قائمة على الانطلاق و الانفتاح على الخارج عن طريق فتح جدران زجاجية تطل على حديقة  جميلة للغاية من الحصى الديكوري المميز و استخدمت المرآة للتغلب على صغر المساحة بطريقة رائعة

2- منزل خشبي على عجلات

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC منازل
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

هذا المنزل عملي للغاية فهو يرتكز على عجلات و يضمن لك يومياً أن تغير الفيو المواجه له حسب ما يحلو لك، و هو مناسب للتأسيس في الأراضي الشاعة المترامية و الإطلال على طبيعة ساحرة تكمل سحر تصميمه

مطبخ كامل

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC منازل
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

لك أن تتخيل أن هذا المنزل الصغير به مكونات و غرف أنيقة للغاية في داخله، فهذا المطبخ الصغير دليل على ذلك، كل شيء صمم فيه من الخشب حتى الرفوف و الخزانات و لكن تم التغلب على صغر المساحة بحيلة استخدام الستائر القماشية كغطاء للخزانات حتى يمكنها استيعاب أكبر كمية من الأغراض دون عوائق

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3- تصميم مختلف من الخارج

homify مرآب~ كراج
homify

homify
homify
homify

التصميمات الرائعة للمنازل لم تعد قاصرة على البيوت الكبيرة فلك ان تلاحظ كيف صمم هذا المنزل الصغير ببراعة كافية ، طريقة تقسيم السقف و الواجهة الخارجية بالبروز و الاستقامة مفيدة لاستغلال أكبر قدر من المساحة و تجميل الواجهة من كل الزوايا و يبدو أن الإبداع الهندسي هو الفائز هنا في سباقات الإبداعات الفنية المستخدمة هنا و كذلك التقسيم و التنسيق في الحديقة المناسب تماماً لمساحة المنزل و النوافذ المفتوحة و المطلة عليها

غرفة معيشة مفتوحة

homify مرآب~ كراج
homify

homify
homify
homify

غرفة المعيشة في هذا المنزل فريدة من نوعها حيث تمت الاستعانة بطريقة ترك حرية المساحة في وسطها و استغلال جدرانها ، و هو ما نجح تماماً في استغلال المساحة خصوصاً استخدام السلم الخشبي البسيط الذي يستغل تماماً تلك الرقعة الضيقة في إظهارها بمظهر أنيق بعيداً عن البهارج قليلة الفائدة في مثل تلك المساحات

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4- هيكل معاصر

Casa2020, MapOut MapOut حديقة
MapOut

MapOut
MapOut
MapOut

استخدام الألوان و الأشكال و القوالب المعاصرة في البيوت الصغيرة أكثر تطويعاً و جمالاً من البيوت الكبيرة فهذا المنزل أتى بشكل مبدع هندسياً حيث يمكننا ملاحظة الشكل التكعيبي للسقف المائل و الواجهة المنفتحة تماماص على الخارج لمزيد من الحيوية و الشعور بالاختلاط بالطبيعة

الخشب من الداخل

Casa2020, MapOut MapOut غرفة المعيشة خشب نقي
MapOut

MapOut
MapOut
MapOut

المنزل من الداخل اتضح به سحر الهيكل الخارجي الذي تحدثنا عنه في البداية و تم جعل الأثاث مختلف في لونه ليحدث حالة من التنافر المفيدة مع لون الخشب الصافي الذي لم يتغير ليكون محبباً لكل عشاق الطبيعة و خصوصاً المظهر الخشبي في الديكور

5- تناقض قوي

homify منزل جاهز للتركيب
homify

homify
homify
homify

التناقض ظهر بين لون السقف الداكن و لون الجدران الفاتح و هو ما يميز هذا المنزل عما حوله من المنازل و يستطيع أن يجذب الانتباه من بعيد نظراً لأن السقف ليس داكناً فقط و لكنه مزركشاً بحركات الطوب الفنية التي تعيدنا للمنازل الريفية القديمة المبدعة في تلك الناحية من تصميم السقوف

أناقة داخلية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من الداخل المنزل يبدو عليه الحداثة في كل شيء سواء في الارضيات اللامعة أو الأثاث السكري الفخم و الاستقامات الهندسية في كل المكونات فلن تجد أي عنصر ملتوي أو منحني و لكن الجميع في حالة أشكال هندسية مستقيمة كالمربع و المستطيل 

6- الأزرق كما في السماء

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. منازل
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

اللون الأزرق أو السماوي في البيوت ينقلها لعالم آخر من الدفء و الشاعرية ، و تلك الواجهة المتطابقة على شكل مثلثات مخروطية في السقف و الاعمدة المحيطة بها نقلت ذلك الشعور تماماً و كأننا في عالم هاديء و حالم

7- منزل خشبي في الغابة

homify
homify

homify
homify
homify

في الغابات أكثر ما يجذب الانتباه هو لون و شكل أعمدة الشجر من الخشب النقي، و هو ما استغله مصممو هذا المنزل الخلاب في قلب الخضرة الصافية ، حيث نقلوا تجربة طبيعية تامة لواجهة هذا المنزل مع بعض اللمسات الجمالية الأخرى في استخدام زجاج عاكس للضوء في النوافذ ليزيد بريق المنزل و يتغلب على عتمة الخشب

صالة كلاسيكية

homify
homify

homify
homify
homify

و الصالة من الداخل برهنت على المراهنة على الكلاسيكية في تصميم المنزل كما أوحت بها الواجهة الامامية الخشبي، و الجدران كذلك صممت من نفس أخشاب الواجهة لتنقل لنا شعوراً صافياً بالاسترخاء و الهدوء النفسي

8- بيت ساحر

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura منازل
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

هذا البيت الساحر الصغير راهن فيها لمصمم على استغلال كل أركانه بطريقة علمية ايجابية ، لنا أن نلاحظ كيف أن الصندرة الجانبية استخدمت لتكون جلسة في الخارج و كيف أن خلفيات الزجاج في الشرفة استغلت ليوضع فيها أباوجورة كبيرة الحجم فضلاً عن وظيفتها في ادخال الضوء و النسمات العليلة للمنزل بكل أريحية

غرفة معيشة حداثية

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura غرفة الميديا
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

أما غرفة معيشة هذا المنزل من الداخل فتميزت بالانتقائية و البساطة حيث تم اختيار المنضدة الصغيرة من ألوان الفرش الأبيض و بعض الأسود كما في الجدران و النوافذ فضلاص عن تمسك المصمم بالخشب في الأرضيات لعدم ذهاب المنزل بعيداً عن اللمسة الطبيعية له كمنزل ساحر في قلب الطبيعة ..

23 فكرة متنوعة ومختلفة لظهر السرير
منازل جميلة و رخيصة 

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