منزل كلاسيكى فخم ملئ بالجمال

محبى الكلاسيكية والتفاصيل المليئة بالأناقة والجمال، جولتنا اليوم مخصصة إليكم ولعشاق كل ما هو جديد ومبتكر وملئ بالفخامة فى نفس الوقت، فنحن اليوم فى هوميفاى فى جولة مميزة ومختلفة جداً مع منزل امتزج تصميمه بالكلاسيكية والفخامة المفرطة، سنأخذ جولة اليوم فى هذا المنزل لنتعرف أكثر على تصميمه وأبداع الخبراء فى جعل هذا الممزل تحفة فنية.
كما نرى وكما نقول دائماً بالمصرى
الجواب يبان من عنوان وقد كان عنوان البداية مع تصميم واجهة هذا المنزل عبارة عن لوحة تعبيرية من الكلاسيكية والأناقة المفرطة، المنزل كما يبدو مساحته كبيرة جداً، تصميم الواجهة أوضح أن المنزل اعتمد على النمط الكلاسيكى القديم فواجهته تشعرك وكأنك امام واجهة لقصر من القصور القديجة العتيقة، على الرغم من أن المصمم لم يتكلف فى تصميم تفاصيل كثيرة مبهرجة وهذا ما جعل المنزل مميز منذ رؤية واجهته فلن تشعر بالكثير من التعقيدات فى التصميم مثل ما هو معروف دائماً عن النمط الكلاسيكى، ستجد بساطة واضحة وكلاسيكية مفرطة وهذا ما تميز به المصمم فى تصميم هذا المنزل، حتى أعتماده على الألوان كان بسيطاً جداً وأعتمد على اللون الأبيض المحايد الذى أمتزج مع الطبيعة من حوله.
غرفة المعيشة فى هذا المنزل أمتلئت بالكثير من التفاصيل التى حققت معاً هذا الجمال بطريقة واضحة، الأرضيات من الخشب الباركيه، مع لمسة من الخشب أيضاً الذى أعطى فخامة بلونه البنى فى تصميم الأبواب، امتزاج اللون البنى للخشب مع الأبيض للجدران والأثاث بلونه الأبيض والبيج الحيادى جعل الغرفة تنطق بالجمال والأناقة الواضحة.
الأضاءة فى غرفة المعيشة جاءت مميزة جداً، فتلك النجفة الكريستالية الأنيقة فى منتصق السقف مع سبوتات الأضاءة ولمسة الأباجورات الكلاسيكة أضافت جمال واضخ على غرفة المعيشة، وتعتبر لمسة الأباجورات من اللمسات المتميزة جداً فى النمط الكلاسيكى.
وبنظرة سريعة على تفاصيل غرفة المعيشة تجد أن جميعها أجتمعت على الأناقة والكلاسيكية، حقاً أبدع المصمم فى تجميع تفاصيل الديكور معاً بهذا الشكل.
أما تصميم غرفة السفرة فلم يختلف عن أناقة وجاذبية المنزل، على الرغم من أن مساحة غرفة السفرة ليست كبيرة ومشتركة مع المطبخ ألا أن المصمم أجاد تقسيمها واستغلالها، اختيار الطاولة كان بسيطاً فالطاولة مستطيلة ولكن صغيرة فى الحجم تحاوطها بعض الكراسى الجذابة جداً، اللون البنى كان هو المهيمن أيضاً فى تصميم غرفة السفرة، وهذا ما دعم كثيراً الشعور بالكلاسكية والأناقة فى تصميم غرفة السفرة.
تنوعت الأضاءة فى غرفة السفرة بين الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النوافذ التى زينتها تلك الستائر الأنيقة جداً من اللون الأبيض والبيج الحيادى، والأضاءة الصناعية القادمة من تلك النجفة الفاخرة فى منتصف الغرفة.
المطبخ تصميمه جذاب جداً ومختلف مساحة المطبخ مفتوحة على غرفة السفرة لأن المساحة محدودة ولكن قام المصمم بأستغلالها بطريقة مميزة ورائعة، الأرضيات اختلفت عن باقى المنزل كانت من الرخام البنى الممزوج بالأبيض، البار توسط منطقة المطبخ واستغل ليكون باراً وفى نفس الوقت حوض للمطبخ وفى الجهة المقابلة كان دولاب التخزيين والمايكرويف.
أما غرفة النوم فتشعرك أنها جناحاً ملكياً خاصاً وليست مجرد غرفة نوم تقليدية، الأرضيات مصممة من الباركيه وغطتها تلك السجادة الجذابة، اعتمد المصمم على الأضاءة الطبيعية القادمة من النافذة مع الأضاءة القادمة من سبوتات السقف والأباجورات الكلاسيكية النمط داخل الغرفة، الستائر كانت مميزة جداً ومتماشية مع نمط الغرفة الكلاسيكى وسمحت بمرور الضوء الطبيعى بسلاسة واضحة داخل الغرفة.
لم تخلو تفاصيل الديكورات داخل غرفة النوم أيضاً من الأناقة والجاذبية للنمط الكلاسيكى كما نرى.
المنطقة الفاصلة للحمام وغرفة النوم لم تكون بعيدة، فقط كان يفصل الحمام عن غرفة النوم جداراً واحداً لذلك جاء تصميم الحمام مشابها ومتماشياً بدرجة كبيرة مع غرفة النوم كما سنرى.
كما ذكرنا لأن المساحة الفاصلة بين غرفة النوم والحمام لم تكن بعيدة لذلك كان التصميم مشابهاً، امتزج اللون البنى مع البيج الحيادى الجذاب وتفاصيل الديكور التى امتلئت كلها بالنمط الكلاسيكى، المرايا التى توسطت الجدار عززت النمط الكلاسيكى للحمام بشكل واضح.
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