شقة ذات مساحة 86 متر مربع بتصميم كلاسيكي كالقصور

تتميز هذه الشقة ذات التصميم الكلاسيكي بنعومتها من حيث الألوان والتفاصيل، اختيار متميز لأريكة ذات تصميم مختلف ناعم بلون البنى الغامق، وأرضية خشبية مع مدفأة صغيرة تعطي دفئ خاص بفراغ المعيشة، كلما صغرت مساحة الغرفة قلت تفاصيل الأسقف والجدران، لذا نجد سقف مستوي خالي من المستويات مع نجفة كلاسيكية راقية، وقام بتخصيص المساحة أعلى المدفأة للتلفزيون وعلى الجانبين مكتبة خاصة، أما الجدار المقابل فأضاف له لمسة من اللون الرمادي الناعم ليكمل اللوحة الفنية ..