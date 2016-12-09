14 لمسة مودرن لتصميم الحمامات الصغيرة

مؤخر زاد تبني الناس لفكرة تصميم منازلهم وفقا للطابع الحداثي أو المودرن، خاصة وأن مبادئ الديكور في هذا الأسلوب تتناسب كثيرا مع المساحات الصغيرة، وهذا ينطبق بالطبع على الحمامات. فإذا كان لديك حمام صغير وترغب في أن تمنحه مظهر مذهل دون الإفراط في التزيين عليك الاستعانة بالأسلوب الحداثي.

لذا جمعنا لكم اليوم 14 تصميم مميز تتناسب مع كل الميزانيات لحمامات صغيرة أضاف لها الاستايل المودرن أناقة ورقي.