14 لمسة مودرن لتصميم الحمامات الصغيرة

مؤخر زاد تبني الناس لفكرة تصميم منازلهم وفقا للطابع الحداثي أو المودرن، خاصة وأن مبادئ الديكور في هذا الأسلوب تتناسب كثيرا مع المساحات الصغيرة، وهذا ينطبق بالطبع على الحمامات. فإذا كان لديك حمام صغير وترغب في أن تمنحه مظهر مذهل دون الإفراط في التزيين عليك الاستعانة بالأسلوب الحداثي.
لذا جمعنا لكم اليوم 14 تصميم مميز تتناسب مع كل الميزانيات لحمامات صغيرة أضاف لها الاستايل المودرن أناقة ورقي.
الإضاءة عنصر أساسي من عناصر الديكور خاصة مع المساحات الصغيرة، فالإضاءة الجيدة قادرة على تغيير شعورك باتساع المكان، في الحمام بالصورة استعان المصمم بثلاث وحدات إضاءة متوهجة على شكل أجرام سماوية بالإضافة إلى الأسبوتات التي وفرت إضاءة مركزة على الحوض والتواليت، لكن إضاءة الجدار هى من كان لها بالغ الأثر في هذا المظهر المتوهج للحمام.
يلجأ الكثير إلى وضع مرايا دون إطارات بالحمام لتقوم بدورها الوظيفي فقط، لكن لماذ لا تخرج عن النص وتختار إطار غير تقليدي لمرآة حمامك ليمنحه شخصية مميزة، في التصميم الحالي إطار المرآة باللونين الذهبي والأحمر يقف بجرأة ليحي الحمام الذي يكسو اللون الأبيض كل تفاصيله.
من أهم النصائح في تصميم الحمامات الصغيرة هو أن تحافظ على أكبر مساحة فارغة حتى لا تشعر بالتكدس وصعوبة الحركة في المكان. يمكنك تنفيذ ذلك من خلال استخدام فاصل زجاجي للبانيو، وتجنب الأحواض التقليدية التي تشغل مساحة كبيرة، واستغل المساحة أسفل الحوض لتخزين أغراضك بطريقة أنيقة كما هو الحال في الصورة.
إذا كنت محظوظا كفاية لوجود نافذة بحجم مناسب في حمامك فاستغلها لتكون مصدر للضوء الطبيعي، فالضوء الطبيعي له تأثير قوي في إشراق المكان ويخدعك بشأن مساحته.
يكثر استخدان الأحجار الداكنة في التصميمات العصرية بشكل عام، فهي تمنح المكان مظهر جرئ وأنيق، هنا مثلا تباينت بقوة الألواح الحجرية باللون الأسود على الجدار مع الخزانة البيضاء في المنتصف والأدوات الصحية بالحمام.
يتناسب حجم بلاط الموزاييك مع الحمامات الصغيرة أكثر من السيراميك بالحجم المعتاد، فهو يزيد من شعورك باتساع الحمام لأن عدد البلاط كبير على عكس السيراميك العادي.
يمكنك اختيار لون واحد لبلاط الموزايك كما هو هنا الحال بالصورة أو اختيار بلاط بتنوع لوني يضيف مزيد من الحيوية لحمامك.
يعد اللون الأبيض هو اللون الأكثر استخداما في تصميم الحمامات صغيرة نظرا لتأثيره القوي على الشعور بالاتساع، لكن يمكنك منح حمامك مظهر مبهج أكثر باستخدام بلاط ملون كما بالصورة.
من أشهر القواعد في تصميم الأماكن ذات المساحات الصغيرة، فأنت لست بحاجة لزحام عناصر ديكورية في مكان صغير كالحمام.
في الصورة نموذج مثالي لتطبيق هذا المبدأ، إذ جاء الحوض بتصميم حاد الزوايا تجنبا لاهدار أي مساحة ومعلق على رف خشبيـ بينما في الأعلى مرآة دائرة صغيرة وصورتان معلقتان على الجدار لتعطي لمسة شخصية للحمام.
تعد الخزانات المفتوحة من الاختيارات المثلى للحمامات الصغيرة على عكس الخزانات المغلقة التي تزيد من الشعور بالضيق. اكتفى المصمم هنا برف أسفل الحوض لتخزين الأغراض بدلا من الخزانات المغلقة.
بالضبط كما تريد أن تحافظ على عدم زحام حمامك بالأغراض، ضع في حساباتك أن تختار تداخل لوني بسيط، لأن الألوان الكثيرة المتداخلة سيكون تأثيرها نفس تأثير تكدس الأغراض.
لا يكثر المصممون من الدمج بين الطابع الحداثي والريفي في غرفة واحدة، لكن الأمر يحدث أحيانا إذ أن التصميمات المودرن تفضل أن تكون العناصر المستخدمة أكثر جرأة ولها حضور قوي، وأي شيء سيكون حضوره أقوى من ذلك الحوض الحجري الفريد.
لتحافظ على أكبر مساحة ممكنة في حمامك الصغير اختر أثاث صغير باكسسوارات مخفية، كالخزانات دون مقابض، أو الأبواب الجرارة كالتي بالصورة.
الطبيعة لها مفعول السحر في إنعاش أي مكان، خاصة الحمامات الصغيرة، يمكنك تزيين حمامك ببعض الزهور ذات الألوان المبهجة ويا حبذا لو كانت برحيق منعش.
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