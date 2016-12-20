الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 غرف نوم ماستر فاخره تلائم كافة الأذواق !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Rezydencja Orzech , tomasz czajkowski pracownia tomasz czajkowski pracownia غرفة نوم
Loading admin actions …

غرفة النوم هي مملكتنا الخاصه التى نلجأ إليها بعد أيام العمل الشاقه لنرتاح من ضغوط اليوم و صعوبات الحياه ، و هذه المملكه يجب أن تتوفر فيها مجموعة صفات منها الراحه و العمليه و الأناقه .

و اليوم نحضر لكم مجموعه فاخره من غرف النوم الرئيسيه لتلهمك في تنسيق غرفتك لتجعلها مساحه مشرقه تدلل بها نفسك و تشعر فيها بصفاء الذهن…

1- نعومه و اتساع

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يجب توافرالسلام النفسي في غرفة النوم ، فهو أمر ضروري لتحقيق راحة الذهن و الجسد . و للوصول إليه علينا اختيار تصاميم هادئه و تناسب أذواقنا ، وهذه الغرفه تحتوى على كل عومل الراحه ، حيث السرير المرتفع و الوثير مع الكثير من الوسائد ، إضافة إلى مقاعد بيضاء يمكن فتحها واستخدامها للتخزين .

و تغلب على الغرفة مجموعة من الألوان الناعمه مثل الكريمي و البني الفاتح و الأبيض ، ظهر جمالها بواسطة الإضاءه الجيده و المرايا التى عكستها فضاعفت الفراغ .

2- ألوان الباستيل

Ermitage, Grange México Grange México غرفة نوم
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

غرفة شبابيه بألوان باستيليه هادئه تصلح لزوجين في بداية حياتهم ، فالألوان الناعمه بظلال الأزرق و الوردي تعطي انطباعا بالهدوء و النشاط في آن واحد و هو ما يلائم روح الأسرة الصغيره…

ونلاحظ أن الإضاءه الجيده كان لها دور كبير في إبراز جمال الغرفه فلا تهملها إن أردت اعتماد ألوان هادئه لغرفة نومك حتى تكتمل الأناقة… .

3- مفتوحة على الطبيعه

Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca غرفة نوم
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

طاقة من التفاؤل و الجمال تطل علينا من هذه الغرفه المتصله بالحديقه مباشرة ، و هذا ما يجعل الغرفه أكثر من مجرد مكان للنوم لذا قام المصمم بتجهيزها جيداً للإستمتاع المثالي بالأوقات حيث المقعد من الجلد الأسود الفاخر بجانب السرير و الجلسه الأنيقة في شرفة الغرفه من الأبيض و الأسود.

و اكتفى المصمم بألوان محايده للحوائط بالرمادي و الأثاث بالأسود ليستمد الألوان من الخارج ، كما كان اختياره لخامه طبيعيه من الأخشاب في إطار باب الشرفه مناسبا ليربط بين الغرفه و الطبيعه في الخارج

4- مريحه و عمليه

AV. CENTRAL, ARDIN INTERIORISMO ARDIN INTERIORISMO غرفة نوم
ARDIN INTERIORISMO

ARDIN INTERIORISMO
ARDIN INTERIORISMO
ARDIN INTERIORISMO

تنوع الألوان المدروس شيء رائع في غرفة النوم الرئيسيه ، فهو يخلق جوا لطيفا من الألفه و الود ، وهو مانسعى اليه بالتأكيد. 

ونرى هنا اعتماد اللون الأبيض كلون أساسي في الغرفه ليوحي بالاتساع ، مع دخول اللون الرمادي و الأزرق في بعض التفاصيل لخلق تناقض مثمر و لفت الإنتباه إلى جوانب الغرفه حتى تصبح محدده .

5- ستايل الفنادق

VL, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA غرفة نوم
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

هذه الغرفه تفيض بالدفء و الراحه ،فإن أردت أن تعيش مع شريكك تجربة الفنادق كل ليله عليك اعتماد هذا التصميم لغرفة النوم الماستر . 

