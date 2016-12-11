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7 تصميمات لمكتبات عبقرية

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Timeless with a twist, Viterbo Interior design Viterbo Interior design مكتب عمل أو دراسة
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في هوميفاي نهتم بكل أجزاء الشقة سواء كانت غرف أو أثاث أو أي شيء يتعلق بالديكور والفن المعماري، ومن قطع الأثاث الهامة التي تؤثر على ديكور الشقة هي المكتبة، لذا جمعنا لك في هذا الموضوع 7 تصاميم مختلفة للمكتبات منها الكلاسيكي ومنها الحديث، حتمًا ستجذبك عدة تصميمات منها لتنفذها في شقتك دعنا نتركك مع الصور . 

المكتبة الكلاسيكية

Дизайн кабинета в Баку, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio مكتب عمل أو دراسة
ILKIN GURBANOV Studio

ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio

غرفة مكتب رمادية على الطراز الكلاسيكي منظمة جدًا كل شيء وضع في مكانه المناسب، وكذلك المكتبة المرتفعة التي أخذت نفس لون الغرفة وباقي الأثاث الموجود بالغرفة، تصميم المكتبة منظم بطريقة كبيرة حيث قُسمت إلى أجزاء متساوية في الحجم، وارتفاعها حتى السقف جعلها تستوعب أكبر قدر من الكتب. 

المكتبة المضيئة

Timeless with a twist, Viterbo Interior design Viterbo Interior design مكتب عمل أو دراسة
Viterbo Interior design

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

غرفة مكتب على النمط الانتقائي مضاءة بشكل مذهل جدًا، موضعها مميز جدًا فهي عبارة عن جزئين على جانبي النافذة بتصميم يشبه واجهة بيت خشبي بسيط، الإضاءة الداخلية الذهبية لأرفف المكتبة أعطت مظهر دافيء خلاب. 

مكتبة عملية

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم استغل مساحة مهدرة في منازل كثيرة، صمم الخبراء غرفة مكتب كاملة أسفل السلم، كما نرى تصميم المكتبة هنا ضخمة إلا إنها لا تزحم المساحة مقسمة إلى أرفف كثيرة تستوعب كتب وصور كثيرة جدًا .

مكتبة مشرقة

APPARTEMENT PARIS XVI, Barbara Sterkers , architecte d'intérieur Barbara Sterkers , architecte d'intérieur مكتب عمل أو دراسة
Barbara Sterkers , architecte d&#39;intérieur

Barbara Sterkers , architecte d'intérieur
Barbara Sterkers , architecte d&#39;intérieur
Barbara Sterkers , architecte d'intérieur

المكتبة هنا منقسمة إلى جزئين منفصلين الجزء الصغير منها عبارة عن رفين فوق المكتب مباشرة، والجزء الأكبر بجانب السرير، تواجد المكتبة في مكان مضيء ومشرق جعلها ذات وضع استراتيجي.  

مكتبة بسيطة

CASA RP, Alvaro Moragrega / arquitecto Alvaro Moragrega / arquitecto مكتب عمل أو دراسة
Alvaro Moragrega / arquitecto

Alvaro Moragrega / arquitecto
Alvaro Moragrega / arquitecto
Alvaro Moragrega / arquitecto

غرفة مكتب حديثة بها مكتبة خشبية ذات تصميم بسيط بطول جدران الغرفة، مقسمة إلى أرفف مختلفة في الأشكال تستوعب كم هائل من الكتب.

مكتبة بداخل الجدار

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم الهرمي الشكل للمكتبة عملي جدًا وبسيط، ولا يشغل أي مساحة إضافية بل بالعكس يوفر عليك الكثير من المساحة والنفقات أيضًا وضعها في داخل الجدار وفي نفس الوقت تستوعب أشياء كثيرة . 

مكتبة عصرية

B. Apartments, Алена Булатая Алена Булатая مكتب عمل أو دراسة
Алена Булатая

Алена Булатая
Алена Булатая
Алена Булатая

على الرغم من المساحة الكبيرة لغرفة المكتب إلا أن المكتبة الموجودة بها صغيرة إلى حد ما وعصرية جدًا مثل باقي ديكور الغرفة فهي لم تأخذ شكل واضح ومحدد بل مقسمة إلى مجموعة أرفف مختلفة الأحجام والأوضاع جعلتها لا تأخذ شكل محدد . 

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