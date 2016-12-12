7 نصائح لغرفة نوم أنيقة ومريحة

الزواج بداية حياة جديده فى مكان جديد وتفاصيل كثيرة ومسئوليات جديدة، إن كنت تخطط للإنتقال قريبًا إلى عش الزوجية الخاص بكما تحتاج للتصميم الدقيق لغرف المنزل المختلفة بإختلاف وظائفها وذلك يتطلب ديكورات مختلفة لكل غرفة اعتمادًا على نمطها.

ولأنك فى الغالب تبدأ بالتخطيط لغرفة النوم فاحرص على تحديد ذوقك فى ديكورات الغرفة أولًا حتى تستطيع المفاضلة بسهولة بين التصميمات المختلفة.

ونعرض لك اليوم 7 نصائح تساعد فى تصميم الغرفة على ذوقك الخاص.