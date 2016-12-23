منزل مبهج بفضل الألوان المحايدة!

كثيرون هم من يلجاون لاستخدام الألوان المحايدة في منازلهم هذه الأيام عند اختيار ألوان جدران الغرف المختلفة، منهم من يختارها عن عشقه لهذه الدرجات اللونية الهادئة كالأبيض والبيج والرمادي على سبيل المثال؛ لما تضيفه من لمسة هادئة لأجواء المنزل.. فضلًا عن قدرتها السحرية على تعزيز عامل المساحة والبراح، ومنهم من يُجبَر عليها نسبيًا نظرًا لأنها أقل تكلفة مقارنة بالألوان الداكنة والزاهية.
واليوم نعرض لكم مشروع أخاذ بتصميم عصري بات بفضل الألوان المحايدة أكثر جمالًا وتألقًُا مما لاشك أنه سَيُبهر النوعية الأولى من الجمهور التي أشارنا إليها أعلاه وربما يُغَيِر وجهة نظر الشريحة الثانية غير المُفَضِلة لهذه الألوان.
ساحة مُشتركة بين المطبخ غرفة تناول الطعام وغرفة المعيشة يفصلهما فقط نصف جدار خشبي هو في الأساس وحدة مخصصة لوضع التلفاز لن تكتشفها إلا عند رؤية الجهة الأخرى من غرفة المعيشة. الألوان المحايدة تخيم على الساحة بالكامل وتكسبها حالة من الهدوء ليس فقط في هاتين الغرفتين، بل في أرجاء المنزل كافة.
في تلك البقعة المخصصة لغرفة المعيشة.. نجد الأزرق يتألق ويقتحم بجراءته الحالة الهادئة التي تسكن المكان بفضل الألوان المحايدة، فهي تكتسح بكل وضوح للديكورات جميعها. غرفة المعيشة تتسم هنا بالبساطة الشديدة حيث تتكون فقط من أريكة زرقاء اللون ومقعدين ناصعين البياض يتوسطهما طاولة خشبية بأرجل معدنية.
من هذه الزاوية نرى السفرة عن قُرب تتكون من مائدة مستطيلة باللون البني الداكن يحاوطها أربعة كراسي بيضاء اللون بتصميم معاصر ذات أرجل خشبية ومعدنية في ذات الوقت. يمكننا أن نلمح من هنا اندماج السفرة مع المطبخ في تصميم فريد تتناسق جميع ألوانه مع بعضها البعض.
غرفة تناول الطعام مُصَمَمة على النمط الحداثي تظهر مائدتها بلونها الداكن وسط كم الألوان المحايدة المستخدمة في كلًا من الجدران والأرضيات وجميع الديكورات. على يسار المائدة يمكننا أن نلمح أحد الجدران مكسي بمجموعة من أوراق الشجر الصناعي التي نجحت في بث مزيد من الإشراقة والحيوية لأرجاء تلك الساحة.
يمكننا أن نلمح أيضًا من خلال هذه الصورة التصميم الراقي للدرج الذي ينقلنا للطابق العلوي بسهولة حيث يوجد جناح النوم الرئيسي والحمام وغرفة تبديل الملابس.
لم يكن الدَرَج وحده صاحب التصميم الراقي والفريد بهذا المنزل وإنما الجدار المقابل له أيضًا تمتع بمزيد من الرقي والأناقة الناتجة عن سحر الإضاءة. فـ تلك الاسبوتات وزعت الأضواء بشكل مبهر لاتجاهات مختلفة زينت الحائط وكذلك الدرج. يمكننا من هنا ملاحظة الدرابزين واللمسة الزجاجية البراقة التي أضافها إليه مصمم المنزل خصوصًا بالجزء العلوي له، كما يمكننا أن نلمح أيضًا تلك البورتريهات الثلاث المتراصة بشكل رأسي يمين الكوريدور بإطاراتها السوداء التي أظهرت جمال تلك البقعة من المنزل.
هذه الصورة توضح لنا الكوريدور بالكامل الذي يتسم بالاتساع والبراح الناتج عن استخدام الألوان المحايدة. بنهاية ذلك الكوريدور نصل إلى غرفة تبديل الملابس والتي نستكشف تفاصيلها عن قرب من خلال التصميم التالي.
غرفة صغيرة لتبديل الملابس بسقف شبه مائل يتوسطه نافذة أفقية شفافة تزود الغرفة بالإضاءة الطبيعية وتوفر لها عامل التهوية السليمة أيضًا. الغرفة مقسمة بشكل عملي جذاب ما بين مساحة للأرفف ومساحة للأدراج وخزانة ملابس مغلقة أيضًا.
بنفس الروح التي ميزت غرفة المعيشة وبنفس اللون الأزرق قرر المصمم أن يكسر هدوء الألوان المحايدة المستخدمة في البيت بالكامل. هذه الجهة من الحمام، تُظهر الحوض الأبيض مربع الشكل الذي يدنوه رف خشبي يختبئ أسفلها درج يضم الأغراض الأشد خصوصية. يزين هذا الحمام لمسات عدة بداية من الحائط الخلفي للمرآة بتفاصيله المزركشة مرورًا بالمرآة المستديرة نفسها نهاية بوحدات الإضاءة المتدلية من السقف في خط أفقي مستقيم.
نرى هنا بوضوح بقية أجزاء الحمام والتي تنقسم إلى مساحتين أحدهما للاستحمام نجدها مغلفة بالسيراميك المنقوش وأخرى تشمل مقعد الحمام بخلفية مطلية باللون الأزرق يفصلهما فقط عن بعضهم البعض جدار غير مكتمل بمنظر جمالي رائع.
على قسمين صُمم جناح النوم الرئيسي لهذه الفيلا، الجزء الأكبر لساحة تسع السرير بحجمه الكبير ووحدة تلفاز بسيطة المعالم، والساحة الثانية تضم طاولة سوداء أنيقة تعلوها مرآة بطول الحائط.
في الجهة المقابلة للسرير يمكننا أن نرى وحدة التلفاز السابق الإشارة إليها وهي عبارة عن رف أبيض صغير يدنوه وحدة مغلقة تعتليهما الشاشة.
في مساحة كبيرة نسبيًا صُمِمَ هذا الحمام الذي يتميز عن سابقه بعامل المساحة حيث أنه يتسم بنفس الروح والألوان. ربما لم يختلف تصميم الحمام هنا عن نظيره الأول إلا في التصميم بعض الشئ. غالبًا هذا الحمام مُلحق بجناح النوم الرئيسي الذي عرضناه سابقًا.
تتكون الغرفة من مكتب بسيط التصميم فهو عبارة عن رف طويل يمكن من خلال رص الأدوات المكتبية والكتب يشمل درجين بطرفيه يسمحوا لك بوضع الأوراق والملفات الأكثر أهمية. المكتب يطل عن منظر خلاب كفيل بأن يحفز على العمل والإنجاز ويجعل العمل من المنزل في حد ذاته متعة. بناحية اخرى من الغرفة وضع المصمم أريكة بيضاء اللون بتصميم مريح واستغل الحائط المقابل لها في تثبيت شاشة تلفاز أسفلها قصريتي زرع تضم نبات أخضر مبهج!