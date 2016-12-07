9 أرضيات لأناقة مطبخك العصري

عندما يتعلق الأمر بأرضيات المطابخ، فإن السمات تسبق الشكل، نظرًا لما تتعرض له من حرارة دائمة، والرطوبة في بعض الأحيان، خاصة وإن كان المطبخ لا يتمتع بتهوية جيدة، ولا مفر من بعض البقع، لذا لابد أن تكون الخامة سهلة التنظيف، وبالطبع التكلفة لا تخرج من الحسابات عند اختيار نوعية الأرضية.

فيما يُصبح الاختيار أكثر صعوبة عندما تتقيد بالنمط العصري لمطبخك، إلا أنه هناك أرضيات لم تكن تتوقع أنها قد تليق بـ مطبخ عصري، لذا جمعنا لك في هذا المقال، 9 أرضيات تصلح للمطابخ الحديثة، من حيث تكلفتها ومميزاتها، إلى جانب المظهر الأنيق والجذاب.