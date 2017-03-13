منزل كلاسيكى فخم ملئ بالجمال

كما نرى وكما نقول دائماً بالمصرى الجواب يبان من عنوان وقد كان عنوان البداية مع تصميم واجهة هذا المنزل عبارة عن لوحة تعبيرية من الكلاسيكية والأناقة المفرطة، المنزل كما يبدو مساحته كبيرة جداً، تصميم الواجهة أوضح أن المنزل اعتمد على النمط الكلاسيكى القديم فواجهته تشعرك وكأنك امام واجهة لقصر من القصور القديجة العتيقة، على الرغم من أن المصمم لم يتكلف فى تصميم تفاصيل كثيرة مبهرجة وهذا ما جعل المنزل مميز منذ رؤية واجهته فلن تشعر بالكثير من التعقيدات فى التصميم مثل ما هو معروف دائماً عن النمط الكلاسيكى، ستجد بساطة واضحة وكلاسيكية مفرطة وهذا ما تميز به المصمم فى تصميم هذا المنزل، حتى أعتماده على الألوان كان بسيطاً جداً وأعتمد على اللون الأبيض المحايد الذى أمتزج مع الطبيعة من حوله.