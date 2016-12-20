منزل 90 م² فقط بفخامة القصور !

في يالطه المدينه الساحليه الجميله بأوكرانيا، يقع منزل اليوم من تصميم СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА МАШИ МАРЧЕНКО .

و قد شغل هذا المنزل خواطرنا من قبل رؤيته ، و جعلنا نخمن كيف يمكن تصميم شقه 90 متر بطريقه فخمه تشبه القصور ؟! ..

و عند رؤيتنا للمنزل تأكدنا من عبقرية المصمم الواضحه في حسن توظيف الخامات و الاستغلال المثالي للمساحات كما ستجد في الصور القادمه…