بيت مليئ بالألوان الطبيعيه ستريد مثله

كل الدراسات تؤكد التأثير المباشر و القوى للألوان في البيئة المحيطه على نفسية الإنسان ، فهناك ألوان تهديء الأعصاب و هناك ألوان تثير غريزة الغضب ! و هناك ألوان تفتح الشهية و أخرى تقللها! و هكذا من التأثيرات المختلفه التى لا يمكن حصرها.

لذا لا تقلل أبداً من أهمية اللون عند تصميم منزلك ، فأنت تختار صديقاً سيرافقك طوال معيشتك في هذا المنزل سيؤثر عليك بلا شك بالإيجاب أو السلب ، أنت من ستقررباختيارك له !

و منزل اليوم من تصميم Masha Marchenko ، وهو يتمتع باختيار مثالي للألوان ، مما يجعله يشع بطاقة الحب و التفاؤل لكل أفراد الأسره التى تسكن فيه كما سنرى في جولتنا…