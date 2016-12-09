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شقة إيطالية في منتهي الأناقة بروما

أميرة قاسم أميرة قاسم
Appartamento Laurentina - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة المعيشة
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جولتنا اليوم داخل شقة صغيرة بروما صممت بأناقة شديدة على الطابع الحداثي، أكثر ما يميز تصميمات هذه الشقة هو الحفاظ على التناغم السلس في استخدام الألوان بمختلف الغرف، وهو ما يوفر الشعور بالراحة للعينين ويخلق نسيج متناغم لكل غرفة.

غرفة المعيشة

Appartamento Laurentina - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة المعيشة
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

غرفة المعيشة مليئة بالتفاصيل التي أثرت من جمال النتيجة النهائية للغرفة، أبرز التفاصيل هو التناغم اللوني بين الأسود والأصفر والأبيض، وهم ألوان على تناقضهم فهم يثيرون البهجة والنشاط بأي مكان، بالإضافة إلى وحدة الرفوف إلي جوار التيلفزيون الغنية بأصص زرع باللون الأخضر فزادت من حيوية الغرفة.

صور ولوحات فنية

Appartamento Laurentina - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة المعيشة
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

تعددت الصور واللوحات الفنية بالغرفة يعبر عن الاهتمامات الخاصة وذوق قاطني المنزل، ورغم تعددها لكنك لن تشعر بالزحام لانتماءها لنفس بالتة الألوان المستخدمة في الغرفة ككل.

مدخل بسيط ومبهج

Appartamento Laurentina - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة المعيشة
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

ولإبراز المدخل وضع المصمم كونسول ومرآه بتصميم بسيط للغاية، بينما دعا الأكسسوارات الملونة على الكونسول لأن تقوم بدور البطولة، مثل الفازة الزجاجية باللون الفيروزي والشمع الملون والزهور الطبيعية.

مطبخ هادئ

Appartamento Laurentina - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo مطبخ
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

عندما يكون المطبخ مفتوح على غرفة المعيشة يفضل أن تكون تفاصيل المطبخ هادئة حتى لا تتسبب في زحام بصري في مجال الرؤية لمن في غرفة المعيشة، ولم يكن هنا اختيار أفضل من اللون الأبيض ليكسو جدران وأثاث وأرضيات المطبخ، مع بعض اللمسات الخضراء في الأصص قرب النافذة لتزيد من انتعاش المكان.

تناغم الأكسسوارات

Appartamento Laurentina - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo مطبخ
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

لم يغفل المصمم أن يضيف بعض اللمسات الضرورية لكسر هدوء اللون الأبيض، فأضاف أكسسوارات متنوعة ولكن متناغمة في الألوان مثل اللوحات على الجدار والإناء الأسود الأنيق الذي يحتوي على زهور بنفس لون الزهور باللوحة.

غرفة نوم دافئة

Appartamento Laurentina - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة نوم
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

كما ذكرنا من قبل أن أكثر ما يميز تصميمات الشقة هو الحفاظ على تناغم الألوان، في غرفة النوم مثلا استعان المصمم بنفس ألوان اللوحة الدافئة على الجدار في اختياره للمفروشات، وهو ما زاد من حميمية ودفء الغرفة خاصة مع الأثاث المطعم بلمسات خشبية بلون دافئ.

لفت انتباهي أيضا تصميم النجفة العصري للغاية والذي يشعرك بالتوهج، وتعريجاتها التي تتناغم مع التعريجات بالستارة الشيفون.

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Appartamento Laurentina - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة نوم
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

في الغرف الصغيرة المرايا تلعب دورا محوريا في الديكور، استغل المصمم أحد أبواب الخزانة وغطاه بالمرايا ليزيد من انعكاسات الإضاءة وهو ما سيزيد من شعورك باتساع الغرفة واشراقها بالتتابع، بالإضافة إلى المرآة الصغيرة ذات التصميم البسيط أعلى التسريحة.

الحمام

Appartamento Laurentina - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo حمام
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

لجأ المصمم لحل اقتصادي في تغطية جدران الحمام، حيث اكتفي بتغطية منتصف الجدار بسيراميك بتصميم حجري مميز بينما لجأ إلى الطلاء العادي في تغطية النصف العلوي، لم يكن هذا الحل حيلة اقتصادية فقط بل زادت من إشراق الحمام بشكل أفضل لو كانت الجدران كاملة مغطاه بالسيراميك.

تصميم عملي

Appartamento Laurentina - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo حمام
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

الدوش الربع دائرة كان اختيارا موفقا إذ وفر مساحة كافية لفتح الباب بإريحية وليمنع أيضا الاصطدام بين باب الحمام والباب الزجاجي للدوش. يجدر الإشارة إلى أن ألوان الأثاث وتجزيعات الخشب حتى ولو كانت قشرة تناغمت بقوة مع شكل السيراميك.

الشرفة

Appartamento Laurentina - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo بلكونة أو شرفة
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

من منا لا يرغب في أن تطل شرفته على منظر كهذا، لذا حرص المصمم ألا يعيق رؤية تلك الأشجار الكثيفة فاختار سور زجاجي مدعوم بدعامات معدنية ليحقق أعلى رؤية بصرية للمشهد.

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