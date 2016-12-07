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9 أرضيات لأناقة مطبخك العصري

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Easy, doimo cucine doimo cucine مطبخ
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عندما يتعلق الأمر بأرضيات المطابخ، فإن السمات تسبق الشكل، نظرًا لما تتعرض له من حرارة دائمة، والرطوبة في بعض الأحيان، خاصة وإن كان المطبخ لا يتمتع بتهوية جيدة، ولا مفر من بعض البقع، لذا لابد أن تكون الخامة سهلة التنظيف، وبالطبع التكلفة لا تخرج من الحسابات عند اختيار نوعية الأرضية.

فيما يُصبح الاختيار أكثر صعوبة عندما تتقيد بالنمط العصري لمطبخك، إلا أنه هناك أرضيات لم تكن تتوقع أنها قد تليق بـ مطبخ عصري، لذا جمعنا لك في هذا المقال، 9 أرضيات تصلح للمطابخ الحديثة، من حيث تكلفتها ومميزاتها، إلى جانب المظهر الأنيق والجذاب.

1. السيراميك.. الأكثر شعبية ونظافة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

على الرغم من اختياره في صورته التقليديه في هذا التصميم، إلا انه مازال يمنحه مظهرًا أنيقًا ونظيفًا، حيث يتميز السيراميك بسهولة تنظيفه بالماء والصابون، إضافة إلى تمتعه بتنوع أشكاله وألوانه، وتوافره بأشكال تشبه الجرانيت والرخام وأيضًا الباركيه، ولكن بتكلفة اقل، إلا انه يعيبه سهولة كسره على الرغم من مقاومته للحرارة والرطوبة، وأيضًا للبقع والخدوش، لذا فهو يبقى خيارًا رائعًا لأرضيات المطابخ.

2. الرخام.. رقي يستحق التكلفة

DAVINCI HAUS – a House for Lovers of Nature and Nobility DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG مطبخ
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS – a House for Lovers of Nature and Nobility

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

يعتبر الرخام أحد أشهر أنواع الأرضيات وأكثرها شيوعًا واستخدامًا، نظرًا لقدرته الكبيرة على التحمل، وصلابته، إلا أنه قد لا يكون الخيار الأفضل لأرضية المطبخ، على الرغم من مظهره الرائع وتناغمه الأنيق مع المطابخ الحديثة، وذلك لأنه يعيبه سهولة امتصاصه للسوائل، وتأثره بالمنظفات الحمضية، والمشروبات الغازية، لذا إذا كنت تنوي استخدامه، فعليك التعامل معه بعناية فائقة، وخاصة عند التنظيف.

3. الجرانيت.. صلابة فاخرة

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor مطبخ خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

يتمتع هذا المطبخ بميزة الجمع بين نوعين من الأرضيات ذات المظهر الطبيعي، حيث الخشب والجرانيت، والذي يتميز بمظهر فاخر وأنيق، فإضافة إلى كونه حجر طبيعي، فهو يتميز بتنوع ألوانه وأشكاله، نظرًا لاختلاف مكوناته من المعادن. يتميز الجرانيت يتمتع الجرانيت بمزايا عدة، تجعله ملائمًا بشكل مثالي لأرضيات المطابخ، من بينها مقاومة الاحتكاك والخدوش، وأيضًا الحرارة والرطوبة، وتحمله للأوزان الثقيلة نظرًأ لشدة صلابته، وهو في ذلك يشبه الرخام، إلا أنه يتميز عنه بألوانه الداكنة نسبيًا

4. الأرضيات الخشبية.. أناقة اقتصادية

Design & Render livingroom – arredamento S.Agata Militello (ME) , Santoro Design Render Santoro Design Render مطبخ
Santoro Design Render

Santoro Design Render
Santoro Design Render
Santoro Design Render

استخدام التناقض بين الأخشاب والحجارة، يمنح مظهرًا جذابًا، خاصة مع التناغم اللوني بينهما في هذا التصميم، وتتمتع الأرضية الخشبية بميزة اخفاء البقع، وانها ليست بحاجة إلى التنظيف المستمر، خاصة أنها تتأثر سلبًا بالمياه، ويجب عند تنظيفها استخدام قطعة قماش شبه جافة، مهما كانت شدة الاتساخ. إضافة إلى هذا، فإن الأرضية الخشبية خيار اقتصادي في سعره وتركيبه، وهي الأفضل في حالة تواجد أطفال في المنزل، حيث يعد السقوط عليها آمنًا.

