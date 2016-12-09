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شقة بمساحة 133 م ولكنها تشبه القصور

Marwa Hasan Marwa Hasan
Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Дом на Дворянской», 133 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
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جولتنا اليوم في شقة فاخرة يأخذ تصميمها الطراز الكلاسيكي. تقبع في سانت بيترسبيرج في روسيا والتي تتميز بانتشار الطراز الكلاسيكي الأنيق وتم تصميمها بواسطة استوديو  PAUL POLYNOV.

الشقة مقسمة بشكل غير تقليدي وتحتوي على صالة استقبال كبيرة مقسمة بأناقة إلى غرفة معيشة وغرفة طعام، مع اقتطاع جزء من الصالة للمطبخ والحفاظ على خصوصيته. الجانب الآخر مكون من صالة توزيع كبيرة نسبياً يفتح عليها غرفتين للنوم وحمام. كل الغرف تشترك في عامل الفخامة والطراز الملكي، بتفاصيل لا نهائية. 

فتعالوا معناً لنتعرف على كل أجزاء وغرف وأركان هذه الشقة، فهي مثال حي على إمكانية تأثيث منزلك بهذا الطراز مهما كانت المساحة والإمكانيات وبشكل عملي وأنيق، فلعلها تكون فرصة لاستلهام الأفكار لمنازلنا.

​صالة الاستقبال

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Дом на Дворянской», 133 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

تبدأ جولتنا في صالة الاستقبال و التي تدمج غرفة المعيشة والطعام سوياً في فراغ حميمي ودافئ. الأرضية من الخشب، الحوائط تأخذ ألوان محايدة بمزيج من اللوني الأبيض والبيج، مع وجود بانوهات أنيقة وبسيطة يدخل معها بعض الزخارف.

يظهر أيضاً بشكل جلي النجف ذو الشكل المميز بلونة الذهبي والذي يتكرر في كل فراغ!

غرفة المعيشة

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Дом на Дворянской», 133 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

نلاحظ وجود أريكة ركنة تتسع لأكثر من 5 أفراد، مستخدم فيها نوعين من القماش، أحدهما قماش مطفي بلون فاتح والأخر قماش قطيفة له درجة لون متوسطة وذو لمعة مميزة.

يتوسط غرفة المعيشة طاولة قهوة خشبية أنيقة، مع مراعاة وجود خزانة جانية تأخذ اللون البندقي تتسع للكتب والمجلات وأي شئ قد يحتاج التخزين لنجنب الفوضى، بالإضافة لطاولة أسفل التلفاز على الجهة المقابلة للأريكة والتي تعطي مساحة تخزنية إضافية للميديا وغيره.

​غرفة الطعام

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Дом на Дворянской», 133 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

في الحزء الخاص بغرفة الطعام تم وضع طاولة مستديرة يلتف حولها أربعة كراسي بتصميم بسيط جداً.

المطبخ

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Дом на Дворянской», 133 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова مطبخ
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

في هذه الصالة تم إضافة فاصل حتى يتمكن المصمم من عمل المطبخ بحيث يكون جزء من صالة الاستقبال مع الحصول على الخصوصية المطلوبة. المطبخ أيضاً يأخذ الطراز الكلاسيكي، الأرضية من بلاطات سيرامبكية فاتحة اللون بتصميم بسيط. أما الخزانات فهي بتصميم ولون كلاسيكي أنيق وتم إضافة أبواب زجاجية لبعض الرفوف مع إضافة إضاءة داخلية ساهمت في إعطاء الخزانات لمسة ساحرة.

سطح العمل من الرخام أما الإضاءة فهي عبارة عن فناديل متدليه وغير متساوية في الإرتفاع.

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Дом на Дворянской», 133 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова مطبخ
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

​صالة التوزيع

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Дом на Дворянской», 133 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

ننتقل لصالة التوزيع للغرف و التي استغلت بشكل مختلف عن ما تعودنا عليه، فقد تم استغلال حوائطها في عمل خزانات مخفية. وقد تم تجليد أبواب هذه الخزانات بمرايات، فالخزانات مخفية تماماً ومايظهر منها هو فقط مرايات منتشرة بالتساوي وبأناقة.

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​في هذه الغرفة تم إضافة أريكة متوسطة الحجم بالإضافة لوجود الباينو وتجميل حوائطها باللوحات المميزة

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Дом на Дворянской», 133 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

من صالة التوزيع تفتح الأبواب على الغرف الداخلية حيث تأخذ الأبواب تصميم أنيق ومتميز.

​غرفة النوم الرئيسية

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Дом на Дворянской», 133 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

تظهر بطراز ملكي فخم على الرغم من قلة الأثاث بها، ولكن قد تم استغلال التفاصيل للوصول لأجمل النتائج. السرير ذو تصميم فريد من نوعة، يجاوره طاولات سرير بسيطة. بالإضافة لسراحة تبدو مثل الأنتيك ذات تصميم مميز حقاً. 

أهم ما يميز هذه الغرفة بعد تصميم السرير هي الستائر الملكية والنجفة الرئعة

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Дом на Дворянской», 133 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

أما على الجانب المقابل للسرير تم عمل مكتبة رفوف ثابته للكتب وللتلفاز

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Дом на Дворянской», 133 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

أما ​الغرفة الأخرى فإن تصميمها بسيط وراقي

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Дом на Дворянской», 133 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

ملحق بالغرفة، غرفة ملابس صغيرة ولكنها عملية

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Дом на Дворянской», 133 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة الملابس
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

أترككم الآن مع الحمام الملكي، والمصنوع من تفاصيل ذهبية وملفتة للنظر

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Дом на Дворянской», 133 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова حمام
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Дом на Дворянской», 133 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова حمام
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
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