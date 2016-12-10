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45 خزانة من أجل جمال مطبخك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Apartamento Tangerina, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados مطبخ
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اذا كانت غرفة المعيشة هى روح المنزل فالمطبخ هو قلب المنزل الذى ينبض بالدفئ، لذلك اختيار تفاصيل المطبخ وتصميمه يجب أن يكون بعناية شديدة حتى تتحقق كافة الراحة والدفئ فى تصميم المطبخ، ومن أهم الأساسيات التى يجب أن تتحقق من تصميم المطبخ هى تحقيق أعلى مستوى من التخزيين بطريقة مناسبة وخالى من الفوضى، لذلك الخزانات واحدة من التفاصيل المهمة فى تصميم المطبخ، والتى يجب أن تختارها بعناية فى مطبخك،  وحتى نسهل عليك تلك المهمة إليك 45 تصميماً مختلفاً لأفكار خزانات مثالية جداَ ستناسب أى ذوق لمطبخك.

1- للخشب دائماً أناقة وجمال وها قد فعل فى تصميم خزانة هذا المطبخ الخشبية، الخزانة ذكية جداً فقد تم استغلال الجزء العلوى أيضاً ليكون وسيلة للتخزين بطريقة ذكيه من خلال تقفيل المنطقى أعلى البوتجاز

Lapa | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI مطبخ
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

2- خزانة بسيطة ومميزة لعبت على اندماج الألوان المحايدة معاً واستغلالها لأضافة بهجة

Apartamento Tangerina, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados مطبخ
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

3- خزانة بشكل غير تقليدى لعبت على استغلال الأرفف بشكل مختلف وممسز فى التخزين

Residência Vale do Itamaracá, Cria Arquitetura Cria Arquitetura مطبخ
Cria Arquitetura

Cria Arquitetura
Cria Arquitetura
Cria Arquitetura

4- الألوان الباستيل من الألوان الراقية جداً فى أى تصميم والتى تعطى أنطباعاً مختلفاً، ولذلك كانت الباستيل اللمسة الأساسية والمثالية جداً فى تصميم تلك الخزانات

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L مطبخ
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

5- المطبخ مساحته صغيرة لذلك كان اختيار خزانة من جانب واحد اختياراً مثالياً

APARTAMENTO MB – Tristeza/ Porto Alegre, Ambientta Arquitetura Ambientta Arquitetura مطبخ
Ambientta Arquitetura

Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura

6- اندماج الخشب مع الألوميتال فى تصميم تلك الخزانة جعلها حقاً متميزة

Apartamento DOM, Flávio Monteiro Arquitetos Associados Flávio Monteiro Arquitetos Associados مطبخ MDF White
Flávio Monteiro Arquitetos Associados

Flávio Monteiro Arquitetos Associados
Flávio Monteiro Arquitetos Associados
Flávio Monteiro Arquitetos Associados

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7- للمساحات الصغيرة الخزانات الخفية هى أنسب أختيار إليكم

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport مطبخ خشب
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

8- استغلال الأرفف مع الخزانات من الأمور التى تجعل التخزيين مميز، ويناسب المطابخ ذات التصميم على حرف L

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli مطبخ
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

9- الخشب للخزانات مع الأبيض والأحمر خلقا روحاً مميزة فى تصميم هذا ذو النمط الريفى.

Projeto, FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO مطبخ
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

10- اندماج أكثر من غرفة داخل المنزل معاً فى مكان واحد من الأتجاهات الحديثة فى الديكور وفى تلك الحالة يفضل اختيار الخزانات ذات الأتجاه الواحد واستغلال المساحة العلوية فى تصميم أرفف

Apartamento do Homem Moderno - Morar Mais por Menos Vitoria 2015, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados مطبخ
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados

11- التدرج اللونى من اللمسات المميزة فى تصميم تلك الخزانة كما نرى

Apartamento Pinheiros, Laranja Lima Arquitetura Laranja Lima Arquitetura مطبخ
Laranja Lima Arquitetura

