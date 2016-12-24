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ما لا ينبغي أن يكون في منزلك لو كنت فوق الــ 30عاماً

Mohammed Awad Mohammed Awad
Metamorfoza salonu 19m2, Auraprojekt Auraprojekt
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في الحقيقة قد واجهتنا حيرة كبيرة في كتابة كتاب الأفكار هذا حيث أن  هوميفاي  سيتطرق معنا لفترة غالية في حياة أغلبنا ألا و هي فترة التنشئة و الطفولة و الذكريات الجميلة التي لا تعوض، تلك النوستالجيا التي قد تنتابنا في ذكرياتنا حينما كنا نعيش في بيت والدينا أو بيت جدتنا فنقرر أنه حينما نصمم بيتنا الحالي نعود بالذاكرة و نقتبس سفرة مثلاً على نفس شكل غرفة أحبائنا في الماضي أو لون غرفة طفولتنا ، أو أن نطبق شكل المطبخ كما هو في مطبخنا الجديد و هكذا ..

الفكرة في أن لكل عصر أوان و لكل حادث حديث و نحن نقدر مدى تعلقنا بتلك الفترة و نريد أن نقتبس منها ما أحببناه فيها و لكن دعنا نقول أن لذلك عواقب سلبية عديدة على ديكور بيتك الحالي و لهذا اخترنا عنوان لمن هم فوق الثلاثين لأنه السن و الحد الاعلى الأغلب الذي ينتقل فيه الشباب في معظم دول العالم للعيش باستقلالية بعيده عن ذويهم الذين تربوا معهم في بيوتهم ..

كتاب أفكارنا اليوم مختلف وسيشرح لكم العديد منا لنقاط التي لاينبغي أن نقتبسها في عصرنا الحالي من ديكور عصر مضى بالرغم من تقديرنا لمشاعرنا الإيجابية نحو كل ذكرياتنا فيه ..

1- تزيين الجدران بواسطة مؤهلاتك العلمية و الوظيفية و شهادات التقدير ، هناك الكثير من سيعترض على ذلك و لكنه بكل صراحة غير لائق

Residência MB, Cabral Arquitetura Ltda. Cabral Arquitetura Ltda. غرفة المعيشة
Cabral Arquitetura Ltda.

Cabral Arquitetura Ltda.
Cabral Arquitetura Ltda.
Cabral Arquitetura Ltda.

ينبغي أكثر أن تحتفظ بتلك الشهادات في كتالوج في درج الذكريات الخاص بك و لكن ليس على الحائط ، فالجدار للزينة و الجمال و ليس لإثبات تفوقك العلمي و الوظيفي

2- الكراسي البلايستيك الموضوعة في الحديقة أو في البلكونة للأسف ستايل عفا عليه الزمن و أصبح من الماضي، و صحيح أنها عملية و رخيصة السعر و لكنها لا تعطي انطباعاً جيداً

CASA VIMA, AMG Arquitectura Integral AMG Arquitectura Integral حديقة حجر
AMG Arquitectura Integral

AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral

يمكنك اختيار الكراسي ذات المظهر الخشبي ستعطي انطباعاً أفضل في تلك الأماكن المفتوحة 

3- مطبخ في حالة يرثى لها

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المطبخ من الأماكن التي لابد أن تكون  منسقة و مرتبة فهو مكان اعداد الطعام و المشروبات لذا حتى لو اخترت ستايل قديم فينبغي عليك دائماً البعد عن حالة الفوضى و عدم الترتيب 

4- عدم استغلال الفناء الامامي

Maison G., Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs

Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs
Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs

يمكن أن تستغل كل أفنية منزلك بطريقة ذكية سواء في عمل حديقة أو تصميم شرفة بدلاً من ترك الأمور فارغة هكذا

مهما كان فناءك صغيراً فهناك فرصة لتصميم شيء مفيد و جذاب فيه

Maison G., Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs

Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs
Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs

5- حتى لو عمرك أقل أو يزيد عن 30 عاماً لا تجعل منزلك يشبه سكن الطلبة بلا أي جماليات

Metamorfoza salonu 19m2, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

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الأفضل أن تستخدم أنماط جمالية على الجدران و الاثاث عن طريق اختيار الضوء المناسب و الفرش المناسب و الألوان المناسبة المتوافقة بين كل تلك العناصر

Metamorfoza salonu 19m2, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

6- أطقم الاواني و الأطباق لديك غير مكتملة ، ينبغي أن يكون لديك أطقم متنوعة و منفصلة للطعام و الشراب و تخصص لكل مناسبة الطقم الانسب لها

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores مطبخ
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

7- إهمال الأرضيات و النوم على سرير رث مثل أيام الدراسة والسكن الطلابي

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

نلاحظ في هذا النموذج عدم وجود سرير من الأساس و لكن مجموعة من المفروشات المطوية لتشكل مكاناً مهيئاً للنوم، لك أن تدرك أن تلك الامور قد انتهت و أنت لديك بيت يريد أن يكون لائقاً بك و معبراً عن شخصيتك الانيقة أمام الجميع و أمام نفسك

8- السرير بدون لحاف أو أغطية أو مخدات تذكرك بأيام رحلات الجوالة التي يجب أن تدرك انها قد انتهت تماماً من حياتك لان شكله غير لائق على الإطلاق

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

السرير يجب أن يوضع عليه ألحفة و أغطية تبرز جماله و تعكس ألوان و شخصية تصميم الغرفة ، سيكون شيء رائع و سيناسبك

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

9- مدخلك يخيف أي إنسان من ان يقترب من منزلك يوحي بأن المنزل مهجور

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto شبابيك
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

من الافضل أن تجعل منزلك منيراً و مضاءاً بقوة و لا مانع من بعض الزينات الأخرى كالنبات و الأعمدة الخشبية ، اجعل منزلك عصرياً باختصار

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto منازل
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

10 استخدام جاكوزي من أجل أن يقول أصدقاءك أنك تمتلك واحداً بالرغم من أن تصميم حمامك و مساحته لا يستطيع استقبال ذلك الحجم الكبير من الجاكوزي

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura حمام
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

مسالة استخدام قطع أصغر في الحمامات ليست عيباً و لكنها تنبع من الذوق و الاقتناع بلا شك، و لكن لا ينبغي أن نضغط مساحة حمامنا لمجرد اقتناء اشياء لا تناسبه 

11- جدران غير نظيفة و متصدعة تنم عن الإهمال

homify منازل
homify

homify
homify
homify

حالو أن تجدد طلاء جدران بيتك الخارجية و الواجهة نظراً لتأثرها الشديد بعوامل الجو و الأتربة، سيضمن لك ذلك بيت متألق و انطباع رائع لدى الضيوف

12- تكديس الأشياء المهملة في مكان واحد وعدم التخلص من الأشياء القديمة غير المستخدمة و الاستمتاع بتخزينها أمر مزري من كل الجوانب

신혼집 20평대 self interior, toki toki
toki

toki
toki
toki

حاول التخلص أولاص بأول من كل الأثاث القديم و اقتني الجديد و ستجد نفسك لا تنفق تكاليف كبيرة لو تخلصت أولاً بأول و على فترات متباعدة

13- استخدام الزجاج بكثرة في تصميم بيتك خصوصاً لو كان لديك أطفال يعتبر أمراً غير عملي و خطر و غير آمن

homify
homify

homify
homify
homify

ابتعد قدر الامكان عن الزجاج و الاشياء الحادة في تصميمات بيتك لو كان لديك أطفال لأن ذلك يرفع من مخاطر اصابتهم أثناء لهوهم و لعبهم

14- خزانات غير صالحة للاستخدام و تحتاج لاصلاحات

신혼집 20평대 self interior, toki toki
toki

toki
toki
toki

حاول التخلص أو اصلاح كل الضلف و الأدراج في خزانات بيتك حتى لا يكون ذلك مظهراً و دليلاً قوياً على اهمالك و بالطبع فإنه يترك انطباع لا يتغير عند ضيوفك بخصوص ذوقك

15- ترك كابلات الهاتف أو الانترنت ظاهرة على جدران بيتك ليس اختياراً و لكنه لا يليق أبداً مع منزلك

신혼집 20평대 self interior, toki toki
toki

toki
toki
toki

لو كانت جدران بيتك لا تسمح بالحفر و التكسير و من ثم اعادة الترميم بعد دفن تلك الكابلات بها حاول أو تشتري علبة بلاستيك لحفظ تلك الكابلات بعيداً عن العيون

16- جهاز للتكيف يعاني من الإهمال تعتبر نقطة سلبية في ديكور منزلك باكمله

homify
homify

homify
homify
homify

مثلما نوهنا على فكرة الاهمال في الاثاث يجب أن ندرك أن اجهزة التكييف لابد أن تكون مغطاة و تعمل و ليست معطلة لأن الضيوف يمكن أن يطلبوا منك فتحه و تشغيله و ليس من اللائق أن تقول لهم إنه يحتاج لاصلاح 

17- وجود نباتات و أصص زرع في البلكونة لا تلقى منك الاهتمام اللازم و لا العناية فتبدو كمنزل مهجور

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

يجب عليك لو اخترت نباتاً طبيعياً أن تدرك أنه يحتاج لعناية و لا تتركه حتى يواجه الجفاف و الموت دون عناية و سقاية و تقليم حتى يكتمل المشهد الرائع لشرفتك

18- الأثاث في بيتك في حالة سيئة

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

لا تترك الاثاث في بيتك حتى يأتي على آخر أمل له في الاستخدام و لكن حاول إما اصلاحه أو تغييره في حينها

19 – انشاء مجالاً للدراسة و انجازالاعمال دون توفير الإنارة الكافية و تزيين الغرفة بالزخارف المطلوبة يعتبر عيباً في حق تصميم بيتك

Ático RJ, en Catarroja, acertus acertus مكتب عمل أو دراسة
acertus

acertus
acertus
acertus

و عندما نتحدث عن مجالاً للعمل داخل بيتك فنحن لا نطلب منك الكثير سوى ضوء قوي و دهان لائق للجدران مع تنسيق لقطع الأثاث و للون الغرفة المتكامل

Ático RJ, en Catarroja, acertus acertus مكتب عمل أو دراسة
acertus

acertus
acertus
acertus

20- استخدام طلاء للجدران يشبه اختيارات المراهقين لإحدى اللوحات

Blühende Wände - mit Fototapeten!, fototapete.de fototapete.de جدران وأرضياتورق الحائط
fototapete.de

fototapete.de
fototapete.de
fototapete.de

حاول ألا تلجأ لأفكار الماضي في تنسيق غرف بيتك و اتجه للأفكار الجديدة و غير المتهالكة سيضمن لك ذلك انطباعاً رائعاً من الجميع و سيرسخ مبدأ التجديد و التنويع في حياتك و سيترك الذكريات في مكانها الجميل داخل الأدراج و داخل وجداننا ..

15 تصميم من الخشب لأبواب منزلك

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