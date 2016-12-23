منزل بديكورات ساحرة تغوص في تفاصيله!

جولتنا اليوم بين أروقة منزل مختلف بكل المقاييس.. جمعت غرفه المختلِفة بين كل متناقضين على وجه الأرض.. البساطة المفرطة والفخامة، اللمسة العصرية الأكثر عملية ونظيرتها الكلاسيكية الساحرة بما تحمله من أناقة ورُقي، الحس الريفي بمعالمه الهادئة وفخامة القصور، هدوء التفاصيل والديكورات المزركشة، الألوان المحايدة ونظيرتها الزاهية.. لنكتشف معًا هذا المنزل الفريد ونغوض في تفاصيله المُبهرة!
مدخل فسيح لمنزلٍ راقي يبدو من أول وهلة أنه لفنان مُبدِع ذو حسٍ بديع.. يظهر ذلك بوضوح في اختيار الديكورات من ألوان وتصميمات للجدران والأرضيات وكذلك قطع الأثاث. على رأس اللمسات المُبهرة التي تُمَيِّز مدخل المنزل، ذلك الحائط المذهل الذي يُدخلنا لعالم آخر برسومه المتألقة، فهو كاللوحة التشكيلية الضخمة مفتوحة كالكتاب تنقل لنا مشهد لإحدى القلاع العتيقة التي نعتاد رؤيتها فقط في الأفلام والروايات وما إلى ذلك.
ما بين الأصفر والأخضر والبرتقالي تألقت تلك الغرفة المدهشة الملونة بألوان الربيع بلمساته المبهجة. فزهوره متناثرة بكل مكان في أرجاء تلك الساحة.. بداية من اللوحات المثبتة على الجدران، مرورًا بالمزهريات وأصص الزرع المزينة للزوايا المختلفة، نهاية بفرش أثاث الغرفة ذاتها والمكون من أريكة وكرسيين بنفس اللون والتصميم ومقعد آخر بنفس الألوان ولكنه بتصميم آخر مختلف نسبيًا.
من هذه الزاوية، يظهر بخلفية غرفة المعيشة طاولة صفراء اللون بدرجة هادئة نسبيًا تكاد تكون ذاتها المستخدمة في الجدران والأرضيات، يرتكز على تلك الطاولة أباجورة كلاسيكية وبعض الإكسسوارات البسيطة. تصميم الطاولة عملي وبسيط يتضمن ثلاثة أدراج مختلفة الأحجام ورفين عريضين يسمحا بوضع والاحتفاظ الأغراض الرفيعة لأهل المنزل.
على يسار تلك الطاولة نلاحظ مرآة طويلة بتصميم جذاب أمامها كرسي أنيق يضيف الكثير لذلك الركن ويملأ ذلك الفراغ الفاصل بين غرفة المعيشة وغرفة تناول الطعام المصممة في الجهة الأخرى المقابلة للمعيشة والمعروضة بوضوح في الصورة التالية.
أما من هذه الزاوية، فنرى الريسبشان بالكامل بنظرة أوضح يظهر من خلالها كُبر المساحة وأناقة الأرضية البورسلين. على اليسار توجد غرفة المعيشة التي أشارنا إليها مسبقًا، وبأقصى اليمين نلمح غرفة تناول الطعام بتصميمها المتناغم مع كافة ديكورات تلك الساحة.
بين كلًا من الغرفتين المنوه إليهما نجد المساحة الصغيرة التي تتوسطهما منمقة بشكل ملفت للانتباه! حيث أنها مكونة ببساطة من مدفئة مُلتحمة بالحائط وكرسيين فقط أحدهما ضخم بلون أخضر فاتح ومقعد آخر كلاسيكي التصميم تميزه نقوش متشابهة مع تلك المزينة لمقاعد المعيشة. وأخيرًا، بين كلا المقعدين طاولة أنيقة طويلة نسبيًا تسمح بتناول وجبة إفطار خفيفة بأولى ساعات النهار.
نظرة أقرب للساحة الفاصلة بين المعيشة والسفرة تُرَكِز على مقعد كلاسيكي فخم أبيض اللون.. تتناثر عليه الزهور من كل جانب وتزينه مجموعة زخارف بنواحي متفرقة تُجَمِل إطلالته. أمام الكرسي مباشرة طاولة مستديرة أنيقة ومتينة تسمح بتناول الوجبات الخفيفة وتجعل تلك الساحة كاملة مُتكاملة.
