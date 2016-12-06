6 نصائح لتهوية سليمة في مطابخ بدون نافذة

يحتاج المطبخ دائمًا إلى توافر بيئة صحية نظيفة، خاصة وأنه أكثر أماكن المنزل عرضة لتراكم الروائح الكريهة، نتيجة تصاعد الأبخرة أثناء إعداد الطعام، والنافذة هي أول طرق التهوية السليمة، ولكنها ليست الوحيدة، لذا إن كان مطبخك يفتقر إلى وجود نافذة، فمازال بإمكانك منحه بيئة صحية وتهوية جيدة.

في هذا المقال، نقدم لكم بعض النصائح المصحوبة بنماذج تساعدك على تهوية المطبخ بشكل جيد، حتى في غياب النافذة.