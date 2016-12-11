7 تصميمات لمكتبات عبقرية

في هوميفاي نهتم بكل أجزاء الشقة سواء كانت غرف أو أثاث أو أي شيء يتعلق بالديكور والفن المعماري، ومن قطع الأثاث الهامة التي تؤثر على ديكور الشقة هي المكتبة، لذا جمعنا لك في هذا الموضوع 7 تصاميم مختلفة للمكتبات منها الكلاسيكي ومنها الحديث، حتمًا ستجذبك عدة تصميمات منها لتنفذها في شقتك دعنا نتركك مع الصور .