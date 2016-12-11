اعادة الحياة لشقة متوسطة مرة أخرى

شقة متوسطة المساحة تعاني منذ فترة طويلة من سوء التنظيم، جعلها بحاجة مُلحة إلى التغيير والتجديد، مساحة الشقة قد تكون أداة مهمة في عملية تجديد هذه الشقة، والتي من الممكن أن تلهمك بأفكار يمكنك تنفيذها في شقتك التي تستوعب أشياء كثيرة تريد التخلص منها، لذا سنعرض لك تفاصيل الشقة بالكامل حتى تستفيد من هذه التجربة .
وجود المطبخ في نهاية الممر وبدون مصادر تهوية أو إضاءة تدفع أي شخص لتغيير هذا الترتيب، بالإضافة إلى أسباب أخرى تجعل أمر تجديده ضروري مثل السراميك الذي عفا عليه الزمن.
ليس ضروري أن نخلق نتائج مدهشة دائمًا، لأن هناك أشياء كثيرة تتحكم في النتيجة لكن القاعدة المهمة والأساسية هي الحصول على نتيجة جيدة حتى وإن كانت العوامل المتاحة لك بسيطة وقليلة، وهذا ما فعله الخبراء وكأنهم ألقوا عصا سحرية على المساحة لتظهر هذه التشطيبات الرائعة والطلاء بألوان مناسبة مع الاهتمام بالإضاءة الجيدة التي كان يفتقدها المطبخ، الآن يمكن أن نقول أن المطبخ عادت إليه الحياة من جديد .
تخيل شعور ضيوفك عندما يستخدموا هذا الحمام البائس بكل تفاصيله مثل أنابيب الصرف الصحي التي لا تدل على نظافة المساحة أبدًا، والبلاط الذي عفا عليه الزمن .
استخدام المرايا في الحمامات تعطي مظهر بسيط وبتكلفة قليلة، يليها استخدام الأدوات الصحية الصغيرة لكي تلائم مساحة الحمام، وألوان النوافذ والسراميك والأبواب يجب أن تكون مشرقة، وهذا ما يتبعه الخبراء في تصميم الحمامات ذات المساحة الصغيرة.
صورة هذا المنقذ تبدو وكأنها
بوستر لأحد أفلام الرعب، المنظر مؤسف جدًا ويحتاج
لعناية كبيرة من قِبل الخبراء، دعونا نراه بعد التجديد .
خلق المصممين فتحتين بأحجام مختلفة بطلاء مشرق وثيق الصلة بلون الصالة، وأرضية وسقف خشبي دافئة حيث اجتمعت أشياء كثيرة في هذه المساحة جعلتها مثيرة للاهتمام .
اهتم أيضًا الخبراء بالتفاصيل الصغيرة وجددوا حلي الأبواب والمقابض .
استخدام اللون الأبيض بإفراط في هذه القاعة، الجدران، الأبواب، والأثاث أيضًا باللون الأبيض، باستثناء الأرضية الخشبية خالفت القاعدة لهذه القاعة .
توضح الصور إحدى المساحات الكبيرة لهذا المنزل التي تتيح التواصل مع الغرف الأخرى لذا يمكن استخدامها كغرفة للمعيشة وعرفة السفرة، أي استخدامها كمساحة متعددة الوظائف لمساحتها الكبيرة .
حاول المهنيين الاستفادة بكل شيء به بادرة أمل أنه من الممكن ببعض العناية والتجديد تصبح قابلة للاستعانة بها مرة أخرى، كما حدث في النوافذ الكبيرة جدًا .
أما بخصوص هذه المساحة يمكنك أن تتخيلها صالحة لأن تكون غرفة نوم، غرفة أطفال، أو حتى غرفة معيشة تصلح للدردشة مع الأصدقاء أثناء تناولكم للشاي، نلاحظ أيضًا أن الأجواء الدافئة مسيطرة على جميع غرف الشقة بعد تجديدها .
لإنشاء غرفة بانورامية يمكنك الاستعانة بهذا التصميم للنوافذ بحيث تكون الواحدة بجانب الأخرى، لإعطاء الغرفة أكبر قدر من الضوء الطبيعي .
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