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10 أفكار لغرفة ملابس أنيقة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Vestidor Mypeeptoes, Vintage Hunter by Daniel GC Vintage Hunter by Daniel GC غرفة الملابس
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إذا كنت طالما تحلم بغرفة ملابس لتكون موطناً لملابسك ومكان يمكنك أن تردي ملابسك وتستعد فيه قبل الخروج، إذا كنت محباً للموضة أوتفضل أن يكون منزلك منظماً دائماً، فكن معنا اليوم حيث سنعرض لك أمثلة رائعة لغرف ملابس والتي ستضيف لمنزلك لمسة مختلفة كما أنها لها القدرة على تحويل منزلك لمنزل منظم وفاخر، كل ما عليك هو إقتطاع مساحة مناسبة يمكنك استغلالها في المنزل.

فتعالى معنا لنعرض لك هذه الأمثلة الرائعة لغرف الملابس..

1.غرفة المرايا

Master Dressing Room homify غرفة الملابس
homify

Master Dressing Room

homify
homify
homify

هذه الغرفة تتميز بأناقة فخامة فوق الوصف، كله بفضل وجود المرايا حول أنحاء الغرفة مغلفةً لأبواب الخزانات المغلقة. الخزانات المغلقة تحافظ على الملابس من الأتربة، أو الحيوانات الأليفة. كما تحمي الغرفة من الفوضى وخاصة عند مراعاة تقسيم الخزانة الداخلية بشكل عملي ومنظم.

2.​غرفة الملابس يجب أن تكون عملية

APARTAMENT GARNIZON W GDAŃSKU, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza غرفة الملابس
Sikora Wnetrza

Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza

مهما كانت المساحة فيمكنك تقسيم غرفة الملابس الخاصة بك بطريقة عملية وذكية للحصول على أفضل النتائج. كل ما عليك هو ايجاد حل عملي و ذكي للمساحة المتاحة وعمل عدد كافي من الأرفف والأدراج لتجنب الفوضى.

3.لا تنسى وجود مرآة في غرفة الملابس فهي تعتبر أهم عنصر من عناصر غرفة الملابس

Projeto Residencial - Edifício Sainte Claire, Anália Franco - SP, PL ARQUITETURA PL ARQUITETURA غرفة الملابس
PL ARQUITETURA

PL ARQUITETURA
PL ARQUITETURA
PL ARQUITETURA

4.غرفة ملابس كلاسيكية

Частный дом, Частный дизайнер Частный дизайнер غرفة الملابس
Частный дизайнер

Частный дизайнер
Частный дизайнер
Частный дизайнер

غرفة الملابس لم تكن مستخدمة في الماضي فهي إختراع جديد، والذي نال شهرة في القرن العشرين. ولكن هذا لن يمنعنا من أن نعطيها جواً كلاسيكياً فريداً باستخدام نقوشات مميزة بتفاصيل ذهبية مع اللون الأبيض للحصول على تصميم كلاسيكي فاخر يجعلنا نسافر عبر الزمن.

5.غرفة الملابس لا تطلب الكثير من المساحة بل يمكنك عملها باقتطاع جزء بسيط من غرفة النوم

Roman House Penthouse, The Manser Practice Architects + Designers The Manser Practice Architects + Designers غرفة الملابس
The Manser Practice Architects + Designers

Roman House Penthouse

The Manser Practice Architects + Designers
The Manser Practice Architects + Designers
The Manser Practice Architects + Designers

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6.غرفة ملابس معاصرة لها وله

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

للغرفة ملابسة مناسبة له ولها، يمكنك استخدام ألوان هادئة مع اللون الأبيض ليعطوا للغرفة الملابس إطلالة ساحرة ومناسبة لكلاهما. هذه الغرفة معتمدة في تصميمها على عمل أرفف على الحائط بشكل يسمح بوضع كل أغراضك ويسمح باستخدام ثنائي للغرفة وللتخزين.

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7.غرفة ملابس نسائية

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة الملابس
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

الألوان وحدها لايمكنها أن تغير الجو العام لغرفة الملابس أو تحويلها لغرفة نسائية، ولكن يجب أيضاً مراعاة إختلاف دولاب النساء فيجب أن يكون هناك مساحة للأحذية، فيراعى وجود مكان للبوت، والأحذية ذات الكعوب. أيضاً مراعاة تعليق شماعات على إرتفاع مناسب للفساتين وأماكن للاكسسوارات المختلفة للحصول على أكثر التصاميم عملية بالإضافة للجانب الجمالي.

8.يمكنك أيضاً عمل ركن للتزين ووضع المكياج في غرفة لتخزين الملابس

Vestidor Mypeeptoes, Vintage Hunter by Daniel GC Vintage Hunter by Daniel GC غرفة الملابس
Vintage Hunter by Daniel GC

Vintage Hunter by Daniel GC
Vintage Hunter by Daniel GC
Vintage Hunter by Daniel GC

9.غرفة ملابس بتصميم رجالي

Walk in Wardrobe by Bravo London, Bravo London Ltd Bravo London Ltd غرفة الملابس
Bravo London Ltd

Walk in Wardrobe by Bravo London

Bravo London Ltd
Bravo London Ltd
Bravo London Ltd

أما غرفة الملابس التي معنا الآن فهي تصلح للرجال فهي مصنوعة من خامة الخشب الصامدة أمام عنصر الزمن، تأخذ اللون البني الداكن، وتفاصيلها بسيطة. فثل غرف الملابس النسائية فإن غرف الملابس الرجالية لها متطلبات خاصة في التصميم أيضاً، فيجب وجود مساحة للمعاطف، مساحة أكبر في العرض لللأحذية بالإضافة لأرفف مناسبة للقمصان والاكسسوارات المختلفة.

10.إحرص على وجود مساحة للتخزين الموسمي في الصناديق والأماكن العالية والتي يصعب الوصول إليها في الاستخدام اليومي

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México غرفة الملابس خشب نقي Wood effect
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México
10 مطابخ ملهمة على شكل حرف L
أي التصاميم أعجبك؟

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