وأخيرًا.. وصلنا إلى السفرة التي تقع بآخر الساحة أي على امتداد غرفة المعيشة. تتكون الغرفة من طاولة كبيرة محاطة بستة مقاعد بنية اللون وبوفيه أنيق بنفس اللون والتصميم تعلوه مرآة كلاسيكية بإطار ذهبي فاخر يعكس رقي الستائر والنوافذ التي تنسدل من فوقها.
في هذه الصورة يتضح لنا أن المطبخ على امتداد السفرة يفصلهم فقط بضع خطوات مما يُسَهِل بالتأكيد على قاطني المنزل عملية نقل الطعام وأدوات المائدة من وإلى المطبخ بسلاسة خصوصًا عند استضافة الأصدقاء المقربين أو الجيران.
نرى في هذه الصورة المطبخ بوضوح حيث يتمتع بمساحة كافية تريح مستخدميه أثناء إعداد الطعام وكذلك أثناء تنظيفه. يحظى المطبخ بعدد مناسب وكافي من وحدات التخزين التي تستوعب كافة أغراضه وأدواته بلا شك. الوحدات ملونة باللون الرمادي الفاتح مما أكسب المطبخ حالة من الهدوء.
لأن هذا المنزل المُبهِج كما سبق وأطلقنا عليه يتمتع بمساحة شاسعة، قرر مصممه استغلالها بشكل أمثل في توفير قدر كبير من غرف النوم، وكانت النتيجة تخصيص أربعة غرف كاملة لهذا الغرض كلٍ منها بطابع فريد وتصميم مبهر وروح مختلفة!
غرفة نوم الأولى.. غرفة عنوانها الهدوء، ألوانها تريح النفس والعين وهو الشرط المطلوب تحقيقه في أي غرفة نوم. ديكورات الغرفة هادئة ألوانها حيث تتكون ببساطة من سرير بمسند مرتفع بنقوش متداخلة على كل جانب من جانبيه
كومودينو أحدهما يزينه مزهرية والآخر تضيئه أباجورة بيضاءة صغيرة.
من أكثر اللمسات المميزة للغرفة الأولى بهذا المنزل.. ذلك الجدار المكسي بورق الحائط والذي تتوسطه وحدة أدراج بنية بتصميم كلاسيكي يعلوها بورتريه قمة في الإبهار!، كان لذلك الجدار المزركش أكبر الأثر في تجميل إطلالة تلك الغرفة حيث جعلها أكثر حيوية بفضل الزهور.
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أما الحمام.. فتصميمه لا يقل إبهارًا عن تصميم المنزل بأكمله، إلا أنه يتحلى بمزيد من الهدوء النابع من تفاصيله البسيطة والراقية في الوقت ذاته.. باختصار شديد، الحمام هنا يستحق عن جدارة مُصطلح
بيت الراحة!
بالتجول بين أروقة هذا المنزل المختلفة نجد أنفسنا أمام غُرفة النوم الثانية.. هذه الغرفة تتحلى بسمة أخرى تميزها عن نظيرتها الأولى ألا وهي الدفء الممتزج بالفخامة، فالدفء نابع من الألوان البنية في الجدران والأرضية والإكسسوارات بالكامل، ليس هذا فحسب بل نتيجة عامل الإضاءة الصفراء أيضًا. أما الفخامة فهي نابعة من تصميم السرير الأخاذ والفرش الملوكي والجدار الكلاسيكي المزركش وغيرها من التفاصيل الساحرة..
باجتياز الدَرَج والصعود إلى الطابق الثاني تُصادفنا مكتبة ضخمة تضم نخبة كبيرة جدًا من المراجع والملفات وسلاسل الكتب والروايات والتي صممت خصيصًا لعشاق القراءة والإطلاع.
سرير فخم بفرش أنيق ولامع تزينه وسائد برتقالية اللون تمد الغرفة بمزيد من الدفء وأخرى ملونة بإحدى درجات البيج بنفس لون المفرش. يستند السرير إلى جدار مذهل مثبت عليه وحدتي إضاءة تُظهِر جماله وتبرز تفاصيل الغرفة بالكامل، أما الستائر.. فكما نرى في حالة تناغم تام مع الوسائد، وكذلك الجدران متناسقة كليًا مع فرش الغرفة.
وأخيرًا.. نصل في النهاية لغرفة النوم الرابعة والتي هي الأنسب لاستقبال الضيوف خصوصًا إن كان فردًا واحدًا. تشبه الغرفة إلى حد كبير أجواء الغرفة الأولى المُتَسِمة بالهدوء ولكنها أكبر في المساحة لدرجة أنها تسع جلسة مذهلة نكتشفها معًا في الصورة التالية والأخيرة!
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