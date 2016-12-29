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الأبيض والأخضر مزيج الأناقة في شقة صغيرة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
RELOOKING APPARTAMENTO ROMA , BIANCO E VERDE ... LUCE E PICCOLI PARTICOLARI, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة نومأسرة نوم خشب Beige
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الأبيض لون الصفاء والنقاء، والأخضر لون الطبيعة والهدوء والبساطة، وبمزج اللونين صارت لدينا فرصة ثمينة لوجود ديكورات مختلفة ورائعة بمنازلنا، وفي هذا المقال سوف تجد المثال على ذلك.. إنها شقة صغيرة وبسيطة، لكن الألوان بدورها تقوم بجعلها أكثر تميزًا وأناقة، فتبدو الشقة غاية في الروعة والجمال.

المساحة صغيرة، ولكن التفاصيل مختلفة.. هنا نجد الأساسيات كغرفة النوم والحمام وغرفة المعيشة والمطبخ وركن بسيط للسفرة، ولا مجال لوجود اتساع ليس له فائدة، فالمكان منظم ومتكامل وبسيط، بالإضافة إلى إنه مريح وهادىء.

غرفة النوم

RELOOKING APPARTAMENTO ROMA , BIANCO E VERDE ... LUCE E PICCOLI PARTICOLARI, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة نومأسرة نوم خشب Green
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

 غرفة النوم هي الجناح الملكي بالشقة، وتبدو جميلة وأنيقة بتفاصيلها وألوانها، فبالرغم من مساحة الغرفة الصغيرة إلا إنها منظمة ومُرتبة ومتكاملة. 

الجدران خرسانية بيضاء فاللون الأبيض يعطي بهجة وصفاء وإنارة قوية للمكان، مع الأرضية الخشبية التي تبعث الدفء بالغرفة وتجعلها أنيقة، بالإضافة إلى الشرفة البسيطة التي تعطي إطلالة رائعة على الخارج مع الجلسة الرائعة بداخلها المليئة بالزهور والخضرة.

روعة المفروشات

RELOOKING APPARTAMENTO ROMA , BIANCO E VERDE ... LUCE E PICCOLI PARTICOLARI, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة نومأقمشة و منسوجات أنسجة طبيعية Beige
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

استخدمت هذه الغرفة مفروشات شتوية انيقة مكونة من لحاف فايبر كبير مع بعض اللمسات الخضراء التي تأتي على شكل مفرش صغير من الكتان يستخدم أثناء الإفطار في جلسة نهارية بالسرير قد تكون الأجواء بالخارج قارسة البرودة فتتناول المشروب بالسرير، مع بعض الوسائد المنقوشة بشكل جلد النمر والأخضر والأبيض. 

إلى جانب ذلك تتلائم هذه التفاصيل بشكل صريح مع اللوحة الموجودة بأعلى السرير على شكل نمر كبير. 

ولم يكن هناك أجمل من الزهور لكي تُزين هذه الغرفة، فتم الاستعانة ببعض الزهور الحمراء بجانب شاشة التلفزيون التي تُتيح لأصحاب المنزل التسلية ومشاهدة شيء بسيط قبل النوم.

الإضاءة

RELOOKING APPARTAMENTO ROMA , BIANCO E VERDE ... LUCE E PICCOLI PARTICOLARI, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة نومأسرة نوم خشب Beige
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

تستطع الإضاءة أن تضفي روح من النقاء والصفاء والمرح على المكان، أو تجعله كئيب ومُظلم، ويرجع ذلك إلى حسن اختيار وحدات الإضاءة وكميتها وأماكن وضعها، وكان لهذه الغرفة نصيب كبير من الأناقة والصفاء الذي تبعثه وحدات الإضاءة وتُنير المكان.

حيث استخدمت هذه الغرفة وحدة إضاءة متوسطة نجفة تتدلى من السقف مع وحدتي إضاءة بجانب السرير، فتبدو الإضاءة رائعة بالغرفة ومنيرة جدًا ومُبهجة.

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RELOOKING APPARTAMENTO ROMA , BIANCO E VERDE ... LUCE E PICCOLI PARTICOLARI, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة نومأسرة نوم أنسجة طبيعية Green
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

RELOOKING APPARTAMENTO ROMA , BIANCO E VERDE ... LUCE E PICCOLI PARTICOLARI, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة نومأقمشة و منسوجات أنسجة طبيعية Green
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

الحمام

RELOOKING APPARTAMENTO ROMA , BIANCO E VERDE ... LUCE E PICCOLI PARTICOLARI, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات خشب Brown
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

لا مكان أفضل من هذا لحمام منزلك، فوجوده بجانب غرفة النوم يسهل عليك الوصول فالصباح إليه وأخذ حمام دافىء في بداية اليوم.

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ديكور أنيق

RELOOKING APPARTAMENTO ROMA , BIANCO E VERDE ... LUCE E PICCOLI PARTICOLARI, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor حمام دوش وأحواض إستحمام فخار White
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

 اعتمد الحمام على الخشب والسيراميك البني لديكورات تفاصيله، فبدى الشكل رائع والتناغم جميل بين التفاصيل، فالرغم من مساحته الصغيرة إلا إنه يبدو متكامل وأنيق. 

ولدينا حوض استحمام سيراميكي أبيض من الداخل ويحمل دُش معدني ورف بلمسات خضراء، والجدران من السيراميك البني كخطوط عرضية أنيقة، مع حوض الوجة السيراميكي، والذي تم استغلال المساحة أسفله لعمل دولاب خشبي، كمساحة تخزينية رائعة لحمل الأغراض المختلفة.

