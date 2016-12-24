ما لا ينبغي أن يكون في منزلك لو كنت فوق الــ 30عاماً

في الحقيقة قد واجهتنا حيرة كبيرة في كتابة كتاب الأفكار هذا حيث أن هوميفاي سيتطرق معنا لفترة غالية في حياة أغلبنا ألا و هي فترة التنشئة و الطفولة و الذكريات الجميلة التي لا تعوض، تلك النوستالجيا التي قد تنتابنا في ذكرياتنا حينما كنا نعيش في بيت والدينا أو بيت جدتنا فنقرر أنه حينما نصمم بيتنا الحالي نعود بالذاكرة و نقتبس سفرة مثلاً على نفس شكل غرفة أحبائنا في الماضي أو لون غرفة طفولتنا ، أو أن نطبق شكل المطبخ كما هو في مطبخنا الجديد و هكذا ..

الفكرة في أن لكل عصر أوان و لكل حادث حديث و نحن نقدر مدى تعلقنا بتلك الفترة و نريد أن نقتبس منها ما أحببناه فيها و لكن دعنا نقول أن لذلك عواقب سلبية عديدة على ديكور بيتك الحالي و لهذا اخترنا عنوان لمن هم فوق الثلاثين لأنه السن و الحد الاعلى الأغلب الذي ينتقل فيه الشباب في معظم دول العالم للعيش باستقلالية بعيده عن ذويهم الذين تربوا معهم في بيوتهم ..

كتاب أفكارنا اليوم مختلف وسيشرح لكم العديد منا لنقاط التي لاينبغي أن نقتبسها في عصرنا الحالي من ديكور عصر مضى بالرغم من تقديرنا لمشاعرنا الإيجابية نحو كل ذكرياتنا فيه ..