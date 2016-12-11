7 تصميمات لمكتبات عبقرية

في هوميفاي نهتم بكل أجزاء الشقة سواء كانت غرف أو أثاث أو أي شيء يتعلق بالديكور والفن المعماري، ومن قطع الأثاث الهامة التي تؤثر على ديكور الشقة هي المكتبة، لذا جمعنا لك في هذا الموضوع 7 تصاميم مختلفة للمكتبات منها الكلاسيكي ومنها الحديث، حتمًا ستجذبك عدة تصميمات منها لتنفذها في شقتك دعنا نتركك مع الصور .
غرفة مكتب رمادية على الطراز الكلاسيكي منظمة جدًا كل شيء وضع في مكانه المناسب، وكذلك المكتبة المرتفعة التي أخذت نفس لون الغرفة وباقي الأثاث الموجود بالغرفة، تصميم المكتبة منظم بطريقة كبيرة حيث قُسمت إلى أجزاء متساوية في الحجم، وارتفاعها حتى السقف جعلها تستوعب أكبر قدر من الكتب.
غرفة مكتب على النمط الانتقائي مضاءة بشكل مذهل جدًا، موضعها مميز جدًا فهي عبارة عن جزئين على جانبي النافذة بتصميم يشبه واجهة بيت خشبي بسيط، الإضاءة الداخلية الذهبية لأرفف المكتبة أعطت مظهر دافيء خلاب.
هذا التصميم استغل مساحة مهدرة في منازل كثيرة، صمم الخبراء غرفة مكتب كاملة أسفل السلم، كما نرى تصميم المكتبة هنا ضخمة إلا إنها لا تزحم المساحة مقسمة إلى أرفف كثيرة تستوعب كتب وصور كثيرة جدًا .
المكتبة هنا منقسمة إلى جزئين منفصلين الجزء الصغير منها عبارة عن رفين فوق المكتب مباشرة، والجزء الأكبر بجانب السرير، تواجد المكتبة في مكان مضيء ومشرق جعلها ذات وضع استراتيجي.
غرفة مكتب حديثة بها مكتبة خشبية ذات تصميم بسيط بطول جدران الغرفة، مقسمة إلى أرفف مختلفة في الأشكال تستوعب كم هائل من الكتب.
هذا التصميم الهرمي الشكل للمكتبة عملي جدًا وبسيط، ولا يشغل أي مساحة إضافية بل بالعكس يوفر عليك الكثير من المساحة والنفقات أيضًا وضعها في داخل الجدار وفي نفس الوقت تستوعب أشياء كثيرة .
على الرغم من المساحة الكبيرة لغرفة المكتب إلا أن المكتبة الموجودة بها صغيرة إلى حد ما وعصرية جدًا مثل باقي ديكور الغرفة فهي لم تأخذ شكل واضح ومحدد بل مقسمة إلى مجموعة أرفف مختلفة الأحجام والأوضاع جعلتها لا تأخذ شكل محدد .
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