Laranja Lima Arquitetura
Laranja Lima Arquitetura
Laranja Lima Arquitetura

12- خزانة بتصميم كلاسيكى جذاب لعب اللون الأبض دوراً فى أبراز جمالها

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens مطبخ
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

13- يمكنك اختيار تقسيم الخزانات العلوية بشكل مختلف فى الأطوال مثل تلك الخزانة

Яркий, сложный, всеми любимый Ход Конем, YOUSUPOVA YOUSUPOVA مطبخ
YOUSUPOVA

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

14- الخزانات الأستانلس قد تكون خياراً جيداً للمطابخ ذات النمط العصرى.

renovation in North Italy, Vegni Design Vegni Design مطبخ
Vegni Design

Vegni Design
Vegni Design
Vegni Design

15- تصميماً أخر متميز باللون الأبيض للمطبخ بالكامل والخزانات

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura مطبخ
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

16- من التفاصيل الجمالية التى يمكن أضافتها فى تصميم المطبخ وخزاناته هى تزويد الخزانات بالأضاءة مثل تصميم تلك الخزانات

ARL, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design مطبخ
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design

Adriana Pierantoni Arquitetura & Design
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design
Adriana Pierantoni Arquitetura & Design

17- مساحة خزانات صغيرة هى الحل الأمثل للمطابخ ذات المساحات الصغيرة

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura مطبخ
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

18- اللون الأسود من الألوان الكلاسيكية التى تعطى لمسة من الجمال على أى تصميم، وهنا فى تصميم المطبخ غلب اللون الأسودعلى تصميم المطبخ وخزاناته.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

19- اللمسات الخشبية فى التصميم تعطى أناقة وجمالاً واضحاً.

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza مطبخ
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

20- تصميم على النمط الريفى الجذاب وقد لعب الخشب دوراً فى تصميمه، ليس تصميم الخزانات فقط بل فى تصميم المطبخ بالكامل.

南鹿島のいえ, shu建築設計事務所 shu建築設計事務所 مطبخ خشب Wood effect
shu建築設計事務所

shu建築設計事務所
shu建築設計事務所
shu建築設計事務所

21- خزانة بسيطة مليئة بالأرفف والأماكن المختلفة للتخزين

Minicucina L 145 , LA BOTTEGA DEL FALEGNAME LA BOTTEGA DEL FALEGNAME مطبخ خشب نقي Green
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

22- خزانة مميزة جداً وبسيطة وكما هو واضح مساحة المطبخ صغيرة لذلك جاء تصميمها بسي

Cocinas Gamahogar , Gamahogar Gamahogar مطبخإضاءة
Gamahogar

Gamahogar
Gamahogar
Gamahogar

23- الألوان الصريحة دائماً لها روتقاً خاصاً، لذلك كانت تلك الخزانة بلونها البرتقالى المميز.

OPEN HOUSE | MELINA ROMANO, Casa de Valentina Casa de Valentina مطبخديكورات واكسسوارات
Casa de Valentina

Casa de Valentina
Casa de Valentina
Casa de Valentina

24- الأبيض للبساطة والجمال، الأبيض قد يفعل الكثير فى التصميم

homify مطبخ رخام White
homify

homify
homify
homify

25- خزانة خشبية من النمط الريفى الجذاب

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura مطبخ خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

26- الأبيض والأزرق معاً لمزيد من الديناميكية

Apartamento Santana, Veridiana França Arquitetura de Interiores Veridiana França Arquitetura de Interiores مطبخ
Veridiana França Arquitetura de Interiores

Veridiana França Arquitetura de Interiores
Veridiana França Arquitetura de Interiores
Veridiana França Arquitetura de Interiores

27- اللون الرمادى للخزانة خلق مزيد من الجمال بأمتزاجه مع اللون الأزرق

Apartamento jovem e descolado no bairro da Mooca, Márcio Campos Arquitetura + Interiores Márcio Campos Arquitetura + Interiores مطبخ Blue
Márcio Campos Arquitetura + Interiores

