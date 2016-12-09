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10 حيل لتنعم بمنزل دافئ هذا الشتاء

أميرة قاسم أميرة قاسم
Cult Fire Feuerstellen in Suiten und SPA-Bereich eines Luxushotels, Cult Fire International Sales GmbH Cult Fire International Sales GmbH غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
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أجواء الشتاء الباردة على الأبواب، وكما تستعد بإعداد ملابسك الشتوية الثقيلة والتي ستقيك من البرد منزلك أيضا بحاجة لمجموعة من الإجراءات التي ستجعل منه في النهاية ملاذا مريحا ودافئا في ليال الشتاء الباردة.

في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لكم مجموعة من الأفكار والحيل البسيطة بمنزلك لتتخطى برودة الشتاء وتنعم بليال دافئة.

1. ألوان دافئة

Project gerenoveerde boerderij, De Plankerij BVBA De Plankerij BVBA غرفة المعيشة خشب
De Plankerij BVBA

De Plankerij BVBA
De Plankerij BVBA
De Plankerij BVBA

ألوان ملابسك في الصيف عادة ما تكون مشرقة ومبهجة لتتماشى مع بهجة الصيف، أما في الشتاء فتلجأ لألوان تزيد شعورك بالدفء وكذلك منزلك. يمكنك إعداد كسوة لأثاث غرفة المعيشة بألوان وملمس دافئ لتزيد من شعورك بالدفء بالداخل، أو حتى بعض الأكسسوارات الخشبية ليضغى تأثيرها على برودة الجو.

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2. منسوجات للتدفئة

Loftroom Living , Rasa en Détail Rasa en Détail الغرف
Rasa en Détail

Rasa en Détail
Rasa en Détail
Rasa en Détail

كما للألوان عامل قوي في الشعور بالدفء فإن للملس تأثير أقوى أيضا، اختر منسوجات مخصصة للتدفئة لتغطية الأسرة وكنبة غرفة المعيشة، ربما تحتاج لشراء بطانية صغيرة لتخصصها لغرفة المعيشة أو بعض الأقمشة الفرو لتضعها على الكراسي لتمنحك مزيد من الراحة والدفء.

3. وسائد مريحة

nuage * cloud , ANNABEL KERN ANNABEL KERN غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
ANNABEL KERN

ANNABEL KERN
ANNABEL KERN
ANNABEL KERN

الوسائد صديقة الشتاء، خاصة وأنك تقضي كثير من الوقت على كنبة غرفة المعيشة متخذها ملاذا من البرد بالخارج، حتما ستحتاج إلى وسائد بأغطية تناسب جو الشتاء مثل التي بالصورة.

4. حافظ على الهواء الدافئ بالداخل

Living Room Shutters , The New England Shutter Company The New England Shutter Company غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
The New England Shutter Company

Living Room Shutters

The New England Shutter Company
The New England Shutter Company
The New England Shutter Company

من المهام الضرورية لتنعم بمنزل دافئ بالشتاء أن يكون لديك الأغراض والأدوات اللازمة التي ستحافظ على الهواء الدافي بالداخل، لذا تأكد من عدوم وجود تسريب للهواء من النوافذ وتحقق من جودة أقفال النوافذ. يمكنك الاستعانة بالنوافذ محكمة الغلق كالتي بالصورة، وهى تمثل طبقة عزل للهواء بالخارج بكفاءة عالية.

PARIS ROSE Cabbages & Roses شبابيك و أبوابستائر
Cabbages &amp; Roses

PARIS ROSE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

الستائر الثقيلة تعد حلا عمليا بدلا من تحمل تكلفة نوافذ جديدة محكمة الغلق، كما أنها ستمنح المكان مظهر جديد كليا حين تركيبها مع بداية الشتاء.

5. أعد ترتيب الأثاث

VIVIENDA A-MOR-I-SART, estudio551 estudio551 غرفة المعيشة
estudio551

estudio551
estudio551
estudio551

من الإجراءات المهمة التي يمكنك اتخاذها هى إعادة ترتيب الأثاث بحيث يبعد عن مصدر الهواء البارد، مثل الأبواب أو النوافذ، وهى حيلة بسيطة لتجدد من ديناميكية المنزل.

