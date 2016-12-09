10 حيل لتنعم بمنزل دافئ هذا الشتاء

أجواء الشتاء الباردة على الأبواب، وكما تستعد بإعداد ملابسك الشتوية الثقيلة والتي ستقيك من البرد منزلك أيضا بحاجة لمجموعة من الإجراءات التي ستجعل منه في النهاية ملاذا مريحا ودافئا في ليال الشتاء الباردة.
في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لكم مجموعة من الأفكار والحيل البسيطة بمنزلك لتتخطى برودة الشتاء وتنعم بليال دافئة.
ألوان ملابسك في الصيف عادة ما تكون مشرقة ومبهجة لتتماشى مع بهجة الصيف، أما في الشتاء فتلجأ لألوان تزيد شعورك بالدفء وكذلك منزلك. يمكنك إعداد كسوة لأثاث غرفة المعيشة بألوان وملمس دافئ لتزيد من شعورك بالدفء بالداخل، أو حتى بعض الأكسسوارات الخشبية ليضغى تأثيرها على برودة الجو.
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كما للألوان عامل قوي في الشعور بالدفء فإن للملس تأثير أقوى أيضا، اختر منسوجات مخصصة للتدفئة لتغطية الأسرة وكنبة غرفة المعيشة، ربما تحتاج لشراء بطانية صغيرة لتخصصها لغرفة المعيشة أو بعض الأقمشة الفرو لتضعها على الكراسي لتمنحك مزيد من الراحة والدفء.
الوسائد صديقة الشتاء، خاصة وأنك تقضي كثير من الوقت على كنبة غرفة المعيشة متخذها ملاذا من البرد بالخارج، حتما ستحتاج إلى وسائد بأغطية تناسب جو الشتاء مثل التي بالصورة.
من المهام الضرورية لتنعم بمنزل دافئ بالشتاء أن يكون لديك الأغراض والأدوات اللازمة التي ستحافظ على الهواء الدافي بالداخل، لذا تأكد من عدوم وجود تسريب للهواء من النوافذ وتحقق من جودة أقفال النوافذ. يمكنك الاستعانة بالنوافذ محكمة الغلق كالتي بالصورة، وهى تمثل طبقة عزل للهواء بالخارج بكفاءة عالية.
الستائر الثقيلة تعد حلا عمليا بدلا من تحمل تكلفة نوافذ جديدة محكمة الغلق، كما أنها ستمنح المكان مظهر جديد كليا حين تركيبها مع بداية الشتاء.
من الإجراءات المهمة التي يمكنك اتخاذها هى إعادة ترتيب الأثاث بحيث يبعد عن مصدر الهواء البارد، مثل الأبواب أو النوافذ، وهى حيلة بسيطة لتجدد من ديناميكية المنزل.
ابتعد تماما عن الإضاءة البيضاء خلال الشتاء، فليس هناك إضاءة أفضل للشتاء من الإضاءة الصفراء الدافئة، هناك بالأسواق أنواع مختلفة للمبات بإضاءة صفراء وموفرة في الوقت نفسه حتى لا تتأثر فاتورة الكهرباء.
لمبات الليد الصغيرة أيضا لها له تأثير شاعري على المكان الذي توضع فيه، يمكنك وضعها في أحد أركان غرفة المعيشة وتحتها جلسة بالأرض، فكرة جيدة تناسب جو تجمع الأصدقاء.
الشموع أيضا من عناصر الديكور التي تناسب أجواء الشتاء الباردة، هناك أنواع ذات روائح مميزة، يمكنك اختيار رائحة القرفة والفانيلا فهما يعطيان انطباعا وكأن هناك شيء ما يعد خبزه في الفرن.
إذا كانت الأرضيات بمنزلك خشبية فأنت محظوظ لأنها اختيار مثاليا للحصول على أرضية منزل دافئة، إما إن كانت بلاط من السيراميك أو البورسيلين فعليك اتخاذ اجراءات إضافية لتغطية الأرضيات بالشتاء، مثل السجاد الطبيعي من الصوف أو من جلود الحيوانات كالتي بالصورة لكن عيب هذا الحل أنه مكلف.
يمكنك اللجوء أيضا لسجادة واحدة ثقيلة من الصوف الصناعي لتغطي مساحة كبيرة من الأرضيات كحل بديل عن السجاد من الصوف الطبيعي.
يختلف احتياجك لوجود مدفأة بمنزلك وفقا لعوامل كثيرة منها نوع الأرضية وطبيعة المفروشات وموقع المنزل (بحري أو قبلي) بالإضافة إلى البيئة المحيطة بالمنزل. بالإضافة إلى وظيفة المدفأة في تدفئة المنزل لكنها أصبحت عنصر مميز من عناصر ديكور المنازل بالشتاء، هناك تصميمات جديدة لدفايت كهربائية على شكل مدفئة الحطب تمام وتخرج لهب مماثل للهب الخشب المحترق.
الخبز والطبخ من النشاطات المناسبة لأجواء الشتاء والتي تزيد من دفء وحميمية منزلك، جهز قائمة بالوجبات الخفيفة التي يمكنك إعدادها لعائلتك وأصدقاءك لتدفئهم في ليال الشتاء القارسة، وبالطبع ليس هناك ما هو أفضل من وجبة ساخنة خرجت للتو من الفرن.
إذا اتبعت هذه النصائح أضمن لك منزل مريح ودافئ ذلك الشتاء، لكنك لا تريد منزلك دافئا وحسب بل نظيفا أيضا! اقتني سجادة تجفيف بجودة عالية لتضعها أمام باب المنزل، ستكون درع واقي لأرضية المنزل من الأحذية المبتلة والمتسخة بسبب الأمطار.