اعادة الحياة لشقة متوسطة مرة أخرى

ليس ضروري أن نخلق نتائج مدهشة دائمًا، لأن هناك أشياء كثيرة تتحكم في النتيجة لكن القاعدة المهمة والأساسية هي الحصول على نتيجة جيدة حتى وإن كانت العوامل المتاحة لك بسيطة وقليلة، وهذا ما فعله الخبراء وكأنهم ألقوا عصا سحرية على المساحة لتظهر هذه التشطيبات الرائعة والطلاء بألوان مناسبة مع الاهتمام بالإضاءة الجيدة التي كان يفتقدها المطبخ، الآن يمكن أن نقول أن المطبخ عادت إليه الحياة من جديد .