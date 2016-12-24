ما لا ينبغي أن يكون في منزلك لو كنت فوق الــ 30عاماً

في الحقيقة قد واجهتنا حيرة كبيرة في كتابة
كتاب الأفكار هذا حيث أن هوميفاي سيتطرق معنا لفترة غالية في حياة أغلبنا ألا و هي فترة التنشئة و الطفولة و الذكريات الجميلة التي لا تعوض، تلك النوستالجيا التي قد تنتابنا في ذكرياتنا حينما كنا نعيش في بيت والدينا أو بيت جدتنا فنقرر أنه حينما نصمم بيتنا الحالي نعود بالذاكرة و نقتبس سفرة مثلاً على نفس شكل غرفة أحبائنا في الماضي أو لون غرفة طفولتنا ، أو أن نطبق شكل المطبخ كما هو في مطبخنا الجديد و هكذا ..
الفكرة في أن لكل عصر أوان و لكل حادث حديث و نحن نقدر مدى تعلقنا بتلك الفترة و نريد أن نقتبس منها ما أحببناه فيها و لكن دعنا نقول أن لذلك عواقب سلبية عديدة على ديكور بيتك الحالي و لهذا اخترنا عنوان لمن هم فوق الثلاثين لأنه السن و الحد الاعلى الأغلب الذي ينتقل فيه الشباب في معظم دول العالم للعيش باستقلالية بعيده عن ذويهم الذين تربوا معهم في بيوتهم ..
كتاب أفكارنا اليوم مختلف وسيشرح لكم العديد منا لنقاط التي لاينبغي أن نقتبسها في عصرنا الحالي من ديكور عصر مضى بالرغم من تقديرنا لمشاعرنا الإيجابية نحو كل ذكرياتنا فيه ..
ينبغي أكثر أن تحتفظ بتلك الشهادات في كتالوج في درج الذكريات الخاص بك و لكن ليس على الحائط ، فالجدار للزينة و الجمال و ليس لإثبات تفوقك العلمي و الوظيفي
يمكنك اختيار الكراسي ذات المظهر الخشبي ستعطي انطباعاً أفضل في تلك الأماكن المفتوحة
المطبخ من الأماكن التي لابد أن تكون منسقة و مرتبة فهو مكان اعداد الطعام و المشروبات لذا حتى لو اخترت ستايل قديم فينبغي عليك دائماً البعد عن حالة الفوضى و عدم الترتيب
يمكن أن تستغل كل أفنية منزلك بطريقة ذكية سواء في عمل حديقة أو تصميم شرفة بدلاً من ترك الأمور فارغة هكذا
نلاحظ في هذا النموذج عدم وجود سرير من الأساس و لكن مجموعة من المفروشات المطوية لتشكل مكاناً مهيئاً للنوم، لك أن تدرك أن تلك الامور قد انتهت و أنت لديك بيت يريد أن يكون لائقاً بك و معبراً عن شخصيتك الانيقة أمام الجميع و أمام نفسك
مسالة استخدام قطع أصغر في الحمامات ليست عيباً و لكنها تنبع من الذوق و الاقتناع بلا شك، و لكن لا ينبغي أن نضغط مساحة حمامنا لمجرد اقتناء اشياء لا تناسبه
حالو أن تجدد طلاء جدران بيتك الخارجية و الواجهة نظراً لتأثرها الشديد بعوامل الجو و الأتربة، سيضمن لك ذلك بيت متألق و انطباع رائع لدى الضيوف
حاول التخلص أولاص بأول من كل الأثاث القديم و اقتني الجديد و ستجد نفسك لا تنفق تكاليف كبيرة لو تخلصت أولاً بأول و على فترات متباعدة
ابتعد قدر الامكان عن الزجاج و الاشياء الحادة في تصميمات بيتك لو كان لديك أطفال لأن ذلك يرفع من مخاطر اصابتهم أثناء لهوهم و لعبهم
حاول التخلص أو اصلاح كل الضلف و الأدراج في خزانات بيتك حتى لا يكون ذلك مظهراً و دليلاً قوياً على اهمالك و بالطبع فإنه يترك انطباع لا يتغير عند ضيوفك بخصوص ذوقك
لو كانت جدران بيتك لا تسمح بالحفر و التكسير و من ثم اعادة الترميم بعد دفن تلك الكابلات بها حاول أو تشتري علبة بلاستيك لحفظ تلك الكابلات بعيداً عن العيون
مثلما نوهنا على فكرة الاهمال في الاثاث يجب أن ندرك أن اجهزة التكييف لابد أن تكون مغطاة و تعمل و ليست معطلة لأن الضيوف يمكن أن يطلبوا منك فتحه و تشغيله و ليس من اللائق أن تقول لهم إنه يحتاج لاصلاح
يجب عليك لو اخترت نباتاً طبيعياً أن تدرك أنه يحتاج لعناية و لا تتركه حتى يواجه الجفاف و الموت دون عناية و سقاية و تقليم حتى يكتمل المشهد الرائع لشرفتك
لا تترك الاثاث في بيتك حتى يأتي على آخر أمل له في الاستخدام و لكن حاول إما اصلاحه أو تغييره في حينها
حاول ألا تلجأ لأفكار الماضي في تنسيق غرف بيتك و اتجه للأفكار الجديدة و غير المتهالكة سيضمن لك ذلك انطباعاً رائعاً من الجميع و سيرسخ مبدأ التجديد و التنويع في حياتك و سيترك الذكريات في مكانها الجميل داخل الأدراج و داخل وجداننا ..