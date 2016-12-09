16 أمثلة لمطبخ أبيض سيضيف لمنزلك لمسة مشرقة

المطبخ هو أكثر الغرف والتي نقضي فيها الكثير من أوقاتنا خلال اليوم، فاللون الأبيض هو إختيار جيد لهذه البيئة والتي تعطي للمطبخ الإشراق والإنتعاش المطلوب.
في مقالنا اليوم جمعنا لكم 16 مطبخ أبيض لنغير رأيكم في عدم عملية اللون الأبيض في المطابخ، فهل أنت مستعد لتغير رأيك؟
المطبخ الأبيض يعطي إشراق صحي للفراغ والتي تساهم في نشر الضوء الطبيعي في جميع الأرجاء.
تصميم المطبخ من اللونين الأبيض والأسود أما الموزايك فيأخذ درجات الرمادي الواقعة بينهم والذي يعطي تصميم بديع.
بتطبيق طريقة التخزين الموديولية وهي بتقسيم الأرفف والأبواب بشكل عملي يسمح بأن يكون هناك مكان لكل عنصر من عناصر مطبخك والذي يجعل مطبخك مرتب دائماً ونظيف.
اللون الأبيض هو أفضل الإختيارات إذا كنت تميل إلى البساطة في إختيار الأثاث، فهو يعطي نقاء ونظام للغرف.
المطبخ الأبيض غير مرتبط بكونه مودرن، فهذا المطبخ الريفي بحوائطه الحجرية والتي تأخذ ألوان محايدة يعطي تباين رائع مع اللون الأبيض للخزنات.
في المثال القابع أمامنا، سطح العمل الجرانيتي الأسود مع الحائط الخلفي صنعوا تباين مع الخزانات البيضاء اللون ليظهر مطبخ غاية في الأناقة.
مرة أخرى مع مزيج لوني الأبيض و الأسود ولكن هنا فقد تم استخدامه في الأرضية الشطرنجية الكلاسيكية .
مزج اللون الأبيض مع الذهبي هي أحد الإختيارات الأنيقة والتي تضيف فخامة للغرف.
اللون الأبيض إختيار مناسب للمساحات الضيقة وذلك لأنه يساهم في خلق إتساع وانفتاح للفراغات.
اللون الأبيض مع الخشب يعد مزيج مثالي، فالخصائص الطبيعية والخاصة بخامة الخشب تعطي دفئ ونعومة للون الأبيض وتظهره بشكل مختلف و أنيق.
مزج اللون الأبيض مع المعدن الفضي هو أحد الإختيارات النادر استخدامها ولكنه كما نرى فهو إختيار فاخر وموفق.
بإختيار بعض التفاصيل مثل بلاطات الأرضية الملونة، سطح العمل الخشبي وبلاطات الموزايك الرمادية فإن كل هذه التفاصيل البسيطة في التكلفة تعطي حيوية للمطبخ الأبيض وتجعله أكثر إشراقاً.
المطبخ الكبير ذو المساحة الكبيرة يسمح بتوزيع العناصر بشكل جيد، فإذا كان مطبخك يسمح بذلك فاترك لخيالك العنان.
إذا سمحت لك المساحة فيمكنك عمل دمج لأكثر من غرفة وأكثر من عنصر لتلبية كل الإحتياجات. فهنا قد تم عمل ركن للإفطار بالإضافة لوجود طاولة سفرة بجانب المطبخ.
إختيار اللون الفضى، النحاشي أو الذهبي في الأجهزة الكهربية يخلق جو عام مستقبلي للمطبخ، وخاصة مع دمجه مع اللون الأبيض، فهو مزيج أنيق ورائع.
لإعطاء المطبخ الأبيض قيمة يمكنك استخدام خامة الرخام، فهي خامة تتحمل الحرارة كما أنها أنيقة ومميزة.