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شقة صغيرة ستبهرك

آية منير آية منير
Appartemento Baldo degli Udaldi - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة المعيشة
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سنروى عليك اليوم قصة رائعة لشقة صغيرة المساحة أنيقة، قام المصور LUCA TRANQUILLI – FOTOGRAFO بتوثيق جمال وروعة تصميم مختلف لشقة صغيرة وبطل المشهد هو المرايا، تتكون الشقة من مساحة كبيرة مفتوحة مكون من مطبخ وطاولة طعام ومنطقة معيشة وغرفة نوم رئيسية وحمام، مع غرفة نوم للأطفال، استخدم المصمم الأثاث الذكي مع المرآة كما ذكرنا، لإضافة مساحة بصرية للشقة، قد تظن أنه حل تقليدي ولكن نتائجه مبهرة كما سنرى فيما هو قادم..

المطبخ أولا..

Appartemento Baldo degli Udaldi - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo مطبخ
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

عند دخولك إلى المنزل وفي بداية جولتنا، تجد هذه التحفة الأنيقة وهي المطبخ ذو اللون الأبيض مع تصميم مفتوح، وبار صغير مزود بمقاعد بسيطة لتناول وجبة الإفطار أو حتى وجبة سريعة، وتبدأ أول فصول قصتنا مع المرايا، ستجد الجدار المواجه للمدخل مرآة عظيمة لتحقق تأثير بصري رائع وتعطي إحساس بالاتساع رغم صغر المساحة..

مساحة مفتوحة

Appartemento Baldo degli Udaldi - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة المعيشة
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

ننتقل لأهم غرف المنزل وهي منطقة المعيشة، مساحة مفتوحة تجمع غرفة المعيشة وطاولة الطعام مع المطبخ ، وبما أن مساحة الشقة الصغيرة فالتزم المصمم بالأسس المناسبة لذلك، أسقف ذات مستوى واحد، وحوائ ملساء وتفاصيل أقل، لم يخلو هذا التصميم من الفخامة والأناقة، فأريكة من الجلد الطبيعي كافية لترك لمسة خاصة من الجمال..

غرفة نوم رئيسية

Appartemento Baldo degli Udaldi - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة نوم
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

غرفة نوم رئيسية على الطراز الحديث، تتميز بالبساطة والأناقة، ذات ألوان فاتحة مع لمسات من لون البيج الغامق، ليحمل بين تفاصيله فخامة غير عادية مع أرضية من الباركيه اللامع، ويظهر ثاني فصول قصتنا اليوم مع المرايا، ليظهر الدولاب بواجهة كاملة مصنوع من المرايا، ليضيف مساحة بصرية للغرفة، ويترك مساحة متكاملة لتتزين جيدا قبل الخروج من المنزل..

حمام فندقي..

Appartemento Baldo degli Udaldi - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo حمام
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

جميعا نحلم بحمام فندقي في منزلنا، بتشطيبات فاخرة وبأقل التكاليف، كل ما يحتاجه هو فقط التخطيط جيدا لذلك وستجد نتائج مذهلة وغير متوقعة، وتظهر المرآة مرة أخرى بتصميم بسيط وهو كل ما نحتاجه ليكن الحمام متناسق وناجح وظيفيا..

غرفة نوم إضافية..

Appartemento Baldo degli Udaldi - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة نوم
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

تصميم شبابي مختلف بلون الأخضر النام مع سقف أبيض رائع، اهتم المصمم بالإضاءة بشكل ملحوظ وتم توزيعها بشكل محترف وناجح، وظهرت أيضا هنا المرآة في واجهة الدولاب بشكل كامل..

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