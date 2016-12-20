الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

بيت مليئ بالألوان الطبيعيه ستريد مثله

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Loading admin actions …

كل الدراسات تؤكد التأثير المباشر و القوى للألوان في البيئة المحيطه على نفسية الإنسان ، فهناك ألوان تهديء الأعصاب و هناك ألوان تثير غريزة الغضب ! و هناك ألوان تفتح الشهية و أخرى تقللها! و هكذا من التأثيرات المختلفه التى لا يمكن حصرها.

لذا لا تقلل أبداً من أهمية اللون عند تصميم منزلك ، فأنت تختار صديقاً سيرافقك طوال معيشتك في هذا المنزل سيؤثر عليك بلا شك بالإيجاب أو السلب ، أنت من ستقررباختيارك له !

و منزل اليوم من تصميم Masha Marchenko ، وهو يتمتع باختيار مثالي للألوان ، مما يجعله يشع بطاقة الحب و التفاؤل لكل أفراد الأسره التى تسكن فيه كما سنرى في جولتنا…

غرفة المعيشه

Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

بمجرد الدخول من باب المنزل تلتف حولنا أجواء من الألفه و الود ، و ذلك بفضل مجموعة اللوحات المميزه المعلقه أمام الباب أعلى كونسول بسيط باللون الأبيض ، بعدها نرى غرفة المعيشه بألوانها المتنوعه حيث نرى كراسي باللون البنفسجي الذي ينم عن حب الخيال و الأحلام ، مع أريكه بلون رمادي فاتح ووسائذ ملونه بالبنفسجي الخفيف و اللبني الذي يعبر عن حب الحياه و ينشر الإسترخاء و السكينه في المكان.

منظور آخر للغرفة

Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

الدفء يسيطر على الأجواء برغم الألوان البارده المستخدمه و ذلك يرجع لنوعية الخامات حيث تم استخدام المخمل لأثاث الغرفه ، و نوعية سجاد بخيوط ناعمه تدلل قدميك عند السير عليها ، كما تمت إضافة مدفأه إلى المكان بإطار من الأحجار  التى تتماشى مع الأخشاب الطبيعيه في أرضية الغرفه.

و قد ظهرت التفاصيل و كأنها تتحدث عن نفسها بفضل الإضاءه الجيده من الثريا الكريستال و النافذه الكبيره التى تسمح بمرور الضوء الطبيعي عبر الستائر الشيفون الشفافه.

المطبخ و السفره

Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

الفراغ المفتوح هو الإسلوب المتبع في تقسم الصاله حيث ضمت المعيشه و السفره و المطبخ ، و نرى هنا أن المصمم قد كرر اختياره لنفس الثريا و نفس ألوان الستائر التى استخدمها في المعيشه من قبل ، وذلك أمر مفضل في المساحات الضيقه لتجنب تشتت البصر بين العناصر المختلفه مما يزيد المشكله سوءا ، أما هنا فتستطيع أن تنقل بصرك بسلاسه دون أية عراقيل مما يوحي بوسع المكان.

من زاوية آخرى

Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

المطبخ جاء بتصميم حرف L إستغلال مثالي للزوايا ، كما جاء باللون الأبيض مثل الحائط و السقف و هي حيلة رائعة ، لعصريته المعروفه و لأنه لون عاكس للضوء فلا يظهر المطبخ و كأنه يشغل حيز كبير من الفراغ .

غرفة النوم

Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة نوم
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

بساطة التصميم و فخامة الخامات هي المعادله الصعبه التى توصل إليها مصمم المنزل ، فنجد هنا رقة تصميم السرير المتناهيه و ظهوره بشكل ملكي مبسط بفضل انحناءات هيكل السرير مع استخدام نسيج ناعم لتغليفه ليظهر بشكل أنيق.

ولأن الإضاءه الجيده بنوعيها الصناعية و الطبيعيه  من أساسيات المنزل العصري لم يتخلى المصمم عن النوافذ االزجاجيه في جميع غرف المنزل ، ولم يتخلى عن ثريا السقف الأنيقه التى تزيد المنزل إناره و جمال.

غرفة الملابس

Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الملابس
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

لأن الدولاب لا يتيح لك البحث في ملابسك بكل أريحيه ، فضل المصمم عمل غرفة صغيره للملابس بدلا من الدولاب الذي يتسبب في فوضى الغرف بسبب تكدس الملابس به و عدم وصول الضوء لكافة أجزائه ، و أحيانا صعوبة الوصول إلى الملابس في الأركان البعيده عن الأرض إن كان كبيراً.

و استخدم المصمم الستائر بدلاً من الباب لركن الملابس للإستفاده من شكلها الجمالي و لتجنب الحيز الذي يشغله الباب عند فتحه.

الشرفه

Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко بلكونة أو شرفة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

و لأن الشرفات ليست لتخزين الكراكيب ،  قام المصمم باستغلال مساحة الشرفه لعمل ركن خاص لأصحاب المنزل ، يؤدون فيه أنشطتهم المحببه مثل قراءه الكتب أو الحياكه ، وذلك في إضاءه مبهره بفضل النوافذ الزجاجيه الكبيره التى تمثل أغلب جوانب الشرفه .

و تسللت الألوان الهادئه إلى الشرفه أيضاً لتتكامل مع جوانب المنزل ، فنجد استخدام المصمم للون اللبني الناعم لحوائط الغرفه مع أثاث أبيض ليشعر الجالس و كأنه في عالم من الأحلام المثاليه. 

5 أسباب تجعلك تنظف منزلك بنفسك دون الاستعانة بأحد
ما رأيك في تنوع الألوان في غرف المنزل ؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً