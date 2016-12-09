الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

14 لمسة مودرن لتصميم الحمامات الصغيرة

أميرة قاسم أميرة قاسم
水廻りのリノベーション, 渡邉 清／スタイルウェッジ一級建築士事務所 渡邉 清／スタイルウェッジ一級建築士事務所 حمام خشب OSB Wood effect
Loading admin actions …

مؤخر زاد تبني الناس لفكرة تصميم منازلهم وفقا للطابع الحداثي أو المودرن، خاصة وأن مبادئ الديكور في هذا الأسلوب تتناسب كثيرا مع المساحات الصغيرة، وهذا ينطبق بالطبع على الحمامات. فإذا كان لديك حمام صغير وترغب في أن تمنحه مظهر مذهل دون الإفراط في التزيين عليك الاستعانة بالأسلوب الحداثي.

لذا جمعنا لكم اليوم 14 تصميم مميز تتناسب مع كل الميزانيات لحمامات صغيرة أضاف لها الاستايل المودرن أناقة ورقي.

1. بريق متوهج

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الإضاءة عنصر أساسي من عناصر الديكور خاصة مع المساحات الصغيرة، فالإضاءة الجيدة قادرة على تغيير شعورك باتساع المكان، في الحمام بالصورة استعان المصمم بثلاث وحدات إضاءة متوهجة على شكل أجرام سماوية بالإضافة إلى الأسبوتات التي وفرت إضاءة مركزة على الحوض والتواليت، لكن إضاءة الجدار هى من كان لها بالغ الأثر في هذا المظهر المتوهج للحمام.

2. مرآة غير تقليدية

Itaim, Pereira Reade Interiores Pereira Reade Interiores حمام
Pereira Reade Interiores

Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores

يلجأ الكثير إلى وضع مرايا دون إطارات بالحمام لتقوم بدورها الوظيفي فقط، لكن لماذ لا تخرج عن النص وتختار إطار غير تقليدي لمرآة حمامك ليمنحه شخصية مميزة، في التصميم الحالي إطار المرآة باللونين الذهبي والأحمر يقف بجرأة ليحي الحمام الذي يكسو اللون الأبيض كل تفاصيله.

3. ابتعد عن الشكل التقليدي للحوض

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إذا أردت أن تمنح حمامك مظهر عصري عصري فأسهل طريق أن تبتعد عن الشكل التقليدي للحوض المستطيل أو البيضاوي واختر تصميم مبتكر يتناغم مع باقي ديكور الحمام. هنا مثلا الحوض بيضاوي لكن بجوانب مرتفعة مع قاعدة بيضاوية أكبر زينت بشريطين باللون الأسود، ورغم نها إضافة بسيطة لكنها غيرت من الشكل العام للحمام.

4. مساحات لتخزين الأغراض

homify حمام Beige
homify

homify
homify
homify

من أهم النصائح في تصميم الحمامات الصغيرة هو أن تحافظ على أكبر مساحة فارغة حتى لا تشعر بالتكدس وصعوبة الحركة في المكان. يمكنك تنفيذ ذلك من خلال استخدام فاصل زجاجي للبانيو، وتجنب الأحواض التقليدية التي تشغل مساحة كبيرة، واستغل المساحة أسفل الحوض لتخزين أغراضك بطريقة أنيقة كما هو الحال في الصورة.

5. الضوء الطبيعي

水廻りのリノベーション, 渡邉 清／スタイルウェッジ一級建築士事務所 渡邉 清／スタイルウェッジ一級建築士事務所 حمام خشب OSB Wood effect
渡邉　清／スタイルウェッジ一級建築士事務所

渡邉　清／スタイルウェッジ一級建築士事務所
渡邉　清／スタイルウェッジ一級建築士事務所
渡邉　清／スタイルウェッジ一級建築士事務所

إذا كنت محظوظا كفاية لوجود نافذة بحجم مناسب في حمامك فاستغلها لتكون مصدر للضوء الطبيعي، فالضوء الطبيعي له تأثير قوي في إشراق المكان ويخدعك بشأن مساحته.

