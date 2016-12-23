منزل مبهج بفضل الألوان المحايدة!

كثيرون هم من يلجاون لاستخدام الألوان المحايدة في منازلهم هذه الأيام عند اختيار ألوان جدران الغرف المختلفة، منهم من يختارها عن عشقه لهذه الدرجات اللونية الهادئة كالأبيض والبيج والرمادي على سبيل المثال؛ لما تضيفه من لمسة هادئة لأجواء المنزل.. فضلًا عن قدرتها السحرية على تعزيز عامل المساحة والبراح، ومنهم من يُجبَر عليها نسبيًا نظرًا لأنها أقل تكلفة مقارنة بالألوان الداكنة والزاهية.

واليوم نعرض لكم مشروع أخاذ بتصميم عصري بات بفضل الألوان المحايدة أكثر جمالًا وتألقًُا مما لاشك أنه سَيُبهر النوعية الأولى من الجمهور التي أشارنا إليها أعلاه وربما يُغَيِر وجهة نظر الشريحة الثانية غير المُفَضِلة لهذه الألوان.