شقة إيطالية في منتهي الأناقة بروما

كما ذكرنا من قبل أن أكثر ما يميز تصميمات الشقة هو الحفاظ على تناغم الألوان، في غرفة النوم مثلا استعان المصمم بنفس ألوان اللوحة الدافئة على الجدار في اختياره للمفروشات، وهو ما زاد من حميمية ودفء الغرفة خاصة مع الأثاث المطعم بلمسات خشبية بلون دافئ.

لفت انتباهي أيضا تصميم النجفة العصري للغاية والذي يشعرك بالتوهج، وتعريجاتها التي تتناغم مع التعريجات بالستارة الشيفون.