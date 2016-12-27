10 أفكار لتزيين البيوت المودرن

ممر خشبي لامع أسفل الدَرَج مباشرة بلون بني داكن يمد هذه البقعة من المنزل بحالة دفء رهيب بفضل استخدام الخشب في الأرضية. تصميم الدَرَج مميز جدًا ولافت للأنظار، فهو دامج ما بين شرائح الخشب المُغلِفة للدرجات نفسها بالكامل، والزجاج في هيئة لوح كبير مثبت بنهاية الدرجات كدرابزين براق يعكس أناقة الثريات.

المساحة أسفل الدَرج مستغلة بشكل جمالي فريد من نوعه، فهي بمثابة حديقة صغيرة تكسو أرضيتها الصخور البيضاء مختلفة الأحجام ويظهر منها مجموعة أشجار صناعية صغيرة الحجم تزين الممر الخشبي وتكمل جمال الإطلالة. هناك حالة تناغم عامة بين الديكورات هنا خصوصًا بين اللمسة الخشبية في الممر والدرجات.