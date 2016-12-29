الأبيض والأخضر مزيج الأناقة في شقة صغيرة

الأبيض لون الصفاء والنقاء، والأخضر لون الطبيعة والهدوء والبساطة، وبمزج اللونين صارت لدينا فرصة ثمينة لوجود ديكورات مختلفة ورائعة بمنازلنا، وفي هذا المقال سوف تجد المثال على ذلك.. إنها شقة صغيرة وبسيطة، لكن الألوان بدورها تقوم بجعلها أكثر تميزًا وأناقة، فتبدو الشقة غاية في الروعة والجمال.

المساحة صغيرة، ولكن التفاصيل مختلفة.. هنا نجد الأساسيات كغرفة النوم والحمام وغرفة المعيشة والمطبخ وركن بسيط للسفرة، ولا مجال لوجود اتساع ليس له فائدة، فالمكان منظم ومتكامل وبسيط، بالإضافة إلى إنه مريح وهادىء.