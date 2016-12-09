فيلا كلاسيكية بتصميمات فخمة وراقية

زادت النقوش المرسومة على المرآة الكبيرة أعلى التسريحة من بهجة وإشراق الغرفة، خاصة مع توافر مصدر قوي للضوء الطبيعي وهو ما سيزيد من الشعور باتساع الغرفة بالتتابع.

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