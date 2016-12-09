20 فكرة لحمامات صغيرة وأنيقة

في أغلب الشقق قد نجد حمامات منازلنا صغيرة للغاية لدرجة قد تصينا بالضيق، وعلى الرغم من أهمية الحمام ولكن لا يوجد ما يمنع أن نضيف بعض اللمسات الجمالية على حمامتنا حتى ولو كانت صغيرة، بل على العكس فهناك الكثير من الأفكار والتي عند تطبيقها سوف تجعل جمال الحمام ينسيك حجمه وخاصة عند استغلال المساحات بشكل جيد يتيح عمل خزانات لتخزين كل ما قد تحتاجه.

ولذلك فقد جئنا لكم بعدد من الأفكار الرائعة التصميم والتي تتيح لكم الإستفادة من كيفية توظيف حمامات منازلكم بأفضل الحلول، فتابعونا ونتمنى أن تحوز هذه التصاميم على إعجابكم.