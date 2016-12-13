قبل وبعد: تجديد منزل صامد أمام عامل الزمن

في جولتنا المزدوجة اليوم والتي تأخذنا عبر الزمن لنرى كيف كان هذا المبنى قبل التجديد ومرة أخرى بعد التجديد لنرى التحول الكبير. هذا المنزل الصامد أمام عامل الزمن استحق أن يستغل بشكل أفضل مناسب لإمكانيته بدلاً من الأثاث الداكن والتصميم الداخلي الكئيب بلا أي طراز أو شكل. هذا التحول الرائع سيثبت لنا كيف أنه بعدد من التفاصيل البسيطة يمكننا الحصول على طراز مختلف ومنزل ذو طابع مريح ومرحب. والتي تثبت لنا أنه لم يفت الأوان لتجديد منازلنا نحن أيضاً بشكل حديث، أنيق ومريح.