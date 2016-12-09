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16 أمثلة لمطبخ أبيض سيضيف لمنزلك لمسة مشرقة

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify مطبخ
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المطبخ هو أكثر الغرف والتي نقضي فيها الكثير من أوقاتنا خلال اليوم، فاللون الأبيض هو إختيار جيد لهذه البيئة والتي تعطي للمطبخ الإشراق والإنتعاش المطلوب.

في مقالنا اليوم جمعنا لكم 16 مطبخ أبيض لنغير رأيكم في عدم عملية اللون الأبيض في المطابخ، فهل أنت مستعد لتغير رأيك؟

1.أترك الإضاءة تغمر مطبخك

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المطبخ الأبيض يعطي إشراق صحي للفراغ والتي تساهم في نشر الضوء الطبيعي في جميع الأرجاء.

2.إختيار كلاسيكي لا يمكنه أن يخطأ

COZINHA MODERNA, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores مطبخ معدن Metallic/Silver
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

تصميم المطبخ من اللونين الأبيض والأسود أما الموزايك فيأخذ درجات الرمادي الواقعة بينهم والذي يعطي تصميم بديع.

3.مساحة تخزينية مخصصه لكل شئ

Cornforth White Shaker Kitchen homify مطبخ
homify

Cornforth White Shaker Kitchen

homify
homify
homify

بتطبيق طريقة التخزين الموديولية وهي بتقسيم الأرفف والأبواب بشكل عملي يسمح بأن يكون هناك مكان لكل عنصر من عناصر مطبخك والذي يجعل مطبخك مرتب دائماً ونظيف.

4.مينمال

AR Design Studio- Abbots Way, AR Design Studio AR Design Studio مطبخ
AR Design Studio

AR Design Studio- Abbots Way

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

اللون الأبيض هو أفضل الإختيارات إذا كنت تميل إلى البساطة في إختيار الأثاث، فهو يعطي نقاء ونظام للغرف.

5.أبيض ريفي

INTERIOR DESIGN FOR IMAR INSAAT, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY مطبخ
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

المطبخ الأبيض غير مرتبط بكونه مودرن، فهذا المطبخ الريفي بحوائطه الحجرية والتي تأخذ ألوان محايدة يعطي تباين رائع مع اللون الأبيض للخزنات.

6.تباين الأثاث

MISCELLANEOUS HOME PROJECT, HİSARİ DESIGN STUDIO HİSARİ DESIGN STUDIO مطبخ
HİSARİ DESIGN STUDIO

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO

في المثال القابع أمامنا، سطح العمل الجرانيتي الأسود مع الحائط الخلفي صنعوا تباين مع الخزانات البيضاء اللون ليظهر مطبخ غاية في الأناقة.

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7.الأرضيات المناسبة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مرة أخرى مع مزيج لوني الأبيض و الأسود ولكن هنا فقد تم استخدامه في الأرضية الشطرنجية الكلاسيكية .

8.لمسة ذهبية

Sinem ARISOY KEÇECİ, Sinar İç mimarlık Sinar İç mimarlık مطبخ
Sinar İç mimarlık

Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık

مزج اللون الأبيض مع الذهبي هي أحد الإختيارات الأنيقة والتي تضيف فخامة للغرف.

9.أفضل استغلال للمساحات الصغيرة

Kitchen & Dining, Gracious Luxury Interiors Gracious Luxury Interiors مطبخ Pink Modern,Traditional,Country,Kitchen,Pink,White,white painted wood,wood flooring
Gracious Luxury Interiors

Kitchen & Dining

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

اللون الأبيض إختيار مناسب للمساحات الضيقة وذلك لأنه يساهم في خلق إتساع وانفتاح للفراغات.

10.اللون الأبيض مع الخشب

​Rénovation lourde et surélévation d'une maison à Nogent S/Marne. 182m² ., Yeme + Saunier Yeme + Saunier مطبخ خشب نقي White
Yeme + Saunier

Yeme + Saunier
Yeme + Saunier
Yeme + Saunier

اللون الأبيض مع الخشب يعد مزيج مثالي، فالخصائص الطبيعية والخاصة بخامة الخشب تعطي دفئ ونعومة للون الأبيض وتظهره بشكل مختلف و أنيق.

11.اللون الأبيض مع اللمسات الفضية المعدنية

La Cornue Château Island La Cornue مطبخ
La Cornue

La Cornue Château Island

La Cornue
La Cornue
La Cornue

مزج اللون الأبيض مع المعدن الفضي هو أحد الإختيارات النادر استخدامها ولكنه كما نرى فهو إختيار فاخر وموفق.

12.مطبخ ملئ بالحيوية

Paris 9, blackStones blackStones مطبخ
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

بإختيار بعض التفاصيل مثل بلاطات الأرضية الملونة، سطح العمل الخشبي وبلاطات الموزايك الرمادية فإن كل هذه التفاصيل البسيطة في التكلفة تعطي حيوية للمطبخ الأبيض وتجعله أكثر إشراقاً.

13.المساحة ونوزيع العناصر

bulthaup b3 dans l'Ain, bulthaup espace de vie Pontarlier bulthaup espace de vie Pontarlier مطبخ
bulthaup espace de vie Pontarlier

bulthaup espace de vie Pontarlier
bulthaup espace de vie Pontarlier
bulthaup espace de vie Pontarlier

 المطبخ الكبير ذو المساحة الكبيرة يسمح بتوزيع العناصر بشكل جيد، فإذا كان مطبخك يسمح بذلك فاترك لخيالك العنان.

14.تداخل الغرف

HOUSE I ATLANTIC SEABOARD, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS مطبخ
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

 إذا سمحت لك المساحة فيمكنك عمل دمج لأكثر من غرفة وأكثر من عنصر لتلبية كل الإحتياجات. فهنا قد تم عمل ركن للإفطار بالإضافة لوجود طاولة سفرة بجانب المطبخ.

15.الأجهزة الكهربية كعنصر ديكوري

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest مطبخ
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

إختيار اللون الفضى، النحاشي أو الذهبي في الأجهزة الكهربية يخلق جو عام مستقبلي للمطبخ، وخاصة مع دمجه مع اللون الأبيض، فهو مزيج أنيق ورائع.

16.فخامة الأبيض

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos مطبخ
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

لإعطاء المطبخ الأبيض قيمة يمكنك استخدام خامة الرخام، فهي خامة تتحمل الحرارة كما أنها أنيقة ومميزة.

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