6. جدران حجرية

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura حمام حجر Black
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

يكثر استخدان الأحجار الداكنة في التصميمات العصرية بشكل عام، فهي تمنح المكان مظهر جرئ وأنيق، هنا مثلا تباينت بقوة الألواح الحجرية باللون الأسود على الجدار مع الخزانة البيضاء في المنتصف والأدوات الصحية بالحمام.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. جدران موزايك

Departamento Roma Oaxaca , Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos حمام
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

يتناسب حجم بلاط الموزاييك مع الحمامات الصغيرة أكثر من السيراميك بالحجم المعتاد، فهو يزيد من شعورك باتساع الحمام لأن عدد البلاط كبير على عكس السيراميك العادي.

يمكنك اختيار لون واحد لبلاط الموزايك كما هو هنا الحال بالصورة أو اختيار بلاط بتنوع لوني يضيف مزيد من الحيوية لحمامك.

8. أضف شخصية لحمامك

Casals i Matorell, ACABADOMATE ACABADOMATE منازل
ACABADOMATE

ACABADOMATE
ACABADOMATE
ACABADOMATE

يعد اللون الأبيض هو اللون الأكثر استخداما في تصميم الحمامات صغيرة نظرا لتأثيره القوي على الشعور بالاتساع، لكن يمكنك منح حمامك مظهر مبهج أكثر باستخدام بلاط ملون كما بالصورة.

9. الأقل هو الأفضل

Private Flat, Moodern Moodern غرفة نوم
Moodern

Moodern
Moodern
Moodern

من أشهر القواعد في تصميم الأماكن ذات المساحات الصغيرة، فأنت لست بحاجة لزحام عناصر ديكورية في مكان صغير كالحمام.

في الصورة نموذج مثالي لتطبيق هذا المبدأ، إذ جاء الحوض بتصميم حاد الزوايا تجنبا لاهدار أي مساحة ومعلق على رف خشبيـ بينما في الأعلى مرآة دائرة صغيرة وصورتان معلقتان على الجدار لتعطي لمسة شخصية للحمام.

10. خزانات مفتوحة

Casa la Reserva las Animas , BCA Taller de Diseño BCA Taller de Diseño حمام
BCA Taller de Diseño

BCA Taller de Diseño
BCA Taller de Diseño
BCA Taller de Diseño

تعد الخزانات المفتوحة من الاختيارات المثلى للحمامات الصغيرة على عكس الخزانات المغلقة التي تزيد من الشعور بالضيق. اكتفى المصمم هنا برف أسفل الحوض لتخزين الأغراض بدلا من الخزانات المغلقة.

11. تداخل لوني بسيط

homify حمام Black
homify

homify
homify
homify

بالضبط كما تريد أن تحافظ على عدم زحام حمامك بالأغراض، ضع في حساباتك أن تختار تداخل لوني بسيط، لأن الألوان الكثيرة المتداخلة سيكون تأثيرها نفس تأثير تكدس الأغراض.

12. الدمج بين أسلوبين

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN حمام
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

لا يكثر المصممون من الدمج بين الطابع الحداثي والريفي في غرفة واحدة، لكن الأمر يحدث أحيانا إذ أن التصميمات المودرن تفضل أن تكون العناصر المستخدمة أكثر جرأة ولها حضور قوي، وأي شيء سيكون حضوره أقوى من ذلك الحوض الحجري الفريد.

13. أثاث صغير

MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca حمام
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

لتحافظ على أكبر مساحة ممكنة في حمامك الصغير اختر أثاث صغير باكسسوارات مخفية، كالخزانات دون مقابض، أو الأبواب الجرارة كالتي بالصورة.

14. لمسة خضراء

Casa las Moras , Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos حمام
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

الطبيعة لها مفعول السحر في إنعاش أي مكان، خاصة الحمامات الصغيرة، يمكنك تزيين حمامك ببعض الزهور ذات الألوان المبهجة ويا حبذا لو كانت برحيق منعش.

اقرأ أيضا: أفضل 8 حلول للحمامت الصغيرة

5 مطابخ على مساحة أقل من 12م²

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً