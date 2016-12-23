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منزل مبهج بفضل الألوان المحايدة!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home مطبخ
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كثيرون هم من يلجاون لاستخدام الألوان المحايدة في منازلهم هذه الأيام عند اختيار ألوان جدران الغرف المختلفة، منهم من يختارها عن عشقه لهذه الدرجات اللونية الهادئة كالأبيض والبيج والرمادي على سبيل المثال؛ لما تضيفه من لمسة هادئة لأجواء المنزل.. فضلًا عن قدرتها السحرية على تعزيز عامل المساحة والبراح، ومنهم من يُجبَر عليها نسبيًا نظرًا لأنها أقل تكلفة مقارنة بالألوان الداكنة والزاهية.

واليوم نعرض لكم مشروع أخاذ بتصميم عصري بات بفضل الألوان المحايدة أكثر جمالًا وتألقًُا مما لاشك أنه سَيُبهر النوعية الأولى من الجمهور التي أشارنا إليها أعلاه وربما يُغَيِر وجهة نظر الشريحة الثانية غير المُفَضِلة لهذه الألوان. 

ساحة مشتركة

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home مطبخ
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

ساحة مُشتركة بين المطبخ غرفة تناول الطعام وغرفة المعيشة يفصلهما فقط نصف جدار خشبي هو في الأساس وحدة مخصصة لوضع التلفاز لن تكتشفها إلا عند رؤية الجهة الأخرى من غرفة المعيشة. الألوان المحايدة تخيم على الساحة بالكامل وتكسبها حالة من الهدوء ليس فقط في هاتين الغرفتين، بل في أرجاء المنزل كافة.  

الأزرق يقتحم هدوء الألوان

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة المعيشة
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

في تلك البقعة المخصصة لغرفة المعيشة.. نجد الأزرق يتألق ويقتحم بجراءته الحالة الهادئة التي تسكن المكان بفضل الألوان المحايدة، فهي تكتسح بكل وضوح للديكورات جميعها. غرفة المعيشة تتسم هنا بالبساطة الشديدة حيث تتكون فقط من أريكة زرقاء اللون ومقعدين ناصعين البياض يتوسطهما طاولة خشبية بأرجل معدنية.

السفرة عن قُرب

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home مطبخ
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

من هذه الزاوية نرى السفرة عن قُرب تتكون من مائدة مستطيلة باللون البني الداكن يحاوطها أربعة كراسي بيضاء اللون بتصميم معاصر ذات أرجل خشبية ومعدنية في ذات الوقت. يمكننا أن نلمح من هنا اندماج السفرة مع المطبخ في تصميم فريد تتناسق جميع ألوانه مع بعضها البعض.

الجدار الأخضر

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home مطبخ
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

غرفة تناول الطعام مُصَمَمة على النمط الحداثي تظهر مائدتها بلونها الداكن وسط كم الألوان المحايدة المستخدمة في كلًا من الجدران والأرضيات وجميع الديكورات. على يسار المائدة يمكننا أن نلمح أحد الجدران مكسي بمجموعة من أوراق الشجر الصناعي التي نجحت في بث مزيد من الإشراقة والحيوية لأرجاء تلك الساحة.

يمكننا أن نلمح أيضًا من خلال هذه الصورة التصميم الراقي للدرج الذي ينقلنا للطابق العلوي بسهولة حيث يوجد جناح النوم الرئيسي والحمام وغرفة تبديل الملابس.

إلى الطابق العلوي

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

لم يكن الدَرَج وحده صاحب التصميم الراقي والفريد بهذا المنزل وإنما الجدار المقابل له أيضًا تمتع بمزيد من الرقي والأناقة الناتجة عن سحر الإضاءة. فـ تلك الاسبوتات وزعت الأضواء بشكل مبهر لاتجاهات مختلفة زينت الحائط وكذلك الدرج. يمكننا من هنا ملاحظة الدرابزين واللمسة الزجاجية البراقة التي أضافها إليه مصمم المنزل خصوصًا بالجزء العلوي له، كما يمكننا أن نلمح أيضًا تلك البورتريهات الثلاث المتراصة بشكل رأسي يمين الكوريدور بإطاراتها السوداء التي أظهرت جمال تلك البقعة من المنزل.