Márcio Campos Arquitetura + Interiores
Márcio Campos Arquitetura + Interiores
Márcio Campos Arquitetura + Interiores

28- تصميماً أخر مختلفاً للخزانة ذات اللون الأبيض الجذاب

Devies Cook Company , Txell Alarcon Txell Alarcon مطبخإضاءة
Txell Alarcon

Devies Cook Company

Txell Alarcon
Txell Alarcon
Txell Alarcon

29- تصمياً اخر للخزانة على شكل الدولاب الخفى

Bespoke oak larder homify مطبخ
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

30- وبتصميماُ مبتكراً تم مزج خزانة المطبخ مع النيش بطريقة جذابة

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores مطبخ
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

31- فكرة أخرى لكن بتقسيمات مختلفة للخزانة الخفية

Hillcrest, De Rosee Sa De Rosee Sa مطبخمخزن
De Rosee Sa

Hillcrest

De Rosee Sa
De Rosee Sa
De Rosee Sa

32- اللون الأبيض ولمسة من التمييز للسطح الأملس لتلك الخزانة

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda مطبخ
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

33- اللون الأحمر دائماً لمسة مت الجمال لأى تصميم وقد كان كذلك أيضاً فى تصميم تلك الخزانة كما نرى.

Kitchen Roselind Wilson Design مطبخ ذو قطع مدمجة red kitchen,kitchen,contemporary kitchen,kitchen island
Roselind Wilson Design

Kitchen

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

34- اذا كنت ترغب فى لمسات مختلفة وغير تقليدية تلك الخزانة ستكون مميزة بالنسبة لك

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

35- تصميم مختلف وجذاب للخزانة كما نرى

APARTAMENTO APINAGÉS, Zoom Urbanismo Arquitetura e Design Zoom Urbanismo Arquitetura e Design مطبخ
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

36- يمكن للبار أيضاً أن يكون وسيلة للتخزين

CASA RETIRO DAS PEDRAS, Mutabile Arquitetura Mutabile Arquitetura مطبخ
Mutabile Arquitetura

Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura

37- تصميم بسيط ومختلف للخزانة كما نرى

Residência TF, ÓBVIO: escritório de arquitetura ÓBVIO: escritório de arquitetura مطبخ
ÓBVIO: escritório de arquitetura

ÓBVIO: escritório de arquitetura
ÓBVIO: escritório de arquitetura
ÓBVIO: escritório de arquitetura

38- التقسيم الجيد قد يعطيك جمالاً مختلفاً، مثل التقسيم المختلف لتلك الخزانة

Property Renovation, Hartley Quinn WIlson Limited Hartley Quinn WIlson Limited مطبخ
Hartley Quinn WIlson Limited

Property Renovation

Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited

39- فكرة أخرى مختلفة للخزانة الألوميتال

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

40- الحائط أيضاً قد يكون وسيلة للتخزين وخزانة مثل تلك

Cocina con isla, Trestrastos Trestrastos مطبخ
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

41- خزانة على النمط الريفى البسيط والمميز بلونين مختلفين من الأصفر والأزرق

N1 Kitchen by British Standard British Standard by Plain English مطبخ خشب Multicolored
British Standard by Plain English

N1 Kitchen by British Standard

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

42- مثال أخر مميز ومختلف لتوزيع الخزانات داخل المطبخ

MOEMA BR, Lembi Arquitetura Lembi Arquitetura
Lembi Arquitetura

Lembi Arquitetura
Lembi Arquitetura
Lembi Arquitetura

43- عشاق الجمال والتمييز سيغرمون بهذا التصميم حقاً

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

44- تصميم مبهج لخزانة مبهجة داخل مطبخ مفعم بالألوان والتفاصيل المبهجة

Cocina y pantry en Design House en DWM, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN مطبخ
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

45- حزانة بسيطة وجذابة جداً

Loft Tropical - Casa Cor 2014, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura مطبخ
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

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تصميم رائع لشقة تركية على الطراز الحديث
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