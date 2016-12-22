منزل مساحته 40 متر بديكورات مميزة

نبدأ بالركن الإجتماعى فى الشقة والذي يعتمد على المساحات المفتوحة لتوفير أكبر مساحة ممكنة للغرف المختلفة ما يساعد على مرونة فى ترتيب الأثاث وتوزيعه ويوفر علينا تفاصيل كثيرة عند توحيد ألوان الجدران واستخدام تصميم أرضية واحد، وينصح باستخدام ألوان دافئة لما تعطيه من انطباع بضعف المساحة الحقيقية للغرفة.

نشاهد هنا تأثيث غرفة المعيشة بأثاث عصرى تمامًا ونجف كلاسيكى مميز يشكل الاعتماد الأكبر في الغرفة على الكراسي والأريكة فتم اختيارهم بعناية فائقة لتوفر أكبر قدر من الراحة أثناء وجودك فى الغرفة خاصة عند استقبال الزوار.