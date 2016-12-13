قبل وبعد: تجديد منزل صامد أمام عامل الزمن

في جولتنا المزدوجة اليوم والتي تأخذنا عبر الزمن لنرى كيف كان هذا المبنى قبل التجديد ومرة أخرى بعد التجديد لنرى التحول الكبير. هذا المنزل الصامد أمام عامل الزمن استحق أن يستغل بشكل أفضل مناسب لإمكانيته بدلاً من الأثاث الداكن والتصميم الداخلي الكئيب بلا أي طراز أو شكل. هذا التحول الرائع سيثبت لنا كيف أنه بعدد من التفاصيل البسيطة يمكننا الحصول على طراز مختلف ومنزل ذو طابع مريح ومرحب. والتي تثبت لنا أنه لم يفت الأوان لتجديد منازلنا نحن أيضاً بشكل حديث، أنيق ومريح.
الممر الخارجي يظهر أمامنا بشكل طويل، ممل وغير نظيف. كما كان المدخل ضيق وبلا أي تفاصيل مرحبة. بني السور ليحمي المنزل ولكنه حجب المساحة ومنع الراحة.
فور دخولك إلى المنزل تشعر أن المشهد المقابل هو مشهد مرعب للديكور الداخلي. المساحة الداخلية صغيرة، غير منظمة بتشكيلات غير متكاملة وغير مرحبة. حتى الاثاث المستخدم فهو اثاث قديم ومستهلك.
الحمام هو نقطة ضعف المنزل فهو طويل وذو عرض صغير، الحوائط مغطاة بالبلاطات البيضاء. مزدحم ملئ بالفوضى وذو ذوق قديم وقبيح، ولم يتم استغلال المساحة بشكل صحيح.
الشرفة القديمة لم تصلح في خلق مساحة خارجية مشرقة داخل حدود المنزل، فلم تكن مريحة أوعملية لأي استخدام. ترى ما حدث فيها بعد التجديد؟
المطبخ ذو تصميم قديم (ريترو) وبمرور الزمن فأصبح الأثاث والحوائط مملين. يجب التدخل السريع واعطاء هذا المنزل قبلة الحياة لاستغلال امكانياته واعطائه طراز أكثر أناقة.
نبدأ بتحليل التغير الشامل والكامل للمنزل، فلا يوجد أثر للمنزل القديم ولكن الآن تم استبداله بمساحة نظيفة، مشرقة، متسعة ومودرن. تم دهان الحوائط واستبدال البالته الداكنة بأخرى مشرقة مع خشب فاتح في الأرضية. الآن المنزل مريح للأعصاب ويبعث على الهدوء على عكس حالته قبل التجديد.
التصميم الجديد لخزانات المطبخ أيضاً تأخذ شكل حرف U ولكن التصميم الجديد يأخذ طراز مائل للميمنال بألونه الفاتحة والتي تعطيه شعور مختلف باتساع المساحة والنظام والنظافة.
الحمام القديم تم تبديله تماماً واستبداله بآخر ذو تصميم مريح، على طرازمودرن، مضاء بشكل أفضل، مع مراعاة وجود الاكسسوارات الأنيقة والتي غيرته بشكل جذري.
تم تجديد السور الخارجي بالاضافة للواجهة أيضاً. فقد تم إضافة لون أسود ليعطي مظهر متباين، مودرن وأنيق.
الشرفةالجديدة والتي تظهر بشكل مختلف تماماً في مكان يجعلك تقضي طوال اليوم، حتى في الليل أيضاً بفضل الإضاءة الرائعة. الأرضية من الخشب وهي تعتبر أرضية مودرن مع إضافة درابزين مودرن أيضاً ليكمل المشهد الجميل ويكون مكان مناسب لتجميع العائلة والأصدقاء.
تم تجديد الحديقة أيضاً والتي أضافت للمنزل بشكل كبير وقامت بتحسين المدخل بشكل بسيط وفعال.