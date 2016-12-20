بيت مليئ بالألوان الطبيعيه ستريد مثله

كل الدراسات تؤكد التأثير المباشر و القوى للألوان في البيئة المحيطه على نفسية الإنسان ، فهناك ألوان تهديء الأعصاب و هناك ألوان تثير غريزة الغضب ! و هناك ألوان تفتح الشهية و أخرى تقللها! و هكذا من التأثيرات المختلفه التى لا يمكن حصرها.
لذا لا تقلل أبداً من أهمية اللون عند تصميم منزلك ، فأنت تختار صديقاً سيرافقك طوال معيشتك في هذا المنزل سيؤثر عليك بلا شك بالإيجاب أو السلب ، أنت من ستقررباختيارك له !
و منزل اليوم من تصميم Masha Marchenko ، وهو يتمتع باختيار مثالي للألوان ، مما يجعله يشع بطاقة الحب و التفاؤل لكل أفراد الأسره التى تسكن فيه كما سنرى في جولتنا…
بمجرد الدخول من باب المنزل تلتف حولنا أجواء من الألفه و الود ، و ذلك بفضل مجموعة اللوحات المميزه المعلقه أمام الباب أعلى كونسول بسيط باللون الأبيض ، بعدها نرى غرفة المعيشه بألوانها المتنوعه حيث نرى كراسي باللون البنفسجي الذي ينم عن حب الخيال و الأحلام ، مع أريكه بلون رمادي فاتح ووسائذ ملونه بالبنفسجي الخفيف و اللبني الذي يعبر عن حب الحياه و ينشر الإسترخاء و السكينه في المكان.
الدفء يسيطر على الأجواء برغم الألوان البارده المستخدمه و ذلك يرجع لنوعية الخامات حيث تم استخدام المخمل لأثاث الغرفه ، و نوعية سجاد بخيوط ناعمه تدلل قدميك عند السير عليها ، كما تمت إضافة مدفأه إلى المكان بإطار من الأحجار التى تتماشى مع الأخشاب الطبيعيه في أرضية الغرفه.
و قد ظهرت التفاصيل و كأنها تتحدث عن نفسها بفضل الإضاءه الجيده من الثريا الكريستال و النافذه الكبيره التى تسمح بمرور الضوء الطبيعي عبر الستائر الشيفون الشفافه.
الفراغ المفتوح هو الإسلوب المتبع في تقسم الصاله حيث ضمت المعيشه و السفره و المطبخ ، و نرى هنا أن المصمم قد كرر اختياره لنفس الثريا و نفس ألوان الستائر التى استخدمها في المعيشه من قبل ، وذلك أمر مفضل في المساحات الضيقه لتجنب تشتت البصر بين العناصر المختلفه مما يزيد المشكله سوءا ، أما هنا فتستطيع أن تنقل بصرك بسلاسه دون أية عراقيل مما يوحي بوسع المكان.
المطبخ جاء بتصميم حرف L إستغلال مثالي للزوايا ، كما جاء باللون الأبيض مثل الحائط و السقف و هي حيلة رائعة ، لعصريته المعروفه و لأنه لون عاكس للضوء فلا يظهر المطبخ و كأنه يشغل حيز كبير من الفراغ .
بساطة التصميم و فخامة الخامات هي المعادله الصعبه التى توصل إليها مصمم المنزل ، فنجد هنا رقة تصميم السرير المتناهيه و ظهوره بشكل ملكي مبسط بفضل انحناءات هيكل السرير مع استخدام نسيج ناعم لتغليفه ليظهر بشكل أنيق.
ولأن الإضاءه الجيده بنوعيها الصناعية و الطبيعيه من أساسيات المنزل العصري لم يتخلى المصمم عن النوافذ االزجاجيه في جميع غرف المنزل ، ولم يتخلى عن ثريا السقف الأنيقه التى تزيد المنزل إناره و جمال.
لأن الدولاب لا يتيح لك البحث في ملابسك بكل أريحيه ، فضل المصمم عمل غرفة صغيره للملابس بدلا من الدولاب الذي يتسبب في فوضى الغرف بسبب تكدس الملابس به و عدم وصول الضوء لكافة أجزائه ، و أحيانا صعوبة الوصول إلى الملابس في الأركان البعيده عن الأرض إن كان كبيراً.
و استخدم المصمم الستائر بدلاً من الباب لركن الملابس للإستفاده من شكلها الجمالي و لتجنب الحيز الذي يشغله الباب عند فتحه.
و لأن الشرفات ليست لتخزين الكراكيب ، قام المصمم باستغلال مساحة الشرفه لعمل ركن خاص لأصحاب المنزل ، يؤدون فيه أنشطتهم المحببه مثل قراءه الكتب أو الحياكه ، وذلك في إضاءه مبهره بفضل النوافذ الزجاجيه الكبيره التى تمثل أغلب جوانب الشرفه .
و تسللت الألوان الهادئه إلى الشرفه أيضاً لتتكامل مع جوانب المنزل ، فنجد استخدام المصمم للون اللبني الناعم لحوائط الغرفه مع أثاث أبيض ليشعر الجالس و كأنه في عالم من الأحلام المثاليه.