المراّة..!

RELOOKING APPARTAMENTO ROMA , BIANCO E VERDE ... LUCE E PICCOLI PARTICOLARI, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor حماممرايا ألمنيوم/ زنك Metallic/Silver
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

 للمرايا سحر لا ينتهي سواء كانت بالحمام او حتى خارجة، إلا أن حمام بدون مراّه يبدو أمرًا مُزعج وغير مُريح، فتضطر للخروج كل دقيقة والنظر بمراّة الغرفة.. وقد استخدم هذا الحمام مراّة مستديرة رائعة أعلى الحوض، مع بعض الزهور لتزيين الحمام بشكل أنيق.

RELOOKING APPARTAMENTO ROMA , BIANCO E VERDE ... LUCE E PICCOLI PARTICOLARI, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor حماممغاسل فخار White
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

تناغم الأبيض والأخضر

RELOOKING APPARTAMENTO ROMA , BIANCO E VERDE ... LUCE E PICCOLI PARTICOLARI, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات خشب White
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

 ببساطة يبدو أن محور اهتمامنا بديكورات هذا البيت بدأ من التناغم الرائع بين اللونين الأبيض والأخضر والذي لفت الانتباه بشكل جميل.

وهنا في هذا الركن نجد قطعة أثاث خشبية تتكون من عدة أرفف بيضاء، وتحمل بداخلها التحف الخضراء في تناسق أنيق بين اللونين، إلى جانب ذلك فقد تم الاستعانة بباقة رائعة من الزهور فوق الطاولة مع مراّة أنيقة تعطي عمق واتساع وسحر خاص للمكان مع اللوحات البسيطة لتكملة ديكور المكان.

غرفة المعيشة

RELOOKING APPARTAMENTO ROMA , BIANCO E VERDE ... LUCE E PICCOLI PARTICOLARI, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء جلد صناعي Beige
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

في الركن المخصص لغرفة المعيشة تتناغم الألوان أيضًا في أثاث بسيط وغير متكلف، ويتكون من أريكة وكرسي من الجلد البيج الفاتح، وفوقهم الوسائد الناعمة تدمع بين اللون البيج والأخضر، مع دولاب أبيض بسيط بداخله مجموعة من الأرفف.

أما الأرضية فهي خشبية أنيقة تبعث دفىء جمال من نوع خاص للمكان، والجدران خرسانية بيضاء تعطي نقاء وصفاء وزهو للمكان.

إلى جانب ذلك فقد تم توزيع الإضاءة بطريقة رائعة بالمكان، فأصبح مُنيرًا وأنيقًا، بتلك المصابيح البسيطة المتدلية من السقف الخرساني البسيط.

RELOOKING APPARTAMENTO ROMA , BIANCO E VERDE ... LUCE E PICCOLI PARTICOLARI, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة المعيشةرفوف خشب White
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

RELOOKING APPARTAMENTO ROMA , BIANCO E VERDE ... LUCE E PICCOLI PARTICOLARI, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor المنزلأقمشة و منسوجات أنسجة طبيعية Green
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

غرفة السفرة

RELOOKING APPARTAMENTO ROMA , BIANCO E VERDE ... LUCE E PICCOLI PARTICOLARI, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة السفرةطاولات زجاج Metallic/Silver
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

كان لغرفة السفرة حظًا كبيرًا من الأناقة والبساطة، فبدت متألقة بإنتشار اللون الأبيض في أثاثها، والذي تكون من منضدة زجاجية بسيطة، وأربعة كراسي جلدية بأرجل معدنية، بالإضافة إلى مجموعة اللوحات الملونة على الجدران. 

وأمامها مجموعة من الرفوف البيضاء تحمل الكتب والتحف وفوقها قصاري الزرع التي تحمل للمكان اللمسة الخضراء الأنيقة.

RELOOKING APPARTAMENTO ROMA , BIANCO E VERDE ... LUCE E PICCOLI PARTICOLARI, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة السفرةأواني خزفية وزجاجية زجاج Transparent
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

RELOOKING APPARTAMENTO ROMA , BIANCO E VERDE ... LUCE E PICCOLI PARTICOLARI, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة السفرةطاولات زجاج Transparent
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

المطبخ.. زاهي وبسيط

RELOOKING APPARTAMENTO ROMA , BIANCO E VERDE ... LUCE E PICCOLI PARTICOLARI, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor مطبخمخزن خشب White
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

اتخذ المطبخ جزءًا لا بأس به من الشقة، وفي تلك المساحة تم تصميم مجموعة من الأرفف والدواليب التخزينية الكثيرة من الخشب، وطلائها باللون الأبيض، مع الجدران السيراميكية البيضاء، والأرضية الخشبية البسيطة.

إلى جانب ذلك يبدو المطبخ مرتب وأنيق، والإضاءة رائعة فقد تم وضع وحدتي إضاءة لنشر الضوء بالمطبخ بطريقة رائعة، مع وبضع كل شيء بمكنه الصحيح دون استخدام كراكيب لا قيمة لها بالمطبخ.

RELOOKING APPARTAMENTO ROMA , BIANCO E VERDE ... LUCE E PICCOLI PARTICOLARI, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor المنزلديكورات واكسسوارات خشب Amber/Gold
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

RELOOKING APPARTAMENTO ROMA , BIANCO E VERDE ... LUCE E PICCOLI PARTICOLARI, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor المنزلديكورات واكسسوارات خشب White
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

RELOOKING APPARTAMENTO ROMA , BIANCO E VERDE ... LUCE E PICCOLI PARTICOLARI, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor المنزلديكورات واكسسوارات خشب White
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
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