الكوريدور.. واسع بفضل الألوان المحايدة

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

هذه الصورة توضح لنا الكوريدور بالكامل الذي يتسم بالاتساع والبراح الناتج عن استخدام الألوان المحايدة. بنهاية ذلك الكوريدور نصل إلى غرفة تبديل الملابس والتي نستكشف تفاصيلها عن قرب من خلال التصميم التالي.

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غرفة تبديل الملابس

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة الملابس
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

غرفة صغيرة لتبديل الملابس بسقف شبه مائل يتوسطه نافذة أفقية شفافة تزود الغرفة بالإضاءة الطبيعية وتوفر لها عامل التهوية السليمة أيضًا. الغرفة مقسمة بشكل عملي جذاب ما بين مساحة للأرفف ومساحة للأدراج وخزانة ملابس مغلقة أيضًا.

الحمام.. بلمسة زرقاء أيضًا

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home حمام
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

بنفس الروح التي ميزت غرفة المعيشة وبنفس اللون الأزرق قرر المصمم أن يكسر هدوء الألوان المحايدة المستخدمة في البيت بالكامل. هذه الجهة من الحمام، تُظهر الحوض الأبيض مربع الشكل الذي يدنوه رف خشبي يختبئ أسفلها درج يضم الأغراض الأشد خصوصية. يزين هذا الحمام لمسات عدة بداية من الحائط الخلفي للمرآة بتفاصيله المزركشة مرورًا بالمرآة المستديرة نفسها نهاية بوحدات الإضاءة المتدلية من السقف في خط أفقي مستقيم. 

الجهة الأخرى من الحمام

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home حمام
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

نرى هنا بوضوح بقية أجزاء الحمام والتي تنقسم إلى مساحتين أحدهما للاستحمام نجدها مغلفة بالسيراميك المنقوش وأخرى تشمل مقعد الحمام بخلفية مطلية باللون الأزرق يفصلهما فقط عن بعضهم البعض جدار غير مكتمل بمنظر جمالي رائع.  

جناح النوم الرئيسي

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة نوم
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

على قسمين صُمم جناح النوم الرئيسي لهذه الفيلا، الجزء الأكبر لساحة تسع السرير بحجمه الكبير ووحدة تلفاز بسيطة المعالم، والساحة الثانية تضم طاولة سوداء أنيقة تعلوها مرآة بطول الحائط.

غرفة النوم من زاوية أخرى

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة نوم
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

في الجهة المقابلة للسرير يمكننا أن نرى وحدة التلفاز السابق الإشارة إليها وهي عبارة عن رف أبيض صغير يدنوه وحدة مغلقة تعتليهما الشاشة.

خزانة الملابس.. في جزء منفصل عن الغرفة

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة الملابس
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

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حمام آخر فندقي

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home حمام
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

في مساحة كبيرة نسبيًا صُمِمَ هذا الحمام الذي يتميز عن سابقه بعامل المساحة حيث أنه يتسم بنفس الروح والألوان. ربما لم يختلف تصميم الحمام هنا عن نظيره الأول إلا في التصميم بعض الشئ. غالبًا هذا الحمام مُلحق بجناح النوم الرئيسي الذي عرضناه سابقًا.

مكتب منزلي..هادئ و يحفز على الإنجاز

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home مكتب عمل أو دراسة
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

تتكون الغرفة من مكتب بسيط التصميم فهو عبارة عن رف طويل يمكن من خلال رص الأدوات المكتبية والكتب يشمل درجين بطرفيه يسمحوا لك بوضع الأوراق والملفات الأكثر أهمية. المكتب يطل عن منظر خلاب كفيل بأن يحفز على العمل والإنجاز ويجعل العمل من المنزل في حد ذاته متعة. بناحية اخرى من الغرفة وضع المصمم أريكة بيضاء اللون بتصميم مريح واستغل الحائط المقابل لها في تثبيت شاشة تلفاز أسفلها قصريتي زرع تضم نبات أخضر مبهج!

قبل وبعد: تحول كامل لحمام قديم إلى آخر عصري
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