10 أفكار لغرفة ملابس أنيقة

إذا كنت طالما تحلم بغرفة ملابس لتكون موطناً لملابسك ومكان يمكنك أن تردي ملابسك وتستعد فيه قبل الخروج، إذا كنت محباً للموضة أوتفضل أن يكون منزلك منظماً دائماً، فكن معنا اليوم حيث سنعرض لك أمثلة رائعة لغرف ملابس والتي ستضيف لمنزلك لمسة مختلفة كما أنها لها القدرة على تحويل منزلك لمنزل منظم وفاخر، كل ما عليك هو إقتطاع مساحة مناسبة يمكنك استغلالها في المنزل.
فتعالى معنا لنعرض لك هذه الأمثلة الرائعة لغرف الملابس..
هذه الغرفة تتميز بأناقة فخامة فوق الوصف، كله بفضل وجود المرايا حول أنحاء الغرفة مغلفةً لأبواب الخزانات المغلقة. الخزانات المغلقة تحافظ على الملابس من الأتربة، أو الحيوانات الأليفة. كما تحمي الغرفة من الفوضى وخاصة عند مراعاة تقسيم الخزانة الداخلية بشكل عملي ومنظم.
مهما كانت المساحة فيمكنك تقسيم غرفة الملابس الخاصة بك بطريقة عملية وذكية للحصول على أفضل النتائج. كل ما عليك هو ايجاد حل عملي و ذكي للمساحة المتاحة وعمل عدد كافي من الأرفف والأدراج لتجنب الفوضى.
غرفة الملابس لم تكن مستخدمة في الماضي فهي إختراع جديد، والذي نال شهرة في القرن العشرين. ولكن هذا لن يمنعنا من أن نعطيها جواً كلاسيكياً فريداً باستخدام نقوشات مميزة بتفاصيل ذهبية مع اللون الأبيض للحصول على تصميم كلاسيكي فاخر يجعلنا نسافر عبر الزمن.
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للغرفة ملابسة مناسبة له ولها، يمكنك استخدام ألوان هادئة مع اللون الأبيض ليعطوا للغرفة الملابس إطلالة ساحرة ومناسبة لكلاهما. هذه الغرفة معتمدة في تصميمها على عمل أرفف على الحائط بشكل يسمح بوضع كل أغراضك ويسمح باستخدام ثنائي للغرفة وللتخزين.
الألوان وحدها لايمكنها أن تغير الجو العام لغرفة الملابس أو تحويلها لغرفة نسائية، ولكن يجب أيضاً مراعاة إختلاف دولاب النساء فيجب أن يكون هناك مساحة للأحذية، فيراعى وجود مكان للبوت، والأحذية ذات الكعوب. أيضاً مراعاة تعليق شماعات على إرتفاع مناسب للفساتين وأماكن للاكسسوارات المختلفة للحصول على أكثر التصاميم عملية بالإضافة للجانب الجمالي.
أما غرفة الملابس التي معنا الآن فهي تصلح للرجال فهي مصنوعة من خامة الخشب الصامدة أمام عنصر الزمن، تأخذ اللون البني الداكن، وتفاصيلها بسيطة. فثل غرف الملابس النسائية فإن غرف الملابس الرجالية لها متطلبات خاصة في التصميم أيضاً، فيجب وجود مساحة للمعاطف، مساحة أكبر في العرض لللأحذية بالإضافة لأرفف مناسبة للقمصان والاكسسوارات المختلفة.