10 غرف نوم ماستر فاخره تلائم كافة الأذواق !

غرفة النوم هي مملكتنا الخاصه التى نلجأ إليها بعد أيام العمل الشاقه لنرتاح من ضغوط اليوم و صعوبات الحياه ، و هذه المملكه يجب أن تتوفر فيها مجموعة صفات منها الراحه و العمليه و الأناقه .
و اليوم نحضر لكم مجموعه فاخره من غرف النوم الرئيسيه لتلهمك في تنسيق غرفتك لتجعلها مساحه مشرقه تدلل بها نفسك و تشعر فيها بصفاء الذهن…
يجب توافرالسلام النفسي في غرفة النوم ، فهو أمر ضروري لتحقيق راحة الذهن و الجسد . و للوصول إليه علينا اختيار تصاميم هادئه و تناسب أذواقنا ، وهذه الغرفه تحتوى على كل عومل الراحه ، حيث السرير المرتفع و الوثير مع الكثير من الوسائد ، إضافة إلى مقاعد بيضاء يمكن فتحها واستخدامها للتخزين .
و تغلب على الغرفة مجموعة من الألوان الناعمه مثل الكريمي و البني الفاتح و الأبيض ، ظهر جمالها بواسطة الإضاءه الجيده و المرايا التى عكستها فضاعفت الفراغ .
غرفة شبابيه بألوان باستيليه هادئه تصلح لزوجين في بداية حياتهم ، فالألوان الناعمه بظلال الأزرق و الوردي تعطي انطباعا بالهدوء و النشاط في آن واحد و هو ما يلائم روح الأسرة الصغيره…
ونلاحظ أن الإضاءه الجيده كان لها دور كبير في إبراز جمال الغرفه فلا تهملها إن أردت اعتماد ألوان هادئه لغرفة نومك حتى تكتمل الأناقة… .
طاقة من التفاؤل و الجمال تطل علينا من هذه الغرفه المتصله بالحديقه مباشرة ، و هذا ما يجعل الغرفه أكثر من مجرد مكان للنوم لذا قام المصمم بتجهيزها جيداً للإستمتاع المثالي بالأوقات حيث المقعد من الجلد الأسود الفاخر بجانب السرير و الجلسه الأنيقة في شرفة الغرفه من الأبيض و الأسود.
و اكتفى المصمم بألوان محايده للحوائط بالرمادي و الأثاث بالأسود ليستمد الألوان من الخارج ، كما كان اختياره لخامه طبيعيه من الأخشاب في إطار باب الشرفه مناسبا ليربط بين الغرفه و الطبيعه في الخارج
تنوع الألوان المدروس شيء رائع في غرفة النوم الرئيسيه ، فهو يخلق جوا لطيفا من الألفه و الود ، وهو مانسعى اليه بالتأكيد.
ونرى هنا اعتماد اللون الأبيض كلون أساسي في الغرفه ليوحي بالاتساع ، مع دخول اللون الرمادي و الأزرق في بعض التفاصيل لخلق تناقض مثمر و لفت الإنتباه إلى جوانب الغرفه حتى تصبح محدده .
هذه الغرفه تفيض بالدفء و الراحه ،فإن أردت أن تعيش مع شريكك تجربة الفنادق كل ليله عليك اعتماد هذا التصميم لغرفة النوم الماستر .
و مما يلفت نظرنا في الخشب أننا لا نستطيع الإكتفاء منه فهو يصلح لكافة الديكورات و يتماشى مع كافة الأنماط ، وهنا استخدمه المصمم في الأرضيات و الأثاث و جوانب السرير ليمنحه شخصيه ممميزه و يسبغه بدفئه المعهود.
أصحاب الشخصيات المنظمه و الحاده تستهويهم الخطوط المستقيمه و الترتيب المثالي ، لذا فالتصاميم ذات المنحنيات والخطوط الانسيابيه لن تناسبهم.
ونحن الآن بصدد غرفة نوم تناسبهم تماما ، حيث التوزيع المثالي للأثاث على جانبي الغرفه على مسافات متساويه تماما من اليمين و اليسار وبالتالي تعطي انطباع بالكمال ، و كل هذا بأثاث غنى بالخطوط المستقيمه باللون الأبيض النقي.
إن كنت تبحث عن تصميم يعيش طويلا و يصمد أمام الموضه ، فهذه الغرفه هي ما تبحث عنه . فهي تحتوي على كافة الخامات من الزجاج و المعدن و الخشب و الأقمشه المخمليه ، كل هذا بتصاميم متنوعه ولكن ما جعلهم مترابطين معا هو ألوانهم الحياديه التى لا تخرج عن الأبيض و البيج مما وفر أجواء هادئه و أنيقه.
هذه الغرفه من أحدث تصاميم غرف النوم التى تعبر عن النمط الحداثي دون شائبه ، الألوان الداكنه و التأثير ثلاثي الأبعاد في ورق الحائط ، مع التلاعب بالإضاءه و الظلال لخلق جو كامل من الراحه و الغموض.
و هذا النوع من التصاميم لا يكون مريحاً إلا في الغرف كبيرة المساحه بشكل خاص ، حتى يكون استخدامه في صالحنا ، لأن ألوانه تمتص الإضاءه و تنتقص من مساحة المكان .
لمحبي التصاميم الفريده و الحديثه نرشح هذه الغرفه التى نجد فيها مزيج غريب من الصفات المتناقضه ، فالغرفه تشع بروده و دفء في نفس الوقت ! ..
فنرى الجانب الرومانسي في الأرضيات الخشبيه الدافئه و الإسلوب الرائع للإضاءه الخافته و الإحترافيه في توزيعها مما حقق بيئة هادئه و فريده من نوعها، و نرى الجانب الدرامي في الألوان البارده في التفاصيل مثل الأزرق الداكن للحوائط و الفضي في اللوحه أعلى السرير و المصابيح الجانبيه .
و نختم قائمة التصاميم الفاخره بغرفة نوم واسعة المساحه وتحتوى على عناصر كثيره، أبرزها الاهتمام الكبير بإضاءتها و هو السر وراء جمالها ، فقد اعتمد المصمم إضاءه صفراء دافئة من تجاويف السقف ، مع عمل تجويف في الحاائط ليشبه الرف لترتيب المقتنيات و قام بتزويده أيضاً بالإضاءه المميزه .
كما أن الغرفه تحتوى على طاوله جانبيه و كراسي مريحه ، و هي إضافه غير عاديه لغرف النوم ، تزيد من عملية و استخدامات الغرفه .