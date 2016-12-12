7 نصائح لغرفة نوم أنيقة ومريحة

الزواج بداية حياة جديده فى مكان جديد وتفاصيل كثيرة ومسئوليات جديدة، إن كنت تخطط للإنتقال قريبًا إلى عش الزوجية الخاص بكما تحتاج للتصميم الدقيق لغرف المنزل المختلفة بإختلاف وظائفها وذلك يتطلب ديكورات مختلفة لكل غرفة اعتمادًا على نمطها.
ولأنك فى الغالب تبدأ بالتخطيط لغرفة النوم فاحرص على تحديد ذوقك فى ديكورات الغرفة أولًا حتى تستطيع المفاضلة بسهولة بين التصميمات المختلفة.
ونعرض لك اليوم 7 نصائح تساعد فى تصميم الغرفة على ذوقك الخاص.
توفير عنصر الراحة على رأس قائمة معايير تأثيث غرفة النوم، لذلك اختيار سرير متين ومريح من الخشب الجيد أو المعدن يمكن أن يعيش معكم لسنوات طويل، كذلك من المهم تحديد مساحة مناسبة لكم وللغرفة يوفر لك المزيد من الاسترخاء.
يشمل ذلك اختيار مراتب ووسائد ناعمة ومريحة تساعدك على النوم العميق بجانب شراء أقمشة ذات جودة عالية ولا تسبب حساسية لك أو لشريكك وأفضل وأمن الأنواع القطن والحرير.
ألوان عنصر حيوي فى التصميم الداخلى للغرف سواء ألوان الجدران أو السجاد والستائر، الألوان الفاتحة لها تأثير مبهج ومؤثر على الحالة المزاجية بجانب ما تعكسه على مساحة الغرفة فتعطى انطباع باتساع مساحتها أو ضيق المساحة، أما اختيار ألوان غير متمازجة يضر ديكور الغرفة مهما قضيت أوقات فى تصميمه، لذلك من المهم اختيار الألوان بعناية لتحقق الانطباع التي تفضله فى الغرفة مع تحقيق توازن وتناغم بين ألوان الأثاث وجدران الغرفة.
وحتى تحصل على غرفة دافئة ومريحة اختار الألوان الناعمة مثل الرمادى الفاتح والأبيض والبيج مع أرضية خشبية طبيعية.
تساعد الدقة في اختيار الإضاءة توفير جو هادئ ومريح داخل الغرفة، لذلك من المهم اختيار إضاءة السقف بعناية وتحديد الأماكن الأمثل لتركيبها مثل تركيب إضاءة سقف بيضاء موزعة لما تعكسه على أثاث الغرفة، بجانب تركيب أباجورات على جانبى السرير، تركيب أكثر من نمط إضاءة بالغرفة يوفر لنا أجواء متنوعة حسب الحالة المزاجية.
يمكنك توفير مساحة فى الغرفة لوضع كراسي مريحة تستخدمها في أوقات الاسترخاء أو قراءة الكتب قبل النوم، لتوفير جو رومانسى يمكنك وضعه مجاور للنافذة واحرص على اختيار كرسى يتماشى مع نمط الغرفة
تمثل الألوان الهادئة الحل المثالى لجدران غرف النوم لما تقوم به من تعزيز إضاءة وحيوية الغرفة وتوفير جو مريح ملىء بالاسترخاء والهدوء يجعلك تقضي المزيد من الوقت داخل الغرفة.
توفر الستائر حول السرير جو رومانسي خاص ويفضل اختيار ستائر شفافة وفاتحة ولا تحتاج لتركيب إطار أعمدة حول السرير فقط عمودين بالأعلى يحققان الوظيفة.
الستائر الجميلة تعمل على إصلاح الحالة المزاجية لذلك احرص أيضًا على تركيب ستائر النوافذ بألوان الغرفة، يمكنك تركيب طبقتين إحداهما ثقيلة وأخرى خفيفة تستخدمها عندما تحتاج لضوء النهار وتوفير خصوصية فى نفس الوقت.
وأخيرًا من وقت إلى آخر يمكنك تغيير ديكور الغرفة الكلى بسهولة عن طريق اختيار أغطية ووسائد مميزة من وقت إلى آخر خاصة الألوان الفاتحة وتجنب الألوان القاتمة.