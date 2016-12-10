شقة ذات مساحة 86 متر مربع بتصميم كلاسيكي كالقصور

حينما نحلم دائما بمنزل الأحلام، فغالبا نحلم بمنزل ذو مساحة كبيرة كالقصور ومصمم بتكلفة عالية وفخامة غير معهودة، ماذا لو امتلكت شقة صغيرة بفخامة وكلاسيكية القصور، هوميفاي تقدم لنا اليوم نموذج رائع لشقة صغيرة ذات مساحة 86 متر مربع فقط ولكن تحمل فخامة وجمال في تفاصيلها كقصر رائع ومتميز كلاسيكي التصميم ودافئ بألوانه.. جولة سريعة بين أركان شقة الأحلام قد تهلمك كثيرا في تصميم بيتك..
تتميز هذه الشقة ذات التصميم الكلاسيكي بنعومتها من حيث الألوان والتفاصيل، اختيار متميز لأريكة ذات تصميم مختلف ناعم بلون البنى الغامق، وأرضية خشبية مع مدفأة صغيرة تعطي دفئ خاص بفراغ المعيشة، كلما صغرت مساحة الغرفة قلت تفاصيل الأسقف والجدران، لذا نجد سقف مستوي خالي من المستويات مع نجفة كلاسيكية راقية، وقام بتخصيص المساحة أعلى المدفأة للتلفزيون وعلى الجانبين مكتبة خاصة، أما الجدار المقابل فأضاف له لمسة من اللون الرمادي الناعم ليكمل اللوحة الفنية ..
حافظ المصمم على الإضاءة الطبيعية من خلال شباك زجاجي كبير وإضافة ستائر شفافة ذات ألوان فاتحة، لنجد في النهاية فراغ مشرق أغلب الوقت..
قلة الحواجزوالفواصل تساعد على التغلب على أزمة المساحة الصغير في أغلب منازلنا، لذا فالحل المناسب هو تصميم فراغ المعيشة والطعام معا، وإذا أمكن تصميم المطبخ مفتوح أيضا، فتترك لعينيك مساحة بصرية ترتاح لها..
تصميم ناعم من الخشب ذي لون بنى غامق لطاولة طعام صغيرة لستة أفراد، مع مقاعد بسيطة جدا باللون العاجي، مع نجفة كلاسيكية وإضاءة موزعة بشكل منظم ومناسب، مع الحفاظ على الإضاءة الطبيعية ..
مطبخ مفتوح على الطراز الكلاسيكي ذو لون أبيض وسطح عمل من الرخام، تصميم متكامل يجمع كل الأجهزة اللازمة لمطبخ عملى ناجح، أرضية بلون غامق مع زخارف مختلفة تجذب العين وتضيف لمسة من فخامة وأناقة غير متوقعة..
تصميم ملكي لغرفة نوم رئيسية وسرير مزدوج بلون البيج، النعومة في التفاصيل حتى النجفة بسيطة جدا وجدران بدون تفاصيل مع لمسة من اللون النبيتي لكسر الملل..
لا تترد في إضافة لغرفة نومك الرئيسية مكتبة خاصة مزودة بتليفزيون ومدفأة..
مهما كان التصميم الهندسي لمنزلك يجب أن تجد حلولا عملية لكل ركن لتنجح في استغلال أمثل لكل زاوية، كما هو أمامنا..
من الشايع إهمال الشرفة وتحويلها لمخزن مع الوقت، ولكن أمامنا نموذج رائع لتصميم شرفة منزلية ذات عرض صغير جدا ولكن كأنك امتلكت تحفة خاصة تضيف لمنزلك لمسة رائعة، أرضية ذات نقوش مختلفة وستائر للحفاظ ع جزء من الخصوصية ومكتبة صغيرة ولا ننسي وحدات إضاءة صغيرة كلاسيكية متميزة..
لا تتردد أن تجعل في منزلك ركن خاص بك لقراءة كتاب والاسترخاء قليلا في نهار هادي أو ليلا ساحر..
إن كنت تبحث عن مكتب خاص ولديك غرفة إضافية في منزلك، فقد تنجح في تصميمه بشكل سينال إعجابك بالتأكيد، ولكن يجب أن تحدد اولوياتك فإن كنت في بداية حياتك ولا يوجد أطفال في منزلك، فغرفة المكتب هي الاختيار الأمثل..
حمام ملكي خاص بمنزلك، ومن منا لا يتمنى امتلاكه، مع تقدم التكنولوجيا وعالم الديكور فستجد عدة اختيارات أماك مثل حوض استحمام متعدد الاستخدامات..
من الأفضل امتلاك خزانة بأسفل الحوض، للحفاظ على نظام الحمام ولا تنس مرآة بسيطة لتمتلك فراغ متكاملا..
الممر الرئيسي هو أول انطباع تتركه لضيوفك عند الدخول في المرة الأولى لمنزلك، وكما أمامنا تصميم كلاسيكي هادئي مع مقعد ومرآة كبيرة لتقول لضيوفك أهلا ومرحبا بكم في منزلي..
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