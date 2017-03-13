الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل كلاسيكى فخم ملئ بالجمال

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Loading admin actions …

محبى الكلاسيكية والتفاصيل المليئة بالأناقة والجمال، جولتنا اليوم مخصصة إليكم ولعشاق كل ما هو جديد ومبتكر وملئ بالفخامة فى نفس الوقت، فنحن اليوم فى هوميفاى فى جولة مميزة ومختلفة جداً مع منزل امتزج تصميمه بالكلاسيكية والفخامة المفرطة، سنأخذ جولة اليوم فى هذا المنزل لنتعرف أكثر على تصميمه وأبداع الخبراء فى جعل هذا الممزل تحفة فنية.

الواجهة

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

كما نرى وكما نقول دائماً بالمصرى الجواب يبان من عنوان وقد كان عنوان البداية مع تصميم واجهة هذا المنزل عبارة عن لوحة تعبيرية من الكلاسيكية والأناقة المفرطة، المنزل كما يبدو مساحته كبيرة جداً، تصميم الواجهة أوضح أن المنزل اعتمد على النمط الكلاسيكى القديم فواجهته تشعرك وكأنك امام واجهة لقصر من القصور القديجة العتيقة، على الرغم من أن المصمم لم يتكلف فى تصميم تفاصيل كثيرة مبهرجة وهذا ما جعل المنزل مميز منذ رؤية  واجهته فلن تشعر بالكثير من التعقيدات فى التصميم مثل ما هو معروف دائماً عن النمط الكلاسيكى، ستجد بساطة واضحة وكلاسيكية مفرطة وهذا ما تميز به المصمم فى تصميم هذا المنزل، حتى أعتماده على الألوان كان بسيطاً جداً وأعتمد على اللون الأبيض المحايد الذى أمتزج مع الطبيعة من حوله.

غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

غرفة المعيشة فى هذا المنزل أمتلئت بالكثير من التفاصيل التى حققت معاً هذا الجمال بطريقة واضحة، الأرضيات من الخشب الباركيه، مع لمسة من الخشب أيضاً الذى أعطى فخامة بلونه البنى فى تصميم الأبواب، امتزاج اللون البنى للخشب مع الأبيض للجدران والأثاث بلونه الأبيض والبيج الحيادى جعل الغرفة تنطق بالجمال والأناقة الواضحة.

الأضاءة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الأضاءة فى غرفة المعيشة جاءت مميزة جداً، فتلك النجفة الكريستالية الأنيقة فى منتصق السقف مع سبوتات الأضاءة ولمسة الأباجورات الكلاسيكة أضافت جمال واضخ على غرفة المعيشة،  وتعتبر لمسة الأباجورات من اللمسات المتميزة جداً فى النمط الكلاسيكى.

تفاصيل الديكور

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

وبنظرة سريعة على تفاصيل غرفة المعيشة تجد أن جميعها أجتمعت على الأناقة والكلاسيكية، حقاً أبدع المصمم فى تجميع تفاصيل الديكور معاً بهذا الشكل.

غرفة السفرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

أما تصميم غرفة السفرة فلم يختلف عن أناقة وجاذبية المنزل، على الرغم من أن مساحة غرفة السفرة ليست كبيرة ومشتركة مع المطبخ ألا أن المصمم أجاد تقسيمها واستغلالها، اختيار الطاولة كان بسيطاً فالطاولة مستطيلة ولكن صغيرة فى الحجم تحاوطها بعض الكراسى الجذابة جداً، اللون البنى كان هو المهيمن أيضاً فى تصميم غرفة السفرة، وهذا ما دعم كثيراً الشعور بالكلاسكية والأناقة فى تصميم غرفة السفرة.

الأضاءة فى غرفة السفرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

تنوعت الأضاءة فى غرفة السفرة بين الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النوافذ التى زينتها تلك الستائر الأنيقة جداً من اللون الأبيض والبيج الحيادى، والأضاءة الصناعية القادمة من تلك النجفة الفاخرة فى منتصف الغرفة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المطبخ تصميمه جذاب جداً ومختلف مساحة المطبخ مفتوحة على غرفة السفرة لأن المساحة محدودة ولكن قام المصمم بأستغلالها بطريقة مميزة ورائعة، الأرضيات اختلفت عن باقى المنزل كانت من الرخام البنى الممزوج بالأبيض، البار توسط منطقة المطبخ واستغل ليكون باراً وفى نفس الوقت حوض للمطبخ وفى الجهة المقابلة كان دولاب التخزيين والمايكرويف.

غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أما غرفة النوم فتشعرك أنها جناحاً ملكياً خاصاً وليست مجرد غرفة نوم تقليدية، الأرضيات مصممة من الباركيه وغطتها تلك السجادة الجذابة، اعتمد المصمم على الأضاءة الطبيعية القادمة من النافذة مع الأضاءة القادمة من سبوتات السقف والأباجورات الكلاسيكية النمط داخل الغرفة، الستائر كانت مميزة جداً ومتماشية مع نمط الغرفة الكلاسيكى وسمحت بمرور الضوء الطبيعى بسلاسة واضحة داخل الغرفة.

ديكورات غرفة النوم

homify غرفة نومديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

لم تخلو تفاصيل الديكورات داخل غرفة النوم أيضاً من الأناقة والجاذبية للنمط الكلاسيكى كما نرى.

منطقة فاصلة

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

المنطقة الفاصلة للحمام وغرفة النوم لم تكون بعيدة، فقط كان يفصل الحمام عن غرفة النوم جداراً واحداً لذلك جاء تصميم الحمام مشابها ومتماشياً بدرجة كبيرة مع غرفة النوم كما سنرى.

الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

كما ذكرنا لأن المساحة الفاصلة بين غرفة النوم والحمام لم تكن بعيدة لذلك كان التصميم مشابهاً، امتزج اللون البنى مع البيج الحيادى الجذاب وتفاصيل الديكور التى امتلئت كلها بالنمط الكلاسيكى، المرايا التى توسطت الجدار عززت النمط الكلاسيكى للحمام بشكل واضح.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 10 حيل سهله لتزيين غرف الأطفال!

فيلا كلاسيكية غاية في الفخامة
شاركنا برأيك عل اعجبتك تلك اللمسة الكلاسيكية فى تصميم هذا المنزل؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً