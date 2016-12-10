قبل وبعد: تحول جذري سيبهرك لشقة مليئة بالفوضى

سننأخذك اليوم مع هوميفاي في جولة رائعة بين أركان شقة بسيطة ولكن مليئة بالفوضى، قد تظن أنه قد مر عليها عشرات السنين، ولكن بلمسات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق بيد خبراء محترفين ستتحول إلى لوحة فنية متكاملة الأركان ومنظمة ، راعي المصمم المساحة الصغيرة للشقة، لذا استخدم الألوان الفاتحة والأسطح الملساء وقلة التفاصيل .. كما سنى فيما بعد.. والآن مع أولى محطات جولتنا..