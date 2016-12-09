فيلا كلاسيكية بتصميمات فخمة وراقية

ليس هناك ما هو أفضل من الطراز الكلاسيكي ليعبر عن الفخامة، وجولتنا اليوم داخل فيلا كلاسيكة فخمة وراقية حيث تعد تطبيق مثالي لمبادئ هذا الطراز من استخدام الألوان الطبيعية واستخدام زخارف الأزهار والنباتات، والاهتمام الشديد بالتناظر والتماثل، مع توفير غرف كاملة للترفيه وممارسة الرياضة، تعال لنبدأ الجولة لنشاهد الغرف عن قرب!
اهتم المصمم أن يكون أثاث غرفة المعيشة مريح، ستلاحظ ذلك من خلال تنجيد الكراسي والكنب، بالإضافة إلى الألوان الطبيعية الهادئة في المنسوجات المزخرفة بأشكال الأزهار، ستلاحظ أيضا أن مبادئ التصميم الكلاسيكي حاضرة هنا بقوة، فتجد مثلا مبدأ التناظر والتماثل في الوحدتين الخشبيتن إلى جوار المدفأة، ومساحات النوافذ المتماثلة، بالإضافة إلى فخامة الأقمشة المستخدمة بشكل عام.
استعان المصمم بألوان وتصميمات أكثر هدوءا في غرفة السفرة، فتجد تصميم الأثاث بسيط في تفاصيله لكنه حافظ على فخامته.
ربما حافظ المصمم على هدوء التصميمات في غرفة السفرة بسبب فتحها على المطبخ كما نرى بالصورة وهو تقليد يميل أكثر إلى الطابع الحداثي.
عندما يستخدم لون النبيذ في الأدوات فهو تعبير قوى وصريح عن الفخامة والرقي، فاستعان المصمم به في طلاء الأجهزة مثل الموقد والثلاجة والفرن التي يبدو من شكلها أنها صممت خصيصا لهذا المطبخ. الرخام أيضا من الخامات التي يكثر استخدامها في الطراز الكلاسيكي فتجده يغطي الجدران أعلى الحوض بألوان طبيعية جذابة ليمنح المطبخ فخامة ورقي.
لون الستائر في المطبخ لم يختلف عن غيرها في غرفة المعيشة أو السفرة، وهو تطبيق رائع لمبدأ التماثل.
مثل أغلب التصميمات الكلاسيكية ستجد ورق الحائط يكسو الجدران بنقوش صغيرة، الإطار الفضي للمرآه وتصميمه الملكي يزيد من فخامة الممر، أما الزهور الطبيعية فقد منحته حيوية وانتعاشا.
الألوان الهادئة تسيطر هنا وهو اختيار مثالي لغرف النوم لما لها من تأثير على الحالة المزاجية، حققت السجادة باللون الزهري تناغما رائعا مع ورق الحائط أعلى السرير وأضفا على الغرفة لمسة مبهجة، بينما منحت الأرضية الباركية من الخشب الطبيعي دفء غلف المكان.
زادت النقوش المرسومة على المرآة الكبيرة أعلى التسريحة من بهجة وإشراق الغرفة، خاصة مع توافر مصدر قوي للضوء الطبيعي وهو ما سيزيد من الشعور باتساع الغرفة بالتتابع.
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تناغم ورق الجدران المنقوش بالزهور الوردية اللون مع الأرضية البيضاء وزاد من إشراق الحمام، أما البلاط الصغير والخطين باللون النبيذي فقد حققا التوازن المطلوب في ألوان الحمام.
تصميم البانيو لافت للنظر، فهو يشبه كثيرا التصميمات التي كانت تتواجد في منازل الملوك والأمراء مع اختلاف اللون، ومع اللمسات الذهبية في إطار زجاج الدوش والأدوات الصحية زاد الشعور بملكية وفخامة الحمام
اهتم المصمم أن يوفر عزلة تامة بالمكتب، فغطي الجدران لون النبيذ مع لمسات ذهبية خفيفة مع ستائر داكنة لحجب الضوء بالكامل، أما السقف فقد تم عزله تماما بالخشب لحجب أي أصوات خارجية، مع إضاءة خافتة تناسب القراءة. تصميم عتيق وتقليدي يذكرنا بغرف المكتب التي نراها في الأفلام القديمة.
تصميم غرفة المكتب الأخرى جاءت على النقيض تماما من الغرفة السابقة، إذا استعان المصمم بورق حائط مزين بنقوش الأزهار الوردية اللون، حتى الأقمشة المستخدمة في تنجيد الكرسي وتصميم الستارة زينت هى الأخرى بنقوش الأزهار فينتج في النهاية غرفة مكتب مشرقة للغاية بلمسة أنثوية.
ولمزيد من تحقيق الرفاهية تم تخصيص غرفة كاملة لتصبح سينما منزلية بنظام صوتي مخصص وأثاث مريح، اللافت للنظر أن الغرفة مقسمة لمستوى أعلى بدرجة وكأنك في سينما حقيقة.
الممر العلوي الذي يصل الغرف الداخلية بالعلية مشرق للغاية وذلك بفضل تعدد مصادر الإضاءة الطبيعية من أكثر من اتجاه، استعان المصمم بالخشب الطبيعي ليكسو الأرضيات على عكس الممر بالدور الأول، وهو ما زاد الشعور بالدفء والحميمية استعدادا لدخول غرف الأبناء.
اعتمد المصمم في تصميم غرف الأطفال على أثاث متشابة تماما مع اختلاف الألوان المستخدمة سواء في الأثاث أو المنسوجات أو ورق الجدران، الغرفة هنا تسودها الألوان الداكنة على عكس الغرفة الأخرى حيث استخدم فيها ألوان مشرقة أكثر، ربما هذه الغرفة لصبي والأخرى لفتاة.
وأخيرا غرفة نوم أخرى، يبدو أنها لشاب مثلا..يتضح ذلك من الألوان المستخدمة وورق الحائط الذي غطي الجدران أعلى السرير.