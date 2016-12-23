منزل بديكورات ساحرة تغوص في تفاصيله!

من هذه الزاوية، يظهر بخلفية غرفة المعيشة طاولة صفراء اللون بدرجة هادئة نسبيًا تكاد تكون ذاتها المستخدمة في الجدران والأرضيات، يرتكز على تلك الطاولة أباجورة كلاسيكية وبعض الإكسسوارات البسيطة. تصميم الطاولة عملي وبسيط يتضمن ثلاثة أدراج مختلفة الأحجام ورفين عريضين يسمحا بوضع والاحتفاظ الأغراض الرفيعة لأهل المنزل.

على يسار تلك الطاولة نلاحظ مرآة طويلة بتصميم جذاب أمامها كرسي أنيق يضيف الكثير لذلك الركن ويملأ ذلك الفراغ الفاصل بين غرفة المعيشة وغرفة تناول الطعام المصممة في الجهة الأخرى المقابلة للمعيشة والمعروضة بوضوح في الصورة التالية.