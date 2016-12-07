9 أرضيات لأناقة مطبخك العصري

عندما يتعلق الأمر بأرضيات المطابخ، فإن السمات تسبق الشكل، نظرًا لما تتعرض له من حرارة دائمة، والرطوبة في بعض الأحيان، خاصة وإن كان المطبخ لا يتمتع بتهوية جيدة، ولا مفر من بعض البقع، لذا لابد أن تكون الخامة سهلة التنظيف، وبالطبع التكلفة لا تخرج من الحسابات عند اختيار نوعية الأرضية.
فيما يُصبح الاختيار أكثر صعوبة عندما تتقيد بالنمط العصري لمطبخك، إلا أنه هناك أرضيات لم تكن تتوقع أنها قد تليق بـ مطبخ عصري، لذا جمعنا لك في هذا المقال، 9 أرضيات تصلح للمطابخ الحديثة، من حيث تكلفتها ومميزاتها، إلى جانب المظهر الأنيق والجذاب.
على الرغم من اختياره في صورته التقليديه في هذا التصميم، إلا انه مازال يمنحه مظهرًا أنيقًا ونظيفًا، حيث يتميز السيراميك بسهولة تنظيفه بالماء والصابون، إضافة إلى تمتعه بتنوع أشكاله وألوانه، وتوافره بأشكال تشبه الجرانيت والرخام وأيضًا الباركيه، ولكن بتكلفة اقل، إلا انه يعيبه سهولة كسره على الرغم من مقاومته للحرارة والرطوبة، وأيضًا للبقع والخدوش، لذا فهو يبقى خيارًا رائعًا لأرضيات المطابخ.
يعتبر الرخام أحد أشهر أنواع الأرضيات وأكثرها شيوعًا واستخدامًا، نظرًا لقدرته الكبيرة على التحمل، وصلابته، إلا أنه قد لا يكون الخيار الأفضل لأرضية المطبخ، على الرغم من مظهره الرائع وتناغمه الأنيق مع المطابخ الحديثة، وذلك لأنه يعيبه سهولة امتصاصه للسوائل، وتأثره بالمنظفات الحمضية، والمشروبات الغازية، لذا إذا كنت تنوي استخدامه، فعليك التعامل معه بعناية فائقة، وخاصة عند التنظيف.
يتمتع هذا المطبخ بميزة الجمع بين نوعين من الأرضيات ذات المظهر الطبيعي، حيث الخشب والجرانيت، والذي يتميز بمظهر فاخر وأنيق، فإضافة إلى كونه حجر طبيعي، فهو يتميز بتنوع ألوانه وأشكاله، نظرًا لاختلاف مكوناته من المعادن. يتميز الجرانيت يتمتع الجرانيت بمزايا عدة، تجعله ملائمًا بشكل مثالي لأرضيات المطابخ، من بينها مقاومة الاحتكاك والخدوش، وأيضًا الحرارة والرطوبة، وتحمله للأوزان الثقيلة نظرًأ لشدة صلابته، وهو في ذلك يشبه الرخام، إلا أنه يتميز عنه بألوانه الداكنة نسبيًا
استخدام التناقض بين الأخشاب والحجارة، يمنح مظهرًا جذابًا، خاصة مع التناغم اللوني بينهما في هذا التصميم، وتتمتع الأرضية الخشبية بميزة اخفاء البقع، وانها ليست بحاجة إلى التنظيف المستمر، خاصة أنها تتأثر سلبًا بالمياه، ويجب عند تنظيفها استخدام قطعة قماش شبه جافة، مهما كانت شدة الاتساخ. إضافة إلى هذا، فإن الأرضية الخشبية خيار اقتصادي في سعره وتركيبه، وهي الأفضل في حالة تواجد أطفال في المنزل، حيث يعد السقوط عليها آمنًا.
على الرغم من اعتقاد البعض أن الارضيات الحجرية ترتبط بالنمط الريفي في التصميم، إلا أن هذا المثل خير دليل على إمكانية استخدامها في المطابخ الحديثة، لإعطاء نتائج مبهرة ورائعة. وتعد البلاطات الحجرية، هي الخيار المحبب لهؤلاء الذين يميلون إلى كل ما هو طبيعي، كما أنها تقدم تنوع كبير في الألوان والمقاسات، والأهم من ذلك أنه مقاوم للنمل وهو ما يجعله مناسب تمامًا لأرضية المطبخ.
يقال عن
الفينيل في مجال التصميم الداخلي والديكورات، أنه
مادة فتاكة للأرضيات، وذلك لأنه يتغلب على كل أنواعها من حيث تعدد الأشكال والألوان، فألوانه وأشكاله لا حصر لها، ويمكن أن يُشبه في تصميمه أي مادة تريد، سواء كانت السيراميك، أو الرخام، أو الباركيه، كما أنه يتوافر بنوعيه، السادة والمنقوش.
يتميز الفينيل، بأنه مصمم للأماكن التي تتعرض للاستخدام اليومي، وذلك لطول بقائه، ومقاومته للبقع والحرارة والرطوبة، كما أنه يوجد منه نوع تتم معالجته، ليُصبح مقاوم للتآكل والخدوش.
تتمتع الأرضيات الخشبية بجميع أنواعها بالمظهر الطبيعي الأنيق، والباركيه أحد تلك الأنواع، وتتم معالجته ليصبح ملائمًا للمطابخ، حيث تتمتع بقوتها، ومقاومتها للتلف، إضافة إلى مظهرها الرائع القليل التكلفة، وتعدد ألوانها التي تتناغم بسلاسة مع البيئة المحيطة بها، ويعيب الباركيه كونه سهل الخدش، لذا يتطلب معاملة خاصة للحفاظ على مظهره الرائع.
هل تصدق أن تلك الأرضية الأنيقة من المشمع؟! فكثير من الناس يستهينون بتلك المادة، نظرًا لسعرها المتواضع، ولكنها تتمتع ببريق مثير، كما تتميز بسهولة تنظيفها، وعدم اجتذابها للأتربة والغبار، إضافة إلى مقومتها لتكون العث والبكتريا.
الإيبوكسي
Epoxy.. اختراع جديد اقتحم عالم التصميمات والديكورات، واستطاع أن يكتسب شعبية كبيرة خلال فترة قصيرة، بفضل لمعانه الشديد والذي يدوم على المدى الطويل.
تعتبر الإيبوكسي مادة صمغية شفافة، تُضاف إلى صبغات ملونة، لانتاج أرضيات رائعة الجمال، تتميز بصلابتها الشديدة، التي تقارب من صلابة الحديد، وهو ما يجعلها عيب في الوقت ذاته، نظرًا لكونها غير آمنة على الأطفال في حالة السقوط.
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