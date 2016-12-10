شقة صغيرة ستبهرك

غرفة نوم رئيسية على الطراز الحديث، تتميز بالبساطة والأناقة، ذات ألوان فاتحة مع لمسات من لون البيج الغامق، ليحمل بين تفاصيله فخامة غير عادية مع أرضية من الباركيه اللامع، ويظهر ثاني فصول قصتنا اليوم مع المرايا، ليظهر الدولاب بواجهة كاملة مصنوع من المرايا، ليضيف مساحة بصرية للغرفة، ويترك مساحة متكاملة لتتزين جيدا قبل الخروج من المنزل..