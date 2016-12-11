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اعادة الحياة لشقة متوسطة مرة أخرى

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
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شقة متوسطة المساحة تعاني منذ فترة طويلة من سوء التنظيم، جعلها بحاجة مُلحة إلى التغيير والتجديد، مساحة الشقة قد تكون أداة مهمة في عملية تجديد هذه الشقة، والتي من الممكن أن تلهمك بأفكار يمكنك تنفيذها في شقتك التي تستوعب أشياء كثيرة تريد التخلص منها، لذا سنعرض لك تفاصيل الشقة بالكامل حتى تستفيد من هذه التجربة .   

الأول : المطبخ

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

وجود المطبخ في نهاية الممر وبدون مصادر تهوية أو إضاءة تدفع أي شخص لتغيير هذا الترتيب، بالإضافة إلى أسباب أخرى تجعل أمر تجديده ضروري مثل السراميك الذي عفا عليه الزمن. 

بعد: تصميم سحري

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

ليس ضروري أن نخلق نتائج مدهشة دائمًا، لأن هناك أشياء كثيرة تتحكم في النتيجة لكن القاعدة المهمة والأساسية هي الحصول على نتيجة جيدة حتى وإن كانت العوامل المتاحة لك بسيطة وقليلة، وهذا ما فعله الخبراء وكأنهم ألقوا عصا سحرية على المساحة لتظهر هذه التشطيبات الرائعة والطلاء بألوان مناسبة مع الاهتمام بالإضاءة الجيدة التي كان يفتقدها المطبخ، الآن يمكن أن نقول أن المطبخ عادت إليه الحياة من جديد .

قبل : حمام مخجل

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

تخيل شعور ضيوفك عندما يستخدموا هذا الحمام البائس بكل تفاصيله مثل أنابيب الصرف الصحي التي لا تدل على نظافة المساحة أبدًا، والبلاط الذي عفا عليه الزمن .  

بعد: حمام مذهل

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

استخدام المرايا في الحمامات تعطي مظهر بسيط وبتكلفة قليلة، يليها استخدام الأدوات الصحية الصغيرة لكي تلائم مساحة الحمام، وألوان النوافذ والسراميك والأبواب  يجب أن تكون مشرقة، وهذا ما يتبعه الخبراء في تصميم الحمامات ذات المساحة الصغيرة.

المعاناة أمام الباب

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

صورة هذا المنقذ تبدو وكأنها بوستر لأحد أفلام الرعب، المنظر مؤسف جدًا ويحتاج لعناية كبيرة من قِبل الخبراء، دعونا نراه بعد التجديد .

بعد: أفضل بكثير

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

خلق المصممين فتحتين بأحجام مختلفة بطلاء مشرق وثيق الصلة بلون الصالة، وأرضية وسقف خشبي دافئة حيث اجتمعت أشياء كثيرة  في هذه المساحة  جعلتها مثيرة للاهتمام .

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التفاصيل

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

اهتم أيضًا الخبراء بالتفاصيل الصغيرة وجددوا  حلي الأبواب والمقابض .

الأبيض

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

استخدام اللون الأبيض بإفراط في هذه القاعة، الجدران، الأبواب، والأثاث أيضًا باللون الأبيض، باستثناء الأرضية الخشبية خالفت القاعدة لهذه القاعة .

في الهواء الطلق

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

توضح الصور إحدى المساحات الكبيرة لهذا المنزل التي تتيح التواصل مع الغرف الأخرى لذا يمكن استخدامها كغرفة للمعيشة وعرفة السفرة، أي استخدامها كمساحة متعددة الوظائف لمساحتها الكبيرة . 

قبل : أثناء العمل

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

حاول المهنيين الاستفادة بكل شيء به بادرة أمل أنه من الممكن ببعض العناية والتجديد تصبح قابلة للاستعانة بها مرة أخرى، كما حدث في النوافذ الكبيرة جدًا .

بعد: مساحة واسعة

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

أما بخصوص هذه المساحة يمكنك أن تتخيلها صالحة لأن تكون غرفة نوم، غرفة أطفال، أو حتى غرفة معيشة تصلح للدردشة مع الأصدقاء أثناء تناولكم للشاي، نلاحظ أيضًا أن الأجواء الدافئة مسيطرة على جميع غرف الشقة بعد تجديدها . 

جدار من النوافذ

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

لإنشاء غرفة بانورامية يمكنك الاستعانة بهذا التصميم للنوافذ بحيث تكون الواحدة بجانب الأخرى، لإعطاء الغرفة أكبر قدر من الضوء الطبيعي . 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: شقة ساحرة بتفاصيل رقيقة

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