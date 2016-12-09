10 حيل لتنعم بمنزل دافئ هذا الشتاء

أجواء الشتاء الباردة على الأبواب، وكما تستعد بإعداد ملابسك الشتوية الثقيلة والتي ستقيك من البرد منزلك أيضا بحاجة لمجموعة من الإجراءات التي ستجعل منه في النهاية ملاذا مريحا ودافئا في ليال الشتاء الباردة.

في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لكم مجموعة من الأفكار والحيل البسيطة بمنزلك لتتخطى برودة الشتاء وتنعم بليال دافئة.