5 تصاميم لغرف كلاسيكية جميلة

النمط الكلاسيكى من الأنماط المحببة جداً فى التصميمات والديكور، ولا يزال يجمع حوله العديد من محبيه برغم بساطة وعملية النمط الحديث وغيرها من الأنماط المختلفة فى الديكور، ألا أن النمط الكلاسيكى لا يزال محتفظاً برونقه وجماله الخاص، الزخرفة وتفاصيل الديكور المختلفة كالأرضيات الرخام والباركيه ، مع النجف الكريستالى الضخم، مع لمسة من السجاد الفخم الحريرى بألوانه المختلفة والجذابة ولن نستطيع أن ننكر أطلالة الأسود والذهبى المميزة التى تفعل الكثير فى التصميم، واليوم عشاق الكلاسيكية انتم على موعد اليوم فى هوميفاى مع مجموعة تصميمات مميزة جداً للغرف النوم على النمط الكلاسيكى الأنيق ستثير أعجابكم بالتأكيد.
البداية مع هذا التصميم الرائع المتميز جداً والملئ بالتفاصيل التى تناغمت معاً فى جمال واضح داخل تصميم تلك الغرفة على النمط الكلاسيكى الأنيق، اختيار الأرضيات كان من الرخام البيج الفاتح، الذى تناغم بشكل واضح مع اللون الروز الداكن لباقى الغرفة، الجدران كانت متميزة بتصميم ورق الحائط المختلف الذى أعطاها جمالاً كلاسيكياً أنيقاً، لننظر على السقف ونجد تصميم ابتكارى جداً لسقف الغرفة من ديكورات الأسمنت الأبيض التى زينتها سبوتات الأضاءة وتلك النجفة الكريستالية فى المنتصف لتبرز الجمال أكثر وتضيئة، اختيار السرير أيضاً جاء متماشيا ومتناسقاً بشكل كبير مع تصميم الغرفة، ولم ننسى اختيار الستائر أيضاً الشى لم يخلو من الكلاسيكية المفرطة فى تصميمه.
فى النمط الكلاسيكى كما ذكرنا الأسود والذهبى معاً يبرزا جمال هذا النمط وهذا ما بدا واضحاً فى تصميم تلك الغرفة التى اعتمدت على اللون الأسود الصريح ليكون لون الدولاب والسرير داخل الغرفة، مع لمسة الأرضيات ذات التصميم المميز والمختلف والتى اعتمدت على مزيج بين الأسود والذهبى، تلك النجفة الكريستالية الجذابة فى منتصف الغرفة أضاءت الجمال بشكل مميز فى غرفة النوم.
قد الألوان البسيطة أيضاً من اللمسات المتميزة فى النمط الكلاسيكى، فهنا فى تصميم تلك الغرفة تم المزج بين اللون الموف الفاتح، والروز الهادئ مع اللون الأبيض الحيادى فى تصميم تلك الغرفة كلاسيكية النمط وقد حقق جمالاً وجاذبية مطلقة.
وهنا يأتى الأحمر الجرئ ولمسة من اللون الذهبى ومزبج من اللون الأبيض الهاجئ فى تصميم تلك الغرفة الكلاسيكية والجذابة جداً، اللون الأحمر المخملى من الألوان المعروفة فى النمط الكلاسيكى خاصةً عند مزجه مع اللون الذهبى تكون النتيجة رائعة جداً.
للألوان الباستيل دائماّ جاذبية خاصة وأطلالة مميزة، وقد فعلت ذلك كما نرى فى تصميم تلك الغرفة الكلاسيكية البسيطة، فهنا جمعت تلك الغرفة بين أشراقة اللون الأبيض البسيط ورونق اللون الأخضر من بالتة الألوان الباستيل، التفاصيل فى تلك الغرفة والألوان محدودة بعض الشئ، وهذا ما أضاف جمالاً مختلفاً لها بسبب ظهور فخامة وأناقة النمط الكلاسيكى بشكل بسيط وغير مألوف كما نرى.
اما تصميم تلك الغرفة فليس مجرد تصميماً تقليدياً لغرفة نوم كلاسيكية، أنما هى جناحاً ملكياً مختلفاً ، الأرضيات مصممة من الباركيه وغطتها تلك السجادة الجذابة، اعتمد المصمم على الأضاءة الطبيعية القادمة من النافذة مع الأضاءة القادمة من سبوتات السقف والأباجورات الكلاسيكية النمط داخل الغرفة، الستائر كانت مميزة جداً ومتماشية مع نمط الغرفة الكلاسيكى وسمحت بمرور الضوء الطبيعى بسلاسة واضحة داخل الغرفة كما نرى.
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