قبل وبعد: تحول جذري سيبهرك لشقة مليئة بالفوضى

سننأخذك اليوم مع هوميفاي في جولة رائعة بين أركان شقة بسيطة ولكن مليئة بالفوضى، قد تظن أنه قد مر عليها عشرات السنين، ولكن بلمسات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق بيد خبراء محترفين ستتحول إلى لوحة فنية متكاملة الأركان ومنظمة ، راعي المصمم المساحة الصغيرة للشقة، لذا استخدم الألوان الفاتحة والأسطح الملساء وقلة التفاصيل .. كما سنى فيما بعد.. والآن مع أولى محطات جولتنا..
ها هي أولى محطاتنا.. سنجد تصميم لمطبخ تقليدي ممل بلا أي ابتكار، ملئ بالفوضى والإهمال، من المؤكد أنه يشع طاقة سلبية لساكنى المنزل، قد تم استخدام أرضية من الباركيه ذات لون غير متناسق مع لون وحدات التخزين..
سنجد كثرة التفاصيل في غرفة المعيشة ستزعج عينك، ومازال اللون البرتقالي هو السائد، وهو لون مقارب للون الأرضية مما يؤدي إلى أن تظهر الغرفة أصغر مما هو في الواقع، وهي نتيجة سيئة.. إضاءة صناعية غير مناسبة، وإضاءة طبيعية غير مستخدمة..
من هنا بدأت تظهر مشكلة جديد وهي فقدان الهوية، التصميم بلا خطة أو اتجاه معين، والأثاث لا يتبع طراز بعينه، فهو تقليدي قديم للغاية، وغير متناسق..
حمام في حالة سيئة جدا، متهالك وقديم، المساحة مهدرة وغير مستغلة بشكل سليم، بالإضافة أنه ملئ بالفوضى .. وإضاءته سيئة جدا تكاد تكون منعدمة..
لن تصدق أنه نفس الفراغ السابق ولكن هو بالفعل، على الطراز المينيمال قرر المصمم أن يجعل الفراغ أجمل وأرقى، نجد استخدام اللون الأبيض في الأرضية والسقف مع إضاءة مناسبة ليظهر معالم الغرفة جيدا، مع شباك كبير من الزجاج لاستغلال الإضاءة الطبيعية بالشكل الأمثل، فظهرت في النهاية الغرفة بمساحة أكبر من الحقيقي، وهذه هي النتيجة المطلوبة ..
إن كانت شقتك ذات مساحة صغيرة، فعليك اتباع هذا المبدأ
أثاث أقل وتفاصيل أقل، مع الألوان الفاتحة والأسقف ذات المستوى الواحد، سيعطيك انطباع بأن شقتك أكبر وأوسع..
هل تصدق أنه هذا هو المطبخ المهمل الذي رأيناه من قبل، تصميم رائع على طراز المينيمال، تفاصيل أقل واستغلال أمثل، إضاءة المصابيح المعلقة الثلاثية متميزة مع إضاءة خاصة بوحدات التخزين، جعلت منه فراغ مشرق ومنظم غاية في الروعة والجمال..
غرفة نوم تبدو هادئة ونظيفة ومرتبة، تصلح لتكن ركن الاسترخاء الخاص بك، اللون الأبيض هو البطل الأول مع أسطح ملساء بدون تفاصيل وسرير مصمم من الخشب ذي اللون الفاتح، مع إضاءة مناسبة لتجعل الفراغ مشرق دائما..
قد تشعر أن الحمام استبدل بآخر، ولكن ما تم استبداله هو الأثاث الخاص به مع استخدام سيراميك ذا نقوش رائعة، مع إضاءة مناسبة و أرفف عملية للحفاظ على نظام الفراغ..
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