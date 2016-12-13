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قبل وبعد: تجديد منزل صامد أمام عامل الزمن

Marwa Hasan Marwa Hasan
미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 حديقة
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في جولتنا المزدوجة اليوم والتي تأخذنا عبر الزمن لنرى كيف كان هذا المبنى قبل التجديد ومرة أخرى بعد التجديد لنرى التحول الكبير. هذا المنزل الصامد أمام عامل الزمن استحق أن يستغل بشكل أفضل مناسب لإمكانيته بدلاً من الأثاث الداكن والتصميم الداخلي الكئيب بلا أي طراز أو شكل. هذا التحول الرائع سيثبت لنا كيف أنه بعدد من التفاصيل البسيطة يمكننا الحصول على طراز مختلف ومنزل ذو طابع مريح ومرحب. والتي تثبت لنا أنه لم يفت الأوان لتجديد منازلنا نحن أيضاً بشكل حديث، أنيق ومريح.

قبل: قديم، طويل وممل

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

الممر الخارجي يظهر أمامنا بشكل طويل، ممل وغير نظيف. كما كان المدخل ضيق وبلا أي تفاصيل مرحبة. بني السور ليحمي المنزل ولكنه حجب المساحة ومنع الراحة.

قبل: المنزل كئيب

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

فور دخولك إلى المنزل تشعر أن المشهد المقابل هو مشهد مرعب للديكور الداخلي. المساحة الداخلية صغيرة، غير منظمة بتشكيلات غير متكاملة وغير مرحبة. حتى الاثاث المستخدم فهو اثاث قديم ومستهلك.

قبل: حمام قبيح

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

الحمام هو نقطة ضعف المنزل فهو طويل وذو عرض صغير، الحوائط مغطاة بالبلاطات البيضاء. مزدحم ملئ بالفوضى وذو ذوق قديم وقبيح، ولم يتم استغلال المساحة بشكل صحيح.

قبل: بلكونة على الطراز القديم

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

الشرفة القديمة لم تصلح في خلق مساحة خارجية مشرقة داخل حدود المنزل، فلم تكن مريحة أوعملية لأي استخدام. ترى ما حدث فيها بعد التجديد؟

قبل: مطبخ داكن

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

المطبخ ذو تصميم قديم (ريترو) وبمرور الزمن فأصبح الأثاث والحوائط مملين. يجب التدخل السريع واعطاء هذا المنزل قبلة الحياة لاستغلال امكانياته واعطائه طراز أكثر أناقة.

بعد: من الظلام للنور

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 غرفة المعيشة Beige
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

نبدأ بتحليل التغير الشامل والكامل للمنزل، فلا يوجد أثر للمنزل القديم ولكن الآن تم استبداله بمساحة نظيفة، مشرقة، متسعة ومودرن. تم دهان الحوائط واستبدال البالته الداكنة بأخرى مشرقة مع خشب فاتح في الأرضية. الآن المنزل مريح للأعصاب ويبعث على الهدوء على عكس حالته قبل التجديد.

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بعد: المطبخ مينمال

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 غرفة السفرة White
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

التصميم الجديد لخزانات المطبخ أيضاً تأخذ شكل حرف U ولكن التصميم الجديد يأخذ طراز مائل للميمنال بألونه الفاتحة والتي تعطيه شعور مختلف باتساع المساحة والنظام والنظافة.

بعد: الحمام ملون

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 حمام
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

الحمام القديم تم تبديله تماماً واستبداله بآخر ذو تصميم مريح، على طرازمودرن، مضاء بشكل أفضل، مع مراعاة وجود الاكسسوارات الأنيقة والتي غيرته بشكل جذري.

بعد: الواجهة الخارجية

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 منازل
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

تم تجديد السور الخارجي بالاضافة للواجهة أيضاً. فقد تم إضافة لون أسود ليعطي مظهر متباين، مودرن وأنيق.

بعد: شرفة مستغلة

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 بلكونة أو شرفة
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

الشرفةالجديدة والتي تظهر بشكل مختلف تماماً في مكان يجعلك تقضي طوال اليوم، حتى في الليل أيضاً بفضل الإضاءة الرائعة. الأرضية من الخشب وهي تعتبر أرضية مودرن مع إضافة درابزين مودرن أيضاً ليكمل المشهد الجميل ويكون مكان مناسب لتجميع العائلة والأصدقاء.

بعد: مدخل الحديقة

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 حديقة
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

تم تجديد الحديقة أيضاً والتي أضافت للمنزل بشكل كبير وقامت بتحسين المدخل بشكل بسيط وفعال.

بعد: فناء مشترك

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 حديقة
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

الفناء أصبح مساحة يمكنك استغلالها لقضاء الأوقات مع الأصدقاء والعائلة في الهواء الطلق، فهي مساحة منفتحة ومريحة كما أنها أيضاً عملية ومنظمة.

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