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6. تأثير الإضاءة

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores غرفة المعيشة
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

ابتعد تماما عن الإضاءة البيضاء خلال الشتاء، فليس هناك إضاءة أفضل للشتاء من الإضاءة الصفراء الدافئة، هناك بالأسواق أنواع مختلفة للمبات بإضاءة صفراء وموفرة في الوقت نفسه حتى لا تتأثر فاتورة الكهرباء.

Christmas '14, Farrow & Ball Farrow & Ball غرفة المعيشةإضاءة
Farrow &amp; Ball

Christmas '14

Farrow & Ball
Farrow &amp; Ball
Farrow & Ball

لمبات الليد الصغيرة أيضا لها له تأثير شاعري على المكان الذي توضع فيه، يمكنك وضعها في أحد أركان غرفة المعيشة وتحتها جلسة بالأرض، فكرة جيدة تناسب جو تجمع الأصدقاء.

Bimala brass lanterns homify المنزلديكورات واكسسوارات
homify

Bimala brass lanterns

homify
homify
homify

الشموع أيضا من عناصر الديكور التي تناسب أجواء الشتاء الباردة، هناك أنواع ذات روائح مميزة، يمكنك اختيار رائحة القرفة والفانيلا فهما يعطيان انطباعا وكأن هناك شيء ما يعد خبزه في الفرن.

7. غطي الأرضيات

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إذا كانت الأرضيات بمنزلك خشبية فأنت محظوظ لأنها اختيار مثاليا للحصول على أرضية منزل دافئة، إما إن كانت بلاط من السيراميك أو البورسيلين فعليك اتخاذ اجراءات إضافية لتغطية الأرضيات بالشتاء، مثل السجاد الطبيعي من الصوف أو من جلود الحيوانات كالتي بالصورة لكن عيب هذا الحل أنه مكلف.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يمكنك اللجوء أيضا لسجادة واحدة ثقيلة من الصوف الصناعي لتغطي مساحة كبيرة من الأرضيات كحل بديل عن السجاد من الصوف الطبيعي.

8. اقتني مدفأة

Cult Fire Feuerstellen in Suiten und SPA-Bereich eines Luxushotels, Cult Fire International Sales GmbH Cult Fire International Sales GmbH غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
Cult Fire International Sales GmbH

Cult Fire International Sales GmbH
Cult Fire International Sales GmbH
Cult Fire International Sales GmbH

يختلف احتياجك لوجود مدفأة بمنزلك وفقا لعوامل كثيرة منها نوع الأرضية وطبيعة المفروشات وموقع المنزل (بحري أو قبلي) بالإضافة إلى البيئة المحيطة بالمنزل. بالإضافة إلى وظيفة المدفأة في تدفئة المنزل لكنها أصبحت عنصر مميز من عناصر ديكور المنازل بالشتاء، هناك تصميمات جديدة لدفايت كهربائية على شكل مدفئة الحطب تمام وتخرج لهب مماثل للهب الخشب المحترق.

9. عد وجبة شهية لأحباءك وأصدقاءك

Kitchen with range cooker Dittrich Hudson Vasetti Architects مطبخ
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen with range cooker

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

الخبز والطبخ من النشاطات المناسبة لأجواء الشتاء والتي تزيد من دفء وحميمية منزلك، جهز قائمة بالوجبات الخفيفة التي يمكنك إعدادها لعائلتك وأصدقاءك لتدفئهم في ليال الشتاء القارسة، وبالطبع ليس هناك ما هو أفضل من وجبة ساخنة خرجت للتو من الفرن.

10. سجادة تجفيف

residencia Gallardo, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك خشب نقي Brown
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

إذا اتبعت هذه النصائح أضمن لك منزل مريح ودافئ ذلك الشتاء، لكنك لا تريد منزلك دافئا وحسب بل نظيفا أيضا! اقتني سجادة تجفيف بجودة عالية لتضعها أمام باب المنزل، ستكون درع واقي لأرضية المنزل من الأحذية المبتلة والمتسخة بسبب الأمطار.

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