5. الأرضيات الحجرية تليق بالمطابخ العصرية

Lacarre Pronto Gloss White Kitchen Kodawari مطبخ
Kodawari

Lacarre Pronto Gloss White Kitchen

Kodawari
Kodawari
Kodawari

على الرغم من اعتقاد البعض أن الارضيات الحجرية ترتبط بالنمط الريفي في التصميم، إلا أن هذا المثل خير دليل على إمكانية استخدامها في المطابخ الحديثة، لإعطاء نتائج مبهرة ورائعة. وتعد البلاطات الحجرية، هي الخيار المحبب لهؤلاء الذين يميلون إلى كل ما هو طبيعي، كما أنها تقدم تنوع كبير في الألوان والمقاسات، والأهم من ذلك أنه مقاوم للنمل وهو ما يجعله مناسب تمامًا لأرضية المطبخ.

6. الفينيل.. فتاك الأرضيات

Casa Gion, senzanumerocivico senzanumerocivico مطبخ
senzanumerocivico

senzanumerocivico
senzanumerocivico
senzanumerocivico

يقال عن الفينيل في مجال التصميم الداخلي والديكورات، أنه مادة فتاكة للأرضيات، وذلك لأنه يتغلب على كل أنواعها من حيث تعدد الأشكال والألوان، فألوانه وأشكاله لا حصر لها، ويمكن أن يُشبه في تصميمه أي مادة تريد، سواء كانت السيراميك، أو الرخام، أو الباركيه، كما أنه يتوافر بنوعيه، السادة والمنقوش. يتميز الفينيل، بأنه مصمم للأماكن التي تتعرض للاستخدام اليومي، وذلك لطول بقائه، ومقاومته للبقع والحرارة والرطوبة، كما أنه يوجد منه نوع تتم معالجته، ليُصبح مقاوم للتآكل والخدوش.

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7. الباركيه.. مظهر رائع قليل التكلفة

Cucina, Simone Manna 3D Simone Manna 3D مطبخ خشب Wood effect
Simone Manna 3D

Simone Manna 3D
Simone Manna 3D
Simone Manna 3D

تتمتع الأرضيات الخشبية بجميع أنواعها بالمظهر الطبيعي الأنيق، والباركيه أحد تلك الأنواع، وتتم معالجته ليصبح ملائمًا للمطابخ، حيث تتمتع بقوتها، ومقاومتها للتلف، إضافة إلى مظهرها الرائع القليل التكلفة، وتعدد ألوانها التي تتناغم بسلاسة مع البيئة المحيطة بها، ويعيب الباركيه كونه سهل الخدش، لذا يتطلب معاملة خاصة للحفاظ على مظهره الرائع.

8. المشمع.. روعة التواضع

Italienische Designerküchen mit Küchenoberflächen aus edlem Echtholz , Küchengaleria Oßwald GmbH Küchengaleria Oßwald GmbH مطبخ
Küchengaleria Oßwald GmbH

Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH

هل تصدق أن تلك الأرضية الأنيقة من المشمع؟! فكثير من الناس يستهينون بتلك المادة، نظرًا لسعرها المتواضع، ولكنها تتمتع ببريق مثير، كما تتميز بسهولة تنظيفها، وعدم اجتذابها للأتربة والغبار، إضافة إلى مقومتها لتكون العث والبكتريا.

9. الإيبوكسي.. اختراع براق

Easy, doimo cucine doimo cucine مطبخ
doimo cucine

doimo cucine
doimo cucine
doimo cucine

الإيبوكسي Epoxy.. اختراع جديد اقتحم عالم التصميمات والديكورات، واستطاع أن يكتسب شعبية كبيرة خلال فترة قصيرة، بفضل لمعانه الشديد والذي يدوم على المدى الطويل.

تعتبر الإيبوكسي مادة صمغية شفافة، تُضاف إلى صبغات ملونة، لانتاج أرضيات رائعة الجمال، تتميز بصلابتها الشديدة، التي تقارب من صلابة الحديد، وهو ما يجعلها عيب في الوقت ذاته، نظرًا لكونها غير آمنة على الأطفال في حالة السقوط.

لمزيد من الأرضيات الرائعة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، سبع أرضيات أي منها ستختارها لحمامك؟

قبل وبعد: هدم مطبخ وبنائه من جديد
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