5 تصاميم لغرف كلاسيكية جميلة

اما تصميم تلك الغرفة فليس مجرد تصميماً تقليدياً لغرفة نوم كلاسيكية، أنما هى جناحاً ملكياً مختلفاً ، الأرضيات مصممة من الباركيه وغطتها تلك السجادة الجذابة، اعتمد المصمم على الأضاءة الطبيعية القادمة من النافذة مع الأضاءة القادمة من سبوتات السقف والأباجورات الكلاسيكية النمط داخل الغرفة، الستائر كانت مميزة جداً ومتماشية مع نمط الغرفة الكلاسيكى وسمحت بمرور الضوء الطبيعى بسلاسة واضحة داخل الغرفة كما نرى.

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