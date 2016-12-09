شقة بمساحة 133 م ولكنها تشبه القصور

جولتنا اليوم في شقة فاخرة يأخذ تصميمها الطراز الكلاسيكي. تقبع في سانت بيترسبيرج في روسيا والتي تتميز بانتشار الطراز الكلاسيكي الأنيق وتم تصميمها بواسطة استوديو PAUL POLYNOV.

الشقة مقسمة بشكل غير تقليدي وتحتوي على صالة استقبال كبيرة مقسمة بأناقة إلى غرفة معيشة وغرفة طعام، مع اقتطاع جزء من الصالة للمطبخ والحفاظ على خصوصيته. الجانب الآخر مكون من صالة توزيع كبيرة نسبياً يفتح عليها غرفتين للنوم وحمام. كل الغرف تشترك في عامل الفخامة والطراز الملكي، بتفاصيل لا نهائية.

فتعالوا معناً لنتعرف على كل أجزاء وغرف وأركان هذه الشقة، فهي مثال حي على إمكانية تأثيث منزلك بهذا الطراز مهما كانت المساحة والإمكانيات وبشكل عملي وأنيق، فلعلها تكون فرصة لاستلهام الأفكار لمنازلنا.