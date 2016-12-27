10 أفكار لتزيين البيوت المودرن

نعرض لكم اليوم من خلال هذا المقال 10 تصميمات رائعة للمداخل والأروقة لتخرج منها بأفكار حيوية قابلة للتنفيذ يمكنك تطبيقها في منزلك بكل سهولة لأنها بعيدة كل البعد عن التكلف ولتكتشف أيضًا كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المساحات غير المستغلة؛ للحصول في النهاية على أروع الإطلالات.. لنبدأ جولتنا الآن!
ممر خشبي لامع أسفل الدَرَج مباشرة بلون بني داكن يمد هذه البقعة من المنزل بحالة دفء رهيب بفضل استخدام الخشب في الأرضية. تصميم الدَرَج مميز جدًا ولافت للأنظار، فهو دامج ما بين شرائح الخشب المُغلِفة للدرجات نفسها بالكامل، والزجاج في هيئة لوح كبير مثبت بنهاية الدرجات كدرابزين براق يعكس أناقة الثريات.
المساحة أسفل الدَرج مستغلة بشكل جمالي فريد من نوعه، فهي بمثابة حديقة صغيرة تكسو أرضيتها الصخور البيضاء مختلفة الأحجام ويظهر منها مجموعة أشجار صناعية صغيرة الحجم تزين الممر الخشبي وتكمل جمال الإطلالة. هناك حالة تناغم عامة بين الديكورات هنا خصوصًا بين اللمسة الخشبية في الممر والدرجات.
رواق طويل لا يكاد ينتهي! وذلك ببساطة بفضل تلك المرآة الكبيرة التي لا يمكننا ملاحظتها نهائيًا إلا بعد التحديق في الرواق. هذا يؤكد جودتها الفائقة وينم على حرفية وإتقان المصمم. مَدّ هذا الرواق بمرآة من العوامل الأساسية التي ساعدته يجني مساحة أكبر وجعلته يبدو أطول بلمسة خدّاعة رغم صِغرِه في حقيقة الأمر.
ينصح خبراء الديكور باستخدام المرايا بشكل عام في المساحات الصغيرة من المنازل لما لها من دور سحري قادر على تزويدها بعنصر البراح وإكسابها مساحة تفوق مساحتها الفعلية.
رغم ذلك العمود الخرساني الأسود إلا أن هذا الممر مبهج بفضل اللون الأصفر الذي تألق في المدخل وكذلك الإكسسوارات على رأسها تلك الطاولة ووحدات الإضاءة المنسدلة على العمود حتى تصلنا برسمه بسيطة جملت إطلالة الحائط لبيت صغير بجانبه كلمة مرحبًا بنفس اللون الأصفر المنتشر في ديكورات تلك البقعة. بجانب ذلك العمود الأسود يوجد جدار أكثر فخامة مكون من أحجار بيضاء أنيقة مكتوب عليه Home Sweet Home بإحدى خامات الخشب مما ضاعف جمال هذه الساحة.
لعشاق الإضافات البسيطة، يمكنك تعزيز إطلالة مدخل منزلك من خلال إضافة طاولة أنيقة كالموضحة هنا أو ربما رف بسيط ثم زينه ببعض الإكسسوارات الرفيعة من تُحَف أو مزهريات زجاجية صغيرة تملأوها الورود، ولا بأس بتزويده بوحدات إضاءة على الجانبين قد تكون مثبتة على الجدار أو موضوعة على الطاولة كما هو هنا تمامًا.
ولإظهار جمال المنزل بشكل أكبر، أضف مرآة كبيرة مربعة بإطار أبيض في حال إن كانت الطاولة بيضاء اللون أيضًا لتحقيق التناسق والترابط بينهم بحيث تعكس تلك المرآة جمال ما الديكورات المستخدمة في الجهة المقابلة لها.
الدرابزين الزجاجي وما يدنوه من طاولة أنيقة باللون الأصفر الزاهي، اللون الأبيض بهدوءه في الجدران والأرضيات، الطاولة الزجاجية مستديرة الشكل بمنتصف الساحة، المزهريات والإكسسوارات، الأرضية الرخامية وكذلك الدرجات.. جميعها لمسات فارقة أضافت الكثير لهذا المدخل.
اقرأ أيضًا: 10 صيحات جديدة في عالم الديكور لعام 2017
هناك شريحة ليست بقليلة من محبي اللمسات الكلاسيكية يلجأون عادة لتزيين المداخل والأروقة – في حال إن كانت بمساحة كبيرة – بمقعدين أنيقين تتوسطهما طاولة قد تكون خشبية كالمستخدمة هنا، في هذه الحالة يُفضل تعزيز إطلالة المدخل بلوحة تشكيلية أو تابلوه أنيق يكسي الحائط خصوصًا إن كان بلون محايد كالأبيض أو الرمادي لأنهم أحيانًا ما يظهروا بشكل باهت. أضاف هنا المصمم لمسة غريبة بعض الشئ للمدخل إلا أنها مذهلة، فقد خصص رقعة صغيرة مربعة لزرع إحدى الأشجار وقام بتزين الجزء المتبقي المحيط بالأرضية بنخبة من أوراق الشجر.
مدخل هادئ التفاصيل مريح للعين والنفس، اللون الأبيض يغلف كل جزء فيه بداية باب المدخل، مرورًا بكافة الجدران، نهاية بـالأرفف البيضاء الأنيقة المثبتة بالجدار سواء بالجهة العلوية أو السفلية والتي تستخدم في وضع نخبة من الإكسسوارات البسيطة من تحف أو مصنوعات فخارية أو مزهريات زجاجية لتزين كل منها على حدة. اهتم المصمم بتزويد المدخل بشماعة لتعليق الملابس عليها خصوصًا الشتوية، وكذلك مجموعة أخرى من الأرفف الأخرى لتُستخدم في رص الأحذية.
اللمسة الخضراء لها سحر خاص، بمجرد إضافتها لمكان ما تتبدل هيئته تمامًا لما هو أحلى وأفضل بالتأكيد.. وهنا تألق هذا الرواق بفضل النباتات المزينة له من كل جانب، فضلًا عن الإكسسوارات الأخرى التي كان لها دور أيضًا في تحقيق التكامل للرواق، على رأسها التابلوه المثبت على ذلك الجدار النيلي والمزهرية السوداء التي تدنوه مباشرة والمقعد الخشبي الأنيق المستند إلى الجدار الأبيض.
لم يلجأ المصمم هنا لكثير من التفاصيل والعناصر ليجمل هذا الرواق، اكتفى فقط بأريكة زهرية زاهية اللون تستند لجدار أسود أنيق يعتليه حامل حديدي بتصميم عصري يستخدم في تعليق الملابس. طعم ذلك الرواق أيضًا بسجادة أنيقة تجمع بين اللونين الزهري والرمادي المستخدم في الأرضية وليكون تناسق الألوان عنوان هذه البقعة.