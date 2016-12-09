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20 فكرة لحمامات صغيرة وأنيقة

Marwa Hasan Marwa Hasan
apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura حمام
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في أغلب الشقق قد نجد حمامات منازلنا صغيرة للغاية لدرجة قد تصينا بالضيق، وعلى الرغم من أهمية الحمام ولكن لا يوجد ما يمنع أن نضيف بعض اللمسات الجمالية على حمامتنا حتى ولو كانت صغيرة، بل على العكس فهناك الكثير من الأفكار والتي عند تطبيقها سوف تجعل جمال الحمام ينسيك حجمه وخاصة عند استغلال المساحات بشكل جيد يتيح عمل خزانات لتخزين كل ما قد تحتاجه. 

ولذلك فقد جئنا لكم بعدد من الأفكار الرائعة التصميم والتي تتيح لكم الإستفادة من كيفية توظيف حمامات منازلكم بأفضل الحلول، فتابعونا ونتمنى أن تحوز هذه التصاميم على إعجابكم.

1.في الحمام الصغير يمكنك الاستغناء عن البانيو، واستبداله بالدوش والذي لا يأخذ الكثير من المساحة. يمكنك الاستفادة من المساحة في عمل خزانة أسفل الحوض

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept حمام MDF White
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

2.حتى لو كانت مساحة صغيرة، يمكنك عمل الدوش في ركن من الحمام فقط، فهو كافي لأداء الوظيفة بشكل مثالي

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design حمام
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

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3.اللون الأبيض يساهم في جعل حمامك الصغير يبدو أكبر وأكثر اتساعاً

Verezzi, con3studio con3studio حمام أسمنت White
con3studio

con3studio
con3studio
con3studio

4.ولكن يمكنك إضافة لون في حمامك لبعض الإثارة

Spazi ritrovati, studio antonio perrone architetto studio antonio perrone architetto حمام
studio antonio perrone architetto

studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto

5.مهما كان حجم حمامك فيمكنك تجليد حائط واحد من حوائط الحمام ببلاطات سيراميكية تضيف لمسة أنيقة على حمامك

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura حمام
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

6.لإضافة ملمس لحمامك يمكنك إضافة خامات مختلفة مثل الخشب هنا

Casa v_a, Andrea Stortoni Architetto Andrea Stortoni Architetto حمام
Andrea Stortoni Architetto

Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto

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7.توزيع الإضاءة بشكل جيد يضيف للحمام الصغير نعومة مطلوبة

St John's Wood Patience Designs Studio Ltd حمام small bathroom,bathroom,interior,design
Patience Designs Studio Ltd

St John's Wood

Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd

8.إذا كنت تجدد حمامك أو تصممه من البداية فيمكنك إضافة أرفف ثابتة في أثناء عملية البناء بجانب الدوش أو البانيو لتجنب الوضى الناتجة عن مستحضرات النظافة

homify حمام دوش وأحواض إستحمام
homify

homify
homify
homify

10.الخشب من الخامات الغير مستخدمة بكثرة في الحمامات ولكن عند عزله بشكل جيد فإنك ستحصل على خامة رائعة لتكسية حوائط حمامك الصغير

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership حمام
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

11.مهما كان حجم حمامك وكيفما إضطررت إلى اللوجوء لحلول غير تقليدية في فرش أطقم الحمام فهناك الكثير من حلول الصرف لتسهيل حياتك

Bathroom WN Interiors + WN Store حمام
WN Interiors + WN Store

Bathroom

WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store

12.إحرص على عمل نقطة بصرية في حمامك تجعل الأبصار كلها تتجه إليها والتي يمكنها أن تكون سبب من أسباب التغاضى عن صغر حمامك

Apartamento Tangerina, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados حمام
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

13.البلاطات ذات النقشات البسيطة تعمل كخلفية رائعة لأطقم حمامك

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio حمام
Plastudio

Plastudio
Plastudio
Plastudio

15.الحجارة أيضاً، تعطي لمسة ناعمة ودافئة لحمامك بألوان طبيعية

BTO Dawson, Designer House Designer House حمام
Designer House

Designer House
Designer House
Designer House

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture حمام
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

16.على الرغم من أن الألوان الداكنة لا يوصى بها في حوائط المساحات الصغيرة ولكن هذا التصميم تم عمله بشكل رائع يجعلك تغير رأيك في التشطيب باستخدام الألوان الداكنة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

9.يمكنك أيضاً استغلال هذه الأرفف الثابتة بشكل أنيق لتخزين كافة الأغراض من مناشف ومناديل مع إضافة باب منزلق لإخفائها

LEBENSRAUM ERWEITERT, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

18.اللون الخضر من الألوان المحببة في تصميم الحمامات فهو لون بساعد على الاسترخاء والهدوء

Departamento Roma Oaxaca , Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos حمام
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

17.المرآة الكبيرة هي أحد أسرار المصممين، فهي تعكس كمية أكبر من الضوء وتؤدي إلى إظهار الفراغات بشكل متسع

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura حمام رخام Beige
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

14.أما الموزايك هو أحد التشطيبات المفضله في المساحات الصغيرة حيث أنه يظهر الحوائط بحجم أكبر

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

19.مهما كان شكل حمامك غريب، فلن يكون عائق في تصميم حمام مدهش يعبر عنك

Biblioteca Higueras, Quinto Distrito Arquitectura Quinto Distrito Arquitectura حمام بلاط Grey
Quinto Distrito Arquitectura

Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura

20.الألوان الترابية تعطي دفئ وأناقة للحمام

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
16 أمثلة لمطبخ أبيض سيضيف لمنزلك لمسة مشرقة
أي التصاميم تفضل؟

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