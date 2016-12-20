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منزل 90 م² فقط بفخامة القصور !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
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في يالطه المدينه الساحليه الجميله بأوكرانيا، يقع منزل اليوم من تصميم СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА МАШИ МАРЧЕНКО .

  و قد شغل هذا المنزل خواطرنا من قبل رؤيته ، و جعلنا نخمن كيف يمكن تصميم شقه 90 متر بطريقه فخمه تشبه القصور ؟! ..

و عند رؤيتنا للمنزل تأكدنا من عبقرية المصمم الواضحه في حسن توظيف الخامات و الاستغلال المثالي للمساحات كما ستجد في الصور القادمه…

مدخل راقي يرحب بالزوار

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

عند الدخول من باب المنزل نجد مدخل فاخر يليق بالقصور الفارهه ، حيث ثريا سقف مزينه بالكريستال البراق ، تسلط التركيز على خزانه ذكيه باللون  الأبيض بحواف معدنيه لامعه و من خلفها مرايا تعكس صورة لغرفة الإستقبال و توحي بإتساع المكان ، ولم ينسى المصمم إضافة قصاري الزرع المميزه على جانبي الكونسول و التى لا يكتمل المشهد الترحيبي إلا بوجودها .

غرفة الإستقبال

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

ليصل المصمم إلى فخامة القصور استخدم  خامات فاخره في جميع التفاصيل :

فاستخدم الرخام المعروف بمتانته و لمسته الأنيقه للأرضيات باللون الأسود اللامع الذي يبرز جمال ما حوله…

و استخدم القطيفه المخميه في الستائر البنفسجيه ، و في أثاث غرفة الإستقبال ، الذي ظهر مليئاً بالمنحنيات و مزين بفن الكابتونيه حيث أضافت هذه الغرز أبعاداً جماليه من نوع خاص ، كل هذا بلون أبيض عصري ليكون بعيدا عن المبالغه..

كما نجد أن طاولة القهوه قد زينت بقوائم معدنيه و هو من الخامات الفاخره المستخدمه في التصاميم العصريه المميزه.

المطبخ

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

نجد أن المصمم قد قام بتوحيد الستائر في الفراغ المفتوح ،أما ثريا السقف من الكريستال فنجدها مكرره في ثلاث أماكن هم الإستقبال و السفره و المدخل ، وذلك للحفاظ على سلاسة التصميم  في هذه المساحه المتصله ذات الأبعاد الضيقه.

المطبخ جاء على خط واحد باللون الأبيض ، على خلفيه سوداء لامعه تبرز جماله ، و استعان المصمم بطاولة طعام دائريه لتجنب عرقلة الحركه في المكان. و السفره ظهرت باللون الأبيض مع كراسي بنفس اللون مع حلية معدنيه لامعه تزيدها عصريه و رقه.

الشرفه مكان للإسترخاء

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко بلكونة أو شرفة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

خلق المصمم من الشرفه مكان مثالي للهدوء و الراحه بعد يوم عمل شاق أو الإسترخاء الممتع في أيام الأجازه ، فاستعان بوسائد أرضيه و مساند كبيره بلون بنفسجي أنيق تتيح جلسه مريحه بعيده عن رسمية و رتابة العمل اليومي.

و قام بتحويل سور الشرفه إلى نوافذ زجاجيه و زينها بستائر شفافه من الحرير الأبيض الذي يسمح بمرور الضوء للحفاظ على االخصوصيه.

سرير ملكي

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة نوم
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

غرفة نوم بسيطه بحوائط من اللون الأبيض و إضاءة سقف عصريه بواسطه نقاط النور أو ال spot lights  تتيح توزيع متساوي للإضاءه في جوانب المكان ، أما التفاصيل كلها فتظهر في السرير الملكي ذو مسند الرأس العالي المبطن بالنسيج المخملي الأسود و مرصع بالكريستال البراق الذي يعطي فخامه دون ابتذال.

دولاب الأبيض

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة نوم
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

كرر المصمم حيلته الذكيه و جعل دولاب الملابس باللون الأبيض مثل الحائط كما فعل في خزانات المطبخ ، و ذلك لصنع خداع بصري ولا يشعر المرء بأن هناك بروزات من الحائط تشغل حيز من المكان.

و قد جعل الدولاب بعرض و طول الحائط لاستغلال مثالي للمساحه و خلق مساحات تخزين كثيره ، كما استغل منتصف الدولاب في عمل تسريحه بسيطه مع كرسي باللون الأزرق الملكي .

حمام أرستقراطي

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко حمام
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

الحمام يظهر بنقوشات أرستقراطيه عريقه تذكرنا بتصاميم العصر الفيكتوري ولكن بألوان الأبيض و الأسود العصريين وليس الذهبي و الألوان المتنوعه كما في الماضي السحيق ، و ظهرت الزخارف المميزه في ورق الحائط الكلاسيكي بالأبيض و الأسود ، و إطار المرآه الأبيض اللافت للإنتباه ، وقام المصمم بتضمين المغسله إلى داخل الخزانه ليبدو وحده واحده حتى يسبح البصر بسلاسه في المكان دون تشتت.

بيت مليئ بالألوان الطبيعيه ستريد مثله
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