منزل مساحته 40 متر بديكورات مميزة

نواجه تحديثات كثيرة عند التخيطيط لديكورات مساحات المنازل الصغيرة حتى نحقق تصميم مميز وعملى فى نفس الوقت بدون زحام فى الغرفة، وجولتنا اليوم تعزز ذلك الاتجاه فانضموا إلينا لتشاهدو معنا كيف قمنا بتصميم ديكورات مميزة لمنزل مساحته 40 متر مربع فقط.
نبدأ بالركن الإجتماعى فى الشقة والذي يعتمد على المساحات المفتوحة لتوفير أكبر مساحة ممكنة للغرف المختلفة ما يساعد على مرونة فى ترتيب الأثاث وتوزيعه ويوفر علينا تفاصيل كثيرة عند توحيد ألوان الجدران واستخدام تصميم أرضية واحد، وينصح باستخدام ألوان دافئة لما تعطيه من انطباع بضعف المساحة الحقيقية للغرفة.
نشاهد هنا تأثيث غرفة المعيشة بأثاث عصرى تمامًا ونجف كلاسيكى مميز يشكل الاعتماد الأكبر في الغرفة على الكراسي والأريكة فتم اختيارهم بعناية فائقة لتوفر أكبر قدر من الراحة أثناء وجودك فى الغرفة خاصة عند استقبال الزوار.
بالتأكيد توفير أماكن تخزين على رأس التفاصيل المهم التخطيط لها أثناء تصميم الديكور الداخلى للشقة، فحتى نستفيد من الجدران يمكننا تركيب رفوف متنوعة تعمل كوحدات تخزين توفر لنا المساحات الأفقية لأثاث آخر، وكلما اخترنا رفوف مميزة أضاف ذلك لتميز ديكور الغرفة بجانب وظيفته العملية.
من عناصر الغرفة العصرية أيضًا الأرضية وتتميز بجودة تصنيعها ومرونة وسهولة تركيبها بجانب توفر ضمان على تركيبها وجودتها لسنوات طويلة تصل إلى 35 عامًا.
مهما كان المنزل صغيرًا لا يشكل ذلك عائق على اختيار أثاث وتفاصيل أنيقة فى المنزل، بناء على احتياجات الأسرة اخترنا تصميم بسيط لطاولة العشاء فكان الخيار المثالي الطاولة الدائرية التي لا تستهلك مساحة كبيرة مع الكراسي الجلدية المريحة العملية التي تتناغم ألوانها مع ألوان غرفة المعيشة، يعزز الطاول نجفة جميلة أعلى الطاولة توفر وقت ممتع لأفراد الأسرة.
الغرفة الثالثة المفتوحة على المساحة الاجتماعية بالمنزل هى المطبخ، بألوان مختلفة عن غرفة المعيشة استخدمنا الرمادى الفاتح لون رئيسى لأثاث المطبخ حتى يملأ الغرفة بالطاقة والحيوية.
بالطبع نحتاج لتوفير وحدات تخزينة تناسب احتياجات المطبخ المختلفة وفى نفس الوقت نوفر مساحة حرة للحركة بسهولة أثناء إعداد الطعام، لذلك قمنا بتركيب وحدات التخزين على الجدارين بتصميم متكامل مع استغلال المساحة أعلى الثلاجة لتوفير خزانة أخرى.
تصميم بسيط وعملي للغاية فى غرفة النوم على النمط الفرنسي المشهور بديكور المسارح الملىء بالاكسسوارات المختلفة والإضاءة التي تضفي جو خاص من السحر والأناقة على الغرفة.
وحتى نوفر مساحة تخزينية فى الغرفة صممنا سرير مزود بوحدات تخزين من أسفل.
بتناغم جميل مع ألوان السرير اخترنا ستائر منقوشة مميزة تتماشى أيضًا مع ألوان الجدران الداكنة.
البساطة هي الحل الأمثل فى الحمامات الصغيرة فنضع فيه الأثاث والأدوات الضرورية فقط حتى لا تشغل المساحة وتتكدس فتصعب من حركتنا داخل الحمام.
توزيع الأثاث بطريقة متوازنة ودقيقة يساعدنا على استغلال كل الأركان بالغرفة فى منتهى العملية، نلاحظ أيضًا تناغم الألوان المستخدمة فى طلاء الجدران والأبواب مع ألوان الأثاث.