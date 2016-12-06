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6 نصائح لتهوية سليمة في مطابخ بدون نافذة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify مطبخ
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يحتاج المطبخ دائمًا إلى توافر بيئة صحية نظيفة، خاصة وأنه أكثر أماكن المنزل عرضة لتراكم الروائح الكريهة، نتيجة تصاعد الأبخرة أثناء إعداد الطعام، والنافذة هي أول طرق التهوية السليمة، ولكنها ليست الوحيدة، لذا إن كان مطبخك يفتقر إلى وجود نافذة، فمازال بإمكانك منحه بيئة صحية وتهوية جيدة.

في هذا المقال، نقدم لكم بعض النصائح المصحوبة بنماذج تساعدك على تهوية المطبخ بشكل جيد، حتى في غياب النافذة.

1. كن مبتكرًا

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا لم تتوافر لديك نافذة في مطبخك، فيمكنك اللجوء إلى الإبداع والابتكار لصنع واحدة، كما فعل أصحاب هذا المنزل، باستغلال السقف لتصميم نوافذ تسمح بتهوية المطبخ ونفاذ أشعة الشمس إلى داخله، كما أنها قد أضفت مظهرًا جماليًا مميزًا لتصميم المطبخ، وجعلته أكثر عصرية.

2. المدخنة أحد الحلول

homify مطبخ بلاط Multicolored
homify

homify
homify
homify

في حالة عدم توافر الإمكانيات المادية لاتباع التصميم السابق، أو عدم توافر إمكانية استغلال السقف من الناحية المعمارية، إذًا فالحل يكمن في إضافة شفاط أو مدخنة، فوق الموقد مباشرة، لامتصاص الأدخنة والروائحالمتصاعدة من عملية إعداد الطعام، وإبقاء المطبخ نظيفًا خالي من روائح الطعام والأبخرة.

وكما نرى في هذا النموذج، لجأ المصمم إلى استخدام مدخنة ذات بريق معدني، فوق الموقد مباشرة، للتعويض عن غياب النافذة، مع عدم الانتقاص من أناقة المطبخ في الوقت ذاته.

3. اللجوء إلى الحيلة

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa مطبخ
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

إذا كان مطبخك مفتوحًا على باقي المنزل، وهو النمط الأكثر شيوعًا حاليًا في التصميم الداخلي، فهو ليس بحاجة إلى نافذة، ولكن يجب الحرص على تشغيل المراوح أو أجهزة التكييف أثناء إعداد الطعام، مع اتباع حيلة ذكية بوضع بضعة قطع من الفحم في أركان المطبخ لامتصاص الروائح.

4. الخزائن جزء من الحل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تعد خزائن المطبخ جزء من تهويته الجيدة، وإذا كنت تتسأل عن معنى هذا، فالمقصود هو أن تقوم بتنظيفها وتفقدها مرة كل أسبوع على الأقل، ففي بعض الأحيان تنسكب بعض من المكونات أثناء وضع وإزالة الأشياء، الأمر الذي يتسبب في تراكم الروائح بداخلها، وتسربها إلى المطبخ في كل مرة تقوم بفتحها، لذا قم بتنظيفها والتأكد من جفافها وسلامة المكونات بداخلها، والتخلص من الأشياء غير الصالحة للاستخدام.

5. عد إلى الطبيعة

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores مطبخ
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

ليس هناك أفضل من بعض النباتات الخضراء لتنقية الهواء في مطبخك ومنحه تهوية جيدة، كما أنه يمكنك استخدامها لإضافة لمسة جمالية نابضة بالحياة تزيد من أناقة مطبخك، تمامًا كما فعل مصمم هذا المطبخ، حيث استخدام المزهريات من الفخار البني الذي يتناغم في سلاسة مع التصميم الخشبي للمطبخ، ويكمل بأناقة اللوحة الفنية للطبيعة بداخله.

6. تخلص من سلة المهملات

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow. homify مطبخ
homify

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow.

homify
homify
homify

أبسط النصائح على الإطلاق للحفاظ على تهوية المطبخ، حتى في غياب النافذة، وأهمهم في ذات الوقت، هو العناية بسلة المهملات، وغسلها باستمرار لعدم تراكم الروائح بداخلها، مع التأكد من إحكام غلق أكياس القمامة، ومحاولة التخلص منها قبل نهاية كل يوم.

لمطبخ مرتب طوال الوقت، اتبعوا تلك النصائح في مقال 6 حيل ذكية لتحظى بمطبخ مُرَتّب دائمًا! اكتشفهم مع هوميفاي.

استمتع بالهدوء الساحر داخل هذا المنزل
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