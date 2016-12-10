45 خزانة من أجل جمال مطبخك

اذا كانت غرفة المعيشة هى روح المنزل فالمطبخ هو قلب المنزل الذى ينبض بالدفئ، لذلك اختيار تفاصيل المطبخ وتصميمه يجب أن يكون بعناية شديدة حتى تتحقق كافة الراحة والدفئ فى تصميم المطبخ، ومن أهم الأساسيات التى يجب أن تتحقق من تصميم المطبخ هى تحقيق أعلى مستوى من التخزيين بطريقة مناسبة وخالى من الفوضى، لذلك الخزانات واحدة من التفاصيل المهمة فى تصميم المطبخ، والتى يجب أن تختارها بعناية فى مطبخك، وحتى نسهل عليك تلك المهمة إليك 45 تصميماً مختلفاً لأفكار خزانات مثالية جداَ ستناسب أى ذوق لمطبخك.