و مما يلفت نظرنا في الخشب أننا لا نستطيع الإكتفاء منه فهو يصلح لكافة الديكورات و يتماشى مع كافة الأنماط ، وهنا استخدمه المصمم في الأرضيات و الأثاث و جوانب السرير ليمنحه شخصيه ممميزه و يسبغه بدفئه المعهود.

6- حب المثاليه

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

أصحاب الشخصيات المنظمه  و الحاده تستهويهم الخطوط المستقيمه و الترتيب المثالي ، لذا فالتصاميم ذات المنحنيات والخطوط الانسيابيه لن تناسبهم.

ونحن الآن بصدد غرفة نوم تناسبهم تماما ، حيث التوزيع المثالي للأثاث على جانبي الغرفه على مسافات متساويه تماما من اليمين و اليسار وبالتالي تعطي انطباع بالكمال ، و كل هذا  بأثاث غنى بالخطوط المستقيمه باللون الأبيض النقي.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- ألوان حياديه

Renders interiores, Entretrazos Entretrazos غرفة نوم
Entretrazos

Entretrazos
Entretrazos
Entretrazos

إن كنت تبحث عن تصميم يعيش طويلا و يصمد أمام الموضه ، فهذه الغرفه هي ما تبحث عنه . فهي تحتوي على كافة الخامات من الزجاج و المعدن و الخشب و الأقمشه المخمليه ، كل هذا بتصاميم متنوعه ولكن ما جعلهم مترابطين معا هو ألوانهم الحياديه التى لا تخرج عن الأبيض و البيج مما وفر أجواء هادئه و أنيقه.

8- غموض و أناقه

Rezydencja Orzech , tomasz czajkowski pracownia tomasz czajkowski pracownia غرفة نوم
tomasz czajkowski pracownia

tomasz czajkowski pracownia
tomasz czajkowski pracownia
tomasz czajkowski pracownia

هذه الغرفه من أحدث تصاميم غرف النوم التى تعبر عن النمط الحداثي دون شائبه ، الألوان الداكنه و التأثير ثلاثي الأبعاد في ورق الحائط ، مع التلاعب بالإضاءه و الظلال لخلق جو كامل من الراحه و الغموض.

و هذا النوع من التصاميم لا يكون مريحاً إلا في الغرف كبيرة المساحه بشكل خاص ، حتى يكون استخدامه في صالحنا ، لأن ألوانه تمتص الإضاءه و تنتقص من مساحة المكان .

9- دراما و رومانسيه

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة نوم
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

لمحبي التصاميم الفريده و الحديثه نرشح هذه الغرفه التى نجد فيها مزيج غريب من الصفات المتناقضه ، فالغرفه تشع بروده و دفء في نفس الوقت ! .. 

فنرى الجانب الرومانسي في الأرضيات الخشبيه الدافئه و الإسلوب الرائع للإضاءه الخافته و الإحترافيه في توزيعها مما حقق بيئة هادئه و فريده من نوعها، و نرى الجانب الدرامي في الألوان البارده في التفاصيل مثل الأزرق الداكن للحوائط  و الفضي في اللوحه أعلى السرير و المصابيح الجانبيه .

10 – حيويه و تنوع

Départamento Vidalta, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة نوم
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

و نختم قائمة التصاميم الفاخره بغرفة نوم  واسعة المساحه وتحتوى على عناصر كثيره، أبرزها الاهتمام الكبير بإضاءتها و هو السر وراء جمالها ،  فقد اعتمد المصمم إضاءه صفراء دافئة من تجاويف السقف ، مع عمل تجويف في الحاائط ليشبه الرف لترتيب المقتنيات و قام بتزويده أيضاً بالإضاءه المميزه .

كما أن الغرفه تحتوى على طاوله جانبيه و كراسي مريحه ، و هي إضافه غير عاديه لغرف النوم ، تزيد من عملية و استخدامات الغرفه .

منزل 90 م² فقط بفخامة القصور !
ما هو رقم الغرفه التي أعجبتك ؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً