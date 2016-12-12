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7 نصائح لغرفة نوم أنيقة ومريحة

هنادى موسى هنادى موسى
Walters Residence - Grand Design, JodIe Cooper Design JodIe Cooper Design غرفة نوم
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الزواج بداية حياة جديده فى مكان جديد وتفاصيل كثيرة ومسئوليات جديدة، إن كنت تخطط للإنتقال قريبًا إلى عش الزوجية الخاص بكما تحتاج للتصميم الدقيق لغرف المنزل المختلفة بإختلاف وظائفها وذلك يتطلب ديكورات مختلفة لكل غرفة اعتمادًا على نمطها.

ولأنك فى الغالب تبدأ بالتخطيط لغرفة النوم فاحرص على تحديد ذوقك فى ديكورات الغرفة أولًا حتى تستطيع المفاضلة بسهولة بين التصميمات المختلفة.

ونعرض لك اليوم 7 نصائح تساعد فى تصميم الغرفة على ذوقك الخاص.

1- سرير مريح ودافئ

Show flat in Ascot, UK Lujansphotography غرفة نوم
Lujansphotography

Show flat in Ascot, UK

Lujansphotography
Lujansphotography
Lujansphotography

توفير عنصر الراحة على رأس قائمة معايير تأثيث غرفة النوم، لذلك اختيار سرير متين ومريح من الخشب الجيد أو المعدن يمكن أن يعيش معكم لسنوات طويل، كذلك من المهم تحديد مساحة مناسبة لكم وللغرفة يوفر لك المزيد من الاسترخاء.

يشمل ذلك اختيار مراتب  ووسائد ناعمة ومريحة تساعدك على النوم العميق بجانب شراء أقمشة ذات جودة عالية ولا تسبب حساسية لك أو لشريكك وأفضل وأمن الأنواع القطن والحرير.

2- بهجة الألوان

Georgian Farmhouse, Etons of Bath Etons of Bath غرفة نوم
Etons of Bath

Georgian Farmhouse

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

ألوان عنصر حيوي فى التصميم الداخلى للغرف سواء ألوان الجدران أو السجاد والستائر، الألوان الفاتحة لها تأثير مبهج ومؤثر على الحالة المزاجية بجانب ما تعكسه على مساحة الغرفة فتعطى انطباع باتساع مساحتها أو ضيق المساحة، أما اختيار ألوان غير متمازجة يضر ديكور الغرفة مهما قضيت أوقات فى تصميمه، لذلك من المهم اختيار الألوان بعناية لتحقق الانطباع التي تفضله فى الغرفة مع تحقيق توازن وتناغم بين ألوان الأثاث وجدران الغرفة.

وحتى تحصل على غرفة دافئة ومريحة اختار الألوان الناعمة مثل الرمادى الفاتح والأبيض والبيج مع أرضية خشبية طبيعية.

3- الاهتمام بالإضاءة

Beausoleil, ZR-architects ZR-architects غرفة نوم
ZR-architects

ZR-architects
ZR-architects
ZR-architects

تساعد الدقة في اختيار الإضاءة توفير جو هادئ ومريح داخل الغرفة، لذلك من المهم اختيار إضاءة السقف بعناية وتحديد الأماكن الأمثل لتركيبها مثل تركيب إضاءة سقف بيضاء موزعة لما تعكسه على أثاث الغرفة، بجانب تركيب أباجورات على جانبى السرير، تركيب أكثر من نمط إضاءة بالغرفة يوفر لنا أجواء متنوعة حسب الحالة المزاجية.

4- زيادة عنصر الاسترخاء

Walters Residence - Grand Design, JodIe Cooper Design JodIe Cooper Design غرفة نوم
JodIe Cooper Design

Walters Residence – Grand Design

JodIe Cooper Design
JodIe Cooper Design
JodIe Cooper Design

يمكنك توفير مساحة فى الغرفة لوضع كراسي مريحة تستخدمها في أوقات الاسترخاء أو قراءة الكتب قبل النوم، لتوفير جو رومانسى يمكنك وضعه مجاور للنافذة واحرص على اختيار كرسى يتماشى مع نمط الغرفة

5- ألوان الجدران

Коллекция Mestre, Fratelli Barri Fratelli Barri غرفة نوم
Fratelli Barri

Fratelli Barri
Fratelli Barri
Fratelli Barri

تمثل الألوان الهادئة الحل المثالى لجدران غرف النوم لما تقوم به من تعزيز إضاءة وحيوية الغرفة وتوفير جو مريح ملىء بالاسترخاء والهدوء يجعلك تقضي المزيد من الوقت داخل الغرفة.

6- تركيب ستائر حول السرير

homify غرفة نوم خشب Beige
homify

homify
homify
homify

توفر الستائر حول السرير جو رومانسي خاص ويفضل اختيار ستائر شفافة وفاتحة ولا تحتاج لتركيب إطار أعمدة حول السرير فقط عمودين بالأعلى يحققان الوظيفة.

الستائر الجميلة تعمل على إصلاح الحالة المزاجية لذلك احرص أيضًا على تركيب ستائر النوافذ بألوان الغرفة، يمكنك تركيب طبقتين إحداهما ثقيلة وأخرى خفيفة تستخدمها عندما تحتاج لضوء النهار وتوفير خصوصية فى نفس الوقت.

7- ديكور مميز للغرفة

Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura غرفة نوم
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

وأخيرًا من وقت إلى آخر يمكنك تغيير ديكور الغرفة الكلى  بسهولة عن طريق اختيار أغطية ووسائد مميزة من وقت إلى آخر خاصة الألوان الفاتحة وتجنب الألوان القاتمة.

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